Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?

संजय करकरेवन्यजीव प्रजाती लाखो वर्षांपासून या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात आहेत. त्यांना त्यांच्या मार्गांवर (कॉरिडॉर) जाण्याचा अधिकार आपण तयार केलेल्या कायद्यांपेक्षा खूप जुना आहे. त्यामुळं पायाभूत विकास करणारे व राजकारणी तसंच संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन विकास आणि निसर्ग यामधील संतुलन स्वीकारणं ही काळाची गरज आहे. रेटून काम करण्याला ब्रेक लावण्याची गरज आहे. प्रत्येक कॉरिडॉर वाचवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि वर्षानुवर्षं चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रिया हा योग्य मार्ग नाही. नागपूर इथं मार्च २०२३मध्ये जी-२० शिखर परिषदेअंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सहभागी झालेल्या निवडक पाहुण्यांसाठी पेंच व्याघ्र प्रकल्प इथं अभ्यास दौऱ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दौऱ्यात सहभागी प्रतिनिधींना माहिती देण्याची जबाबदारी आम्हा काही मोजक्या लोकांवर सोपवण्यात आली होती. नागपूरहून पेंचकडं जात असताना राष्ट्रीय महामार्ग ४४वरील वन्यजीव संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती आम्ही प्रत्यक्ष स्थळी गाड्या थांबवून दिली. अंडरपाससारख्या संरचनांद्वारे वन्यप्राण्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना आणि तिची अंमलबजावणी पाहून परदेशी पाहुणे आश्चर्यचकित झाले. आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत, त्या परिसराचा वन्यजीव कशा प्रकारे वापर करतात, त्यांच्या हालचाली कशा घडतात, हे प्रत्यक्ष दाखवल्यानंतरच्या त्यांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या होत्या. हे सर्व आठवण्याचं कारण म्हणजे अलीकडेच दिल्ली-डेहराडून महामार्गावर वन्यजीव संरक्षणासाठी राबवण्यात आलेल्या उपाययोजनांबद्दल वाचताना ही संपूर्ण घटना पुन्हा डोळ्यांसमोर उभी राहिली. .Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.देशात विकासाची गती अत्यंत वेगानं वाढताना दिसत आहे. मोठे औद्योगिक प्रकल्प, ऊर्जानिर्मिती केंद्रं, वीज वाहिन्यांचं विस्तृत जाळं, धरणं, कालवे आणि त्यासोबतच महामार्गांचं रुंदीकरण हे सर्व मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सक्षम आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था अत्यावश्यक असते, आणि भारतही याला अपवाद नाही. मागील काही वर्षांत रस्ते, रेल्वे, वीज वाहिन्या, पाइपलाइन्स आणि सिंचन प्रकल्पांच्या (लिनियर प्रोजेक्ट) विस्ताराचा वेग पाहिला, तर तो काहीसा आश्चर्यचकित करणारा आहे. परंतु या विकासाच्या धावत्या प्रवासात एक महत्त्वाचा प्रश्न सतत समोर येतो, की या सर्व प्रक्रियेत पर्यावरणाशी योग्य ताळमेळ साधला जातो का? विकासाच्या वेगात जंगलांचं नुकसान होत आहे का? नैसर्गिक अधिवास बाधित होत आहेत का? आणि जैवविविधतेवर त्याचा काय परिणाम होतोय? हे प्रश्न केवळ विचारण्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर त्यांची सखोल समज असणं आवश्यक आहे. विकास आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल साधणं ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे.