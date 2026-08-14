Premium|Vitamin D3 and K2 : व्हिटॅमिन डी-३ सोबत के-२ का महत्त्वाचे? जाणून घ्या कॅल्शियमचे शास्त्र

डॉ. सुबोध देशमुखपूर्वीच्या काळी नैसर्गिकरित्या हिरवे गवत खाणाऱ्या गायी-म्हशींच्या दुधात, लोण्यात आणि तुपात व्हिटॅमिन के २ मुबलक प्रमाणात मिळायचे. मात्र आजच्या आधुनिक डेअरी फार्मिंगमध्ये गुरांना सुका चारा आणि कृत्रिम खाद्य दिले जाते, त्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थांमधील के २चे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे.गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात व्हिटॅमिन डी ३च्या कमतरतेविषयी मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता निर्माण झाली आहे. बहुतांश लोक आता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने किंवा स्वतःहून व्हिटॅमिन डी ३च्या सप्लिमेंट्स घेताना दिसतात. हाडांच्या बळकटीसाठी आणि प्रतिकारशक्तीसाठी व्हिटॅमिन डी ३ आवश्यक आहे यात शंका नाही, पण वैद्यकीय विज्ञानातील नवीन संशोधनाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि धक्कादायक खुलासा केला आहे. केवळ व्हिटॅमिन डी ३ किंवा कॅल्शियम घेणे शरीरासाठी पूर्णपणे सुरक्षित नसते, तर त्यासोबत ‘व्हिटॅमिन के २’ही असणे तितकेच अनिवार्य असते. व्हिटॅमिन डी ३ आणि के २ या दोन जीवनसत्त्वांची जोडी शरीरात कॅल्शियमचे योग्य व्यवस्थापन करण्याचे काम करते. या लेखातून आपण या दोन जीवनसत्त्वांच्या अनोख्या जोडगोळीचे शास्त्र सविस्तर समजून घेऊ या..व्हिटॅमिन डी ३चे शरीरातील मुख्य कार्य काय?व्हिटॅमिन डी ३ प्रामुख्याने आपल्या आतड्यांमधून कॅल्शियम आणि फॉस्फरस शोषून घेण्याचे काम करते. आपण आहारातून घेतलेले कॅल्शियम थेट रक्तात शोषले जाण्यासाठी व्हिटॅमिन डी ३ची अत्यंत गरज असते. जर शरीरात व्हिटॅमिन डी ३ नसेल, तर आपण कितीही कॅल्शियमयुक्त अन्न खाल्ले, तरी ते पचत नाही आणि शरीराबाहेर निघून जाते. त्यामुळे व्हिटॅमिन डी ३ हे रक्तातील कॅल्शियमची पातळी वाढवण्यासाठी प्राथमिक टप्प्यावर अत्यंत आवश्यक मानले जाते.अतिरिक्त कॅल्शियमचा छुपा धोकाआपण व्हिटॅमिन डी ३ आणि कॅल्शियमच्या सप्लिमेंट्स घेतो, तेव्हा रक्तातील कॅल्शियमचे प्रमाण वेगाने वाढते. मात्र रक्तातील हे कॅल्शियम कुठे जायला हवे आणि कुठे जायला नको याचे नियंत्रण व्हिटॅमिन डी ३ करू शकत नाही. हे वाढलेले कॅल्शियम हाडांमध्ये न जाता रक्ताच्या वाहिन्यांमध्ये किंवा मऊ ऊतींमध्ये (सॉफ्ट टिशूज) साठू लागले तर गंभीर समस्या निर्माण होतात. या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत ‘कॅल्सिफिकेशन’ म्हणतात, यामुळे आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होतो.