Premium|Women Retirement Planning : महिलांनी निवृत्तीनंतरच्या एकल आयुष्याची तयारी का करावी?

विद्या हर्डीकर-सप्रेस्त्रीला आयुष्यभर कौटुंबिक अपेक्षांचा तोल सांभाळावा लागतो. ही तारेवरची कसरत आपण कशी करणार आहोत याचा विचार, आपण एकटं राहिलो तर आपल्या आजारात आपली काळजी कोण घेणार याचा विचार आणि त्याच्यासाठीची पूर्वतयारी करायला हवी. हे सगळं कितीही नकोसं वाटलं, तरी याविषयी नवऱ्याची सोबत असताना मनमोकळा संवाद झाला तर चांगलं.वृद्धत्वाकडे होणाऱ्या प्रवासातील स्त्रियांची मनोभूमिका आणि त्या दृष्टिकोनातून निवृत्ती नियोजनाचा विचार याबद्दल काही मुद्दे पहिल्या भागात (ता. २७ जून) मांडले होते. दोघंही निवृत्त होतात, तेव्हा काय प्रश्न येऊ शकतात आणि नवरा आजारी पडल्यावर काय करावं लागतं याबद्दल दुसऱ्या भागात (ता. ४ जुलै) विचार केला होता. स्त्रियांचं आयुर्मान पुरुषांपेक्षा जास्त असल्यानं एकल आयुष्याची तयारी बहुतेकवेळा बायकोलाच करावी लागते. या तयारीत काय येतं हा विषय खूप व्यापक आहे. त्यातले काही महत्त्वाचे मुद्दे पाहू या. .आर्थिक नियोजनबहुतेक वेळा नवरा घराचा अर्थमंत्री असतो. ‘तो करतोय ना सगळं, मग आपण कशाला लक्ष घाला,’ असं म्हणत बायका आर्थिक व्यवहार हाताळण्याचा आत्मविश्वास गमावून बसतात. यासाठी या सगळ्या विषयांवर आपलं लक्ष केंद्रित करून सर्व गुंतागुंत समजावून घेणं प्रत्येक स्त्रीसाठी महत्त्वाचं आहे. हे विषय नवऱ्यासमोर आणि आवश्यक असल्यास मुलांसमोर बोलून नियोजन करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची जबाबदारी घरातल्या स्त्रीची आहे. माझी मैत्रीण सू सांगते, ‘व्हॉइस युअर थॉट्स टू युअर स्पाउस.’ या मैत्रिणीनं आपल्या नवऱ्याला स्पष्ट सांगितलंय, ‘यू नो, आय विल बी व्हेरी अपसेट इफ यू बरी मी नेक्स्ट टू युअर मॉम. (माझे थडगे सासूच्या शेजारी नको. मला ते आवडणार नाही!)’ यातील विनोदाचा भाग सोडा. पण काही गोष्टी एकत्रच बसून केल्या पाहिजेत हे स्वतःला पटवा आणि नवऱ्यालाही. विशेषतः ‘सोचने का काम तो डॅडी का होता है; मम्मी का नहीं’ अशी समजूत असणाऱ्या नवऱ्याला! मग दोघांनी मिळून रेकॉर्ड कीपिंग म्हणजे घरातली कागदपत्रं एकत्र कशी आणि कुठे ठेवावीत हे ठरवावं लागतं. तसंच स्त्रियांना थोडंफार कॉम्प्युटरचं ज्ञानही असावंच. त्यामुळे साध्या साध्या गोष्टींसाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावं लागत नाही.