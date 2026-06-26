Premium|Wild Vegetables Cultivation : अंगणात आणि गच्चीवर रानभाज्या लावून जपा पौष्टिकतेचा नैसर्गिक खजिना

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीजमतील त्या रानभाज्या आपण अंगणात किंवा गच्चीवर कुंडीत लावल्या, तर त्यातील काहींचे पावसाळ्यात आणि काहींचे वर्षभर सेवन आपल्याला करायला मिळेल. रानभाज्यांच्या संवर्धनाचा हा एक उत्तम आणि शाश्वत मार्ग ठरेल.गेल्या काही वर्षांत रानभाज्या प्रदर्शन, रानभाज्या महोत्सव अशा उपक्रमांमुळे लोकांना रानभाज्यांबद्दल उत्सुकता वाटू लागली आहे. रानभाज्या प्रदर्शनांमध्ये प्रत्येक रानभाजीचा फोटो, तिचे शास्त्रीय नाव, माहिती, गुणधर्म आणि तिचा आहारात समावेश केल्याने होणारे फायदे याची सविस्तर माहिती दिलेली असते. बऱ्याचदा रानभाजीचे रोपसुद्धा पाहायला ठेवलेले असते. क्वचित वेळेस त्या रानभाज्यांपासून केलेले रुचकर पदार्थही विक्रीस उपलब्ध असतात. त्यामुळे लोकांमध्ये परत एकदा रानभाज्यांची ओळख आणि आवड वाढू लागली आहे. .मनपसंद परंपरा.विशेष काळजी न घेता आपोआप उगवणाऱ्या आणि खाण्यासाठी सुरक्षित वनस्पती म्हणजे रानभाज्या. अशा बऱ्याच वनस्पती शेतात, बांधांवर, माळरानात, तलावाकाठी आणि जंगलात सहज उगवतात आणि सहज वाढतात. रानभाज्या ठरावीक हंगामातच (मुख्यतः पावसाळ्यात) येतात. खरेतर रानभाज्या खूप पौष्टिक असतात, पण त्यांची माहिती नसल्यामुळे आपण त्यांचा वापर फारसा करतच नाही. बऱ्याचवेळा रानभाज्या तण म्हणून, बिनकामी वनस्पती म्हणून उपटून टाकल्या जातात. आणखीन वाईट म्हणजे, तणनाशक फवारून या भाज्या अनेकदा पूर्ण नष्ट केल्या जातात. रानोमाळी, बांधांवर रासायनिक खतांशिवाय वाढणाऱ्या या भाज्या जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि औषधी गुणांनी समृद्ध असतात. त्यामुळे या रानभाज्यांची ओळख, त्यांचा वापर कसा करायचा याची व्यवस्थित माहिती जुन्या जाणकार लोकांकडून करून घ्यायलाच हवी. रानभाज्या महोत्सव हे काम थोडेफार करतात, पण वारेमाप आणि अशास्त्रीय पद्धतीने जर रानभाज्या त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातून उपटून आणून प्रदर्शनात ठेवल्या, तर आज महोत्सवांमुळे काजव्यांची जी दुर्दशा होऊ घातली आहे, तशीच रानभाज्यांची व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यापेक्षा उत्तम इलाज म्हणजे जमतील त्या रानभाज्या आपल्या अंगणात लावणे. यामुळे रानभाज्यांचे आपल्या गच्चीवर संवर्धन आणि त्यांचा आहारात नियमित समावेश हे दोन्ही साध्य होऊ शकेल.टाकळा, करटोली, भारंगी, आघाडा, फांगुळ, मायाळू, भुईआवळा, दिंडा, रानभेंडी, कुळमुळी, रानआल, शेऊळ, कुरडू, गोखरू, हडसन आणि इतर अनेक प्रकारच्या रानभाज्या आहेत. पण सहजपणे अंगणात किंवा गच्चीवर लावता येतील अशा काही रानभाज्यांची आपण ओळख करून घेऊ या..पाथरी : पाथरीची भाजी आपल्याकडे शेतात सर्वत्र आढळते. ही भाजी किडनी, मूत्राशी संबंधित व्याधींसाठी अत्यंत उपयुक्त मानली जाते. भिजवलेली मूग डाळ घातलेली पाथरीची कोरडी भाजी चवीला छान होते. अशीच दिसणारी पण कडवट आणि विषारी अशी एक वनस्पती असते, त्यामुळे जाणकाराकडून माहिती घेऊनच पाथरीची रोपे एक-दोन कुंड्यांमध्ये लावावीत.कुरडू : महाराष्ट्रात सर्वत्र, विशेषतः डोंगराळ भागात आढळणाऱ्या या भाजीला जून महिना संपत आल्यावर गुलाबी-पांढरे तुरे येण्यास सुरुवात होते. ते पक्व झाले की यातील बिया कुंडीत लावाव्यात. कुरडूची भाजी मुतखडा, किडनीच्या सर्व आजारांवर, तोंडाची चव गेली असल्यास, पित्ताचे विकार, डोळ्यांचे विकार व मूळव्याधासाठी उपयोगी ठरते असे म्हणतात.करटोली : वेलवर्गीय करटोली वनस्पती पावसाळ्यात येते. करटोली फळांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात. करटोलीची भाजी पचायला हलकी असते. पावसाळ्यातील रोगांपासून बचाव करण्यासाठी करटोलीची भाजी जरूर खाल्ली जाते.