Premium|American self-government and Woodrow Wilson : वूड्रो विल्सनच्या आदर्शवादाचा ट्रम्पच्या कारकिर्दीत टोकदार परिणाम

डॉ. सदानंद मोरे एकविसाव्या शतकासाठी जाहीरनामा देऊ शकणारा राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेच्या वाट्याला त्या शतकाच्या सुरुवातीला आला नाही हे खरे आहे. विसाव्या शतकाचा एकूण लेखाजोखा घेतला तर तशी शक्यताही नव्हती. विल्सनच्या आदर्शवादी राजकारणापासून बाजूला जायची परंपरा त्याच्या हयातीतच तयार झाली आणि अर्थात ते जगाच्या व्यवहाराला धरून होते हा दुरावा नजरेत भरावा इतका असला, तरी खुपावा इतका नव्हता. आजच्या ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत तो खुपण्याइतका टोकदार होत चालला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.अमेरिकेच्या इतिहासाचा व्यासंगी अभ्यासक असलेल्या वूड्रो विल्सनला इंग्लंडच्याही इतिहासाचा तितकाच व्यासंग करावा लागला असणार हे स्पष्ट आहे. त्याला अनुसरून आपल्या व्याख्यानात त्याने इंग्लंडच्या, विशेषतः इंग्लंडच्या संसदीय इतिहासाचा संक्षिप्त आढावा घेतला आहे. इंग्लंडपासून अलग होऊन स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित झालेल्या अमेरिकेचा त्यापूर्वीचा इतिहास हा अर्थातच इंग्लंडच्या इतिहासाचा एक भाग होता, ज्यात संसदीय लोकशाहीचा विकासक्रम प्रतिबिंबित झाला आहे. तो मान्य करायला विल्सनला अडचण असायचे काहीच कारण नव्हते. .मात्र वेगवेगळ्या अडचणी-अडथळ्यांमुळे इंग्लंडला जे काही करता आले नव्हते, ते अमेरिकेने इंग्लंडपासून फारकत घेऊन करून दाखवले हा विल्सनचा मुद्दा आहे. तो अभिमानाने सांगतो, 'In America and in America alone did self-government mean an organization self-originated, and of the stuff of the people themselves.' इंग्लंडचे पार्लमेंट - House of Commons हे खऱ्या अर्थाने लोकांचे, लोकांमधून आलेले नव्हतेच. 'The English House of Commons was for a many generation, many a century, no house of commons at all, but a house that of country gentlemen and rich burghers, the aristocray of the English countries and English towns.'आता अमेरिकेचे पाहा - 'America had gone a stop beyond her mother country.' ही प्रक्रिया का व कशी घडली हेसुद्धा तो थोडक्यात स्पष्ट करतो. पण घडली आणि परिणामतः, 'The whole constitution was democratic, inevitably and of course.... England had self-government time out of mind; but in America English self-government had become popular self-government.’इंग्लंडच्या राजांबद्दलचे ऋण व्यक्त करायला विल्सन विसरत नाही हे विशेष. ‘No doubt a king did hold us together until we learned how to hold together of ourselves. No doubt our unity as a nation does come from the fact that we once obeyed a king.’हे सर्व सांगण्यामागचा विल्सनचा हेतू हा, की आम्ही जे काही कमावले ते संघर्ष करून, संयम ठेवून, शिकून. ते काही कोणी भेटवस्तू किंवा आंदण म्हणून दिलेले नाही. त्यासाठी प्रयत्नपूर्वक स्वतःला घडवावे लागते, तयार करावे लागते. फिलिपिन्सचे लोक ‘must first take the discipline of law and must first love order and instinctively yield to it.’ पण हे होणार कसे? विल्सन सांगतो, ‘We are old in this learning and must be their tutors.’.थोडक्यात अमेरिका ही यापुढे फिलिपिन्समधील लोकांची शाळा घेणार आहे, शिकवणी म्हणा हवी तर. खरेतर अमेरिकेला तिचे मालक होण्यात नाही, तर सेवक होऊन शिकवण्यात रस आहे. ‘We are indeed bent upon service and not mastory, we shall give them more. We shall take them into our confidence and suffer them to teach teach us, as our critics.’कल्पना फारच उदात्त आहे. अमेरिकेने फिलिपिन्सला धडे द्यायचे व या देण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी वगैरे दाखवीत त्यात सुधारणा करण्याचे, तिला परिपूर्ण करण्याचे कार्य विद्यार्थ्यांनी म्हणजे फिलिपिन्सच्या प्रजेने करायचे, असा हा शिकवणीचा अभिनव प्रयोग होय. ‘This is what we seek among our new subjects : that they shall understand us and after the confidence shall trust us, that they shall perceive that we are not afraid of criticism and that we are ready to explain and to take suggestions from all who are ready why the conference is over, to obey.’