Premium|Wastewater Management : पिण्याचे पाणी खरंच शुद्ध आहे का? सांडपाणी व्यवस्थापन आणि गुणवत्तेचा मोठा प्रश्न

डॉ. प्रमोद प्र. मोघेसांडपाणीनिर्मिती कशी कमी करता येईल? सांडपाण्यातील घटकांचे नियोजन कसे करता येईल? नवीन प्रक्रिया केंद्रे उभी करण्याऐवजी आहेत त्या केंद्रांद्वारे सांडपाण्याचे रूपांतर गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शुद्ध पाण्यात कसे करता येईल? व पिण्याचे पाणी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया कोणत्या प्रकारची असावी? याबद्दल अधिक संशोधन व जनजागृती होणे आवश्यक आहे.स्वातंत्र्यकाळानंतर आपल्या देशाने खरोखरच वैज्ञानिक क्रांती केली आहे. त्याला पर्यावरण संशोधन क्षेत्रही अपवाद नाही. पण आपल्या देशात या संशोधनांमधून पुढे आलेल्या निरीक्षणांचा सर्व पातळ्यांवर आणखी उपयोग व्हायला हवा, असे वाटते. देशातील नागरिकांना मिळणारे पाणी शुद्ध आहे की नाही, त्या पाण्यात कोणते आवश्यक घटक किती प्रमाणात असावेत, याची जागतिक आरोग्य संघटनेने ४७ परिमाणे दिलेली आहेत. त्या धर्तीवर आपल्या देशाने आयएसओ १०५०० (१९९१नुसार) ही ४७ परिमाणे केंद्र व राज्य सरकारने स्वीकारलेली आहेत. ही परिमाणे काटेकोरपणे पाळली जाणे आवश्यक असते, कारण जवळपास ७० ते ८० टक्के रोग पिण्याच्या पाण्यामुळे होतात. .४७ परिमाणांविषयी...भौतिक परिमाणे : यात रंग, वास, तापमान, गढूळपणा, पीएच विरघळणारे व घन पदार्थ ह्या घटकांची मानक गुणवत्ता तपासली जाते.रासायनिक गुणवत्ता : कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फेट, फिनेल, मॅगनिज, सिलिका, सोडियम, पोटॅशियम, विरघळलेला प्राणवायू, बीपीओ, सीओडी, फॉस्फेट, पारा, तेल, ग्रिज, अमोनियम नायट्रेट यांची परिमाणे.विषारी धातू : लोह, क्रोमियम, बोरॉन, शिसे, जस्त, तांबे, आर्सेनिक, कॅडमियम, सायनाइड, कीटकनाशके, धुण्याचे साबण, ट्रायहॅलोमिथेन (क्लोरिनेशन प्रक्रियेतील घटक) यांची परिमाणे.जंतू : कोलिफॉर्म्स, ई-कोलाय घटकांची परिमाणे.किरणोत्सर्गी पदार्थ : अल्फा, बीटा इत्यादी.या सर्व गोष्टी पिण्याच्या पाण्यात परिमाणानुसार असल्यास त्या पाण्याला शुद्धतेची मान्यता मिळते. ही परिमाणे योग्य नसतील तर ते पाणी शरीरासाठी घातक मानले जाते. सांडपाण्याचीसुद्धा अशी ४० परिमाणे आपल्या देशाने स्वीकारली आहेत. ज्या नद्यांतून पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते, त्या नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडतानादेखील या परिमाणांचे पालन करावे लागते. केंद्र सरकार व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६च्या अहवालानुसार, पुण्याच्या हद्दीत ९८० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी केवळ ४७७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होते. उरलेले सांडपाणी प्रकिया न करता नदीत सोडले जाते. त्यामुळे पुण्याच्या नद्यांचे वर्गीकरण गंभीर व अतिगंभीर अशा अवस्थांमध्ये होते. मुळा, मुठा, भीमा, कृष्णा, उजनी धरण परिसरातील पाणी अत्यंत प्रदूषित आहे. यावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे वाढवणे हाच मुख्य उपाय आहे..Premium|Cotton Fabric : फॅशनविश्वात कॉटन फॅब्रिकला विशेष मागणी का? कापूस आणि विविध तंतूंपासून कापड तयार होण्याची गोष्ट.