Premium|Vitthal Bhakti Tradition : संत परंपरेत विठ्ठलभक्तीचे महत्त्व; महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा अभ्यास

डॉ. रवींद्र शोभणेमहाराष्ट्रात केवढे तरी पंथ, धर्म, संप्रदाय अस्तित्वात असताना सर्वसामान्य माणूस केवळ विठ्ठलभक्तीकडेच का ओढला गेला असावा? जवळजवळ हजार वर्षे तरी आख्खा महाराष्ट्र या विठ्ठलभक्तीने का आणि कसा झपाटला गेला असावा, त्याच्या भेटीसाठी का असा उसासून जात असावा, नेमका हा विठ्ठल तरी आहे कसा आणि तो कुठून आमच्या जीवनात प्रवेश करता झाला याचाही विचार होणे, तो शोध घेणे महत्त्वाचे ठरावे.मराठी संत परंपरा फार प्राचीन आहे. आपल्याला ज्ञात असलेल्या नामदेव-ज्ञानेश्वरांच्या आधीपासून ही संत परंपरा अस्तित्वात असल्याचे अनेक संदर्भ दिसून येतात. ज्ञानेश्वरांच्या कुटुंबात त्यांच्या आधी तीन पिढ्या (त्र्यंबकपंत (यांना गोरखनाथांचा अनुग्रह झाला होता), त्यानंतर गोविंदपंत, विठ्ठलपंत या तीन पिढ्या) आणि नामदेवांच्या आधी त्यांच्या कुटुंबातल्या जवळजवळ सहा पिढ्या विठ्ठलाच्या उपासक असल्याचे संदर्भ आहेत. नामदेवांचाच विचार केला, तर यदुशेट - हरिशेट - गोपाळशेट - गोविंदशेट - नरहरशेट - दामाशेट अशा सहा पिढ्या विठ्ठलभक्तीत रमलेल्या दिसतात. नामदेवांचे पूर्वज विठ्ठलभक्तीत रमलेले होते. महाराष्ट्रात ही विठ्ठलभक्ती कधीपासून सुरू झाली किंवा विठ्ठल हे दैवत कधी स्थापन झाले, हा शोध घेतला तर या विठ्ठलभक्तीचे मूळ सापडू शकेल. .Premium|Vivahshastram Manpan Protocol : विवाहमंडपातील मानपानाचे राजकारण उलगडणारा ‘विवाहशास्त्रम्’ ग्रंथ नव्या रूपात.ज्ञानेश्वरांचे पूर्वज नाथपंथीय होते. ही नाथ परंपरा निवृत्तिनाथांपर्यंत चालत आली. पुढे ज्ञानेश्वरांसोबतच त्यांचे बंधू सोपानदेव आणि मुक्ताबाई भागवत धर्माचे उपासक म्हणून पुढे आलेले दिसतात. वारकरी संप्रदाय किंवा भागवत धर्म ज्ञानेश्वरांनी स्थापन केला की नामदेवांनी हा वादाचा मुद्दा असला, तरी तो मला तेवढाच महत्त्वाचा वाटतो. ‘कोणतेही ज्ञानेश्वरचरित्र हे नामदेवांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही’ असे विधान डॉ. सदानंद मोरे (चार भावंडे, पान ५३ : श्री गंधर्व-वेद प्रकाशन) करतात, तेव्हा नामदेवांचे कार्य आणि त्यांचे केवळ ज्ञानेश्वरांच्याच नव्हे, तर संपूर्ण संत साहित्याच्या संदर्भातील योगदान महत्त्वाचे वाटते.संत नामदेवांचा उल्लेख करताना, सोबतच ज्ञानेश्वरांचा उल्लेख यमक साधण्यासाठी म्हणूनसुद्धा का होईना, पण ‘ज्ञानदेव’ असा संत साहित्यात किंवा संत साहित्याच्या समीक्षेत केला जाऊ लागला, तोही जनमानसातला संदर्भ अधिक महत्त्वाचा वाटतो. थोडक्यात इथे भक्तगण संत साहित्याच्या-भक्तीच्या संदर्भात उल्लेख करताना ज्ञानदेव-नामदेव असाच उल्लेख करताना दिसून येतात. नामदेव (इ.