सध्या भारतात दररोज सुमारे २१ किलोमीटर रस्ते बांधले जात आहेत आणि हे प्रमाण ४४ किलोमीटर करण्याचं नियोजन आहे. रेल्वेमार्गांचं ब्रॉडगेज रूपांतर, नवीन मार्ग, बुलेट ट्रेनसारख्या योजनाही वेगात होत आहेत. या प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प संरक्षित क्षेत्रांतून जातात, तर बहुतांश प्रकल्प दोन जंगलांना जोडणाऱ्या वन्यजीव भ्रमणमार्गातून (कॉरिडॉर) आणि जैवविविधतेनं समृद्ध असलेल्या अधिवासांना भेदून जातात, त्यामुळं वन्यप्राण्यांच्या हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण होतात. रस्ता अपघातांमुळे वन्यजीवांच्या मृत्यूंचं प्रमाण वाढतं. अनेक प्राणी रस्ते टाळण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळं त्यांच्या अधिवासांचे तुकडे पडतात आणि याचा जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होतो. वाढत्या आर्थिक विकासासोबत रस्त्यांचं जाळं झपाट्यानं विस्तारत असल्यानं या समस्येची तीव्रता अधिक वाढत आहे.या पायाभूत प्रकल्पांना पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव विभागाची परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी पर्यावरण संरक्षणासाठी असते. तरीही ‘सार्वजनिक महत्त्व’ या नावाखाली अनेकदा यात सूट देण्यात येते. परिणामी, ही परवानगी ‘हक्क’ असल्याप्रमाणे दिली जाते. रस्ते, रेल्वे किंवा वीज वाहिन्यांसाठी काही हेक्टर जमीन आवश्यक आहे, हे कारण पुढं करून प्रकल्पांना झटपट मंजुरी मिळते. मात्र या प्रकल्पांमुळं होणारा पर्यावरणीय परिणाम अत्यंत मोठा असतो आणि तो वन्यजीवांच्या हालचालींवर शेकडो किलोमीटरपर्यंत पडतो. कान्हा-पेंच कॉरिडॉर, बांदीपूर राष्ट्रीय उद्यान, काझीरंगा-कार्बी कॉरिडॉर यांसारख्या काही महत्त्वाच्या कॉरिडॉर्सनी मोठ्या प्रमाणावर प्रसार माध्यमांचं लक्ष वेधलं. परंतु अनेक कमी परिचित असलेले कॉरिडॉर्स नष्ट झाले किंवा होत आहेत, त्यांच्याकडं फारसं लक्ष दिलं गेलं नाही. अनेकदा प्रकल्प खर्च वाढतो या कारणामुळं. कंत्राटदार शमन उपाय (मिटिगेशन मेजर्स) कमी करण्याचा दबाव आणतात. शमन उपाय हा आता परवलीचा शब्द झाला आहे. शमन उपाय म्हणजे ‘हानी पूर्णपणे टाळता आली नाही, तरी ती शक्य तितकी कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न’..वाइल्डलाइफ कन्झर्व्हेशन ट्रस्ट (डब्ल्यूसीटी) या वन्यजीव संरक्षण संदर्भात काम करणाऱ्या मुंबईतील संस्थेनं या संदर्भात मोठं काम केलं आहे. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अनिश अंधेरिया व त्यांच्या टीमनं केलेल्या कामानुसार योग्य नियोजन आणि सक्षम धोरणाची चौकट तयार केल्यास भारतातले वन्यजीव भ्रमणमार्ग आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा या दोन्ही क्षेत्रांना एकत्रितपणे लाभ होऊ शकतो हे पुढं आणलं. या प्रक्रियेत दोन प्रमुख समस्या पुढे आल्या. बहुतांश वन्यजीव कॉरिडॉर्स स्पष्टपणे नकाशावर दर्शवलेली नाहीत व प्रस्तावित प्रकल्पांची माहिती वेळेवर सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध नसते. या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी डब्ल्यूसीटीच्या तज्ज्ञांनी विविध स्रोतांमधून माहिती एकत्रित केली. त्यात