या प्रश्नावर विचार करताना मी मुळा, मुठा या नद्यांच्या पाण्यावर संशोधन करून आढावा घेतला. त्याप्रमाणे मला प्रामुख्याने आढळून आल्या त्या समस्या म्हणजे नद्यांमध्ये सांडपाणी मिसळल्याने होणारे गंभीर प्रदूषण आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांंतील त्रुटी. २०२५मध्ये केलेले संशोधन यावरच आधारित होते. पण या संशोधनात सांडपाणीनिर्मिती कशी कमी करता येईल? सांडपाण्यातील घटकांचे नियोजन कसे करता येईल? नवीन प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याऐवजी आहेत त्या केंद्रांद्वारे सांडपाण्याचे गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शुद्ध पाण्यात रूपांतर कसे करता येईल? व पिण्याचे पाणी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया कोणत्या प्रकारची असावी? याबद्दल उपाय सुचवले गेले नाहीत.या पार्श्वभूमीवर वैज्ञानिकदृष्ट्या नदी प्रदूषण निवारणासाठी कोणते उपाय अमलात आणू शकतो ते पाहू या -सांडपाणीनिर्मिती कमी करण्यासाठी प्रयत्न : समजा, पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळवण्याकरता पुणे महापालिकेला प्रतिदिन जवळजवळ १२०० दशलक्ष लिटर पाणी लागते व त्याच्या शुद्धीकरणाकरता मुख्यत पॉलिॲल्युमिनियम क्लोराइड व क्लोरिनचा उपयोग केला जातो. आपल्याला दैनंदिन पिण्यासाठी जास्तीत जास्त पाच लिटर व स्वयंपाकासाठी पाच लिटर पाणी लागते. एखाद्या शहराची लोकसंख्या ५० लाख असेल, तर प्रतिदिन ५०० लाख लिटर पिण्याच्या पाण्याची गरज भासते. त्यासाठी क्लोरिनेशनसारख्या घातक पद्धतीने १२०० दशलक्ष लिटर/प्रतिदिन पाणी शुद्ध करणे अत्यंत चुकीचे आहे. कारण त्यातूनच पुढे सांडपाण्याची निर्मिती होते.पाणी शुद्ध करण्याची घातक पद्धत : जागतिक आरोग्य संघटनेने क्लोरिनेशनमुळे होऊ शकणाऱ्या कॅन्सरसारख्या पेशींची निर्मिती करणाऱ्या ट्रॉयहॅलोमिथेनचीही परिमाणे दिली आहेत. पिण्याच्या पाण्यात क्लोरिनेशन केल्यावर ब्रोमोफार्म०.१mg/lit, डायनोमोक्लोरो मिथेन ०.१mg/lit, ब्रोमोडायक्लोरो मिथेन ०.६mg/lit, क्लोरोफार्म ०.२mg/lit इतक्याच प्रमाणात हे घटक असणे अपेक्षित आहे. याहून जास्त असल्यास ते पाणी घातक पदार्थामध्ये गणले जायला हवे. हे परिमाण जास्त असल्यास मूत्राशय, गुदद्वार, आतड्यांचा कर्करोग होण्याची शक्यता संभवते. गर्भवती स्त्रियांच्या गर्भावर अतिशय गंभीर परिणाम होऊ शकतात. केसांवर, कातडीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. थायरॉइड ग्रंथींशी संबंधित विकार होण्याची शक्यता असते. सर्व जीवनावश्यक खाण्यापिण्याचे व त्यातील औषधी घटकांचे घातक पदार्थांत रूपांतर होण्याची प्रक्रिया होऊ शकते. याउलट अल्ट्राफिल्टरेशन पद्धतीने ५० दशलक्ष लिटर/प्रतिदिन पाणी शुद्ध करता येईल. ते दूध पुरवठा, गॅस पुरवठा पद्धतीने स्वतंत्रपणे पुरवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. त्यामुळे बरीचशी पाणीगळती थांबेल. धुण्याभांड्यांसाठी नळाद्वारे पाणी पुरवताही येईल, तेही फक्त फिल्टरेशन पद्धत वापरून..