स.१२७०) ज्ञानेश्वरांपेक्षा (इ.स.१२७५) पाच वर्षांनी मोठे होते. ज्ञानेश्वरांचे गुरू म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, त्या निवृत्तिनाथांपेक्षा (इ.स.१२७३) तीन वर्षांनी मोठे होते.नाथ संप्रदाय हा शैव धर्मातील एक योगप्रधान पंथ आहे. शैव आणि शक्ती यांच्या सामरस्त्यातून साधणारी सहजसमाधी हे त्या जीवन दर्शनाचे लक्ष्य आहे. या पंथाची स्थापना आदिनाथांपासून झाल्याचे सांगितले जाते. मच्छिंद्रनाथ हे या पंथांचे पहिले मानवी गुरू मानले जातात, तर गोरखनाथांनी किंवा गोरक्षनाथांनी या संप्रदायाला भारतभर प्रतिष्ठा मिळवून दिली. सुमारे आठवे ते बारावे शतक हा या संप्रदायाचा कालखंड गणला जातो. म्हणजे जवळजवळ निवृत्ती-ज्ञानेश्वरांच्या आधी चार शतके तरी नाथ संप्रदाय अस्तित्वात होता असे दिसते. या संप्रदायाचे थेट नाते महानुभाव संप्रदायाशी जुळलेले आहे. ‘राउळ’ ही नाथ संप्रदायाची एक शाखा आहे. उधळीनामक एक नाथपदांत विद्यावंत चांगदेव राउळांचे अनुग्रहित होते. गुंडम राउळांचे नाथसिद्धत्व पटवून देण्यास ही वस्तुस्थिती पोषक मानलेली आहे. गुंडम राउळांचे नाथ सिद्धत्व तर निर्विवाद आहे. चांगावटेश्वरांच्या तत्त्वसारात नाथसिद्धांची जी नामावली आहे, तीत गुंडम राउळ हे एक नाव आहे. श्री चक्रधरचरित्रातील काही घटना अवधूतांशी आणि नाथ सिद्धांशी संबंधित आहेत. योगमार्गाचा अवलंब करून सिद्धी प्राप्त करणे आणि मोक्षप्राप्ती करणे हा या संप्रदायाचा मुख्य उद्देश समजला जातो. या पंथात पुढे नऊ गुरू होऊन गेलेत, म्हणून नवनाथ संप्रदाय असेही नाव या पंथाला दिले आहे. यात मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, जालिंदरनाथ आदींचा उल्लेख केला जातो. कुंडलिनी, हठयोग हे त्या पंथातील ईश्वरसाधनेचे मार्ग समजले जातात. अर्थात यात संसार, गृहस्थाश्रम निषिद्ध मनाला जातो. जवळजवळ चार ते पाच शतके हा पंथ भारतभर प्रभावीपणे अस्तित्वात होता. त्यामुळे या पंथाचा आणि पंथातील तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव सर्वत्र असणे उचितच समजावे लागेल. या पंथाचा प्रभाव हिंदू, बौद्ध या दोन्ही परंपरांमध्ये पाहायला मिळतो. तेव्हा त्याचा प्रभाव संत साहित्यावर आणि त्यापूर्वीच्या इतर साहित्यावर, विशेषतः महानुभाव साहित्यावर पडणे क्रमप्राप्तच ठरते. ‘नाथवाणी ते नीकी’ असा अभिप्राय खुद्द चक्रधर देतात, तेव्हा या पंथाचे महत्त्व जाणवते. ज्ञानेश्वरांदी अनेक संतांच्या साहित्यावर हा प्रभाव होता असेही सकृतदर्शनी दिसून येते..नाथ संप्रदायांचा हा उल्लेख यासाठी, की हा संप्रदाय जसा प्राचीन आहे, त्यापेक्षा विठ्ठलभक्ती किंवा विठ्ठल उपासना अधिक आधीपासून अस्तित्वात होती का, असा प्रश्न पडतो.