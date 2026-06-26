Premium|Financial Independence For Women : निवृत्ती आणि आर्थिक नियोजनाबाबत महिलांनी सजग का असावे?

विद्या हर्डीकर-सप्रेबायकांना कायदे, ट्रस्ट, इच्छापत्र म्हणजेच ‘विल’ त्याचे नियम असल्या गोष्टींचा पत्ताच नसतो. घरात कुठलं यंत्र बिघडल किंवा फ्युज जाऊन बंद पडलं, तर काय करायचं हेही त्यांना माहीत नसतं. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी त्या नवऱ्यावर अवलंबून राहतात. याचा परिणाम काय होतो? तर अशा स्त्रियांचा आत्मविश्वास कमी होतो. लहानसहान परिस्थितीत भांबावून जातात. काय करावं, कसं वागावं हे समजत नाही. मला कोणी माझं वय विचारलं तर मी आनंदानं उत्तर देते ‘एकोणतीस’! अहो मीच काय माझ्यासारख्या अनेक स्त्रिया ‘फॉरएव्हर एकोणतीस’ असतात. म्हणजे काय, की आम्हाला ‘म्हातारपण’ आवडत नाही! सेवानिवृत्ती, संपत्तीनियोजन असल्या ‘म्हाताऱ्या’ विषयांवर विचार करायला किंवा बोलायला आम्हाला आवडत नाही. पण आम्ही बायका वयस्कर नाही झालो, तरी आमचे नवरे होतात ना! ते निवृत्त होतात, बायकोवर अवलंबून राहू लागतात आणि ते त्यांना मुळीच समजत नाही. मुख्य म्हणजे बायकोचं मत आणि मन वेगवेगळं असतं, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. त्यामुळे आपल्याला आवडो की न आवडो, प्रत्येकीला निवृत्ती आणि ‘अवघे पाऊणशे वयमान’ या विषयांवर विचार करावाच लागतो.आपला याविषयीचा दृष्टिकोन नेमका काय आहे आणि तो पुरुषांच्या दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा कसा आहे, हे समजून घेऊन तो मांडावा लागतो. अमेरिकेत उत्तररंग परिषदेत या विषयावर बोलण्यापूर्वी मी थोडंफार संशोधन केलं. भारतीय मैत्रिणींशी गप्पा मारल्या, अमेरिकी शेजारणींनाही चहापानाला बोलवून बोलतं केलं. या सगळ्याचा सारांश असा, की बायकांच्या प्रवृत्ती आणि प्रकृती पुरुषांपेक्षा वेगळ्या असतात. त्यामुळे त्यांचा वयमान, निवृत्ती आणि जीवनाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो. हे पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनीही समजून घेणं आवश्यक आहे..निवृत्ती नियोजनात बायकोनं लक्ष घालणं किती महत्त्वाचं आहे, हे सगळ्यात आधी मला सांगितलं ते माझ्या सासूबाईंनी. त्यांनी मला गुरुमंत्र दिला, ‘तुझ्या नवऱ्याला पैशाबिशातलं काऽऽऽही कळत नाही!’ काही बायकांना वाटतं, की नवऱ्याला शेअर, गुंतवणूक, बँकेचे व्यवहार असं सगळं कळतं आणि फक्त त्यालाच कळतं! अशा बायका मग पैशांच्या व्यवहारात फार लक्ष घालत नाहीत. उदाहरणार्थ, घरातली कोणतीच बिलं भरत नाहीत, टॅक्सेसचं काम नवऱ्यावर ढकलतात, घरात पैसे किती आणि कुठून येतात, मग ते कुठे जातात, कशावर किती खर्च होतो, याकडे त्यांचं लक्ष नसतं. निवृत्तीनंतर लागणारे पैसे आहेत का, ते पुरतील का, असे प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. याउलट काही बायकांना असे फार प्रश्न पडतात आणि त्या काळजी करत राहतात.अशा बायकांना कायदे, ट्रस्ट, इच्छापत्र म्हणजेच ‘विल’, त्याचे नियम असल्या गोष्टींचा पत्ताच नसतो. घरात कुठलं यंत्र बिघडलं किंवा फ्युज जाऊन बंद पडलं, तर काय करायचं हेही त्यांना माहीत नसतं. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी त्या नवऱ्यावर अवलंबून राहतात. याचा परिणाम काय होतो? तर अशा स्त्रियांचा आत्मविश्वास कमी होतो. लहानसहान परिस्थितीत त्या भांबावून जातात. काय करावं, काय वागावं हे त्यांना समजत नाही. या सगळ्या गोष्टी नकळतपणे होतात आणि त्यांचं प्रमाण हळूहळू वाढायला लागतं. आता हे सगळं का होतं, याची काही कारणं दिसून येतात..Premium|Eye health in old age : वाढत्या वयात दृष्टी कमी होतेय? उरलेली नजर जपणे का महत्त्वाचे आहे.घरातली कामं नवरा-बायकोत वाटून घेतल्यामुळे जे काम नवरा करतो, त्यात बायको लक्ष घालत नाही. मग ते काम करण्याचा तिचा आत्मविश्वास हळूहळू कमी होत जातो.