पाण्यातील बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी), केमिकल ऑक्सिजन डिमांड (सीओडी) कमी करणे : आपण रोज माणशी ४० ग्रॅम रसायनयुक्त गोष्टी वापरतो. ही रसायने पर्यावरणासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी अत्यंत घातक असतात. त्यात कपडे व भांडी धुण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमधील रसायनांचा ९० टक्के समावेश असतो. या रसायनांमुळे बीओडी, सीओडी यांच्याबरोबरच अनेक धातू, जंतू, वायू व पाण्यात नैसर्गिकरित्या विघटनच होऊ न शकणाऱ्या रसायनांची निर्मिती होते. याला आळा घालण्यासाठी आपण रोजच्या वापरात आंघोळ, धुण्याभांड्यासाठी नैसर्गिक उत्पादने वापरली, तर सांडपाण्यातील बीओडी, सीओडीचा प्रश्न बऱ्यापैकी आटोक्यात येऊ शकतो.नदीतील जलपर्णी, फेस रोखण्याचे उपाय : आपल्या सांडपाण्यात फॉस्फेट व इतर वनस्पतिवर्धक तत्त्वे असल्याने जलपर्णीसह इतर जलवनस्पतीही वाढतात. कपडे व भांडी धुण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमधील रसायनांमुळे पाण्यात सोडियम लॉरेल सल्फेट, सफ्लोनेटस अशी फेस निर्माण करणारी रसायने असतात. जलपर्णी व इतर जलवनस्पतींतून सॅपोनिनस व या रासायनिक पाण्यामुळे फिलामेंट्स बॅक्टेरियांची निर्मिती होते. रसायनांमुळे पाण्याचे सर्फेस टेन्शन कमी होऊन या फिलामेंट्स बॅक्टेरियांमुळे नदीतील पाण्यात फेस निर्माण होतो. जोवर आपल्या सांडपाण्याच्या प्रक्रियेत या फिलामेंट्स बॅक्टेरियाचे निर्मूलन होत नाही, तोवर नदीत फेस होत राहणार. तेव्हा फिलामेंट्स बॅक्टेरियाचे निर्मूलन व सर्व उत्पादनांत फॉस्फेट वापरण्यावर बंदी हाच फेसाची निर्मिती थांबवणारा उपाय आहे. सध्या फक्त दिल्ली प्रशासनाने तशी बंदी आणली आहे.पुण्याच्या शुद्धीकरणातील महत्त्वाचा मुद्दाक्लोरिनेशन पद्धतीत पाण्यातील सर्व जंतू मरू शकत नाहीत. विशेषतः रुग्णालयांतील सांडपाण्यातील जंतूंमुळे पुण्यातील पाण्यात सर्वशक्तीमान जंतूनिर्मिती झालेली आहे. हे जंतू कुठल्याही औषधांना दाद देत नाहीत. त्याची प्रचिती पुण्यासकट भारतात अनेक ठिकाणी मिळाली आहे. त्यामुळे जगभरात क्लोरिनेशनऐवजी ओझोनायझेशन, अल्ट्राव्हॉयलेट व अल्ट्राफिल्टरेशन या पद्धती जंतूंना मारण्याकरता वापरल्या जातात. आपल्याकडेही या पद्धती वापरून बाटलीबंद पाणी पुरवले जाते. अल्ट्राफिल्टरेशन ही पद्धत तर १९९८मध्ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने विकसित करून पुण्यात त्याची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याला दिलेली आहे.लेखन साहाय्य आभार (निर्सगसेवक व जीवित नदी) लेखक पुणेस्थित निवृत्त शास्त्रज्ञ असून शासनाचे पर्यावरण सल्लागार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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