काही महिन्यांपूर्वी आमच्या शेजारची दोन घरं सोडून पलीकडच्या घरात राहणारा जॉन अँडरसन वारला. त्याचा मुलगा २० मैलांवर म्हणजे जवळच राहतो. पण तो एकदा अंत्यविधीला येऊन गेला तेवढाच. बाकी सगळ्या गोष्टी जॉनच्या बायकोवर म्हणजे पेगीवर पडल्या. आश्चर्य वाटेल, पण ही शिकली सवरलेली, टापटीप राहणारी, चटपटीत दिसणारी बाई; पण तिनं गेल्या २५ वर्षात ड्रायव्हिंग केलेलं नाही, तिला बँकेत जावं लागलं नाही. कारण नवराच सगळं करायचा ना! परिणामी घरातली कागदपत्रं शोधायला तिला दोन दिवस लागले. शेवटी ती एका कुलूपबंद पेटीत सापडली. त्याची किल्ली कुठं ठेवलेली असते हे तिला माहीत नव्हतं. कॉम्प्युटरचा पासवर्डही माहीत नव्हता. सांगायचा मुद्दा हा, की गाडी चालवायची सवय ठेवणं, बँकेचे व्यवहार समजून घेणं, आर्थिक गुंतवणूक कुठं आहे त्या संस्थांची निदान नावं माहीत असणं हे सर्व बायकोला माहीत असायला पाहिजे..Premium|Life After Retirement : निवृत्ती म्हणजे नवा प्रवास; सहजीवनासाठी मानसिक तयारी का महत्त्वाची?.दुर्दैवानं जीवनसाथी सोडून गेला आणि एकटीनं राहण्याची वेळ आली, तर काय काय करावं हे कळलं पाहिजे. कोणत्या कायदेशीर गोष्टी कराव्या लागतात हेही माहीत असणं गरजेचं आहे. यासाठी कोणावर तरी अवलंबून राहू नये. प्रसंगी वेळ देऊन, पैसे देऊन अशी कामं करणाऱ्या मदत कंपन्यांची किमान माहिती घेऊन ठेवणं हासुद्धा नियोजनाचा भाग आहे. एकटी बाई दिसली, की तिची फसवणूक कशी करता येईल हे पाहणारे चोर टपून बसलेले असतात. त्यांच्यापासून सावध राहण्यासाठी मग हे नियोजन उपयोगी पडतं. ‘वहिनी, तुम्ही काही काळजी करू नका’ असं म्हणत मदतीचा आव आणणारे ‘मित्र’ आणि ‘नातेवाईक’ बरेच असतात. त्यासाठी जागरूकता, सजगता महत्त्वाची.माणूस गेल्यामुळं उत्पन्नात घट होऊ शकते. अशा वेळी आर्थिक उलाढालीचा नव्यानं विचार करावा लागतो. उदाहरणार्थ, नव्या उत्पन्नात आपलं राहणीमान तसंच ठेवता येईल का? उत्पन्नाची साधनं कशी आणि कोणती असतील? ती कशी वापरणार? दीर्घ आजार किंवा परावलंबित्व आलंच वाट्याला, तर पैशाची व्यवस्था काय आहे? लाँग टर्म इन्शुरन्ससारख्या काही योजना आहेत का? याची उत्तरं प्रत्येक नवरा-बायकोला पुरेशी आधी माहिती असायला हवीत..कुठं राहायचं?एकटं जगण्याची वेळ आलीच, तर कुठं राहायचं हा प्रश्न असतोच. त्याचे काय पर्याय असू शकतील, याबद्दल विचार करून ठेवावा लागतो. एकटं राहणं, मुलांच्या आसपास राहणं, मुलांच्या घरी राहणं, वसाहतीत राहणं, भावंडांसोबत राहणं, मित्रमंडळींच्या आसपास राहणं असे अनेक पर्याय असू शकतात. कदाचित अशा वेळी एखाद्या निवृत्त वसाहतीत जाणं योग्य असेल का, याचाही विचार करावा आणि आवश्यक ती माहिती घेऊन ठेवावी. हे सर्व करण्यासाठी नवरा आणि बायको यांचा संवाद खूप महत्त्वाचा असतो. एकल जीवनाची पूर्वतयारी एकत्र करणं चांगलं. त्यासाठी मुलांबरोबरसुद्धा संवाद झाला तर उत्तमच!