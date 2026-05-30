Premium|William Penn Pennsylvania Safe Haven History : धार्मिक स्वातंत्र्य, न्याय्य हक्क आणि सैन्याविना शांततामय ‘अभयारण्य’ घडवणारा क्रांतिकारी प्रयोग

डॉ. सदानंद मोरे पेनने स्थापिलेल्या उदारमतवादी व सहिष्णू राज्यात आश्रय घेणारे अनेक लोक त्या काळात पुढे येणे स्वाभाविकच होते. आपापल्या राज्यांत होणाऱ्या धार्मिक छळापासून मुक्तता होण्यासाठी पेनसिल्व्हानियासारखे 'अभयारण्य' इतरत्र कोठे मिळणार? इंग्लंडवर दुसऱ्या जेम्सचे राज्य होते तोवर पेनचे हे वागणे खपवून घेतले गेले... जागतिक शांततेची चर्चा विशेषतः क्वेकरांच्या संदर्भात करीत असताना रॅम्सेचे उपाख्यान लावण्याचे कारण म्हणजे एक तर त्याने दिलेल्या व्याख्यानानंतर वर्षभरातच पहिल्या महायुद्धाला तोंड फुटले. दुसरे असे की शांततेच्या प्रयत्नांचा इतिहास सांगत असताना त्याने क्वेकर पंथाच्या योगदानाला पूर्णतः दुर्लक्षित केले. याशिवाय तिसरी गोष्ट अशी आहे, की तो स्कॉटिश असल्यानेच की काय, त्याने स्कॉट लोकांनी, विशेषतः वॉल्टर स्कॉटने केलेल्या लेखनाचे अतिमूल्यांकन केले. असो.चर्चेचा रोख परत एकदा क्वेकरांकडे नेताना विल्यम पेनकडे परतावे लागते. क्वेकरपंथीयांनी युद्धाला वा युद्धप्रयत्नांना मदत करण्यापासून पूर्णतः अलिप्त राहायचे हे या फॉक्सकालीन मार्गदर्शक तत्त्वाला मुरड घालून क्वेकर पंथाला नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे वळवायचे काम पेनने केले. आपण युद्धात सहभागी झालो नाही किंवा युद्धप्रयत्नांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साहाय्य केले नाही म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे मानणाऱ्यांपैकी पेन नव्हता. क्वेकरांनी युद्ध थांबवण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युद्ध होऊच नये अशा प्रकारची सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीही झटले पाहिजे. या उद्देशाने पेन सतत कार्यरत राहिला हे नक्कीच महत्त्वाचे आहे. खरोखर, रॅम्सेसारख्यांनी पेनला अनुल्लेखाने का मारावे हे समजत नाही..एक सांगायला हवे, की १९४१मध्ये Penn of Pennsylvania नावाचा एक चित्रपट निर्माण झाला होता. लान्स कम्फर्ट यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात पेनची भूमिका क्लिफर्ड एव्हान्स नावाच्या अभिनेत्याने केली होती. डेबोरा केर पेनच्या पत्नीच्या भूमिकेत होती. या चित्रपटाचे एक पर्यायी नाव म्हणजे 'Courageous Penn'; धीर किंवा धैर्य हा जणू पेनचा स्थायीभावच असल्याने हे शीर्षकही यथार्थच वाटते. चित्रपटाच्या आणखी तपशिलात जायचे कारण नाही. पेनने धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी इंग्लंडमध्ये प्रस्थापितांविरुद्ध उभारलेला लढा, पेनसिल्व्हानिया (आणि फिलाडेल्फिया) येथे केलेला राजकीय पवित्र प्रयोग आणि युरोपीय शांततेसाठी तयार केलेला मार्गदर्शक नकाशा या तीन बाबींसाठी पेन या व्यक्तीला इतिहास कायम लक्षात ठेवेल.