ट्रॅफिक पोलिस के २व्हिटॅमिन के २ हे शरीरातील कॅल्शियमसाठी एका कुशल ट्रॅफिक पोलिसासारखे काम करते. रक्तामध्ये जमा झालेल्या कॅल्शियमला योग्य दिशेला, म्हणजेच हाडे आणि दातांकडे वळवणे हे व्हिटॅमिन के २चे मुख्य कार्य असते. त्याच वेळी ते कॅल्शियमला रक्तवाहिन्यांमध्ये किंवा मूत्रपिंडात साठण्यापासून रोखते. थोडक्यात सांगायचे, तर व्हिटॅमिन डी ३ कॅल्शियमला शरीरात आणते, तर व्हिटॅमिन के २ त्याला योग्य जागी पोहोचवण्याची व्यवस्था करते..Premium|Osteoporosis Prevention : ऑस्टिओपोरोसिसचा वाढता धोका; चाळिशीनंतर हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी काय कराल?.ऑस्टिओकॅल्सिन प्रोटीनचे सक्रियीकरणआपल्या हाडांमध्ये ‘ऑस्टिओकॅल्सिन’ नावाचे एक महत्त्वाचे प्रोटीन असते. त्याचे काम रक्तातील कॅल्शियम ओढून घेऊन ते हाडांच्या रचनेत घट्ट बसवणे असते. मात्र हे ऑस्टिओकॅल्सिन सुरुवातीला निष्क्रिय अवस्थेत असते. व्हिटॅमिन के २ या प्रोटीनला सक्रिय करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करते. जोपर्यंत व्हिटॅमिन के २ शरीरात पुरेसे नसते, तोपर्यंत ऑस्टिओकॅल्सिन काम करू शकत नाही आणि कॅल्शियम हाडांपर्यंत पोहोचू शकत नाही.एमजीपी प्रोटीन आणि रक्तवाहिन्यांचे रक्षणरक्तवाहिन्यांच्या भिंतींमध्ये ‘मॅट्रिक्स जीएलए प्रोटीन’ नावाचा एक सुरक्षात्मक घटक असतो. हे प्रोटीन रक्तवाहिन्यांच्या आत कॅल्शियमचे खडे साठण्यापासून रोखते. ऑस्टिओकॅल्सिनप्रमाणेच एमजीपी प्रोटीनला सक्रिय करण्यासाठीसुद्धा व्हिटॅमिन के २चीच गरज असते. व्हिटॅमिन के २मुळे रक्तवाहिन्या कडक न होता त्यांची लवचिकता कायम राहते, त्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि रक्ताभिसरण सुरळीत चालते.के १ आणि के २ जीवनसत्त्वामांमधील फरकअनेक लोकांचा व्हिटॅमिन के १ आणि के २ या दोन घटकांमध्ये गोंधळ होतो. व्हिटॅमिन के १ प्रामुख्याने हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये आढळते आणि त्याचे मुख्य काम रक्ताची गुठळी (ब्लड क्लॉटिंग) तयार करणे असते. याउलट व्हिटॅमिन के २ हे प्रामुख्याने आंबवलेल्या पदार्थांमध्ये आणि प्राणिजन्य अन्नामध्ये आढळते आणि त्याचे कार्य कॅल्शियमचे चयापचय नियंत्रित करणे असते. म्हणूनच केवळ के १ मिळणारे अन्न खाऊन चालत नाही, तर हाडांच्या आरोग्यासाठी के २चीही स्वतंत्र गरज असते.व्हिटॅमिन डी ३च्या अतिवापराचे संभाव्य धोकेएखाद्या व्यक्तीने व्हिटॅमिन के २च्या अनुपस्थितीत दीर्घकाळ व्हिटॅमिन डी ३चे जास्त डोस घेतले, तर शरीरात कॅल्शियमची पातळी प्रमाणापेक्षा जास्त वाढते. मग हे अतिरिक्त कॅल्शियम हळूहळू हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये साचू लागते, त्याला ‘आर्टिरिअल कॅल्सिफिकेशन’ म्हणतात. यामुळे रक्तवाहिन्या कडक होतात आणि भविष्यात ब्लॉकेजेस निर्माण होऊन हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका वाढतो. हा धोका टाळण्यासाठी डी ३सोबत के २ घेणे सुरक्षित ठरते..