वसाहतवादाच्या चौकटीत एवढे औदार्य दाखवणे हेसुद्धा काही कमी कौतुकाचे नाही. त्यावर टीका करणे हे अगदीच सोपे आहे. हा काळ भारतातील ब्रिटिश राजवटीचा कर्झनशाहीचा काळ होय हे लक्षात घेतले, तर विल्सनचा वेगळेपणा उठून दिसतो.विल्सनच्या या राजकीय शिक्षणपद्धतीचे सूत्र त्याच्याकडूनच थोडक्यात समजून घ्यायचे असेल, तर ‘We must govern as those who learn and they must obey as those who are in tutelage. They are children and we are men in these deep matters of government and justice.’ विल्सनच्या मते इतके दिवस वसाहतींवर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांना अद्यापही तेथे राज्य कसे करावे हे कळले नाही; ते आम्हा अमेरिकनांना समजले! ‘How to serve the people whom we govern.’ अर्थात आम्हालाही ते पूर्णपणे कळले असा विल्सनचा दावा नाही. ‘It is plain that we shall have a great deal to learn; it is to be hoped we shall learn it fast.’.‘Fast’ - वेगाने म्हणजे इंग्रजांपेक्षा ‘fast’.‘We have ourselves yet to learn the things we would teach’ असे प्रांजळपणे मान्य करणारा विल्सन हा एक दुर्मीळ ‘कॅटेगरी’तील शिक्षक मानावा लागेल.विल्सन स्वातंत्र्याचा समर्थक म्हणवतो; पण स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीची जाणीवही असायला हवी, असे त्याचे मत आहे. या संदर्भात तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उदाहरण देतो. आपले विचार व मते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाही व्यवस्थेत असायला हवे, मात्र या स्वातंत्र्यामुळे कोणाची हकनाक बदनामी होऊ न देण्याची काळजी त्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेणाऱ्याने घ्यावी ही त्याची जबाबदारी ठरते; पण तसे प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही. म्हणून तर अब्रूनुकसानीच्या कायद्याखाली दाद मागता येण्याची तरतूद करावी लागली.आपल्या या व्याख्यानात विल्सनला फिलिपिन्सच्या प्रश्नाची दखल घ्यावी लागली, कारण तेव्हा तो प्रश्न ऐरणीवर आलेला होता. अमेरिकेच्या धोरणावर टीका होत होती. जाणकार आणि जबाबदार व्यक्तींनी त्याचे समर्थन करायला पुढे येणे आवश्यक होते. ते काम त्याने केले. शिवाय तसे न करता अमेरिकेचे वेगळेपण आणि कार्य यांच्याविषयी विशेषतः अमेरिकेच्या आदर्श उद्दिष्टांविषयी, स्थानाविषयी काही बोलणे हास्यास्पद असा पलायनवाद ठरले असते. हे सांगून झाल्यावर विल्सन महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे वळतो - ‘We have come to full maturity with this new century of our national existance and full self-consciousness as a nation and the day of our isolation is past. We shall learn much ourselves now that we stand closer to other nations and compare ourselves first with one and again with another.’आपल्या सामर्थ्याचा अशा प्रकारे जाहीर उच्चार करून विल्सन आता जगाला इशारा देऊ पाहतो - It was plain destiny that we should come to this, and it we have kept our ideals clear, unmarred, commanding through the great century and the moving scenes that make us a nation, we may keep them also through the century that shall see us a great power in the world. Let us put our leading character at the front; let us pray that vision may come with power; let us ponder our duties like men of conscience and temper our ambitions like men who seek to serve, not to subdue, the world; let us lift our thoughts to the level of the great tasks that wait us, and bring a great age in with the coming of our day of strength.'.