भारतभर आणि विशेषतः महाराष्ट्रात नाथ संप्रदायाचा असा प्रभाव सर्वत्र जाणवत असला, तरी यात कुठेतरी पंढरपूर आणि विठ्ठलभक्तीचा प्रवाह काहीसा क्षीणपणे वाहता असल्याचे जाणवते. विठ्ठलभक्तीचे मूळ इतके वरवरचे नाही. कारण तो प्रवाह काहीसा महाराष्ट्राच्या सीमा भागातून - कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आलेला आहे. त्याआधी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेले नाथ संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लिंगायत पंथ, महानुभाव पंथ इत्यादी पंथ, संप्रदाय अस्तित्वात होते. हे सगळे संप्रदाय, पंथ तत्कालीन समाजात सर्वत्र पसरलेले नव्हतेच. त्यांचा परीघ त्यांच्या त्यांच्या व्यवस्थेशी संबंधित होता. यातील काही पंथ निर्गुण-निराकार भक्तीची आग्रही शिकवण देणारे होते. संसार असार आहे, तो त्यागल्याशिवाय ईश्वराची प्राप्ती होऊ शकत नाही ही सगळी तत्त्वे आचारधर्मासाठी सर्वसामान्य माणसासाठी गैरसोयीची ठरत होती. आपला संसार, घरगृहस्थी सांभाळूनही आपल्याला ईश्वराची आराधना करता येईल असा भक्तिमार्ग अपेक्षित होता. आणि असा मार्ग उपलब्ध असूनसुद्धा तो तत्कालात सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला नव्हता. उपरोक्त बरेच पंथ किंवा धर्म दक्षिण भारतातून महाराष्ट्रात पोहोचले होते. या धर्मांच्या बहुतेक संस्थापकांनी संसार त्यागून किंवा संसारात न पडता आपापल्या धर्माची महती आपल्या तत्त्वज्ञानातून सांगितली होती. सर्वसामान्य माणूस मात्र या सगळ्या आचारधर्माकडे वळू पाहत नव्हता. कारण संसार त्यागून, आपल्यातील षड्रिपूंचा नायनाट करीत ईश्वरप्राप्ती करणे त्यांना कठीण वाटू लागले होते. म्हणूनच सर्वसामान्य माणूस या अशा पंथाच्या किंवा संप्रदायाच्या प्रतिक्षेत होता. अशा परिस्थितीत संत नामदेवांच्या आधीच्या सहा पिढ्या आणि संत ज्ञानेश्वरांच्या आधीच्या तीन पिढ्या वारकरी संप्रदायांशी संबंधित होत्या. याचा अर्थ ही मंडळी किंवा त्यांच्या संपर्कातील तत्कालीन मंडळी याच मार्गाचा अवलंब करीत होती, हेही स्पष्ट आहे. फक्त हा मार्ग सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायचा होता. तो त्यांच्यापर्यंत येण्यासाठी कोणत्यातरी पंथातून आपले व्यक्तित्व घडवून समाज कार्यप्रवण करणाऱ्या व्यक्तीची गरज होती. आणि ती गरज संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीची निर्मिती करून भागविली. त्यासाठी त्यांनी महाभारतांतर्गत असलेला एक महत्त्वाचा ग्रंथ भगवद्गीता आधाराला घेतला.