Premium|War and Political Conflict : शत्रूचा निःपात की राष्ट्राचा विनाश? युद्धाच्या निर्णयांवरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

पुरुषोत्तम रामकृष्ण रामदासी, पुणेकाही वेळापूर्वी युद्धाच्या धुमश्चक्रीत तो मशिनगनने बेछूट गोळीबार करत शत्रूकडे धावत होता. शत्रूराष्ट्राच्या सैनिकांचा निःपात करताना तो आपल्या जागेवरून हरवला होता. एके ठिकाणी भूसुरुंगावर त्याचा पाय पडताच जबरदस्त स्फोट झाला. तो हवेत उडाला. तो शुद्धीवर आला तेव्हा त्याचे अंगांग ठणकत होते. अंगावरच्या युनिफॉर्मची लक्तरे लोंबत होती...लष्करप्रमुख बोगवान म्हणाले, ‘‘निर्वाणीचा हल्ला करून शत्रूला बेचिराख करायचे असेल तर, आपल्या मित्रदेशाकडून घेतलेले एमक्यूनाइन रीपर्स, आय मीन ड्रोन्सद्वारे अापल्याला हेलफायर क्षेपणास्त्रे वापरावी लागतील...’’ मायकोलांचे डोळे असुरी आनंदाने चमकले. ते म्हणाले, ‘‘व्हेरी गुड. कारवाई ताबडतोब सुरू करा. आपण जळून राख झालो तरी हरकत नाही, पण मरता मरता शत्रूराष्ट्र उद्ध्वस्त तर करू...!’’राष्ट्राध्यक्षांनी बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये वातावरण गंभीर होते. या बैठकीसाठी लष्करप्रमुख जनरल तारासदेखील उपस्थित होते. शेजारच्या देशाशी चाललेल्या युद्धात निर्णायक भूमिका घेऊन युद्ध लवकरात लवकर संपवावे ही भूमिका मांडताना सर्वांवर नजर फिरवत अध्यक्ष लेक्सी म्हणाले, ‘‘आपल्याला युद्ध जास्त काळ लांबवणे परवडणारे नाही,’’ ते अचानक थांबले. त्यांचा चेहरा रागीट झालेला सर्वांनी पाहिला. विरोधी पक्षातील एक लोकप्रतिनिधी तातियाना हसत होती.‘‘मी काही विनोद केला का मिस तातियाना?’’‘‘नाही, पण हसू याचे आले, की युद्ध सुरू करणेच मुळात परवडणारे नव्हते.’’‘‘युद्ध आपल्यावर लादले गेले आहे. मी नाही सुरू केले.’’‘‘प्रत्युत्तर देण्याचे अनाठायी शौर्य दाखवायची गरज नव्हती.’’‘‘मग काय पळपुटेपणा करायचा होता का?’’‘‘नाही. पण तरीही सारासार विचार करून निर्णय घेता आला असता,’’ पळभर थांबून त्या पुढे म्हणाल्या, ‘‘राजकारणात अनेक वाटावळणे असतातच पण युद्धज्वराचे वळण दगाबाज असते; ते असा चकवा देते की संपूर्ण राष्ट्र दरीच्या टोकावर उभे राहते.’’ वाद वाढू नये म्हणून उपाध्यक्ष इव्हान म्हणाले, ‘‘मी उभयतांस विनंती करतो की आपण वादविवाद करण्यापेक्षा देशाच्या हिताचा विचार करू या.’’‘‘आपल्या शब्दाचा मी आदर करते सर,’’ तातियाना म्हणाली, ‘‘पण तत्पूर्वी एवढेच सांगते, की सत्य क्रूर असते तेव्हा सत्ताधारी ते दडपतातच!’’ हे ऐकून तिला खरमरीत उत्तर देण्याची राष्ट्राध्यक्षांना उबळ आली. पण इव्हानने त्यांना रोखले. त्यांच्या नेमस्त बोलण्याने तणाव कमी झाला. त्यांनी खुणावताच लेक्सी म्हणाले, ‘‘आपण सर्वजण जाणता की युद्धावर आपला अमर्याद खर्च होतोय. आता शत्रूवर निर्णायक हल्ला करायची वेळ आली आहे, असा हल्ला की शत्रू गारद झाला पाहिजे. तुम्ही यासाठी काय करू शकता जनरल?’’ जनरल तारास म्हणाले, ‘‘मिस्टर प्रेसिडंट, एमवनएटू अब्राम्स टँकचा वापर वाढवू.’’.Premium|Student Protest on Gyanesh Kumar: विद्यार्थी आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय मदत मिळू शकते? संयुक्त राष्ट्रांपासून मानवाधिकार संघटनांपर्यंत कोणते पर्याय उपलब्ध?.‘‘एमवनएटू...?’’‘‘आपण महासत्तेकडून घेतलेले महासंहारक रणगाडे! पण...’’‘‘पण काय जनरल?’’‘‘ते टँक ऑपरेट करण्यासाठी विशेष कौशल्य असणारे मिलिटरी पर्सोनेल...’’‘‘नाहीत का?’’‘‘मागच्या आठवड्यात शत्रूच्या हल्ल्यात बरेचजण शहीद झाले.’’‘‘देन?’’‘‘सेर्गेई नावाचा एक्स्पर्ट आहे, पण तो रिटायर्ड आहे.’’‘‘कॉल हिम बॅक. टेल हिम, द नेशन नीड्स यू!’’***दरम्यान शत्रूच्या राष्ट्रप्रमुखांचीदेखील मीटिंग भरली होती. राष्ट्रप्रमुख मायकोला सर्वांना उद्देशून म्हणाले,‘‘राष्ट्रप्रमुख म्हणून मला कठोर निर्णय घ्यावा लागत आहे. शक्तिशाली शत्रूने आपल्याला डिवचले आहे. आपण त्याला आजवर नमवले आहे. आता युद्ध वाढवत नेण्यापेक्षा आपण असा निर्णायक हल्ला करू की...’’ एका लोकप्रतिनिधीने बोट वर केले तसे ते थांबले.‘‘सर, आपल्या निर्णायक हल्ल्याला दुप्पट शक्तीने उत्तर दिले जाईल.’’‘‘ऑब्व्हियसली.’’‘‘तर मग सर, निष्पाप नागरिकांचा विचार आपण कधी करणार? आजवर हजारो लोक...’’‘‘ज्यांना लांडग्याची भीती वाटते त्यांनी जंगलात जाऊच नये. युद्ध म्हटले की कोलॅटरल डॅमेज अटळ असते.’’ लोकप्रतिनिधी पुढे काही बोलणार तेवढ्यात राष्ट्रप्रमुख म्हणाले, ‘‘तुम्ही विसरला असाल म्हणून आठवण करून देतो, की शत्रूने आपल्या सीमेलगतच्या पंधरा टक्के भूभागावर कब्जा केला आहे. तो सोडवण्यासाठी आपली सेना प्राणाची बाजी लावत आहे. त्यांच्या जोखडातून तो प्रदेश सोडवणे हे आपले ध्येय असले पाहिजे,’’ यावर युक्तिवाद केला तर आपण देशद्रोही ठरवले जाऊ या भीतीने लोकप्रतिनिधी गप्प बसला.‘‘एनीवे, मिस्टर बोगवान, तुम्ही बोला.’’लष्करप्रमुख बोगवान म्हणाले, ‘‘निर्वाणीचा हल्ला करून शत्रूला बेचिराख करायचे असेल, तर आपल्या मित्रदेशाकडून घेतलेले एमक्यूनाइन रीपर्स, आय मीन ड्रोन्सद्वारे अापल्याला हेलफायर क्षेपणास्त्रे वापरावी लागतील...’’मायकोलांचे डोळे असुरी आनंदाने चमकले. ते म्हणाले, ‘‘व्हेरी गुड. कारवाई ताबडतोब सुरू करा. आपण जळून राख झालो तरी हरकत नाही, पण मरता मरता शत्रूराष्ट्र उद्ध्वस्त तर करू...!’’