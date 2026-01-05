Premium|Winter Reflection : हिवाळ्याशी हितगूज : ऋतू संवादातून उलगडणारे जीवनाचे तत्त्वज्ञान

डॉ. हेमंत बा. अय्याहिवाळा म्हणजे केवळ थंडी नव्हे; तो माणसाला आत वळायला लावणारा ऋतू आहे. उन्हाळा बाहेर खेचतो, पावसाळा थांबवतो; पण हिवाळा विचार करायला शिकवतो. थंडी अंगात शिरते तेव्हा माणूस नकळत स्वतःच्या आत शिरतो. शब्द कमी होतात, अर्थ वाढतो. अशा दिवसांत मौनही बोलकं होतं आणि आठवणींना वर्तमानाची धार येते. कदाचित म्हणूनच हिवाळा माणसाला वेदना सहन करायला नाही, तर त्या समजून घ्यायला शिकवतो. एरवी दोघे दोघेच भेटून तिसऱ्याच्या गोष्टी करणारे; पण शेवटी एक दिवस तिघेही एकत्र भेटलेच! कोण काय विचारता? अहो, तेच... कधीच एकमेकांना बरोबरीने न भेटणारे तिघे मित्र उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा! मग सुरू झाली तिघांतही श्रेष्ठत्वाची लढत! घामाने चिंब भिजलेल्या उन्हाळ्याने, ‘‘दादा, मलाही भिजवता येतं म्हटलं!’’ असा टोमणाच मारला पावसाळ्याला. .पावसाळा हसला; म्हणाला, ‘‘धरणीआईला विचार बाबा काय ते; तीच सांगू शकेल भिजणं कशाला म्हणतात ते!’’ पावसाळ्याला पुढे बोलावेसे वाटलेच नाही. आपली पडकी बाजू सांभाळत उन्हाळा बोललाच पण नंतर, ‘‘दादा! मी तापवतो, थकवतो म्हणूनच तुझ्या येण्याला किंमत आहे बरं... नाहीतर ये बरं रोज रोज... तुझ्याएवढ्या शिव्या आपल्या तिघांत कोणीच कधीही खात नाही... कळलं का? आला मोठा चिंब भिजवणारा...!’’ यावेळी मात्र पावसाळ्याला हसणं मुळीच शक्य नव्हतं. तो रागानेच म्हणाला, ‘‘उन्हाळ्याऽऽ!!! असं माझ्या वाटेला नको येऊस, कळलं! तुला ग्रीष्मात घुसून मारीन बघ बेदम! मग राहशील वसंतापुरताच! कधी आला, कधी गेला... कुणाला कळणारपण नाही! आणि माझ्याएवढा लाडका म्हणाल, तर आपल्या तिघांत दुसरा कुणीच नाही; उगाच लिहितात का प्रतिभावंत माझ्यावरच गीतं अन् कविता?’’पावसाळ्याशी सरशीकरण करणं उन्हाळ्याला बरंच अवघड बनलं. आतातरी तिसरा मित्र काही नवं बोलेल, असं वाटून उन्हाळ्याने अगदी गप्प बसलेल्या बिचाऱ्या हिवाळ्यालाच प्रश्न केला, ‘‘असा ऐकतच राहशील की काही बोलणारपण?’’ हिवाळा म्हणाला, ‘‘अरे, नाही येत मी गर्जत आणि जातही नाही मी पटकन असा... मला मोहर देता येतो... मी दादाकडून पाणी घेऊन, मोहरून तुझ्या उकाड्यात फळ देतो...’’उन्हाळा आणि पावसाळा अगदी कान देऊन हा पुढे काय बोलतोय ते ऐकू लागले.‘‘मी नाही बुवा तुमच्याच्याजोगा श्रेष्ठ वगैरे. तुम्हा दोघा मित्रांमधला मी एक छोटासा दुवा. मी पावसाळ्याकडून घेतो आणि उन्हाळ्याला देतो... मला नाही वाटत कुणाचाच हेवा,’’ असे म्हणताच दोन्ही मोठे मित्र फक्त पाहतच राहिले. .किती खरं ना? सुलूस न लागू देता येणारा हिवाळा सुलूस न लागू देताच निघूनही जातो आणि अचानक आपल्याला जाणवतं... ‘अरे! किती उकडू लागलयं?’ पण तूर्त त्याला अवकाश आहे. आत्ताच कुठेतरी आमरायांतले मोहोरलेले रथ वसुंधरेच्या मातृत्वाच्या साजाला प्रफुल्लित करत आहेत; फणसावरचे कोवळे फळ गर्भश्रीमंत पोराप्रमाणे हळूहळू पसरत सुटले आहे आणि हेमंत ॠतूच्या सहवासात किशोर झालेला हिवाळा, शिशिराच्या किनाऱ्यावर राहून थंडीचा अगदी हवाहवासा वाटणारा, ऐन तारुण्यातील बेदम मारा देण्याच्या पूर्ण तयारीत आहे. कधी परतला पाऊस? अन् कधीचा आला हिवाळा? कधीचा शरद गावी जाऊन कधी उगवला हेमंत...! त्याच्या स्वागताला तर सप्तपर्णीने बहराचा कहरच केलाय आणि अगदी त्याच्या मागोमाग आमरायांनाही आलाय हुरूप मनसोक्त मोहरण्याचा!खरंच सांगतो, ऋतूंच्या या युद्धात एखाद्याला निवडणं कठीणच! एकाला श्रेष्ठत्व देऊ केलं, की दुसऱ्याची अशी एखादी बाजू डोकं वर काढते की आपण अवाकच होऊन जातो. मग दुर्गा भागवतांचं ऋतुचक्र आठवतं आणि ऋतूंवर लिहिण्याचं कसंबसं एकवटलेलं धाडस का कोण जाणे गळून पडतं. पण पुन्हा त्याला नवसंजीवनी देण्याचं कामही ऋतुचक्रच करतं. मीच म्हणून जातो मलाच मग, ‘हिवाळ्याशी हितगूज तर हेमंतच करू शकतो!’ ‘‘काय रे हिवाळ्या? यंदा किती गोठवशील?’’ तो म्हणतो, ‘‘एवढा बहर झाडे अंगावर झेलतील?’’ मी विचारतो, ‘‘यंदा तरी स्वेटर, कानटोप्यांना जुमानशील का?’’ तो म्हणतो, ‘‘ऊन कधीही कोणाला मऊ, मखमली वाटतं का?’’ मी म्हणतो, ‘‘सकाळी उठणं होतंय कठीण तुझ्या मस्तीत!’’ तो म्हणतो, ‘‘मीच साऱ्यांना जगायला शिकवतो शिस्तीत!’’ कडाक्याची थंडी वाजली, की बोका भोवरा होऊन पडून राहतो. मोती घरासमोरील अंगण आनंदाने डोक्यावर घेतो. खरंच सांगतो हिवाळा फक्त देतोच! सांधे दुखतात, घसा खवखवतो, अंग जड होतं. पहाटे उठावंसं वाटत नाही. अंथरुणातच अजून थोडं थांबावंसं वाटतं. तरीसुद्धा वादळी पावसाळा आणि घामाच्या धारा ओघळवणारा उन्हाळा यांच्या तुलनेत हिवाळाच सगळ्यांना जिवलग वाटतो. कारण थंडी त्रास देते, पण ती माणसावर रागावत नाही. ती ओरडत नाही. ती हळूच आपली अस्वस्थता सांगते, आणि तेवढ्यावरच थांबते. .का कुणास ठाऊक, मला हिवाळाच आवडतो. कोणीही त्याचे अन्य दोहोंपेक्षा असलेले श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यास सांगितल्यास, त्या वकिलीमध्ये मी मागे पडेनही! परंतु प्रेम आणि वास्तव, भक्ती आणि शास्त्र यांचे समीकरण तरी कधी कुठं पाहिजे तसं तंतोतंत बसलंय? एखादा आवडणारा चित्रपट, एकांतात गुणगुणावंसं वाटणारं एखादं गाणं, एखादी व्यक्ती आपल्याला का आवडते? या प्रश्नाचं गणितात बसणारं उत्तर दरवेळी आपल्याला देता येतंच असं नाही. नुसता चहा किंवा कॉफी याचेच वेड असलेल्या माणसालाच विचारा ना, का हवा असतो त्यांना चहा? ती फक्त जिभेच्या माध्यमातून गवसलेली रुच असते की हातात गरम कप धरताना उफाळून आलेली संवेदना? कडाक्याची थंडी, आग्नेय दिशेला आसमंतात मिसळणारी केशर आणि हातात गरम कॉफीचा मग... धाडस होईल का यापेक्षा कोणत्याही दुसऱ्या ऋतूचं नाव घेण्याचं?