भगवद्गीता ग्रंथाचा कर्ता किंवा निर्माता कोण हा प्रश्न अनेकांना पडतो. ती युद्धभूमीवर कृष्णाने अर्जुनाला सांगितली आणि त्यानंतर अर्जुनाला आपल्या कर्तव्याची, मूळ क्षात्रधर्माची जाणीव होऊन तो युद्धप्रवण झाला, हा एक रूढ समज. दुसरा समज म्हणजे संपूर्ण महायुद्ध संपल्यानंतर आपल्या वंशाचा झालेला विध्वंस पाहून दुःखी-कष्टी झालेल्या व्यासांनी संपूर्ण कथा (‘हा जय नावाचा इतिहास आहे’ नामक) रचली आणि त्यात कर्तव्यपरायणतेचे तत्त्वज्ञानात्मक अधिष्ठान असलेला एक भाग म्हणून त्यातच भगवद्गीतेची रचना केली? (पुढे कृष्णाचे लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्व ईश्वरी अवतार म्हणून समाजापुढे आले आणि त्यातूनच भगवद्गीतेचे श्रेय त्याला दिले गेले. कृष्ण तत्त्वज्ञ (?) ठरला. यातसुद्धा कृष्णाला बाजूला करून या ग्रंथाच्या रचनेचे श्रेय आणखी कुणाला द्यायचे, हे सर्वसामान्य माणसापासून तर अनेक विचारवंतांना न रुचण्यासारखे आहे. मूळ कृष्णापेक्षा आजच्या समाजात स्थिरावलेल्या कृष्णाचे व्यक्तिमत्त्व खूपच वेगळे असे आहे. हे असे त्याचे व्यक्तिमत्त्व घडवण्यामागे तत्कालीन समाज कारणीभूत आहे. त्याकाळी त्या समाजाला सर्वगुणसंपन्न असा मानवी स्वरूपातला आदर्श असा नागरिक निर्माण करण्याची गरज भासू लागली, त्यामुळे असा सर्वगुणसंपन्न कृष्ण समाजात उभा करण्यात आला. पुढे त्याचीच अनेक मूर्तिरूपे उदयास आली. रूपे या अंगानेही भगवद्गीतेचा आणि त्याच्या निर्मात्याचा शोध घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. उदाहरणार्थ, तिरुपती बालाजी, भगवान जगन्नाथ, विठ्ठल, महानुभाव पंथातील पंचकृष्ण इत्यादी. जेव्हा जेव्हा समाजाला अशा आदर्श विभूतीची गरज भासते, तेव्हा तेव्हा पुराणातल्या किंवा संस्कृतीतल्या अशा अलौकिक व्यक्तिमत्त्वाची रूपे निर्मिली जातात. कारण प्रत्यक्षात अशा व्यक्ती समाजात जन्माला आलेल्या नसतात. म्हणून बहुतेक अयोनीज अशा व्यक्तींची निर्मिती समाजात करण्यात येते.आणि समाजात जे रूढ आहे, जे अलौकिक आहे, अमर्त्य आहे, अद्वितीय आहे त्या सगळ्यांचे श्रेय या विभूतींकडे दिले जाते. याच अर्थाने याकडे पाहावे लागते..ज्ञानेश्वरीचा रचनाकाळ शके १२१२, म्हणजेच इ.स. १२९० हा मानला जातो. हा काळ कसा होता, त्या काळात कोणती स्थित्यंतरे घडत होती, आणि त्या काळाचे अपत्य म्हणून प्रस्तुत ग्रंथ समजायचा का, असाही प्रश्न समोर उभा राहतो. इ.स. १२९४मध्ये अल्लाउद्दीन खिलजीची पहिली स्वारी राजा रामदेवराय यादवावर झाल्याचे इतिहासात नमूद आहे. म्हणजे संत ज्ञानेश्वरांच्या समाधीच्या एक वर्ष आधीचा हा काळ समजायला हरकत नाही. मुस्लिमांची आक्रमणे नेहमीच इथल्या समाजाला नेस्तनाबूत करणारी अशी होती. आणखी एक गोष्ट इथे मांडणे महत्त्वाचे ठरेल. अल्लाउद्दीन खिलजीच्या आधी महाराष्ट्रात असलेल्या यादवांची सत्ता काही सर्वसामान्य जनतेला फारशी समाधानकारक किंवा सोयीची नव्हती. ती सत्तासुद्धा जुलमीच होती. सर्वसामान्य माणूस भ्रांतचित्त, दिग्भ्रमित झाला होता. त्याच्यासमोर कोणताही आशेचा किरण दिसत