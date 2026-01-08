Premium|Winter Health Care : हिवाळ्यातील आरोग्याचे रहस्य; थंडीचा आनंद की आजारांचे निमंत्रण?

डॉ. सुबोध देशमुखहिवाळा आपल्याला थोडं थांबून स्वतःच्या शरीराकडे लक्ष द्यायला शिकवतो. हा ऋतू गुलाबी थंडीचा आणि सुकामेव्याचा आनंद घेण्याचा आहे. फक्त निसर्गाच्या या बदलांशी आपल्या शरीराचे ताळमेळ बसवताना थोडी जागरूकता ठेवली, तर आपण नक्कीच म्हणू शकू - आरोग्यासाठी जिव्हाळ्याचा आहे हिवाळा!पहाटेची आल्हाददायक थंडी, धुक्याची चादर पांघरलेले डोंगर, स्वच्छ निळे आकाश आणि वातावरणात असलेला एक प्रकारचा जिवंतपणा... असा हा हिवाळा ऋतू मनाला जितका प्रसन्न करतो, तितकाच तो आरोग्यासाठीही उत्तम मानला जातो. उन्हाळ्यातला उकाडा आणि पावसाळ्यातली चिकचिक यानंतर येणारा गारवा सर्वांनाच हवाहवासा वाटतो. जनमानसात हिवाळा म्हणजे ‘हेल्दी सीझन’ असे एक समीकरण रूढ झाले आहे. परंतु, एक डॉक्टर म्हणून जेव्हा मी या ऋतूकडे पाहतो, तेव्हा मला निसर्गाच्या सौंदर्यासोबतच मानवी शरीरात होणाऱ्या गुंतागुंतीच्या बदलांचीही जाणीव होते. हिवाळा हा आरोग्य कमावण्याचा ऋतू असला, तरी तो काही विशिष्ट आजारांना निमंत्रण देणाराही ठरू शकतो. भीती घालणे हा उद्देश नसून, शरीराची काळजी कशी घ्यावी, हे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून समजून घेणे ही काळाची गरज आहे..Premium|History of Ice cream: आइस्क्रीमच्या इतिहासाची सफर.हिवाळा आणि चयापचय प्रक्रिया - अन्नाचे रूपांतर ऊर्जेत करण्याचे शास्त्रहिवाळ्यात आपली भूक का वाढते, यामागे एक रंजक जीवशास्त्र आहे. मानवी शरीर ‘वॉर्म ब्लडेड’ असते, म्हणजेच बाहेरील तापमान कितीही असले, तरी शरीराचे अंतर्गत तापमान साधारण ३७ अंश सेल्सिअस राखणे आवश्यक असते. जेव्हा बाहेर कडाक्याची थंडी असते, तेव्हा हे तापमान टिकवण्यासाठी शरीराला ‘थर्मोजेनेसिस’ प्रक्रिया राबवावी लागते. या प्रक्रियेत शरीर साठवलेली चरबी जाळून उष्णता निर्माण करते. या वाढीव कामासाठी इंधनाची, म्हणजेच अन्नाची गरज वाढते. म्हणूनच या ऋतूत पचनसंस्थेतील अग्नी प्रदीप्त होतो. वाढलेली भूक भागवण्यासाठी जर आपण अतितेलकट किंवा जंक फूड खाल्ले, तर झपाट्याने वजन वाढू शकते. याउलट, आपण प्रथिने आणि कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्सचा (बाजरी, नाचणी) आहारात समावेश केला, तर चयापचय क्रिया अधिक सुरळीत होते. यालाच ‘मेटॅबोलिक बूस्ट’ म्हणतात. हिवाळ्यात योग्य आहार घेतल्यास शरीरातील स्नायूंची ताकद वाढवणे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करणे अधिक सोपे जाते.हिवाळ्याची ‘पॅथो-फिजियॉलॉजी’ - शरीरात नेमके काय घडते?थंडी पडल्यानंतर आपल्या शरीराची अंतर्गत यंत्रणा (होमिओस्टेसिस) तापमान स्थिर ठेवण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करू लागते. हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला शरीराची पॅथो-फिजियॉलॉजी समजून घ्यावी लागेल.व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन (Vasoconstriction)जेव्हा बाहेरचे तापमान कमी होते, तेव्हा अंतर्गत उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी त्वचेच्या लगत असलेल्या रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. यालाच व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन म्हणतात. यामुळे त्वचेकडे जाणारा रक्तप्रवाह कमी होतो आणि तो महत्त्वाच्या अंतर्गत अवयवांकडे (हृदय, फुप्फुसे, मेंदू) वळवला जातो. ही प्रक्रिया शरीराचे रक्षण करण्यासाठी असली, तरी यामुळे रक्तदाबात अचानक वाढ होते..