युद्ध व तत्सम संघर्ष टाळायचे असतील, तर कोणी कोणाचे न्याय्य हक्क हिरावून घेऊ नयेत. या न्यायाच्या तत्त्वाला आपोआपच महत्त्व प्राप्त होते. अमेरिकेतील जमिनीचे इंग्लंडमधील सत्ताधाऱ्यांकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर ती जमीन (इंग्लंडच्या) कायद्याप्रमाणे पेनच्या मालकीची झाली होती. असे असतानाही पेनने त्या जमिनीचा पुरेसा मोबदला स्थानिकांना दिला व ती विकत घेतली. ती बळजबरीने घेणे हे तत्त्वतः न्यायाला धरून झाले नसतेच, पण व्यवहारातसुद्धा ते संघर्षाला, बंडाला, युद्धाला कारणीभूत ठरले असते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील, म्हणजेच राष्ट्राराष्ट्रांमधील व्यवहारसुद्धा असेच व्हायला पाहिजेत, असे पेनचा युरोपीय प्रजासत्ताक एकतेचा जाहीरनामा सांगतो. अर्थात या तत्त्वाच्या अमंलबजावणीसाठी सर्व राष्ट्रांची प्रातिनिधिक सभा हवी असेही पेन सांगतो. ती पुढील काळातील लीग ऑफ नेशन्स आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) या जागतिक संस्थांचा व यंत्रणांचा पूर्वसंकेतच मानायला हवा यात शंका नाही.आपापल्या अधिकारांचा दावा करणाऱ्या राष्ट्रांचे दावे परस्परविरुद्ध असणार यात शंका नाही. आणि मग आपल्याला आपल्या दृष्टीने न्याय्य वाटणारा दावा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी युद्ध करणे हा मार्ग अशा राष्ट्रांना न्यायनीतीला धरून असल्याचे वाटणार यातही शंका नाही. पण या प्रकरणातील दुसरा पक्ष असलेल्या राष्ट्राचेही असेच म्हणणे असणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण मग न्यायाचे एकमेव स्थान रणभूमी हेच राहील. त्यापेक्षा तटस्थपणे पाहणाऱ्या प्रतिनिधीसभेने बहुमताच्या माध्यमातून कोणाचा दावा न्याय्य हे ठरवावे अशी पेनची योजना होती. पण नेमकी समस्या येथेच निर्माण होते. या न्यायसभेने दिलेला निर्णय आमच्यावर अन्याय करणारा आहे, असा आणखी एक दावा करीत एखाद्या राष्ट्राने तो झुगारून दिला तर काय करणार? उर्वरित राष्ट्रांनी या बंडखोर चुकारीच्या राष्ट्राशी प्रत्यक्षात युद्ध करून त्याला वठणीवर आणणे पेनच्या क्वेकर पंथाला मान्य होणार नाही, ते त्याच्या चौकटीत बसत नाही हे स्पष्टच आहे. पण अशी काही तरतूद असल्याशिवाय संबंधित बंडखोर राष्ट्र सदर निर्णय मान्य करणार नाही व सारेच मुसळ केरात जाईल. अशा आमसभेचे वा शासनाचे अस्तित्वच निरर्थक आणि अनावश्यक होईल..या पेचाची जाणीव पेनला अर्थातच पुरेशी असल्याने त्याने असे सूचित केले, की उर्वरित राष्ट्रांचे एकत्रित बळ - म्हणजे बळाच्या वापराचा धमकीवजा इशारा किंवा तरतूदच एखाद्या राष्ट्राला निर्णय अमान्य करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी पुरेशी ठरेल.आता अत्यंत सोवळ्या क्वेकरांना युद्ध नावाच्या गोष्टीचे समूळ वावडे असल्याने पेनचे एवढेही म्हणणे पचनी पडले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी पेनसंबंधीच्या लेखनातून या गोष्टींचा उल्लेख टाळण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे सांगितले जाते.एका महत्त्वाच्या मुद्द्याला याआधी एकदा स्पर्श करण्यात आलेला आहेच. क्वेकरांसाठी मोठे युद्ध टाळण्यासाठी लहान प्रमाणावर युद्ध करणे हा फारच त्रासदायक विचार होईल. पण मग युद्ध न करता युद्ध टाळायचे असेल तर तसे राजकारण करायला हवे, त्यात विशिष्ट राजकीय संस्थांच्या व यंत्रणांच्या उभारणीचाही समावेश होतो. हे असे काही करायला स्वतः पेनची काहीच हरकत नव्हती, किंबहुना तो त्याच्यासाठी धर्माचाच एक भाग होता. राजकारण धर्मप्राय असण्याची आवश्यकता त्याला वाटत होती आणि आपल्या आसपासचे राजकारणी व मुत्सद्दी तसे राजकारण करीत नसतील त्यात क्वेकरांनी पुढाकार घ्यायला हवा या धारणेतूनच त्याने सर्व खटाटोप केला. ज्याच्याकडे यथार्थतेने पवित्र प्रयोग म्हणूनच पाहिले जाते.