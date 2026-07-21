Premium|Monsoon Memories : तिरस्कारातून फुललेलं नातं...

राधिका परांजपे-खाडिलकरलोक म्हणतात, पाऊस माणसाला भूतकाळात घेऊन जातो, जुन्या आठवणी जागवतो. माझ्या बाबतीतही ते खरंच आहे; फक्त माझ्या आठवणींमध्ये एखादी पावसाळी डेट, एका छत्रीतला वॉक असं काहीही नसून, बसमध्ये चढताना घसरलेला पाय, उलटलेली छत्री, फुललेले केस आणि लहानपणी चिखलात माखलेले मोजेच आहेत. गांडुळ कसं पावसाळ्यात जमिनीबाहेर पडतं, तशा या आठवणी दर पावसाळ्यात डोकं वर काढतात.वाफाळत्या बिर्याणीचा पहिला घास घेताना दाताखाली कचकन वेलचीचा तुकडा येणं, आधीच उशीर झालेला असताना दाराच्या हँडलमध्ये कुर्त्याची बाही अडकून ती टर्रकन फाटणं, एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत जाताना पायाचं शेवटचं बोट टेबलाच्या कोपराला धडकणं, नखं कापताना चुकून जिव्हाळं कापलं जाणं आणि ते आठवडाभर हुळहुळत राहणं, चहाच्या नावाखाली कोणीतरी रोझ जिंजर टी नावाचं थोतांड आणून देणं या सगळ्या गोष्टी कशा छान मूडचा क्षणार्धात विचका करतात ना, तसाच विचका पाऊस करतो माझ्या दिवसाचा...! पाऊस तर जाऊ दे, पावसाची नुसती चाहूलही मला इतक्याच तीव्रतेनं अस्वस्थ करते. मे महिन्याच्या शेवटालाच एखाद्या दिवशी या अस्वस्थतेची चाहूल लागते. खरंतर त्या दिवसाची सुरुवात छान झालेली असते. स्वयंपाक वेळेत आवरलेला असतो, ऑफिसचं कामही बऱ्यापैकी निवांत असतं. रोजच्या मानानं एकंदर दिवस जरा जास्त चांगला सुरू असतो. आणि तेवढ्यात भर दुपारी केव्हातरी मधेच ऊन नाहीसं होतं आणि डेस्कवरून खिडकीबाहेर बघितल्यावर काळ्या ढगांची गर्दी होताना दिसू लागते. चांगली सुरुवात झालेल्या दिवसाचा शेवट काही फार चांगला होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी ढग गर्दी करत असतात. पावसाचा थेंबही जमिनीवर पडायच्या आधी, माझा त्रागा सुरू होतो. पुढच्या दोन-तीन महिन्यांसाठी माझी प्रचंड भावनिक त्रेधातिरपीट होणार असल्याचा इशारा मी त्याच दिवशी आजूबाजूच्यांना देऊन ठेवते!.(लोकांच्या मते) माझ्यासारखं कविमन असणाऱ्या मुलीला (इतरांना) रोमँटिक (वाटणारा) पाऊस, कविता आणि गाण्यांचं केंद्रस्थान असणारा पाऊस इतका मनापासून आवडत नसेल यावर फार कोणाचा विश्वास बसत नाही. पण माझ्या आणि पावसाच्या तिरस्काराच्या नात्याची सुरुवात तशी माध्यमिक शाळेत असतानाच झालीये. जेव्हापासून थोडं थोडं कळायला लागलं, तेव्हापासूनच शाळेत जाताना मला सगळं टापटीप हवं असायचं. इस्त्री केलेला गणवेश, चपचपीत तेल लावून रिबिनी बांधून घातलेल्या घट्ट वेण्या, पांढरेशुभ्र मोजे आणि छान पॉलिश केलेले बूट. सोबतीला नव्या वह्यांनी भरलेलं नवं दप्तर. शाळेच्या पहिल्या दिवशी असं छान आवरून शाळेत जायला मला फार फार आवडायचं. पण आयुष्य एवढं साधं-सरळ थोडीच असतं? बरोबर घरातून बाहेर पडण्याच्या काही मिनिटं आधी दुधात मिठाचा खडा घातल्यासारखी हमखास पावसाला सुरुवात व्हायची! शाळेपासून घर तसं जवळ असल्यामुळे मी चालतच जायचे. चालताना पायाखाली असलेलं रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमधलं पाणी आणि वरून भुरभुरत पडणाऱ्या पावसाचं पाणी पहिल्या दिवसाचा सगळा उत्साह हिरावून न्यायचं. पांढऱ्याशुभ्र मोज्यांवर पडलेले चिखलाचे डाग दिवसभर खूप त्रास देत राहायचे. दप्तराच्या बाजूच्या फटींमधून पाणी आत जाऊन वह्या-पुस्तकांच्या कडा ओल्या होऊ नयेत म्हणून त्यांना प्लॅस्टिकच्या पिशवीत कोंबून न्यावं लागायचं. कितीही तेल लावलं तरी आर्द्रतेमुळे माझे कुरळे केस एखाद्या बोन्साय केलेल्या छोट्या झुडपाएवढे फुलायचे. शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ पाण्याचं छोटं तळं साचूनही आम्हाला सुट्टी काही कधी मिळाली नाही याची खंत वाटायची ती वेगळीच...