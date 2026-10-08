Premium|Washington DC Travel : वॉशिंग्टन डी.सी.ची सफर; न्यू जर्सीतील नाश्त्यापासून राजधानीच्या खास माहोलापर्यंत

अंकिता कार्लेवॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये आल्यापासूनच ते शहर मला खूप आवडले. मी राहत असलेल्या हार्टफर्ड शहराइतके वॉशिंग्टन मोकळे नाही, ना न्यूयॉर्कइतके गजबलेले. फिरताना थंडी, वारा, ऊन यांनी योग्य साथ दिल्यामुळे चालत भरपूर हिंडता आले. या शहरातील इमारतींची स्थापत्यरचना आजच्या काळातील म्हणजेच कंटेम्पररी प्रकारातील आहेत. अलीकडेच आम्ही वॉशिंग्टन डी.सी.ला भेट दिली. आम्ही ज्या देशात राहतो, त्या देशाची म्हणजेच अमेरिकेची राजधान कशी आहे, हे बघण्याची उत्सुकता आम्हा सगळ्यांनाच होती. राजधानी बघण्यातील गंमतही निराळीच असते. कारण राजधानी त्या देशाची आन-बान-शान असते. तिथे गेल्यावर बऱ्याच महत्त्वाच्या सरकारी इमारती बघता येतात. राजधानीचा खास माहोल बघता येतो. त्यामुळे आम्ही कारमधून वॉशिंग्टनला जाण्याचे ठरविले. त्यासाठी पूर्वनियोजनानुसार आम्ही सकाळीच निघालो. साधारण साडेसात वाजले होते. थंडी फार नव्हती. लांबसडक हायवे पार करत दहाच्या सुमारास न्यू जर्सीला पोहोचलो. तिथेच नाश्ता केला. न्यू जर्सीमध्ये अनेक भारतीय हॉटेल्स आहेत, त्यामुळे मस्तपैकी भारतीय खाद्यपदार्थांवर ताव मारला. प्रत्येकाने आपल्या आवडीचे पदार्थ घेतले. त्यानंतर फक्कड मसाला चहा पिऊन आम्ही पुढे निघालो. मग मधे कुठेही न थांबता आम्ही थेट वॉशिंग्टनला गेलो. एका दिवसाच्या मुक्कामासाठी आम्ही हॉटेल बुक केले होते. तिथे सामान ठेवून, फ्रेश होऊन फिरण्यासाठी बाहेर पडलो..Premium|Maharashtra Drought : श्रावणातील हिरव्या शिवारापासून दुष्काळाच्या भयाण वास्तवापर्यंतची शेतकऱ्यांची व्यथा.आम्ही वीकएंडला वॉशिंग्टनला गेलो होतो. दोन्ही दिवस वातावरण खूप छान होते. अधूनमधून वाऱ्यामुळे थंडी जाणवत होती, पण भरपूर ऊन होते आणि आकाशही मोकळे होते. ठिकठिकाणी पर्यटकांचे घोळके होते. त्यामुळे फिरायला उत्साह वाटत होता. हॉटेलमधून बाहेर पडल्यावर जवळच अमेरिकेच्या संसदेची मुख्य इमारत म्हणजेच कॅपिटल होती. तिथपर्यंत आम्ही चालत गेलो. आसपास मोठ्या तरीही साधारण सारख्याच प्रमाणात मजले असलेल्या इमारती दिसत होत्या. रस्त्याच्या टोकाला वॉशिंग्टन युनियन स्टेट होते. त्याचे स्थापत्य खूप सुंदर होते. पलीकडे यूएस पोस्ट ऑफिस होते. तिथे त्याचेच एक मोठे म्युझियम होते. आणि याच्या थेट समोर कॅपिटल इमारत होती. या परिसरात हॉप ऑन-हॉप ऑफ बसेस उपलब्ध असतात. या बसेस शहरातील विविध स्थळे दाखवतात. त्यामुळे आम्ही संध्याकाळी साडेसहा ते साडेआठ अशा दोन तासांच्या सफरीसाठी तिकिटे काढून ठेवली होती.शहरातून फेरफटका मारताना आसपास अनेक अवाढव्य पण आखीवरेखीव घरे दिसली. ट्रामही दिसली. हॉप ऑन-हॉप ऑफ बसच्या राइडला अजून वेळ असल्यामुळे थोडेफार खाण्याच्या विचारात होतो. त्यामुळे आम्ही इंडिगो नावाच्या एका भारतीय हॉटेलमध्ये शिरलो. त्या हॉटेलमधील वातावरण फार आवडले. तिथे बसायला रंगीत लाकडी बाकडी होती. आजूबाजूला बॉलिवूडची पोस्टर्स लावलेली होती. तेथील एका भिंतीवर दीवार सिनेमाचे पोस्टर होते. एका बाजूला भारत व अमेरिका देशांचे झेंडे काढले होते. छतावर बारीक रंगीत दिवे लावले होते. जेवणही छान होते. येथेही झकास चहा प्यायलो. मग कॅब करून हॉप ऑन-हॉप ऑफ बसथांब्याजवळ गेलो..