***‘‘ओ नो डिअर, पुन्हा हल्ले करणार! तू निवृत्त झाला आहेस,’’ दारिया सेर्गेईला म्हणाली.‘‘डॅड, तू पुन्हा फील्डवर जाणार?’’ असे विचारत दहा वर्षांची अनास्तासिया त्याच्याजवळ आली.दारियाने विचारले, ‘‘तू सैनिक आहेस मान्य, पण माणूस म्हणून तुझ्या सगळ्या भावना परागंदा झाल्या आहेत का?’’पत्नी आणि मुलीला कसे आणि काय सांगायचे हे सेर्गेई कळेना. तो सैनिक असला तरी आसपास चाललेली वित्तहानी आणि जीवितहानी, रक्तपात त्यालाही नकोसा झाला होता. पण सैनिक म्हणून देशाप्रती घेतलेली शपथ त्याला युद्धभूमीवर संहार करायला भाग पाडत होती.‘‘दारिया, ट्राय टू अंडरस्टँड. राष्ट्रप्रमुख एखाद्या सैनिकाला हाक मारतात तेव्हा तो त्या सैनिकाचा सन्मान मानला जातो. द नेशन नीड्स माय सर्व्हिस!’’‘‘याचा अर्थ तुला लोकांच्या जिवापेक्षा तुझा सन्मान महत्त्वाचा वाटतो,’’ दारिया म्हणाली.‘‘ते शत्रू आहेत.’’‘‘शत्रू माणूस नसतो?’’‘‘असाच विचार शत्रूनेही केला तरच मला पटेल,’’ तो म्हणाला.‘‘सांडा, अजून रक्त सांडा. तुमची रक्तपिपासू वृत्तीच एक दिवस ही भूमी मानवरहीत करेल...’’ प्रत्युत्तर न देता तो मुलीशी खेळू लागला. दुसऱ्या दिवशी तो फील्डवर जाणार होता.***दोन्ही बाजूंनी जबरदस्त हल्ले सुरू झाले. आजवर केवळ लष्करी तळांवर, आस्थापनांवर आणि टेहळणी मनोऱ्यांवर हल्ले होत होते. नागरी भागावर हल्ले होत नव्हते. पण नव्याने सुरू झालेल्या आक्रमणात नागरी वस्तीवर हल्ले सुरू झाले. अहंकाराने सूडाग्नी भडकला होता. दोन्ही देशांतील इमारती पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळू लागल्या. लहान मुले, म्हातारे लोक आणि स्त्रियांची अवस्था दयनीय झाली होती. डोळ्यासमोर संसार बेचिराख होत होते. बॉम्ब वर्षावात आप्तस्वकीयांच्या चिंधड्या उडत होत्या. जीव वाचलेले लोक अन्न आणि पाण्यासाठी वणवण भटकत होते.संयुक्त राष्ट्रांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मांडला. करार होईपर्यंत युद्धविराम घोषित करण्यात आला. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी भेटले. जगभरातील वृत्तपत्रांनी आशा व्यक्त केली, की हा करार यशस्वी होऊन युद्ध थांबावे. युद्धविराम झाला तेव्हा दोन्हीकडील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. प्रतिनिधी राष्ट्रप्रमुखांचे कळसूत्र होते. त्यांनी करारातील अटी नाकारल्या. दोन्ही पक्षांना युद्धज्वर चढला होता. युद्धविराम संपला. पुन्हा युद्ध सुरू झाले. जगभरातील काही वृत्तसंस्थांनी आपापल्या सोयीनुसार कधी एकाची बाजू घेत दुसऱ्यावर टीका, तर काही वृत्तसंस्थांनी दुसऱ्याची बाजू घेत पहिल्यावर टीका सुरू केली. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना नरसंहारी, अहंमन्य, मग्रूर अशी शेलकी विशेषणे वापरत टीकेची झोड उठवली. काही देशांनी दोन्ही देशांवर व्यापारबंदी लादली. युद्धभूमी धगधगतच राहिली. ज्वर उतरत नव्हता.***सेर्गेईचा टँक तोफगोळ्यांचा भयानक वर्षाव करत वाटेल तिथे मार्गक्रमण करीत होता. शत्रूराष्ट्रातील मनुष्यहानी, वित्तहानी वाढत होती. शत्रूराष्ट्राचा ड्रोन ऑपरेटर व्होलोडिमिर वातानुकूलित कंट्रोल रूममधून ड्रोनद्वारे हेलफायर क्षेपणास्त्रे डागत होता.एका घटनेने त्याला विचलित केले. एक क्षेपणास्त्र डागताना त्याचा सर्व्हेलन्स चुकला. त्याने डागलेल्या क्षेपणास्त्राने एक शाळा उद्ध्वस्त झाली. तिथे असलेली सत्तावीस लहान मुले-मुली हकनाक गेली. त्याला अपराधी भावनेने ग्रासले. दिवसरात्र ते भयानक दृश्य त्याच्या डोळ्यासमोर तरळू लागले. जगभरातील वृत्तपत्रांनी कडवट भाषेत टीका केली.‘‘सर, माझ्या मनात आत्महत्येचा विचार येतोय. मला रिलीव्ह करा,’’ बोगवान त्याच्याकडे बघत होते. तो आजारातून उठलेल्या रुग्णासारखा दिसत होता. दोन दिवस त्याने अन्नपाणी घेतले नव्हते.‘‘तुला रणांगण सोडून पळता येणार नाही व्होली...’’‘‘तुम्ही माझ्यावर कोर्ट मार्शल करा, मला बडतर्फ करा, पण यापुढे मी ड्रोन ड्यूटी करणार नाही,’’ त्याचे डोळे भरून आले.काही क्षण थांबून बोगवान म्हणाले, ‘‘ठीक आहे. पण माझे ऐक. घरी राहिलास तर अधिक दुःखी होशील. युद्धात मन रमव. मशिनगन घेऊन फील्डवर जा. देशाला तुझी गरज आहे. तुझे राष्ट्रप्रेम जागे ठेव.’’ आपल्याला इमोशनल ब्लॅकमेल केले जात आहे हे व्होलोडिमिरला जाणवले, पण दुसरा मार्ग नव्हता. व्होलोडिमिर फील्डवर जॉइन झाला. त्याच्या मशिनगनने शत्रूचे शेकडो सैनिक ठार होऊ लागले. त्याला जिवाची पर्वा उरली नव्हती.संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी मदत म्हणून दोन्ही देशांतील युद्धग्रस्त नागरिकांना फूड पॅकेट्स द्यायला सुरुवात केली. अपरिमित हानी होत होती, पण दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांचा युद्धज्वर उतरत नव्हता. इंटरनॅशनल ॲम्नेस्टीकडून येणारा दबाव झुगारून लावण्यात आला. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर रक्ताचे सडे पडत होते. सैनिकांसह निष्पाप नागरिक किड्यामुंग्यांसारखे मरत होते.दोन्ही देशातील नागरिकांना तर युद्ध नको होतेच. अनेक लोकप्रतिनिधी राष्ट्राध्यक्षांच्या मनमानी निर्णयाला विरोध दर्शवू लागले. काहींनी राष्ट्रप्रमुखांचे युद्धविषयक अधिकार कायदेशीर मार्गाने कमी करण्याचा घाट घातला होता. अर्थात ते होईपर्यंत दोन्ही देश बेचिराख होण्याची शक्यता होती. ज्वर चढलेल्या दोन्ही देशप्रमुखांना कशाचीच पर्वा नव्हती.