किडनी स्टोनचा धोका रोखणेरक्तातील न वापरलेले अतिरिक्त कॅल्शियम जेव्हा मूत्रपिंडातून बाहेर टाकले जाते, तेव्हा तिथे कॅल्शियम ऑक्सलेटचे खडे म्हणजेच ‘किडनी स्टोन’ तयार होण्याचा मोठा धोका असतो. व्हिटॅमिन के २ रक्तातील कॅल्शियमला थेट हाडांकडे वळवत असल्यामुळे लघवीवाटे जास्त कॅल्शियम बाहेर पडत नाही. यामुळे मूत्रपिंडात खडे तयार होण्याची प्रक्रिया आपोआप रोखली जाते. किडनीचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी के २ची भूमिका मोलाची आहे.ऑस्टिओपोरोसिसवर मातवाढत्या वयात विशेषतः महिलांमध्ये मेनोपॉजनंतर हाडे आतून पोकळ होण्याचा म्हणजेच ऑस्टिओपोरोसिसचा आजार मोठ्या प्रमाणावर होतो. अनेक अभ्यासामधून असे सिद्ध झाले आहे, की केवळ कॅल्शियम किंवा डी ३ घेण्यापेक्षा व्हिटॅमिन डी ३ आणि के २ एकत्र घेतल्यास हाडांची घनता वेगाने सुधारते. या जोडगोळीमुळे हाडे ठिसूळ न होता लवचिक आणि भक्कम होतात, त्यामुळे किरकोळ पडण्याने फ्रॅक्चर होण्याचा धोकाही खूप कमी होतो.दातांचे आरोग्य आणि के २चा थेट संबंधआपले दात हे शरीरातील सर्वात कठीण आणि कॅल्शियमयुक्त भाग मानले जातात. दातांच्या आत असणाऱ्या ‘डेंटिन’ नावाच्या थराला मजबूत ठेवण्यासाठी ऑस्टिओकॅल्सिन प्रोटीनची गरज असते, ते व्हिटॅमिनके २मुळे सक्रिय होते. व्हिटॅमिन के २मुळे दातांची कीड रोखली जाते आणि हिरड्यांचे आरोग्य सुधारते. लहान मुलांच्या दातांची योग्य वाढ होण्यासाठी आणि प्रौढांमध्ये दात टिकवून ठेवण्यासाठी के २ अत्यंत उपयुक्त ठरते.आहारातील के २ची कमतरतापूर्वीच्या काळी नैसर्गिकरित्या हिरवे गवत खाणाऱ्या गायी-म्हशींच्या दुधात, लोण्यात आणि तुपात व्हिटॅमिन के २ मुबलक प्रमाणात मिळायचे. मात्र आजच्या आधुनिक डेअरी फार्मिंगमध्ये गुरांना सुका चारा आणि कृत्रिम खाद्य दिले जाते, त्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थांमधील के २चे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. ताजे ताक, दही आणि जपानी पारंपरिक अन्न ‘नॅटो’ यांमध्ये के २ चांगल्या प्रमाणात आढळते. आहारातील या कमतरतेमुळे आज बहुतांश लोकांमध्ये के २ची तीव्र कमतरता दिसून येते..व्हिटॅमिन डी ३ची निर्मिती आणि सूर्यप्रकाशाची मर्यादाआपल्या त्वचेवर सूर्यप्रकाश पडल्यावर शरीर व्हिटॅमिन डी ३ नैसर्गिकरित्या तयार करते. मात्र आजकालची बंदिस्त जीवनशैली, सनस्क्रीनचा अतिवापर आणि वाढते प्रदूषण यांमुळे उन्हाशी संपर्क कमी झाला आहे. परिणामी, ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीय लोकांमध्ये व्हिटॅमिन डी ३ची पातळी अत्यंत कमी आढळते. व्हिटॅमिन डी ३ची कमतरता भरून काढण्यासाठी सप्लिमेंट्सचा आधार घ्यावा लागतो, पण ते घेताना के २ची जोड देणे वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य मानले जाते.इन्सुलिनची संवेदनशीलता आणि चयापचय सुधारणाव्हिटॅमिन के २ केवळ हाडे आणि हृदयापुरते मर्यादित नसून, ते शरीराच्या चयापचय क्रियेवरही सकारात्मक परिणाम करते. सक्रिय झालेले ऑस्टिओकॅल्सिन स्वादुपिंडातील पेशींना जास्त इन्सुलिन तयार करण्यास उत्तेजित करते आणि पेशींची इन्सुलिन शोषून घेण्याची क्षमता वाढवते. यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये चयापचय सुधारण्यासाठी ही जोडगोळी अत्यंत फायदेशीर मानली जाते.