संरक्षित क्षेत्रांचे नकाशे, वनक्षेत्राची माहिती, कॅमेरा ट्रॅपद्वारे मिळालेली सस्तन प्राण्यांची माहिती, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण (एनटीसीए) आणि वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे (डब्ल्यूआयआय) डेटाबेस व वाघांच्या स्थलांतराची माहिती (डीएनए विश्लेषणाद्वारे) यांचा समावेश आहे. या सर्व माहितीच्या आधारे भारतातले महत्त्वाचे वाघ अधिवास आणि कॉरिडॉर्स ओळखण्याचं काम करण्यात आलं. त्यानंतरच्या काळात हे काम विकास आणि संवर्धन यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरलं आहे.या सर्व माहितीचा उपयोग करून आधुनिक जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं संपूर्ण मध्य भारतातल्या व्याघ्र कॉरिडॉर्सचे सविस्तर नकाशे तयार करण्यात आले. डब्ल्यूसीटीच्या या तज्ज्ञांच्या टीममध्ये कनेक्टिव्हिटी सायंटिस्ट, लँडस्केप इकोलॉजिस्ट आणि धोरण तज्ज्ञांचा समावेश होता. या अभ्यासात ११ राज्यांतील १९१ संरक्षित क्षेत्रांचा समावेश होता, त्यांपैकी किमान १४५ क्षेत्रांमध्ये वाघ आहेत किंवा असण्याची क्षमता आहे. या व्यापक अभ्यासातून किमान १५० कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची व्याघ्र कॉरिडॉर्स निश्चित केली गेली. मात्र त्यांपैकी फक्त २६ कॉरिडॉर्सचीच सरकार दफ्तरी नोंद होती. तसेच, ११ राज्यांतील १६९९ पायाभूत प्रकल्पांचा अभ्यासही करण्यात आला. त्यांपैकी ३९९ प्रकल्प वाघ कॉरिडॉरमधून जात असल्याचं आढळून आलं. याचे वन्यजीवांच्या हालचालींवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, ३४५ प्रकल्प साकारणाऱ्यांना या परिणामांची कल्पनाही नव्हती. काही प्रकरणांमध्ये, जिथं पर्यायी मार्ग शक्य नसतो, तिथं रस्ते किंवा इतर प्रकल्प कॉरिडॉर्सना थेट छेद देतात. उदाहरणार्थ, उत्तर-दक्षिण दिशेचा रस्ता पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉरला कुठेही हलवला, तरी तो छेदणारच. अशा परिस्थितीत दोनच पर्याय असतात, तो प्रकल्प राबवू नये किंवा वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आणि प्रभावी शमन उपाय लागू करावेत. या अभ्यासानंतर मोठ्या प्रमाणातील नकाशे आणि सविस्तर अहवाल विविध मंत्रालये, धोरण संस्था, नीती आयोग, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण, वन विभाग आणि समाज माध्यमांकडे पाठवण्यात आला. या अभ्यासात समाविष्ट ३९९ प्रकल्पांचा एकत्रित खर्च सुमारे १,३०,००० कोटी रुपये इतका होता. प्रकल्पाच्या नियोजन टप्प्यातच पर्यावरणीय शमन उपाय समाविष्ट केले, तर भविष्यातील खर्चाची वाढ टाळता येऊ शकते आणि शेकडो कोटी रुपयांची बचतही होऊ शकते. त्याचबरोबर अनेक संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातींचं कॉरिडॉर स्तरावर संरक्षणही शक्य होईल..