बसमधून आम्ही शहर बघायला निघालो. सगळ्यात आधी कॅपिटल या ठिकाणी गेलो. या बसेस स्मिथसोनिअन नॅशनल एअर ॲण्ड स्पेस म्युझियम, द वार्फ डीसी, वॉशिंग्टन मॉन्युमेंट, थॉमस जेफरसन मेमोरियल, लिंकन मेमोरियल, व्हिएतनाम व्हेटरन्स मेमोरियल, वर्ल्ड वॉर २ मेमोरियल, द व्हाइट हाऊस ही ठिकाणे फिरवून आणतात. पर्यटक त्या त्या ठिकाणी उतरून फोटो काढू शकतात. यातील काही वास्तू आतून फिरण्यासाठी या बसेस वेळ देतात. लिंकन मेमोरियलला ही बस चांगली वीस मिनिटे थांबली. त्यामुळे ही वास्तू आम्हाला नीट बघता आली. पण काही वास्तू बघण्यासाठी आपल्याला स्वतंत्र जावे लागते. अशी ही आमची पॅनोरामिक सनसेट टूर मनोहारी होती. मग आम्ही हॉटेलमध्ये परतलो. तोपर्यंत रात्रीचे दहा वाजले होते. दुसऱ्या दिवशीचे नियोजन करून आम्ही झोपलो. सकाळी लवकर उठून, आवरून आम्ही सामानासकट बाहेर पडलो. हॉटेलमधून आम्ही थेट स्मिथसोनिअन नॅशनल एअर ॲण्ड स्पेस म्युझियम बघायला गेलो. हे म्युझियम नीट बघण्यासाठी आम्हाला दोन ते तीन तास लागले. या म्युझियममध्ये विमान, हेलिकॉप्टर, प्लॅनेट, वेगवान गाड्या, संपर्क साधने अशा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी स्वतंत्र दालने होती. एका बाजूला प्लॅनेटोरियम होते. तिथे जाऊन आम्ही शो बघितला. त्यानंतर अजून बरेच काही बघायचे शिल्लक होते, पण घरीही निघायचे होते. त्यामुळे तितका वेळ नव्हता. पण तरीही हाताशी थोडा वेळ होता. त्यामुळे पायी हिंडून जेवण करायला गेलो. पॉटबेली नावाच्या रेस्टॉरंटमधील सँडविच मला विशेष करून आवडले. तेथील वातावरण अगदी टिपिकल होते. बसायला टेबल-खुर्च्या नव्हत्या, तर भिंतीला लागून आडवी लांब टेबले आणि समोर उंच खुर्च्या होत्या. एखाद्या मेसमध्ये असते तशी बैठकरचना होती. भिंतीवर ठरावीक सजावट होती. त्यामुळे ते रेस्टॉरंट बरेच जुने वाटत होते.वॉशिंग्टनमध्ये शिरल्यापासूनच ते शहर मला खूप आवडले. वॉशिंग्टन मी राहत असलेल्या हार्टफर्ड शहराइतके मोकळे नाही, ना न्यूयॉर्कइतके गजबजाट असलेले आहे. फिरताना थंडी, वारा, ऊन यांनी योग्य साथ दिल्यामुळे चालत भरपूर हिंडता आले. या शहरातील इमारतींची स्थापत्यरचना आजच्या काळातील म्हणजेच कंटेम्पररी प्रकारातील आहेत. या ठिकाणी पांढऱ्या रंगातील इमारती आणि निओक्लासिकल स्थापत्य मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. काही इमारती व्हिक्टोरिअन स्थापत्यरचनेतील आहेत. नॅशनल मॉल हा भाग कॅपिटल आणि लिंकन मेमोरियलला जोडतो. पेनसिल्व्हेनिया ॲव्हेन्यू हा या शहरातला प्रमुख रस्ता आहे. हा रस्ता कॅपिटल आणि व्हाइट हाऊस यांना जोडतो. येथे मोठ्या प्रमाणात सायकलिंग केले जाते, त्यामुळे रस्त्यांवर ठिकठिकाणी सायकल स्टँड्स दिसून येतात. व्हाइट हाऊसच्या आसपास वर्ल्ड बॅंक, इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेझरी या महत्त्वाच्या इमारती उभारल्या आहेत. त्यामुळे या परिसरात फिरण्याचा एकूण अनुभव छान होता..अखेर शहराचा निरोप घेऊन आम्ही परतीच्या प्रवासाला लागलो. संध्याकाळी चहा व कॉफी पिण्यासाठी आम्ही एका फूड मॉलला थांबलो. हा प्रशस्त फूड मॉल बघून मजा वाटली. व्यवस्थित बसून मनसोक्त खातापिता आले. मग न्यू जर्सी आणि न्यूयॉर्क असा टप्पा पार करत आम्ही एकदाचे घरी पोहोचलो. दोन दिवस भटकंती झाली होती, प्रवासाचा शीण होता, पण मन मात्र राजधानीच्या दर्शनामुळे उत्साही आनंदी होते. वॉशिंग्टन सोडण्याआधीच तिथे पुन्हा जायची इच्छा होत होती. त्यामुळे घरी परतत असतानाच पुन्हा एकदा वॉशिंग्टनला जायचेच असे ठरवून टाकले.लेखिका अमेरिकेतील हार्टफर्डस्थित हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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