कॉलेजमध्ये गेल्यावरसुद्धा पावसासोबत शांततेचा करार काही होईना. एकदा अकरावीत कॉलेजला जाताना गुळगुळीत झालेल्या बसच्या पायरीवरून पाय घसरला आणि चारचौघांत फजिती झाली. कॉलेजच्या ग्राउंडवरून जाताना भर पावसात उलटलेली छत्री, बुळबुळीत झालेल्या पायऱ्या, वर्गात साठून राहिलेला दमट वारा, ओल्या रेनकोट्सचे ढीग, चिखलात माखलेल्या चपलांचे वर्गभर पसरलेले ठसे... नको नकोसं व्हायचं अगदी..Monsoon in India : पावसाचे अनेक चेहरे; आनंद, वेदना आणि जीवनाचा अनोखा प्रवास.कॉलेजमध्ये पावसाळा जास्त डोक्यात जाण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आर्द्रतेचा माझ्या केसांवर होणारा परिणाम. मुसळधार पाऊस असो वा रिपरिप, उघडीप असो वा संततधार, एकूणच त्या सीझनमध्ये वाढणाऱ्या आर्द्रतेमुळे माझ्या डोक्याच्या परिघाच्या जवळपास दुप्पट फुललेले माझे केस रोज रोज तेल लावून वेण्यांमध्ये बसवण्याचं वयही राहिलं नव्हतं एव्हाना! कॉलेजमध्ये कधी इतर कुठल्या गोष्टींसाठी फोमो नाही आला, पण आर्द्रतेमुळे केस न फुलणाऱ्या मुलींचा फार फार हेवा वाटायचा. हेअर ड्रायरनं, स्ट्रेटनरनं केस सेट करण्यासारखे नवे नवे पर्याय कळत होते हळूहळू, पण ते पर्याय रोज वापरण्याचा पेशन्स आणि त्या पर्यायांमुळे होणारं डॅमेज सहन करण्याचा केसांचा जीव असं दोन्ही माझ्याकडे नव्हतं.कवितेतला पाऊस भेटला तोही कॉलेजमध्ये, त्या एकाच प्रकारच्या पावसावर मी मनापासून प्रेम केलं. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे तो खऱ्या पावसासारखा त्रासदायक नसतो. संदीप खरे यांच्या गाण्यांतल्या ‘तुला मी थांब म्हणताना, तुला अडवायला, कसा वेळीच तेव्हा, यायचा पाऊसही...’ या किंवा ‘थेंब थेंब मोती ओला थरारत्या तनावर, शहाऱ्याचे रान आले एका एका पानावर’ अशा ओळींनी पावसाचं आणि रोमान्सचं नातंही कवितेत फुलवून सौंदर्य निर्माण करता येतं हे लक्षात आलं. पण हे नातं मला माझ्या एकाही कवितेत कधी बसवता आलं नाही, कारण त्यासाठी मला अस्खलित खोटं लिहावं लागलं असतं. त्याउलट पावसाळ्यात उगाचच डिप्रेसिंग दर्दभऱ्या चारोळ्या सुचायच्या, ज्यांचा वास्तवाशी खरंतर फारसा संबंधही नसायचा.माझ्या आजूबाजूच्या लोकांचं पाऊसप्रेम दिवसेंदिवस वाढत गेलं आणि माझा पाऊसदुस्वास हळूहळू नसानसांत भिनू लागला. पाऊस सुरू व्हायची चिन्हं दिसू लागल्यावरच मी लोकांना भेटण्याचे प्लॅन्स अनेकविध कारणांनी कॅन्सल करू लागले. बाहेर भेटायला जाण्याऐवजी लोकांनाच घरी बोलावू लागले. उन्हाळ्यात उन्हाचा जाच आणि पावसाळ्यात पावसाचा त्रास, म्हणून मग फक्त थंडीतच सोशलायझिंग सुरू केलं. मी आणि माझा पाऊस न आवडणारा एक मित्र तर पावसाला कंटाळून अक्षरशः हायबरनेशनमध्येच जाऊ लागलो. पावसाळा संपल्यावर एकमेकांना आणि इतरांना भेटू लागलो. दरम्यान अनेकांनी अनेक प्रयत्न केले मला आणि पावसाला एकत्र आणण्याचे, पण काहीच भविष्य नसलेल्या एखाद्या रिलेशनशिपमधल्या दोन पाषाणहृदयी लोकांसारखं पावसाचं आणि माझं खदखदणारं नातं असल्यामुळे आम्ही काही एकमेकांना थारा देत नव्हतो..