सप्लिमेंट्स घेताना घ्यायची योग्य काळजी आणि डोसबाजारात व्हिटॅमिन डी ३ आणि के २ एकत्र असणाऱ्या गोळ्या किंवा ड्रॉप्स सहज उपलब्ध होतात. यात के २चा ‘एमके-७’ हा प्रकार सर्वात जास्त प्रभावी आणि शरीरात दीर्घकाळ टिकणारा मानला जातो. मात्र कोणत्याही सप्लिमेंट्स सुरू करण्यापूर्वी रक्ताची व्हिटॅमिन डी ३ तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार योग्य प्रमाणातच डोस घ्यावा. हे दोन्ही जीवनसत्त्वे चरबीत विरघळणारी (फॅट सोल्युबल) असल्यामुळे ती जेवणानंतर किंवा स्निग्ध पदार्थांसोबत घेणे अधिक फायदेशीर ठरते..Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!.निरोगी आयुष्यासाठी योग्य जीवनशैलीकेवळ गोळ्यांवर अवलंबून न राहता रोज सकाळी किमान २० मिनिटे कोवळ्या उन्हात बसण्याची सवय लावावी. आहारात ताजे दही, घरगुती तूप आणि हिरव्या भाज्यांचा समावेश करावा. त्याचबरोबर हाडांना मजबूत करण्यासाठी नियमित वजन उचलण्याचे व्यायाम व योगसाधना करावी. योग्य निसर्गोपचार आणि आधुनिक विज्ञानाची सांगड घातल्यास आपण हाडे आणि हृदय आयुष्यभर निरोगी ठेवू शकतो.व्हिटॅमिन डी ३ आणि व्हिटॅमिन के २ ही आपल्या शरीराच्या आरोग्याची एक अभेद्य जोडगोळी आहे. व्हिटॅमिन डी ३ कॅल्शियमचे दार उघडते, तर व्हिटॅमिन के २ त्याला योग्य घरामध्ये म्हणजेच हाडांमध्ये नेऊन बसवते. आपण के २कडे दुर्लक्ष केले, तर कॅल्शियम हाडांचे रक्षक न होता रक्तवाहिन्यांचे शत्रू होऊ शकते. म्हणूनच हाडांची ताकद वाढवताना हृदयाचे रक्षण करण्यासाठी या दोन जीवनसत्त्वांचा समतोल राखणे हीच आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे.टीप ः हा लेख उपलब्ध वैज्ञानिक संशोधन आणि वैद्यकीय साहित्याच्या आधारे जनजागृतीच्या उद्देशाने लिहिलेला आहे. व्हिटॅमिन डी३ व्हिटॅमिन के२ किंवा इतर कोणतीही सप्लिमेंट्स स्वतःहून सुरू किंवा बंद करू नयेत. त्यांची गरज, डोस आणि कालावधी प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगळा असू शकतो. यासाठी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.रक्त पातळ करण्याची औषधे घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा इशाराआधीपासूनच हृदयविकार असलेल्या व त्यासाठी रक्त पातळ करण्याची औषधे घेणाऱ्या रुग्णांनी व्हिटॅमिन के २ची सप्लिमेंट घेण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावाच. व्हिटॅमिन के हे रक्ताची गुठळी होण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्यामुळे, ते या औषधांच्या कार्यात अडथळा आणू शकते. अशा रुग्णांनी सप्लिमेंट सुरू करण्यापूर्वी आपल्या हृदयरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अनिवार्य असते.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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