नव्हता. सर्वत्र अंधकारमय असा हा काळ होता. त्या काळातल्या सर्वसामान्य माणसाला आपल्या कर्तव्याची, उद्दिष्टांची जाणीव होऊन तो कृतिशील व्हावा, सक्रिय व्हावा या हेतूनेच संत ज्ञानेश्वरांनी भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञान प्राकृत मराठीत आणले. त्या ग्रंथाची निर्मिती नेवाशाला जनसमुदायासमोर आपले गुरू निवृत्तिनाथांच्या साक्षीने ज्ञानेश्वरांनी केली आहे. ज्ञानेश्वरांचा हा पहिलाच काव्यग्रंथ मराठी काव्यक्षेत्रात पहिलेपणाचा आणि अभिजात काव्याचा मन मिळवणारा असा ग्रंथ ठरला. (ज्ञानेश्वरांनी आधी सुमारे शंभर वर्षे तरी महाराष्ट्रात महानुभावांची साहित्यनिर्मिती सुरू केली होती. नरीन्द्राच्या रुक्मिणी स्वयंवराचा काळ १२७८ हा आहे. अर्थात हे संचित ज्ञानेश्वरांच्या मागे भक्कमपणे उभे होते हे आपल्याला विसरता येणार नाहीच.) पण ज्ञानेश्वरांच्या या लेखनाव्यतिरिक्त झालेल्या इतर लेखनात वारकरी संप्रदायाचे आराध्य विठ्ठल येतो. विठ्ठलभक्तीची रुजवात करतो. मराठी साहित्यात विठ्ठल हे आराध्य दैवत पहिल्यांदाच आले असेही नाही. याआधी अनेक भक्तांच्या, सर्वसामान्य जनतेच्या लेखनात, भक्तीची अभिव्यक्ती झालेली दिसून येईल.मराठी साहित्यात विठ्ठलभक्तीचा आविष्कार करणारी संत मंडळी ज्ञानेश्वर आणि नामदेवांच्या आधीही होऊन गेल्याचे इतिहासात नमूद आहे. यात संत सावता माळी (१२५०-१२९५) आणि संत गोरा कुंभार (१२६७-१३१७) हे दोन संत होऊन गेल्याचे दिसून येते. वारकरी संप्रदायांतील हे दोन संत पाहता, ते नामदेव आणि ज्ञानेश्वरांच्या समकालीन जरी असले, तरी जन्माने ते दोघेही नामदेव आणि ज्ञानेश्वर यांच्यापेक्षा वडील होते. (शिवाय ते बहुजन समाजातील होते हे इथे अधिक महत्त्वाचे. म्हणजे त्यांच्या मागे अशी विठ्ठलभक्तीची पूर्वपरंपरा फारशी दिसत नाही.) यात एक नाव आणखी घालता येईल आणि ते म्हणजे नामदेवांचे गुरू विसोबा खेचर. त्यांच्या जन्मकाळाची माहिती कुठे मिळत नाही. त्यांच्या वास्तव्यासंबंधी तीन मते आहेत. एक, ते औंढ्या नागनाथी राहणारे; दोन, मुंगी पैठणचे राहणारे आणि तीन, मूळ आळंदीचे असून पुढे औंढ्यास राहायला गेलेले. (प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, भाग दुसरा : डॉ.अ. ना देशपांडे) शिवाय ते ज्ञानेश्वरांदी भावंडांना छळणारे कर्मठ असे यजुर्वेदी ब्राह्मण होते. पुढे ते ज्ञानेश्वर शिष्य झाले आणि नामदेवांचे गुरूसुद्धा झाले, हा भाग पुढे कधीतरी विचारात घेता येईलच..Premium|Vivahshastram Manpan Protocol : विवाहमंडपातील मानपानाचे राजकारण उलगडणारा ‘विवाहशास्त्रम्’ ग्रंथ नव्या रूपात.