इंग्लंडच्या राजाकडून पेनसिल्व्हानियाचा ताबा घेताना पेनने स्थानिक प्रजेला उद्देशून जे पत्र लिहिले, त्याचा उल्लेख येथे करायलाच हवा. पत्रातून तो त्यांना आश्वस्त करतो, ‘You are now fixed at the mercy of no governor that comes to make his fortune great, you shall be governed by the laws of your own making and live a free life, and if you will, a sober and industrious life.’ इतकेच काय पण तो या प्रजेचे असे अधिकार हिरावून घेण्यात येणार नसल्याचे खात्रीदायक आश्वासनही देतो.पेन खरोखरीच अशारितीने राज्यकारभार करणार असेल तर मूळ स्थानिकांना आणि (पेनच्या) अगोदर येऊन स्थानिक झालेल्या इंग्लंडच्या लोकांना संघर्ष करायचा प्रसंगच येणार नाही. आणि मग सैन्याची तरी काय गरज? पेनच्या राज्यात सैन्यच नसेल!.पेनप्रणित राज्यघटनेनुसार राज्यातील सर्वांना काम मिळण्याचा/ करण्याचा हक्क असेल. सर्वांना शिक्षण मिळेल. धर्मस्वातंत्र्य तर मिळणारच. सर्व पुरुषांना मतदानाचा हक्क असेल. (इंग्लंडमधील हक्क सर्वांना नव्हता, या पार्श्वभूमीवरच हा मुद्दा समजून घ्यायला हवा.) तुरुंगवास भोगणाऱ्या कैद्यांबरोबर माणुसकीची वर्तणूक होईल. हा कायदा करताना पेनला प्रसिद्ध ब्रिटिश तत्त्वज्ञ जॉन लॉक यांच्या विचारांची मदत झाली, याची नोंद घ्यायला हरकत नाही.अमेरिकेने युद्ध करून इंग्लंडपासून बाजूला होईपर्यंत (१७७६) पेनसिल्व्हानियात पेनचीच घटना प्रचलित होती याची नोंद करायलाच हवी. १८२५मध्ये राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसनने पेनचा गौरव करताना पेनला ‘The greatest law-giver the world has produced, the first in either ancient or modern times who has laid the foundation of government in the pure and unadulterated principles of peace of reason and right.’ जेफरसनच्या म्हणण्याप्रमाणे पेन म्हणजे, ‘The happiness of man’ हे ‘The only legitimate object of government’ हे समजणारी व्यक्ती.पेनने स्थापिलेल्या उदारमतवादी व सहिष्णू राज्यात आश्रय घेणारे अनेक लोक त्या काळात पुढे येणे स्वाभाविकच होते. आपापल्या राज्यांत होणाऱ्या धार्मिक छळापासून मुक्तता होण्यासाठी पेनसिल्व्हानियासारखे ‘अभयारण्य’ इतरत्र कोठे मिळणार?इंग्लंडवर दुसऱ्या जेम्सचे राज्य होते तोवर पेनचे हे वागणे खपवून घेतले गेले; पण जेव्हा राजाला (त्याच्या कॅथलिक राणीपासून) १६८८मध्ये पुत्ररत्नाचा लाभ झाला तेव्हा भविष्यात आपला राजा कॅथलिक असेल या भीतीने उच्च वंशाच्या तिसऱ्या विल्यमचे राजा म्हणून स्वागत केले! त्याने पारंपरिक स्टअर्ट राजघराण्याची वाट लावून प्रोटेस्टंट सत्तेचा खुंटा पक्का केला. त्याच्याच कारकिर्दीत पेनवर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला, त्याची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. त्याला तुरुंगात टाकले गेले. दरम्यान, तो चार वर्षे भूमिगत अवस्थेत वावरला, इंग्लंडच्या झोपडीवजा वस्त्यांमधून! पेनची शोकात्मिका येथेच संपत नाही. तिकडे खुद्द पेनसिल्व्हानियामध्येच त्याच्या एक क्वेकर सहकाऱ्यानेच दगाबाजीने अफरातफर करून त्याच्या संपत्तीवर डल्ला मारायचा प्रयत्न केला! त्याचे नाव फिलिप फोर्ड. काही शोकात्म नायकांना त्यांच्या मृत्यूनंतर न्याय मिळावा असा संकेत असतो. पेनच्या बाबतीत तसे घडल्याचेही दिसत नाही आणि तेही चक्क अमेरिकेत. त्याही प्रकाराचा परामर्श घ्यायची गरज आहे.