रक्ताची घनता (Blood Viscosity)संशोधनानुसार, कमी तापमानात रक्तातील फायब्रिनोजेनची पातळी वाढते, ज्यामुळे रक्त थोडे घट्ट होते. रक्ताची गुठळी होण्याची प्रक्रिया थंडीत वेगाने घडू शकते, हे हृदयविकार आणि स्ट्रोकसाठी कारणीभूत ठरू शकतात.मेटाबॉलिक रेट (BMR - Basal Metabolic Rate)शरीराचे तापमान कायम राखण्यासाठी शरीराला अधिक ऊर्जेची गरज असते. त्यामुळे आपली पचनसंस्था अधिक कार्यक्षम होते. म्हणूनच हिवाळ्यात भूक जास्त लागते आणि खाल्लेले अन्न लवकर पचते.हृदयविकार आणि थंडी - एक गंभीर संबंधहिवाळ्यात हृदयविकाराच्या झटक्यांचे प्रमाण का वाढते? हा केवळ योगायोग नाही. जेव्हा थंडीमुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, तेव्हा हृदयाला रक्त पंप करण्यासाठी अधिक श्रम करावे लागतात. या काळात शरीरातील सिम्पथेटिक नर्व्हस सिस्टीम अधिक सक्रिय होते. कॅटेकोलामाइन्स (Catecholamines) नावाच्या हार्मोनचे उत्सर्जन वाढते, त्यामुळे हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब वाढतो. एखाद्याच्या हृदयाच्या रक्तवाहिनीत आधीच ब्लॉक असेल, तर वाढलेल्या दाबामुळे तो ब्लॉक फुटू शकतो आणि अचानक हार्ट ॲटॅक येऊ शकतो. पहाटे तीन ते सात या वेळेत रक्तातील घटकांमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे हा धोका सर्वाधिक असू शकतो..श्वसनसंस्थेवरील परिणाम करणारा ब्रॉन्कोस्पॅझम (Bronchospasm)कोरडी आणि थंड हवा फुप्फुसात गेल्यावर श्वसननलिका आकुंचन पावतात. दमा किंवा सीओपीडीचा त्रास असणाऱ्यांसाठी ही हवा त्रासदायक ठरते. थंड हवेमुळे फुप्फुसातील नैसर्गिक संरक्षण कवच असलेल्या ‘सिलिया’ची हालचाल मंदावते, त्यामुळे विषाणू आणि जिवाणूंचा संसर्ग सहज होऊ शकतो. म्हणूनच हिवाळ्यात सर्दी, खोकला आणि न्यूमोनियाचे प्रमाण वाढते.पाणी पिण्यातील दुर्लक्ष - एक मूक संकटहिवाळ्यात तहान कमी लागते. हे नैसर्गिक असले, तरी शरीराची पाण्याची गरज कमी झालेली नसते. उलट, थंड हवेमुळे श्वासावाटे शरीरातील पाणी बाहेर जात असते. याला इनव्हिजिबल वॉटर लॉस असे म्हणतात. त्यामुळे पाणी कमी प्यायल्याने डिहायड्रेशन होते. रक्त अधिक घट्ट होते. किडनीवर ताण येतो आणि युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचा धोका वाढतो. त्यामुळे तहान लागो वा न लागो, दिवसातून किमान अडीच ते तीन लिटर पाणी प्यावे. पाणी कोमट करून प्यायल्यास घशासाठीही उत्तम ठरते.सांधेदुखी आणि हाडांचे आरोग्यहिवाळ्यात सांधेदुखी आणि संधिवाताचा त्रास असलेल्या रुग्णांच्या तक्रारी वाढतात. याचे शास्त्रीय कारण, हवेचा दाब (Barometric pressure) कमी झाल्याने सांध्यांच्या भोवतालचे स्नायू आणि उती (टिशू) प्रसरण पावतात, त्यामुळे सांध्यांवर ताण येतो. सांध्यातील सायनोव्हियल फ्लुइड (Synovial Fluid) या वंगणाचे तापमान कमी झाल्यामुळे ते घट्ट होते, परिणामी हालचाल करताना वेदना होतात..वयोगटानुसार घ्यावी विशेष दक्षताहिवाळ्याचा परिणाम प्रत्येक वयोगटावर सारखा नसतो. लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती विकसित होत असते, तर वृद्धांची ती वयोपरत्वे कमी झालेली असते.लहान मुलांसाठी : मुलांच्या शरीराच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ त्यांच्या वजनाच्या तुलनेत जास्त असते, त्यामुळे त्यांच्या शरीरातील उष्णता वेगाने बाहेर पडते. पालकांनी मुलांच्या डोक्याला टोपी आणि पायात मोजे घालणे अनिवार्य आहे. थंड पदार्थांऐवजी त्यांना ताजे अन्न, गरम सूप किंवा वरण-भात द्यावा.