चर्चेचा मुद्दा होता तो सावता माळी आणि गोरा कुंभार यांच्या संतत्वासंबंधीचा. संतत्वासंबंधीचा म्हणण्यापेक्षा विठ्ठलभक्तीचा म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. या दोन्ही संतांनी आपल्या कवित्वातून विठ्ठलभक्तीचा आविष्कार केला आहे. सावता महाराजांचे केवळ एकूण चाळीसच्या आसपास अभंग आहेत. (या संख्येतही मतभेद आहेतच. श्रीसकलसंतगाथेनुसार (आवटे प्रत-१२) (संत सावता दर्शन, डॉ. हे. वि. इनामदार (१९८३)) यांनी ही संख्या ३७ सांगितली आहे, तर श्री संत सावता महाराज चरित्र या मोरेश्वर वाळिंबे यांच्या ग्रंथात ४० अभंग असा हा अभंगसंख्येचा वाद आहे. (नामदेवांची प्रभावळ, पान ६९, डॉ. शिवाजीराव निवृत्ती मोहिते, श्री गंधर्व वेद प्रकाशन) संत सावता महाराजांचा एक प्रसिद्ध अभंग इथे उदाहरणादाखल घेता येईल,कांदा-मुळा-भाजी । अवघी विठाबाई माझी ।।१।।लसूण-मिरची-कोथिंबिरी । अवघा झाला माझा हरि ।।२।।ऊस-गाजर-रातळू । अवघा झालासें गोपाळू ।।३।।मोट-नाडा-विहींर दोरी । अवघी व्यापिली पंढरी ।।४।।सांवता ह्मणे केला मळा । विठ्ठल पायीं गोविंला गळा ।।५।।प्रस्तुत अभंगातून दोन वैशिष्ट्ये स्पष्ट होतात. पहिले म्हणजे संत सावता महाराजांनी आपल्या दैनंदिन व्यवहारातील अनुभव अधिक प्रभावीपणे मांडला. आणि दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, आपला व्यापार उदीम करून, आपले दैनंदिन काम करून, सार्थपणे संसार करून विठ्ठलभक्ती करता येते, हे दाखवून दिले. (यातील किंवा एकूणच संत काव्यातील प्रतिमा पाहता त्यांची तुलना नवकाव्यातील प्रतिमाविश्वाशी सहजपणे करता यावी इतकी ती रसरशीत आणि प्रामाणिक अशी आहे.) नामदेवांचा जन्म झाला तेव्हा सावता महाराज वीस वर्षांचे होते आणि ज्ञानेश्वरांचा जन्म झाला तेव्हा ते पंचवीस वर्षांचे होते. म्हणजे एका अर्थाने सावता या दोन्ही संतांपेक्षा एक पिढी आधीचे असे समजता येतील. तेव्हा यांच्या लेखनावर, अभिव्यक्तीवर किंवा विठ्ठलभक्तीवर तसा नामदेव किंवा ज्ञानदेव यांच्या विठ्ठलभक्तीचा किंवा अभंगरचनेचा प्रभाव होता असे म्हणणे चुकीचे आणि तत्कालीन वस्तुस्थिती नजरेआड करण्यासारखे होईल.तीच गोष्ट गोरोबा किंवा गोरा कुंभारांची. त्यांचा जन्मकाळ शके ११८९ किंवा इसवी सन १२६७ असा सांगतात. म्हणजे तेही या दोघांपेक्षा अनुक्रमे तीन आणि आठ वर्षांनी मोठे ठरतात. (जनाबाई नामदेवांपेक्षा जवळजवळ १२ वर्षांनी ज्येष्ठ ठरतात.) मुळात या संतांच्या घरात, गावात विठ्ठलभक्ती होती. बहुतेकांचे आई-वडील, बहीण-भाऊ, पत्नी या विठ्ठलभक्तीत रंगून गेलेले असायचे. त्यामुळे त्यांच्या अवतीभवती असलेल्या वातावरणातून, भक्तिमय संस्कारांतून या सगळ्या संतांच्या जीवनविषयक प्रवृत्तीचा कल स्वाभाविकपणे विठ्ठलभक्तीकडे झुकल्याचे स्पष्ट होते. जसे नामदेवांच्या आधीच्या सहा पिढ्या, ज्ञानेश्वरांच्या आधीच्या तीन पिढ्या या विठ्ठलभक्तीत रमल्या होत्या तशाच या व इतर संतांच्या, विशेषतः नामदेवांच्या