मुलं, नोकरी, कुटुंब यांमध्ये बायका इतक्या गुंतलेल्या असतात, की त्यांचं बाकीच्या महत्त्वाच्या कामांत दुर्लक्ष होतं. ती जबाबदारी मग नवऱ्यावर पडते. ‘नवरा करतोय ना!’ असं म्हणून बायको या गोष्टी आणखीच मनावेगळ्या करते. इक्वल राइट्सची भाषा करणारी बायको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोईस्करपणे विसरते.काही नवरे इतके काळजीवाहू असतात, की ‘अगं तू कशाला बँकेत जातेस, मी भरतो ना तुझ्या पगाराचा चेक!’, ‘अगं तू एकटीनं गाडी नको चालवू!’ असं नकळतपणे बायकोला पांगळं करून टाकतात.काही नवऱ्यांना वाटतं, बायकोला यातलं काही कळत नाही, तेव्हा तिला कशाला सांगायचं? ‘सोचने का काम मम्मी का नही है। सोचने का काम तो डॅडी का है।’ अशी वृत्ती घरांमध्ये असते.काहीजण ‘नवरेशाही हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे’ या पंथातले असतात. कंट्रोल फ्रीक! ते बायकोवर इतका अधिकार गाजवतात, की चार पैशाची गोष्ट आणायची तरी ती घाबरते. बाकी पैशाच्या गोष्टी विचारणं तर दूरच.कारणं काहीही असोत परिणाम एकच! निवृत्ती नियोजनाचा विचार करता, या सर्व गोष्टी बायकांच्या हिताच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या आहेत. एवढंच नव्हे, तर त्यासाठी असलेल्या त्यांच्या भूमिकेला दुहेरी पदर आहे - कुटुंबाच्या गाड्याचं एक चाक म्हणून आणि एक स्त्री म्हणून! तेव्हा ती भूमिका समजावून घेणं हे नवरा-बायको दोघांनाही आवश्यक आहे आणि तितकंच महत्त्वाचंही आहे.कुणाला प्रश्न पडेल, की वृद्धत्वाकडे प्रवास करताना मुळात स्त्रियांना वेगळी भूमिका असण्याचं कारणच काय? स्त्री असो की पुरुष, दोघंही माणूसच, तेव्हा त्यांचा वृद्धत्वाचा प्रवास सारखाच, त्यामुळे त्यांचे विचार आणि नियोजनही सारखंच असायला हवं.या प्रश्नाचं एक महत्त्वाचं उत्तर म्हणजे स्त्रियांचं आयुर्मान ‘लाइफ एक्सपेक्टन्सी’ पुरुषांपेक्षा सरासरी पाच वर्षांनी जास्त असते. बहुतेक वेळा बायको तिच्या नवऱ्यापेक्षा सुमारे पाच वर्षांनी लहान असते. याचा अर्थ बायकोला नवऱ्याच्या पश्चात दहा वर्षं एकटीनं आयुष्य घालवावं लागण्याची शक्यता असते. यासाठी स्त्रियांना निवृत्ती आणि वार्धक्य यांचा गंभीरपणाने विचार करावा लागतो. हे काही नवऱ्यांना समजतं. ते आपल्या बायकोला समजावण्याचा प्रयत्नही करत असतात, पण ‘सोचने का काम तो डॅडी का है, मेरा नही।’ अशा वृत्तीच्या काही बायका नवऱ्याच्या या बोलण्याकडे लक्ष देत नाहीत..लॉस एंजेलिसच्या परिषदेत माझ्या या विषयावरच्या भाषणानंतर दोघं-तिघं माझ्याकडे आले आणि म्हणाले ‘तुम्ही हे आमच्या बायकोला समजावून सांगता का?’ अर्थात त्यांनी आग्रह करूनही त्यांच्या बायका काही या परिषदेला आलेल्या नव्हत्या.तात्पर्य असं, की स्त्रियांनी या महत्त्वाच्या विषयांवर विचार केला नसेल, तर तो आवर्जून करावा. पुरुषांसोबत संवाद करावा. स्वतःचे विचार वेळोवेळी स्पष्टपणे नवऱ्यासमोर मांडावेत. माझ्या भारतीय आणि अमेरिकी गटातल्या स्त्रियांनी हे एकमतानं सांगितलं.आता प्रश्न येऊ शकतो, की संवाद साधायचा म्हणजे नेमकं काय बोलायचं, तर त्यासाठी पुढचे मुद्दे लक्षात घेता येतील.नवरा आणि बायको दोघांच्या निवृत्तीवर्षांच्या वेळेचा विचार आणि नियोजन.निवृत्तीनंतर अनेक तास एकत्र राहताना येणाऱ्या अडचणींचा आणि सोबत कराव्याशा वाटणाऱ्या गोष्टींचा विचार.शरीर स्वास्थ्य, मनःस्वास्थ्य आणि संपत्ती स्वास्थ्याचा विचार.स्त्रियांकडे काही विशेष गुणवत्ता असते. त्यांचं कुटुंबात असलेल्या स्थानाचं वेगळेपण, कुटुंबाला जोडून ठेवण्याची त्यांची क्षमता, आत्मनिर्भरता अशा गुणांमुळे त्यांचा वृद्धत्वाकडे होणारा प्रवास पुरुषांपेक्षा वेगळा असू शकतो.कसा असतो हा प्रवास? याबद्दल पुढील लेखात वाचा. तोपर्यंत ‘फॉरेव्हर ट्वेंटीनाइन’ या दुकानात जाऊन शॉपिंग करू या.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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