माठ : माठ ही रानभाजी सर्वत्र आढळते आणि बारमाही आपल्या टेरेसवर पिकवता येते. टेरेस गार्डनमध्ये माठाचे बी एकदा पेरल्यास परत परत बी पडून ही भाजी कायम येत राहते. किंचित तांबूस रंगाची ही भाजी रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते. माठाच्या भाजीमध्ये लोह भरपूर प्रमाणात असते.अंबाडी : लोह, व्हिटॅमिन ए, बी, सी, कॅल्शियम, झिंक, अँटिऑक्सिडंट्स यांसारखी पोषकतत्त्वे भरपूर प्रमाणात असणाऱ्या अंबाडीच्या भाजीची पावसाळ्यात एक-दोन कुंड्यांमध्ये लागवड करावी. अंबाडीचे झाड सात-आठ महिने राहू शकते. बिया काढून त्या पावसाळ्यात परत लावाव्यात. अंबाडीची फुलेपण छान दिसतात.अळू : अळू बारमाही येणारी वनस्पती आहे. आपण टेरेसवर एक-दोन कुंड्यांमध्ये अळूचे कंद लावल्यास आपल्याला अळूची भाजी वर्षभर करता येते. काळा आणि हिरवा अळू असे दोन प्रकार असतात. काही अळूंमुळे घशात खवखवते. त्यासाठी भाजीमध्ये चिंच किंवा अमसूल वापरले जाते. अळूच्या पानांमध्ये भरपूर फायबर आणि कार्बोहायड्रेट्स; ए, सी, ई, बी-६ ही जीवनसत्त्वे; मॅग्नेशियम, लोह, तांबे, जस्त, पोटॅशियम इत्यादी घटक असतात. अळूच्या वड्या तर लोकप्रिय आहेतच, पण अळूच्या पानांचे गरगटे किंवा फदफदे आणि देठांच्या गरापासून केलेली ‘देठी’सुद्धा चांगली लागते. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी व लोह कमी असलेल्या मुलींना, महिलांना अळूची भाजी उपयोगी ठरते असे म्हणतात.आंबुशी : ही वनस्पतीही बागेत ओलसर ठिकाणी, कुंड्यांतून सहज उगवते आणि जमिनीवर पसरत वाढते. आंबुशी पचनास हलकी आणि भूकवर्धक असते. ही भाजी पित्तशामक, दाहशामक, रक्तसंवर्धक; कफ, वात आणि मूळव्याध यांसाठी गुणकारी, तसेच अतिसार व त्वचारोग यासाठीही उपयुक्त आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात. आपल्या टेरेस गार्डनमध्ये एखाद्या कुंडीत ही भाजी आल्यास ती तशीच वाढू द्यावी. तण समजून पूर्णपणे काढून टाकू नये.मायाळू : मायाळू वनस्पतीचे तांबडा व पांढरा असे देठाच्या रंगावरून दोन प्रकार पडतात. मायाळूची पाने गरगटे करण्यासाठी वापरतात. अखंड मायाळूच्या पानांची भजी टम्म फुगतात. मायाळूचा वेल आपल्या टेरेसवर एखाद्या कुंडीमध्ये किंवा अंगणात कंपाउंडवर वाढवल्यास कायमची सोय होते..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...केना : आपल्याकडे सर्वत्र आढळणारी ही वनस्पती बागेत, शेतात, ओलसर आणि पाणथळ जागेत उगवते. आपल्या टेरेसवर बऱ्याच वेळेला ही भाजी आपोआप येते. पचनाच्या तक्रारी, मलावरोधाचा त्रास यासाठी या भाजीचा उपयोग होतो. पोट साफ होऊन पचनक्रिया चांगली होते. त्वचाविकार, सूज, लघवीस साफ न होणे अशा विकारांसाठी या भाजीचा उपयोग होऊ शकतो. याचीही मायाळूसारखी भजी करतात.राजगिरा : राजगिरा ही वनस्पती तिच्या बियांसाठी आणि पानांसाठी उपयुक्त आहे. एखाद्या कुंडीमध्ये चार-पाच राजगिऱ्याची झाडे लावली, तर एखाद्या कुटुंबाला पुरेल इतका राजगिरा येऊ शकतो. राजगिरा वनस्पतीची कोवळी पाने भाजी करण्यासाठी वापरली जातात. राजगिऱ्याच्या बियांमध्ये भरपूर पोषकद्रव्ये असतात. बिया भाजून, लाह्या करून त्याचे लाडू करतात. राजगिऱ्याच्या फुलांपासून नैसर्गिक रंग तयार करून तो खाद्यपदार्थांत वापरला जातो. बिया आणि पानांमध्ये असलेल्या पोषणमूल्यांमुळे ‘सुपर फूड’ म्हणून राजगिरा लोकप्रिय होत आहे.यातील प्रत्येक भाजीमध्ये औषधी गुणधर्म आहेत, वेगवेगळी पोषणमूल्ये आहेत. त्यामुळे जमतील त्या रानभाज्या आपण अंगणात किंवा गच्चीवर कुंडीत लावल्या, तर त्यातील काहींचे पावसाळ्यात आणि काहींचे वर्षभर सेवन आपल्याला करायला मिळेल. रानभाज्यांच्या संवर्धनाचा हा एक उत्तम आणि शाश्वत मार्ग ठरेल.डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळी प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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