आणि ज्ञानेश्वरांच्या समकालीन संतांच्या जीवनचरित्रात हा विठ्ठलभक्तीचा ओघ आधीच्या पिढ्यांपासून आलेला आहे असे दिसते. जनाबाईंचे आई-वडील करुंड आणि दमा या मातंग समाजाच्या दांपत्याला विठ्ठल भक्तीची ओढ असावी याचाच अर्थ, त्या काळी विठ्ठलभक्तीची ओढ अस्पृश्यांच्या आणि बहुजनांच्या मनालाही लागली होती. म्हणजे या काळापर्यंत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात म्हणण्यापेक्षा मराठवाडा, नगर-पुणे, सोलापूर आणि काही प्रमाणात आंध्र आणि कर्नाटकाचा पट्टा (महाराष्ट्राचा सीमाभाग) या विठ्ठलभक्तीने अक्षरशः भारावून गेला होता. पंढरपूरच्या विठ्ठल या दैवताला आपल्या भावविश्वात एक महत्त्वाचे स्थान देऊन आपल्या आत्मोन्नतीच्या वाटेने लोक आपले जीवन व्यतीत करीत होते. याचेच एक उदाहरण म्हणून गोरोबांच्या एका काव्याचाच विचार समोर ठेवता येईल,देवा तुझा मी कुंभार । नासीं पापाचें डोंगर ।।१।।ऐसा संतप्ते हो जाती । घडे साधूची संगती ।।२।।पूर्ण कृपा भगवंताची ।। गोरा कुंभार मागे हेंचि ।।३।।आत्मोन्नतीच्या संदर्भातला सर्वसामान्यांच्या मनातला हा विठ्ठलाविषयीचा किंवा पांडुरंगाच्या विषयीचा विश्वास या अशा अभंगातून जेव्हा व्यक्त होतो, तेव्हा या विठ्ठलाच्या प्रभावाने हा समाज किती व्यापला होता याची कल्पना येते. आधी नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात केवढे तरी पंथ, धर्म, संप्रदाय अस्तित्वात असताना सर्वसामान्य माणूस केवळ विठ्ठलभक्तीकडेच का ओढला गेला असावा, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आणि जवळजवळ हजार वर्षे तरी आख्खा महाराष्ट्र या विठ्ठलभक्तीने का आणि कसा झपाटला गेला असावा, त्याच्या भेटीसाठी का असा उसासून जात असावा, नेमका हा विठ्ठल तरी आहे कसा आणि तो कुठून आमच्या जीवनात प्रवेश करता झाला याचाही विचार होणे, तो शोध घेणे महत्त्वाचे ठरावे..डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत.भारतभर आणि विशेषत: महाराष्ट्रात नाथ संप्रदायाचा प्रभाव सर्वत्र जाणवत असला, तरी यात कुठेतरी पंढरपूर आणि विठ्ठलभक्तीचा प्रवाह काहीसा क्षीणपणे वाहता असल्याचे जाणवते. विठ्ठलभक्तीचे मूळ इतके वरवरचे नाही. कारण तो प्रवाह काहीसा महाराष्ट्राच्या सीमा भागातून - कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आलेला आहे. त्याआधी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेले नाथ संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लिंगायत पंथ, महानुभाव पंथ इत्यादी पंथ, संप्रदाय अस्तित्वात होते. हे सगळे संप्रदाय, पंथ तत्कालीन समाजात सर्वत्र पसरलेले नव्हतेच. त्यांचा परीघ त्यांच्या त्यांच्या व्यवस्थेशी संबंधित होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.