ज्येष्ठांसाठी : वाढत्या वयानुसार शरीरातील तहान लागण्याची संवेदना बोथट होते. यामुळे वृद्ध व्यक्तींना डिहायड्रेशनचा त्रास लवकर होतो. याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक स्थितीवर होऊ शकतो, कन्फ्युजन किंवा डिलिरियमसारखे त्रास होऊशकतात. तसेच, थंडीत होणाऱ्या हायपोथर्मियाचा धोका ज्येष्ठांना जास्त असतो. रात्री झोपताना अंगावर पुरेशी उबदार पांघरुणे असणे आणि सकाळी अंथरुणातून पटकन उठण्याऐवजी पाच मिनिटे बसून राहून मगच उभे राहणे, यामुळे रक्तदाबातील चढ-उतार टाळता येतात.व्यायाम आणि कपड्यांची निवडव्यायाम करताना नेहमी लेअरिंग पद्धतीचा अवलंब करावा. खूप जाड स्वेटर घालून व्यायाम करण्याऐवजी पातळ कपड्यांचे अनेक थर घालावेत. यामुळे व्यायाम करताना उष्णता वाढल्यास एक एक थर काढता येतो आणि शरीराचे तापमान अचानक बदलत नाही. कान आणि मान झाकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण शरीरातील ४० टक्के उष्णता डोके आणि कानावाटे बाहेर पडू शकते.मानसिक आरोग्य - सीझनल अफेक्टिव्ह डिसॉर्डरहिवाळ्यात दिवस लहान आणि रात्र मोठी असते. सूर्यप्रकाश कमी मिळाल्यामुळे शरीरातील सेरोटोनिन या आनंदी हार्मोनची पातळी कमी होते आणि मेलॅटोनिन वाढते. यामुळे काही लोकांना निराश, आळसावलेले किंवा उदास वाटू शकते. यालाच ‘विंटर ब्लूज’ असे म्हणतात. यावर उपाय म्हणजे सकाळी किमान पंधरा-वीस मिनिटे कोवळ्या उन्हात बसणे..नैसर्गिक डिटॉक्सिफिकेशनअनेकदा आपण हिवाळ्यात दिवसा दरवाजे-खिडक्या बंद ठेवतो. पण कोंदट हवेमुळे घरातील हवेची गुणवत्ता बिघडते. हिवाळ्यात दिवसातून किमान दोन तास तरी घरातील खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात जेणेकरून ताजी हवा खेळती राहील.या ऋतूचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सूर्यप्रकाश. थंडीमुळे आपण घरात किंवा उबदार जागी बसून राहणे पसंत करतो, परिणामी सूर्यप्रकाशाचा संपर्क कमी होतो. रक्तातील व्हिटॅमिन-डीच्या कमतरतेमुळे हाडे ठिसूळ होतातच, पण त्याचा थेट संबंध आपल्या मानसिक स्वास्थ्याशी आणि सेरोटोनिन या आनंदी हार्मोनशी असतो. रोज किमान वीस मिनिटे सकाळी आठ ते दहा या वेळात उन्हात बसल्यास शरीरातील कॅल्शियम शोषण्याची क्षमता वाढते आणि हिवाळ्यातील येणारा आळस दूर पळतो. निसर्गाचे हे विनामूल्य डिटॉक्स आपण स्वीकारले पाहिजे.हिवाळा आपल्याला थोडं थांबून स्वतःच्या शरीराकडे लक्ष द्यायला शिकवतो. हा ऋतू गुलाबी थंडीचा आणि सुकामेव्याचा आनंद घेण्याचा आहे. फक्त निसर्गाच्या या बदलांशी आपल्या शरीराचे ताळमेळ बसवताना थोडी जागरूकता ठेवली, तर आपण नक्कीच म्हणू शकू - आरोग्यासाठी जिव्हाळ्याचा आहे हिवाळा!.आरोग्याची सप्तपदीनियमित तपासणी : रक्तदाब आणि मधुमेहाच्या रुग्णांनी आपली औषधे चुकवू नयेत. थंडीत डोस बदलण्याची गरज भासू शकते, त्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.लसीकरण : वृद्ध आणि लहान मुलांनी फ्लू आणि न्यूमोनियाची लस घेणे फायदेशीर ठरते.त्वचेची काळजी : आंघोळीसाठी खूप गरम पाणी वापरू नये, यामुळे त्वचेचे नैसर्गिक तेल निघून जाते. मॉइस्चरायझरचा वापर करावा.झोप : थंडीत शरीर रिकव्हरी मोडमध्ये असते, त्यामुळे सात-आठ तासांची शांत झोप घ्यावी.मिठाचे प्रमाण : हिवाळ्यात रक्तदाब नैसर्गिकरित्या वाढलेला असतो, त्यामुळे जेवणात मिठाचे प्रमाण कमी ठेवावे.घरातील स्वच्छता : दारे, खिडक्या पूर्णपणे बंद ठेवू नयेत. खेळती हवा महत्त्वाची असते.व्यसन टाळा : दारू प्यायल्याने उबदार वाटते, हा एक भ्रम आहे. उलट दारूमुळे शरीरातील उष्णता वेगाने बाहेर पडते.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत.. 