हिवाळा हा 'घरपणा'चा ऋतू आहे. लवकर पडणारा अंधार, लवकर मिटणारी दारं, घरात साठणारी ऊब. शेकोटीभोवती जमलेली माणसं. चहाच्या कपातून निघणारी वाफ. आजीच्या गोष्टी. बाबांच्या आठवणी. आईच्या हातची गरम भाजी आणि मधूनच 'तिची' किंवा 'त्याची' येणारी एखादी दुखरी आठवण. हे सगळं हिवाळ्यातच अधिक जवळ येतं. उन्हाळ्यात माणसं पळतात; पावसाळ्यात आसरा शोधतात; पण हिवाळ्यात माणसं एकमेकांकडे येतात. हिवाळ्यात एकटं असणं म्हणजे एकाकीपणा नाही, तो स्वतःशी असलेला शांत संवाद असतो. हे शांत संवाद जन्म देतात नव्या संवादांना, अगदी मनाच्या खोल कोपऱ्यात. शब्द उकाड्यात विरघळतात, पावसात वाहून जातात; पण हिवाळ्यात ते जागच्या जागी थांबतात. हिवाळा कमी बोलतो; पण जे बोलतो ते मनाच्या आत घुमत राहतं. शास्त्र सांगतं, वर्षाचे सहा ऋतू असतात. वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आणि शिशिर. पण आपल्या जगण्यात मात्र उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा हेच तीन ऋतू ठामपणे आपलं आयुष्य व्यापून टाकतात. कारण आपण ऋतू मोजत नाही; आपण ऋतू अनुभवतो. आणि त्या अनुभवांत हिवाळा नेहमीच थोडा अधिक आपलासा ठरतो. या तिन्ही मित्रांनी मिळून चालवलेलं हे चाक... नेमकं काय सांगू पाहतंय माणसाला? जन्म-मरणाचा फेरा? सातत्याचं महत्त्व, पुनरपि जननम्, पुनरपि मरणम्? की अजून काहीतरी? उन्हाळा दणाणू लागला, की पाऊस हवाहवासा वाटतो. पण अवेळी येणारा पाऊस जाता जाता नकोसा होतो. थंडीही बोचतेच, शेकोटी पेटवण्याइतपत! पण शेकोटीसाठी थंडीच लागते बरं! प्रेमात हरवलेल्या, नुकत्याच लग्नबंधनात अडकलेल्या युगुलाचे नवजीवनातील दिवस मखमली सहवासात सुखावतात; तसेच थंडीचे दिवस आवडत्याच्या सहवासात उबदार बनत जातात.हिवाळा म्हणजे केवळ थंडी नव्हे; तो माणसाला आत वळायला लावणारा ऋतू आहे. उन्हाळा बाहेर खेचतो, पावसाळा थांबवतो; पण हिवाळा विचार करायला शिकवतो. थंडी अंगात शिरते तेव्हा माणूस नकळत स्वतःच्या आत शिरतो. शब्द कमी होतात, अर्थ वाढतो. अशा दिवसांत मौनही बोलकं होतं आणि आठवणींना वर्तमानाची धार येते. कदाचित म्हणूनच हिवाळा माणसाला वेदना सहन करायला नाही, तर त्या समजून घ्यायला शिकवतो. ऋतू बदलतात; पण समज येते ती हिवाळ्यातच, हळूच कुणालाही न सांगता; अगदी हिवाळ्यासारखीच! आणि पुन्हा कान लागतात तिघाही मित्रांच्या श्रेष्ठत्वाच्या युद्धाकडे... पहिला आरोप पावसाळाच करतो. म्हणतो, ''उन्हाळ्यात दूर गेलेले पावसाळ्यात एका छत्रीतून चालू लागतात बरं!'' दोघेही गप्पच राहतात... मी मनाशी म्हणतो, 'एकत्र आलेले मिठीपर्यंत कडाक्याच्या थंडीतच येतात हो!' हिवाळा माणसाला सहवासाची जाणीव आणि साहचर्याच्या ऊबेचं महत्त्व समजावून देतो. खरं खरं सांगतो, सुलूस न लागू देता येणारा हा हिवाळा सुलूस न लागू देताच निघूनही जातो...आणि हातातला गरम कॉफीचा मग पुढील हिवाळ्याची वाट पाहत राहतो!(डॉ. हेमंत बा. अय्या गोवा विद्यापीठातील शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेमध्ये मराठी अध्ययनशाखेत प्राध्यापक आहेत.) 