कोणतीही राजकीय सत्ता हातात नसताना एका अभ्यासकाने अमेरिकेसाठी विसाव्या शतकाचा जाहीरनामा म्हणता येईल असा दस्तावेज द्यावा हे विशेषच समजायला हवे. शब्दांचे बुडबुडे लागतील तितके उडवता येतात, मनोराज्यात केव्हाही फेरफटका मारता येतो. अशा मंडळींच्या हाती खरोखरची सत्ता आली तर ते त्यातील किती गोष्टी प्रत्यक्षात अमलात आणू शकतील हा वेगळाच मुद्दा ठरतो. अर्थात सर्वांना तशी संधी मिळणेही शक्य नसते. विल्सनला मात्र याबाबतीत सुदैवी मानायला हवे. त्याला तशी संधी मिळाली. आता प्रश्न एवढाच उरतो, की त्याने तिचा कसा आणि किती उपयोग करून घेतला? त्याच्या भाषणातून व्यक्त झालेली अमेरिकेची आदर्श उद्दिष्टे त्याला गाठता आली किंवा नाही, त्याने त्यासाठी काय प्रयत्न केले आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा, की त्याच्या या भाषणात (फिलिपिन्सच्या संदर्भात) स्वातंत्र्यासंबंधीची जी काही संकुचित भूमिका दिसून येते तिच्यावर त्याने मात केली.विसावे शतक हे अमेरिकेचे शतक असेल हा त्याचा आशावाद बऱ्याच प्रमाणात सफल झाला, असे म्हणता येते. अमेरिका ही शतकातील महासत्ता म्हणून उभी राहिली.भाषणाच्या या समारोपात विल्सनने एक प्रार्थनावजा वाक्य उच्चारले, 'Let us pray that vision may come with power.'नुसते सामर्थ्य कामाचे नाही. सामर्थ्याला दृष्टीची जोड पाहिजे तरच त्याचा उपयोग होऊ शकेल. ज्ञानेश्वरीत पंख लाभलेल्या अंध व्यक्तीचा एक दृष्टांत आहे. पंख्यांमुळे ही व्यक्ती आकाशात उडू शकेल; पण उडून कोठे जायचे हे तिला समजणार नाही, आकाशात जमिनीच्या तुलनेत अडथळे कमी असले, तरी निदान कोठे उतरायचे एवढे तरी समजायला हवे. याबाबतीत ते दृष्टीच्या अभावी शक्य नाही. सामर्थ्य असले तरी.योगायोगाने अशी एक दृष्टी किंवा 'व्हिजन' देण्याचा प्रयत्न स्वतः विल्सनने केला. त्याचे काय झाले या संदर्भातील काही विवेचन यापूर्वी केलेले आहे. आणखी करावे लागेल.याच समारोपात त्याने केलेल्या आवाहनातील एका आवाहनाकडे लक्ष वेधणे महत्त्वाचे ठरेल. 'Let us temper our ambitions like men who seek to serve, not to subdue, the world.'एका अर्थाने हे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे व भूमिकेचे सूतोवाच आहे. अमेरिका आता एक समर्थ राष्ट्र म्हणून उभी राहिली आहे. तिने अलिप्ततावादाचा त्याग करून जागतिक पटलावरील घडामोडींमध्ये अग्रेसर राहून नेतृत्व करायचे ठरवले आहे; पण यामागची तिची भूमिका काय असेल? विल्सन म्हणतो, की ती जगाची सेवा करणार आहे. त्याला नमवून आपल्या धाकात वा नियंत्रणात ठेवण्याचे तिचे उद्दिष्ट नाही.प्रस्तुत भाषणामधील विल्सनचे हे वाक्य मला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वाटते. ते आंतरराष्ट्रीय संबंधाला व राजकारणाला वेगळी दिशा देणारे वाक्य आहे. एक वेगळे प्रमाणक सुचवणारे 'paradigm shift' करू पाहणारे वाक्य आहे. जगाचा आजवरचा इतिहास असे सांगतो, की राष्ट्रे समर्थ होण्याचा प्रयत्न करतात तो इतर राष्ट्रांवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी, त्यांना आपल्या अंकित ठेवण्यासाठी. विल्सनला समर्थ अमेरिका हवी आहे, पण ती जगावर हुकूमत गाजवायला नाही तर जगाची सेवा करायला..अर्थात जग म्हणजे काही एक स्वतंत्र पदार्थ नाही. अमेरिकेसह सर्व राष्ट्रांच्या समूहालाच जग हे नाव आहे. जगाची सेवा म्हणजे या राष्ट्रांची सेवा. जगाची सेवक असलेल्या अमेरिकेने इतर राष्ट्रांना त्यांच्या अडीअडचणीत मदत करायला आपल्याकडे साधनसामग्रीसह धावून जावे. साथीचे रोग उद्भवले तर वैद्यकीय मदत करावी. उद्योगधंदे उभारण्यासाठी आर्थिक मदत करावी. दुष्काळासारख्या प्रसंगी अन्नपुरवठा करावा. याप्रकारच्या गोष्टींना सेवा म्हणायला हरकत नाही.आणखी एक महत्त्वाची सेवा म्हणजे त्या राज्यांमध्ये कायद्यावर आधारलेली लोकतंत्र ही राजकीय व्यवस्था अस्तित्वात आणणे. ही व्यवस्था म्हणजे जगाच्या इतिहासातील सर्वांत उत्क्रांत आणि उन्नत राजकीय व्यवस्था होय आणि विल्सनच्या मते तिचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला असला, तरी खरा विकास अमेरिकेतच झाला. आजची अमेरिका ही त्यामुळे जगातील सर्वश्रेष्ठ व म्हणून आदर्श आणि अनुकरणीय व्यवस्था ठरते. ती जगातील सर्वच राष्ट्रांनी अंगीकारली पाहिजे. त्यासाठी तिचा प्रचार-प्रसार करणे, योग्य ते प्रशिक्षण देणे इत्यादींचा समावेश अमेरिकेच्या सेवाधर्मात होणार.महाराष्ट्रातील परिवहन खात्याचे म्हणजे प्रवाशांसाठी एसटी गाड्या च 