कोणताही पर्याय निवडला, तरी आर्थिक आणि मानसिक परावलंबित्व येणार नाही याचा विचार करावा लागतो. हिमालयाची सावली नाटक मला नेहमी आठवतं. आपल्या सर्व गोष्टी, पैसे मुलांना देऊन टाकल्यावर कसं परावलंबित्व येतं हे त्यात दाखवलं आहे. तशी वेळ आपल्यावर येऊ नये, यासाठी नियोजन असणं आवश्यक आहे.कौटुंबिक अपेक्षांचा तोलस्त्रीला आयुष्यभर कौटुंबिक अपेक्षांचा तोल सांभाळावा लागतो. ही तारेवरची कसरत आपण कशी करणार आहोत याचा विचार, आपण एकटं राहिलो तर आपल्या आजारात आपली काळजी कोण घेणार याचा विचार आणि त्याच्यासाठीची पूर्वतयारी करायला हवी. हे सगळं कितीही नकोसं वाटलं, तरी याचा मनमोकळा कौटुंबिक संवाद नवऱ्याची सोबत असताना झाला तर चांगलं..सुरक्षितता आणि आणीबाणीएकल जीवनात सुरक्षिततेचा आणि इमर्जन्सीचा विचार स्त्रीला करावा लागतो. आपले शेजारी कोण असावेत? त्यांच्याशी कसा संपर्क ठेवायचा? इमर्जन्सीच्यावेळी महत्त्वाचे फोन नंबर्स झटकन मिळतील असे कुठं आणि कसे ठेवायचे? आपल्या जवळच्या नातेवाइकांचे नंबर कुठं ठेवायचे? घराला सिक्युरिटी सिस्टीम लावावी लागेल का? कागदपत्रांत ‘ॲडव्हान्स हेल्थ केअर डायरेक्टिव्ह’ आहेत का? म्हणजे आपल्या आजारपणात निर्णय घेण्याची शक्ती नसेल, तर (नवरा नसेल तर) ते कोणी घ्यायचे? ते निर्णय काय स्वरूपाचे असावेत? आपल्याला नळ्या घालून जगवायचं आहे की नाही? अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा आणि निर्णय व्हायला हवेत.थोडक्यात, आयुष्यातल्या घटना आणि बदल अपेक्षेपेक्षा वेगळे होत असतात, त्यामुळं आपलं आर्थिक नियोजन, पैशाचा ओघ, घराची व्यवस्था, आरोग्यासंबंधीची कागदपत्रं यांची नियमित उजळणी करणं महत्त्वाचं. अशा वेळी बदलांनुसार आयुष्याला सामोरं जाण्याची उपजत मनोवृत्ती स्त्रीला उपयोगी पडते. त्यासाठी हवा, तो स्वतःबद्दलचा आत्मविश्वास आणि आतून वाटणारी स्वावलंबनाची भावना!प्रत्येक स्त्रीला काही खास जन्मजात देणग्या मिळालेल्या असतात. एक म्हणजे मानसिकदृष्ट्या ती मुळातच आत्मनिर्भर असते. त्याला आपण इमोशनली इंडिपेन्डंट म्हणू या. तरीही तिचे कौटुंबिक लागेबांधे घट्ट असतात. ती कुठंही असली, कुणाचीही पत्नी, मुलगी, माता असली, तरीसुद्धा कुटुंबाचा आधारस्तंभ असते. त्यामुळं संसाररथाचं तिचं चाक मोठं असलं, तरी ती नक्कीच समर्थपणे पेलू शकते, आपल्या स्वतःवरच्या सदाबहार विश्वासाच्या जोरावर आणि तिच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या तिच्या साथीदाराच्या भक्कम पाठिंब्यावर!विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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