***व्होलोडिमिरच्या शरीरावर अशी एकही जागा नव्हती जिथे जखम नव्हती. जागोजागी झालेल्या जखमांमधून रक्त सांडले होते, सांडत होते. वेदनांनी पंचप्राणात ठाण मांडले होते. पण त्याला जखमांची पर्वा नव्हती. त्याला शोध घ्यायचा होता सीमारेषेचा. त्याचे त्याक्षणी तेवढे एकच ध्येय होते. आपण शत्रूराष्ट्राच्या भूमीवर आहोत की आपल्या मायभूमीवर हे त्याला कळत नव्हते. ‘जर शत्रूराष्ट्राच्या भूमीवर असू तर आपल्या युनिफॉर्ममुळे आपण शत्रूच्या तावडीत सापडू शकतो. तसे होण्याआधी सिव्हिलियनचे कपडे मिळवले पाहिजे...’ त्याच्या डोक्यात विचारचक्र सुरू होते.काही वेळापूर्वी युद्धाच्या धुमश्चक्रीत तो मशिनगनने बेछूट गोळीबार करत शत्रूकडे धावत होता. शत्रूराष्ट्राच्या सैनिकांचा निःपात करताना तो आपल्या जागेवरून हरवला होता. एके ठिकाणी भूसुरुंगावर त्याचा पाय पडताच जबरदस्त स्फोट झाला. तो हवेत उडाला. तो शुद्धीवर आला तेव्हा त्याचे अंगांग ठणकत होते. अंगावरच्या युनिफॉर्मची लक्तरे लोंबत होती. इकडेतिकडे पाहात तो पुढे निघाला. आसपास युद्धामुळे झालेला विध्वंस दिसत होता. त्याचा घसा कोरडा पडला होता. पाणी प्यायलो नाही तर आपण कोणत्याही क्षणी कोसळू या भीतीने तो अर्धवट कोसळलेल्या एका इमारतीत शिरला. आत जातानाच त्याच्या नाकात दुर्गंधीचा भपकारा शिरला. तिथे डोकवायची इच्छा नसूनही त्याची नजर गेलीच. एक मोठे आणि त्याशेजारी एक छोटे प्रेत सडलेले दिसले. ‘मायलेकरू!’ तो अस्फुटसं उद्गारला. त्याचे लक्ष गेले, ते छोट्या प्रेताच्या अर्धवट सडलेल्या हातात असणाऱ्या फूड पॅकेटकडे आणि शेजारी पडलेल्या पाण्याच्या बाटलीकडे! संयुक्त राष्ट्रांची पथके युद्धग्रस्त नागरिकांना अन्नाची पॅकेट्स वाटतात हे त्याला माहीत होते. अन्नाचे पॅकेट आणि पाण्याची बाटली पाहून, इतका वेळ निद्रिस्त असलेली त्याची तहानभूक उफाळून लाळेच्या रूपात जिभेपर्यंत आली. सडलेल्या प्रेताच्या हातातील अन्न खायचे? मनात क्षणभर चलबिचल झाली. विचार झटकत, दुर्गंधीकडे दुर्लक्ष करत त्याने अन्नाचे पॅकेट आणि पाण्याची बाटली उचलली. तिथेच प्रेताशेजारी बसून त्याने फूड पॅकेट उघडले पण त्याच्या डोळ्यासमोर पुन्हा शाळकरी मुलामुलींचे रक्तबंबाळ देह तरळू लागले. त्याने पॅकेट खाली टाकले. अपराधी भावना अनावर झाली. गालांवर अश्रू ओघळले. फूड पॅकेट तिथे टाकून तो उठला. पुढे जाताना एका रूममध्ये त्याला तुटलेली अलमारी दिसली. शोधाशोध करताना मोठा अंगरखा आणि एक तुमान मिळाली. ते अंगावर चढवत स्वतःचा लक्तरे झालेला युनिफॉर्म त्याने दडवून ठेवला. आता बाहेर हिंडून बॉर्डर शोधणे सोपे झाले होते.