पेनसिल्व्हानियाप्रमाणे फिलाडेल्फिया राज्याच्या जडणघडणीत पेनचा वाटा आहे. फिलाडेल्फियात ‘वेलकम पार्क’ नावाचे स्थळ आहे व तेथे स्वाभाविकपणे पेनचा पुतळा बसवण्यात आला आहे. ‘वेलकम पार्क’ या नावाचा संबंध पेन तेथे ज्या जहाजातून आला त्याच्या नावाशी आहे, पण ते जाऊ द्या. बायडेन प्रशासनाच्या नॅशनल पार्क सर्व्हिस (एनपीएस) या यंत्रणेने पार्कचा विकास करण्यासाठी एक प्लॅन तयार केला. त्यातून पेनचा पुतळा हटवण्यात आला होता. एनपीएसच्या या इराद्याविरुद्ध प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. खुद्द पेनसिल्व्हानियाच्या गव्हर्नरनेच आक्षेप घेतला. शेवटी एनपीएसला आपला निर्णय बदलावा लागला.आपण जाणतोच, की सत्तारूढ पक्षाच्या प्रत्येक निर्णयावर आक्षेप घेत त्याला कमकुवत करणे हे विरोधी पक्षाचे कामच असते. याच उद्देशाने म्हणा किंवा इतिहासाबद्दल खरेखुरे प्रेम असल्यामुळे म्हणा, पेनसिल्व्हानियाच्या विधिमंडळातील रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी पेनच्या पुतळ्याच्या संदर्भात बायडेन प्रशासनावर सडकून टीका केली! हा प्रकार म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या डाव्या विंगच्या टोकाच्या विचारांचे एक उदाहरण असल्याचे त्याचे म्हणणे होते.इंग्लंडचा आद्य अमेरिकी वसाहतकार जॉन विन्थ्रॉपच्या A model of Christian Charity या पुस्तकातून साकार होऊ पाहणाऱ्या प्रकल्पाची चर्चा आपण यापूर्वी केली आहे. प्युरिटन पंथाच्या या वसाहतकाराने २१ मार्च १६३० या दिवशी आपल्या सहकाऱ्यांसमोर दिलेल्या ‘सर्मन’वजा भाषणात चक्क येशूच्या गिरीप्रवचनांचा आधार बायबलमधील ‘मॅथ्यू’ला (५.१४) वाट विचारीत घेतला होता. त्यात City of the hillचा उल्लेख झाला. नव्या वसाहतीला असेच बिब्लिकल रूप द्यायचा विचार या भाषणात स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होतो. या भाषणाचा उपयोग अगदी अलीकडे केनेडी, रेगन अशा राष्ट्राध्यक्षांनीही केला असल्याचेही आपण निदर्शनास आणले आहे..स्वतः विन्थ्रॉप काय किंवा केनेडी-रेगन काय, ख्रिस्तीधर्मीय होते. विल्यम पेनसुद्धा असाच एक ब्रिटिश ख्रिस्ती वसाहतकार. मात्र त्याची धर्मकल्पना पारंपरिक ख्रिस्ती धर्मकल्पनेपेक्षा अगदीच वेगळी होती. पारंपरिक कल्पना कॅथलिक प्रोटेस्टंट संघर्षाभोवती घुटमळणारी, तर पेनची म्हणजे क्वेकर संप्रदायाची धर्मकल्पना एकदम वेगळी; ग्रंथापेक्षा अंतःप्रामण्यावर भर देणारी, संघर्षापेक्षा समन्वयाकडे नेणारी. आपल्यापैकी खरा कोण हे ठरवण्यासाठी रणभूमीचा आश्रय घेण्यात कॅथलिकांना व प्रोटेस्टंटांना कोणतीच अडचण आली आहे! तीस वर्षे युद्ध करून थकून गेलेल्या या मंडळींनी शेवटी वेस्टफेलिया येथे तह केला तो केवळ व्यावहारिक मुद्द्यांवरून. त्याला कोणत्याही तत्त्वाची चर्चा नव्हती. क्वेकरांचे तसे नव्हते. त्यांनी गिरीप्रवचन केवळ चर्चमधील उपासनेपुरते मर्यादित ठेवले नाही, तर प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरवण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून तर लिओ टॉलस्टॉयने या सर्व पंथांना रशियातील ऑर्थोडॉक्स पंथासह धारेवर धरत क्वेकरांची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. मात्र क्वेकरांचा प्रवास किती अवघड होता हे फॉक्स आणि विल्यम पेनच्या उदाहरणांवरून लक्षात येईल. त्यातल्या त्यात गोष्ट पेनच्या पुतळ्यापर्यंत येते तेव्हा विषाद वाटतो.या विल्यम पेनबरोबर क्वेकर पंथाची पार्श्वभूमी लाभलेल्या आणखी एका पेनची व त्याच्या शोकांतिकेची, हो मृत्यूनंतरच्यासुद्धा, चर्चा करणे आवश्यक आहे, ती करूच. त्याचे नाव थॉमस पेन. पण त्याआधी युरोपातून पुढे आलेल्या आणखी एका शांतिदूताची चर्चा करायला हवी.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. 