सन १९७२च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यात २००६मध्ये सुधारणा करून कॉरिडॉर संरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा वापर २०१५मध्ये प्रथमच करण्यात आला. राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणनं कान्हा-पेंच कॉरिडॉरमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ४४च्या विस्ताराच्यावेळी हा अधिकार वापरला. श्रीनगर ते कन्याकुमारीला जाणाऱ्या व नागपूर-मध्य प्रदेशातील शिवनी जिल्ह्यातून गेलेल्या या महामार्गावर देशात पहिल्यांदा उभारलेल्या क्रॉसिंग स्ट्रक्चर्सवर केलेल्या अभ्यासातून या उपाययोजनांची परिणामकारकता स्पष्ट झाली आहे. सुमारे १६ किलोमीटरच्या या पेंचच्या पट्ट्यात विविध आकारांच्या नऊ अंडरपासच्या (कॅमेरा ट्रॅपद्वारे) केलेल्या अभ्यासामध्ये अनेक प्रकारचे सस्तन प्राणी या मार्गांचा वापर करताना आढळले. तक्त्यातून हे अधिक स्पष्ट होईल. वाघ, बिबट व रानकुत्रे यांसारखे मोठे मांसाहारी प्राणी याचा अधिक वापर करत असल्याचं दिसून आलं, तर तृणभक्षी व लहान प्राणी झुडुप असलेल्या अंडरपास संरचनांना प्राधान्य देताना दिसले. २३ स्वतंत्र वाघ याचा वापर करत आहेत. मोठ्या आकाराच्या संरचनांमध्ये अधिक प्रजातींची उपस्थिती आढळली, यावरून योग्य डिझाईन आणि आकाराचं महत्त्व अधोरेखित झालं. अभ्यासात काही प्राण्यांनी रस्त्याच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता दाखवली. काही प्राणी गर्दी कमी असताना रस्ता ओलांडतात, तर काही क्रॉसिंग स्ट्रक्चर्सचा नियमित वापर करतात. मात्र हा अंडरपास असूनही काही वेळा वाघ, बिबट तसेच अस्वलंही इथं मृत्युमुखी पडली आहेत. त्यातल्या त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे.वन्यजीवांसाठी खास तयार केलेले रस्त्याखालील अंडरपास किंवा रस्त्याच्या वरून ओव्हरपास करून हे पर्यायी मार्ग (क्रॉसिंग स्ट्रक्चर्स) सुरक्षित हालचालींसाठी महत्त्वाचे ठरतात. रस्त्यांच्या कडेला प्राणी-प्रतिबंधक कुंपण उभारून प्राण्यांना योग्य ठिकाणी असलेल्या अंडरपासकडे वळवलं जातं. काही ठिकाणी ध्वनीरोधक (कुंपण/भिंती) उपाय वापरले जातात, कारण अनेक संवेदनशील प्राणी जास्त आवाज टाळतात. अंडरपासच्या आसपास नैसर्गिक वनस्पती ठेवून या अंडरपासना अधिक आकर्षक केलं जातं, जेणेकरून प्राणी त्यांचा सहज वापर करतील.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांनी या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. कॅनडामधील बॅन्फ नॅशनल पार्कमध्ये महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात ओव्हरपास आणि अंडरपास बांधण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांमुळे वन्यजीव अपघातांमध्ये मोठी घट झाली आहे व प्राण्यांच्या हालचाली सुरळीत झाल्या आहेत. नेदरलँड्समध्ये ‘इकोडक्ट्स’ नावाचे हिरवे पूल तयार करून जंगलांचे तुकडे पुन्हा जोडले गेले आहेत. अमेरिकेत प्रजातीनिहाय विशिष्ट डिझाईन वापरून वेगवेगळ्या प्राण्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्ग तयार केले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियात झाडांवर राहणाऱ्या प्राण्यांसाठी दोरीचे पूल तयार केले आहेत. विकसित देशांमध्ये या उपाययोजना मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जात असून आता भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्येही त्यांचा स्वीकार वाढत आहे. अशा उपाययोजनांमुळं वन्यजीवांना त्यांच्या नैसर्गिक मार्गांवरून सुरक्षितपणे स्थलांतर करता येतं, अधिवासांमधला संपर्क टिकून राहतो आणि मानव-वन्यप्राणी संघर्ष व अपघात कमी होण्यास मदत होते. जागतिक स्तरावर या विषयावर अधिक संशोधन झालं असलं, तरी आशियातल्या वाघ अधिवासांमध्ये दीर्घकालीन अभ्यासाची कमतरता अजूनही जाणवते. स्थानिक परिस्थितीनुसार प्राण्यांचं वर्तन, अधिवासाची वैशिष्ट्यं आणि मानवी हस्तक्षेप यांचा सखोल अभ्यास करूनच प्रभावी उपाययोजना आखणं आवश्यक आहे.