***.युद्धभूमीवरच एके ठिकाणी सेर्गेई जखमी अवस्थेत पडला होता. शत्रूच्या ड्रोनद्वारे डागलेले एक क्षेपणास्त्र त्याच्या रणगाड्यावर आदळले तेव्हा तो कमांडर म्हणून गनरला गाइड करत होता. शत्रूवर तोफगोळे डागले जात होते. क्षेपणास्त्राने त्याच्या रणगाड्याचे तुकडे झाले. तो दूरवर फेकला गेला. हळूहळू शुद्धीवर येताना त्याला जाणवले, की त्याचे शरीर जखमांनी विदीर्ण झाले आहे. त्याने आसपास पाहिले. पण त्याच्याबरोबर टँकमध्ये कार्यरत असलेले गनर आणि ड्रायव्हर दिसले नाहीत. तेदेखील स्फोटामुळे दूरवर फेकले गेले असावेत असा विचार करत तो उठला. घटना घडली तेव्हा तो सीमारेषेच्या आसपास होता. आपण किती काळ बेशुद्ध होतो ते त्याला कळत नव्हते. दूरवरून मशिनगनने फैरी झाडल्याचा आवाज आला. आपण शत्रूराष्ट्राच्या भूमीवर आहोत की आपल्या मायभूमीवर हे त्याला कळेना. जर आपण शत्रूराष्ट्राच्या भूमीवर असू तर शत्रूच्या तावडीत सापडू. तसे होण्याआधी अंगावरचा लष्करी गणवेश बदलला पाहिजे, सीमारेषा शोधली पाहिजे अन्यथा दारिया आणि अनास्तासियाला आपण पुन्हा कधीच भेटू शकणार नाही. त्यांची आठवण येताच अंगातील सारी शक्ती एकवटत तो उभा राहिला. आसपासचे दृश्य बघून खूश व्हावे की दु:ख करावे हे समजेना. ही भूमी शत्रूची असेल तर माझ्या तोफगोळ्यांनी उत्तम कामगिरी केली आहे. पण जर ही मायभूमी असेल तर? प्रश्न झटकत तो पुढे निघाला. काही अंतरावर एक अर्धवट उद्ध्वस्त झालेली इमारत दिसली. त्याला अन्न, पाणी आणि कपडे हवे होते, मुख्यतः कपडे! ईश्वराचे स्मरण करत तो इमारतीत शिरला. शत्रूच्या ताब्यात सापडण्याआधी सिव्हिलियन कपडे शोधायले हवेत या हेतूने तो उद्ध्वस्त झालेल्या खोल्यांमध्ये हिंडत राहिला. पण त्याला कपडे सापडले नाहीत. पुढे एका खोलीत एका पुरुषाचे प्रेत पडले होते. त्या प्रेताकडे टक लावून पाहताना तो त्याच्याच विचारामुळे तो बिचकला. रक्ताचे डाग पडलेले प्रेताचे कपडे काढून घालायचे? मनाने मूक होकार दिला तसा तो शहारला. त्याचवेळी पुन्हा दूरवर गोळीबाराचा आवाज आला. त्याने मनावर दगड ठेवून प्रेताचे कपडे काढून स्वतः परिधान केले. प्रेताच्या डोक्यावरचा मोठा रुमाल त्याने स्वतःच्या डोक्यावर बांधला. प्रेताखाली त्याला पाण्याची बाटली मिळाली. त्याच्या दोन्ही गरजा भागल्यामुळे तो काहीसा स्थिरावला. बॉर्डर शोधायला बाहेर पडला. त्याचे लक्ष गेले ते आकाशातील एका ड्रोनमधून निघालेल्या एका क्षेपणास्त्राकडे. ते सुसाट निघाले आणि थोड्या अंतरावर पडले. प्रचंड स्फोट झाला. तो जमिनीवर आडवा पडून राहिला. दूरवरून किंकाळ्या ऐकू येत होत्या. त्याचवेळी आकाशातून जाणाऱ्या एका विमानातून काहीतरी टाकले जात होते. तो तातडीने उठून तिकडे धावला. त्याचा अंदाज खरा ठरला. तिथे अन्नाची बरीच पॅकेट्स पडलेली होती. त्याने आपल्या अंगरख्यात पाच सहा पॅकेट्स घेतली. वर पाहात तो म्हणाला, ‘‘दयाळू ईश्वरा, मी तांबे शोधत होतो तू सोने दिलेस!’’ तो पुढे निघाला. एका भकास इमारतीजवळ त्याला एक वृद्ध स्त्री दगड-मातीच्या ढिगाऱ्यातून माती उकरताना दिसली. त्याला कणव आली.‘‘आजी, हे काय करतेस?’’ तिने वर पाहिले. तिच्या डोळ्यातील अपार करुणा बघून त्याचा जीव हेलावला.‘‘लेकरा, हा दगडमातीचा ढिगारा हलवायला मदत करतोस का?’’ त्याच्या नजरेतील प्रश्न ओळखत ती म्हणाली, ‘‘इथे माझा मुलगा, त्याची बायको आणि दोन मुलं गाडली गेलीयत...’’‘‘किती दिवस झाले?’’‘‘दोन आठवडे.’’ हे सांगताना तिच्याही नकळत तिच्या शुष्क डोळ्यात अश्रू तरळले. तिची चिवट आशा पाहून तो सुन्न झाला. ती काही न पुन्हा बोलता खाली वाकून ढीग उपसू लागली. दोन फूड पॅकेट्स तिच्याजवळ ठेवून तो खिन्न मनाने पुढे निघाला.***.सीमारेषा शोधत असताना सेर्गेई आणि व्होलोडिमिर दोघेही एका पडक्या इमारतीच्या कॉर्नरजवळ अचानक एकमेकांसमोर आले. दोघेही बिचकले. एकमेकांचे नागरी कपडे पाहून निश्चिंत झाले. आपण सैनिक आहोत हे कळू नये अशारितीने संवाद साधला पाहिजे, असा विचार दोघांच्याही मनात आला. व्होलोडिमिर म्हणाला, ‘‘शत्रूमुळे आपली अवस्था खूप वाईट झाली आहे.’’‘‘खरंय, पण आपण शत्रूला नक्कीच धूळ चारू.’’‘‘होय,’’ व्होलोडिमिर म्हणाला, ‘‘पण मित्रा, तू एकटाच कुठे भटकत आहेस?’’‘‘माझी पत्नी आणि मुलगी, दोघी भुकेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी फूड पॅकेट्स...’’‘‘मिळाली का?’’‘‘हो,’’ सेर्गेई म्हणाला, ‘‘ही बघ.’’ पॅकेट्स पाहून व्होलोडिमिरची भूक चाळवली. ते पाहून सेर्गेईने विचारले, ‘‘तू भुकेला असशील तर घे...’’‘‘खरंच?’’ सेर्गेईने न बोलता एक पॅकेट त्याला दिले. ते खात व्होलोडिमिर सेर्गेईसोबत पुढे निघाला. दोघेही आपली लष्करी ओळख लपवत, गप्पा मारत, एकमेकांच्या लक्षात येणार नाही अशा प्रकारे सीमारेषा शोधत होते. न राहावून व्होलोडिमिरने विचारले, ‘‘इथे जवळपास बॉर्डर असेल ना?’’सेर्गेई मनोमन बिचकला. पण चेहरा कोरा ठेवत म्हणाला, ‘‘मला माहीत नाही, माझे घर गावाच्या कोपऱ्यात आहे.’’त्याचवेळी आकाशातून लष्करी विमान मशिनगनच्या फैरी झाडत आले. गोळीबाराच्या टप्प्यात व्होलोडिमिर होता. ते लक्षात येताक्षणी सेर्गेईने व्होलोडिमिरचा हात पकडत त्याला मागे खेचले. दोघेही मागच्या बाजूला खाली पडले. विमान दूर जाताच दोघे उठले. व्होलोडिमिरला वाचवताना फूड पॅकेट्स खाली पडली होती. गोळीबारामुळे ती फुटली होती आणि त्यांच्यातील अन्न मातीत विखुरले जात होते. सेर्गेईचा हात हातात घेत तो कृतज्ञतेने म्हणाला, ‘‘मित्रा, तू माझा जीव वाचवलास पण तुझे अन्न...’’ सेर्गेई त्याच्या हातावर थोपटत म्हणाला, ‘‘अन्न परत मिळेल, पण गेलेला जीव नाही.’’हे ऐकून व्होलोडिमिर कौतुकाने म्हणाला, ‘‘हे शब्द नसून प्लॅटिनम आहे मित्रा...’’सेर्गेईने स्मितहास्य केले, ‘‘खरंच, युद्धभूमीवर मानवी मूल्य गवसलेय.’’दोघे गप्पांमध्ये रंगले होते. बोलता बोलता ते पुढे आले आणि अचानक एक आवाज ऐकू आला.‘‘व्होली, व्हेअर वेअर यू बडी? कम हिअर, बी फास्ट. तू शत्रूच्या एरियात आहेस.’’दोघांनीही पाहिले. थोड्या अंतरावर बॉर्डरचे फेन्सिंग होते. व्होलोडिमिरला ओळखणारा सैनिक ओरडला होता. त्या सैनिकाचा गणवेश पाहून सेर्गेईने जाणले की हा नागरिक नसून शत्रूदेशाचा सैनिक आहे. त्याने आश्चर्याने पाहिले. व्होलोमिडिरदेखील विचलित झाला. त्याचा मित्र सैनिक पुन्हा ओरडला, ‘‘बी क्विक व्होली...’’ व्होलिडिमिर सावध झाला.या क्षणभरात सेर्गेईला काही वेळेपूर्वी पाहिलेला उद्ध्वस्त भाग आठवला. या शत्रूने माझा प्रदेश उद्ध्वस्त केला. मी याला मित्र समजलो पण हा शत्रू निघाला! सेर्गेईमधील सैनिक जागा झाला. व्होलोडिमिर सीमारेषेकडे पळू लागला. सेर्गेईने क्षणार्धात त्याच्यावर झडप घातली. जखमी असले तरी दोघेही तगडे होते. मित्रत्वाची भावना जाऊन शत्रुत्व जागे झाले होते. सेर्गेई त्याला बॉर्डरकडे जाण्यापासून रोखत होता तर व्होलोडिमिर सर्व शक्ती पणाला लावून बॉर्डरकडे सरकत होता. फेन्सिंगपलीकडे उभा सैनिक रायफलने सेर्गेईवर निशाणा साधू पाहत होता. पण दोघेही झटापट करत होते. गोळी चुकून आपल्या मित्राला लागेल या भीतीने सैनिक फायर करत नव्हता. सेर्गेईची शक्ती कमी पडू लागली. सीमारेषा जवळ आली तसा व्होलोडिमिरने जोर लावला. सेर्गेईची पकड ढिली होताच त्याने पाय सोडवून घेत फेन्सिंगवरून पलीकडे उडी मारली. सेर्गेईवर फायर करू पाहणाऱ्या सैनिकाला अडवत व्होलोडिमिर म्हणाला, ‘‘थांब... मारू नकोस.’’‘‘का?’’‘‘मघाशी त्याने माझा जीव वाचवला होता,’’ सेर्गेईला उद्देशून व्होलोडिमिर म्हणाला, ‘‘जा मित्रा, जा. सैनिक झाला नसतास तर तू शांतीदूत असतास. जिवाचे मोल तू जाणतोस...’’ सेर्गेई अंगावरची धूळ झटकत उठला. मान झुकवून त्याने कृतज्ञता व्यक्त केली. माघारी वळून संथ पावले टाकत निघाला. त्याला जाणवले, राष्ट्रप्रमुखांचा ज्वर अजून खालपर्यंत झिरपला नव्हता. मानवी मूल्यांचे मोल खालच्या पातळीवर तरी अजून जिवंत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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