नोकरी लागल्यावर वाटलं आता तरी पावसाशी दोन हात करावे लागणार नाहीत. बाहेर पाऊस असेल तर घरात बसून काम करता येऊ शकेल. पण क्षेत्रच असं निवडलं, की जिथं वर्क फ्रॉम होमचं नाव काढल्यावर, समोरून ‘ते काय असतं?’ असा प्रश्न येऊ लागला. जॉब लागल्यानंतर तर दुस्वासाचा एक नवाच अध्याय सुरू झाला. आता ऊन, वादळ, वारा, पाऊस असं काहीही असलं तरी छत्री, रेनकोट, (प्रसंगी इरलं) असं उपलब्ध असेल ते घेऊन बस, रिक्षा, कार, बाइक, मेट्रो अशा मिळेल त्या दळणवळणाच्या साधनानं ऑफिसला पोहोचण्याचा सिलसिला सुरू झाला. गाडीवरून गेलं तर संपूर्ण रेनकोट घालून जायची कटकट, चालत गेलं तर छत्री उलटण्याचे एकशे दहा टक्के चान्सेस, मेट्रोनं गेलं तर त्या गर्दीत इतरांच्या बंद छत्र्यांचं पाणी आपल्या अंगाला लागण्याची डावलता न येणारी शक्यता, रिक्षानं गेलं तर शेजारून कार खड्ड्यातून जाताना तिच्या चाकांनी उडवलेल्या पाण्यामुळे रिक्षाच्या आत बसलेल्या आपल्या अंगावरच्या कपड्यांवर अनावश्यक उमटणारी नक्षी, कारने गेलं तर पोहोचण्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त लागणारा (फार नाही, एखाद-दीड तास जादा) वेळ या सगळ्यातून मार्ग निघेपर्यंत बहुधा रिटायरमेंटच येईल, असं वाटतं मला कधीकधी...मुंबई-पुण्यासारख्या गजबजलेल्या शहरांत राहणाऱ्या माझ्यासारख्या लोकांसाठी पाऊस हा ऋतू नाहीच मुळी; ते एक ‘टास्क’ आहे. बरोबर ऑफिस सुटायच्यावेळी त्याचा वाढणारा जोर पाहिला की आतून एक अनामिक हतबलता दाटून येते. एकदा, ऑफिसमधून निघायला आधीच उशीर झाला होता, पाऊस काही थांबायचं नाव घेत नव्हता. नेमका माझ्याकडे त्या दिवशी ना रेनकोट होता, ना छत्री. मग ऑफिसमधल्या एका मैत्रिणीची मदत मिळाली. तिच्या रेनकोटला पँटऐवजी स्कर्ट होता. तिनं स्वतः फक्त वरचं जॅकेट घातलं आणि माझी अगतिकता बघून मला तो रेनकोटचा स्कर्ट दिला. मग तो इरल्यासारखा घालून आमची वरात एक रिक्षा शोधण्यासाठी जवळजवळ किलोमीटरभर फिरली. मिनतवाऱ्या करून मिळवलेल्या रिक्षेत बसल्यावर पाचच मिनिटांत पाऊस कमी झाला. आमचे इतके तळतळाट लागले असतील ना पावसाला त्या दिवशी...लोक म्हणतात, पाऊस माणसाला भूतकाळात घेऊन जातो, जुन्या आठवणी जागवतो. माझ्या बाबतीतही ते खरंच आहे; फक्त माझ्या आठवणींमध्ये कोणाचा रोमँटिक स्पर्श, एखादी पावसाळी डेट, एका छत्रीतला वॉक असं काही नसून, बसमध्ये चढताना घसरलेला पाय, घरात ओल आल्यामुळे पडलेले पोपडे, उलटलेली छत्री, फुललेले केस आणि लहानपणी चिखलात माखलेले मोजेच आहेत. गांडुळ कसं या सीझनमध्ये जमिनीबाहेर पडतं, तशा या आठवणी दर पावसाळ्यात डोकं वर काढतात.सोशल मीडियावर पाऊस हवाहवासा वाटणारी लोकं जेव्हा स्टेटस, पोस्ट्स टाकतात, तेव्हा त्यांच्या भाबडेपणाचा मला हेवा वाटतो. मलाही वाटतं, झालीच मनधरणी आमच्यात तर काय हरकत आहे? करू या का प्रयत्न? पण मग हा विचार मनात रेंगाळेपर्यंत बाहेर पाऊस सुरू होतो आणि तहहयात आमच्यात मनधरणीला साधा वावही नाहीये, हेच पुन्हा एकदा स्पष्ट होतं. काय करणार? असतात काही नाती तिरस्कारातून फुललेली...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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