‘अमेरिकेचे रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत नाही, तर अमेरिका श्रीमंत आहे कारण तिचे रस्ते चांगले आहेत.’ अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्याशी जोडल्या जाणाऱ्या या वाक्याला देशातील रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात विशेष स्थान आहे. हे जरी खरं असलं तरी वन्यजीवांचे कॉरिडॉर्स नष्ट झाले, तर जैवविविधतेने समृद्ध असलेले अधिवास बेटं बनतील. याचा परिणाम देशाच्या जलसुरक्षा, अन्नसुरक्षा आणि कार्बन साठवण क्षमतेवर होईल. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर हे परिणाम अत्यंत गंभीर व दीर्घकालीन आहेत. आज जगभरातील शास्त्रज्ञ मान्य करतात, की जैवविविधता आणि हवामान बदल हे एकमेकांना पूरक आहेत. एक समस्या सोडवायची असेल तर दुसरीकडेही लक्ष द्यावं लागेल.वन्यजीव प्रजाती लाखो वर्षांपासून या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात आहेत. त्यांना त्यांच्या मार्गांवर (कॉरिडॉर) जाण्याचा अधिकार आपण तयार केलेल्या कायद्यांपेक्षा खूप जुना आहे. त्यामुळं पायाभूत विकास करणारे व राजकारणी तसंच संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन विकास आणि निसर्ग यामधील संतुलन स्वीकारणं ही काळाची गरज आहे. रेटून काम करण्याला ब्रेक लावण्याची गरज आहे. प्रत्येक कॉरिडॉर वाचवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि वर्षानुवर्षं चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रिया हा योग्य मार्ग नाही. संजय करकरे नागपूरस्थित सृष्टी कन्झर्व्हेशन फाउंडेशनचे उपसंचालक व वन्यजीव अभ्यासक आहेत..Premium|Navi Mumbai Pollution : नियोजनबद्ध शहराला प्रदूषणाचा विळखा.वने, पाणथळ क्षेत्रं, नद्या, तलाव, मॅनग्रोव्ह आणि किनारी भाग हे महत्त्वाचे नैसर्गिक पायाभूत घटक आहेत. त्यांचे आर्थिक व पर्यावरणीय मूल्य मोठे असले तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते. विकास प्रकल्पांची आखणी करताना या परिसंस्थांचे पूर्वानुमान घेऊन योग्य शमन उपाय केल्यास विकास व संवर्धन यामध्ये संतुलन साधता येते. जीडीपी वाढीसोबत रस्ते व महामार्ग उभारणी आवश्यक आहे, परंतु त्यात वन क्षेत्रं व वन्यजीवांच्या भ्रमणमार्गांचा विचार होणं महत्त्वाचं आहे. सुरुवातीलाच प्राण्यांची हालचाल व संवेदनशील भाग ओळखणं गरजेचं आहे. शेवटच्या टप्प्यावर उपाय करणं हे उशिराचं शहाणपण ठरतं. मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व वन्यजीवांचा व त्यांच्या सर्व ऋतूंतील हालचालींचा अभ्यास करून क्रॉसिंग हॉटस्पॉट्स निश्चित करता येतात. योग्य ठिकाणी अंडरपास, ओव्हरपास किंवा एलिव्हेटेड रस्ते उपयुक्त ठरतात. जंगलाचा छोटा भाग वगळणं तात्पुरतं योग्य वाटलं, तरी त्याचा दीर्घकालीन तोटा होतो. त्यामुळे सुरुवातीपासून केलेलं वैज्ञानिक नियोजनच प्रभावी ठरतं.- आदित्य जोशी, हेड, कन्झर्वेशन रिसर्च, वाइल्डलाइफ कन्झर्व्हेशन ट्रस्ट, नागपूर दिल्ली–डेहराडून मार्गराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त अभ्यासातून दिल्ली-डेहराडून आर्थिक कॉरिडॉरवरील (राजाजी व्याघ्र प्रकल्प व शिवालिक जंगल) वन्यजीव शमन उपाययोजनांचं महत्त्व स्पष्टपणे समोर आलं आहे. ‘लँडस्केप्स रीकनेक्टेड’ या अहवालाद्वारे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना वन्यजीव संरक्षण कसं साधता येतं याचं एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण इथं दिसत आहे. आशियातील सर्वात लांब अशा गणेशपूर ते आशारोडी या सुमारे १८ किलोमीटर लांबीच्या पट्ट्यात केलेल्या अभ्यासात प्राण्यांसाठी तयार केलेल्या १२ किलोमीटर लांबीच्या अंडरपासचा विविध वन्यजीवांकडून प्रत्यक्ष वापर होत असल्याचे ठोस पुरावे मिळाले आहेत. याची उंची सहा ते सात मीटर इतकी ठेवण्यात आली आहे, ती मोठ्या प्राण्यांच्या सुरक्षित हालचालीसाठी अनुकूल आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं १५० कॅमेरा ट्रॅप्स आणि ध्वनी मापक वापरून केलेल्या निरीक्षणात एक लाखांहून अधिक फोटो मिळाले. त्या फोटोंमध्ये १८ वेगवेगळ्या वन्यप्रजातींच्या ४० हजारांहून अधिक प्रतिमा आढळल्या. हत्तींसारख्या मोठ्या प्राण्यांनीही या मार्गांचा सुरक्षित वापर केल्याची नोंद झाली. या अभ्यासात ध्वनी हा एक महत्त्वाचा घटक असल्याचं अधोरेखित झालं. काही प्रजाती वाहतुकीच्या आवाजाशी जुळवून घेत असल्या, तरी हत्ती आणि चितळ यांसारख्या प्रजाती कमी आवाज असलेल्या भागांना प्राधान्य देतात. त्यामुळं ध्वनीरोधक भिंती तयार करण्यासारख्या उपाययोजना अशा संरचनांची परिणामकारकता वाढवू शकतात हे स्पष्ट झालं आहे. या उपाययोजनांवर २,०४३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत..वन्यजीवांचे भ्रमणमार्ग कशासाठी?वन्यजीवांचं अस्तित्व केवळ संरक्षित क्षेत्रांपुरतं मर्यादित नसतं. त्यांच्या दीर्घकालीन अस्तित्वासाठी वेगवेगळे अधिवास जोडणारी संरक्षित क्षेत्रांबाहेरील जंगलं अत्यंत महत्त्वाची असतात. या संरक्षित क्षेत्रांबाहेरील जंगलांना कॉरिडॉर्स (वन्यजीवांचे भ्रमणमार्ग) म्हणतात. अशा कॉरिडॉर्समुळे प्राणी सुरक्षितपणे एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात स्थलांतर करू शकतात. अन्न व पाण्याच्या शोधात फिरू शकतात आणि प्रजननासाठी योग्य जोडीदार शोधू शकतात. त्यामुळे कॉरिडॉर हा जैवविविधतेच्या संरक्षणातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. भारतामध्ये वाघ, हत्ती, बिबट्या आणि इतर मोठ्या सस्तन प्राण्यांचे अधिवास वेगवेगळ्या भागांत विभागलेले आहेत. कॉरिडॉर्स प्राण्यांच्या स्थलांतरासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. परंतु गेल्या काही दशकांत रस्ते, रेल्वे, कालवे, वीज वाहिन्या आणि औद्योगिक विकास यांमुळं या कॉरिडॉरचे तुकडे होत आहेत. अधिवासाचे असे तुकडे झाल्यामुळे जंगलाच्या ‘कॅरीइंग कपॅसिटी’वर दबाव येतो. एकाच ठिकाणी एकाच प्रजातीच्या प्राण्यांची संख्या वाढते. प्राण्याच्या हालचालींवर मर्यादा येतात आणि त्यांची संख्या घटण्याची शक्यता वाढते. कॉरिडॉरमुळे वेगवेगळ्या अधिवासातील प्राण्यांमध्येजनुकीय देवाणघेवाण होते. अधिवास तुटल्यास प्रजाती वेगळ्या पडतात व त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.