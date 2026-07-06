Premium|Woodrow Wilson Foreign Policy : विल्सनपासून ट्रम्पपर्यंत; अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात नेमका कसा झाला ऐतिहासिक बदल?

डॉ. सदानंद मोरे युरोपमध्ये शांतता प्रस्थापनासाठी दोन शतके चर्चा झाली, तिच्यातून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संघचौकटीची प्रगती झाली नाही, हे पहिल्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निदर्शनास आणणाऱ्या वॉनला विल्सनच्या कृतीमुळे काय दिलासा आणि काय समाधान मिळाले असेल ते असो, मात्र त्यानंतर शंभर वर्षांनी सत्तेवर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्पनी विल्सनचे धोरण पूर्णपणे उलटे करून वेगळ्या प्रकारच्या परराष्ट्रनीतीचा अवलंब केला, हे सर्वजण जाणतात. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या पंचविशीत पहिले महायुद्ध रंगात आले असताना, म्हणजे इ.स. १९१६मध्ये सी. ई. वॉनने रुसो (पेरी) यांच्या पुस्तकाचे इंग्रजी भाषांतर (A Lasting Peace Through the Fedearation of Europe या नावाने) केले हे उचितच म्हणावे लागते. युरोपातील गेल्या दोन शतकांमधील शांतीचर्चा व्यर्थच ठरली असली तरी तिचे पुनरुज्जीवन करायला हवे असे भाषांतरकाराला नक्कीच वाटले असणार, हे स्पष्ट आहे. पुस्तक प्रकाशित झाले ते १९१७मध्ये. पहिल्या महायुद्धाच्या पहिल्या पर्वात अमेरिकेचा राष्ट्रप्रमुख वूड्रो विल्सन तटस्थ व अलिप्त राहिला होता. त्यामुळे वॉनच्या पुस्तकातील त्याचे संदर्भ अपेक्षावजा येतात, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. विशेष म्हणजे या मुद्द्याची दखल प्रकाशकांनी एका स्वतंत्र पृष्ठावर घेतली आहे. शांतीच्या प्रस्थापनेसाठी सर्व (युरोपीय ख्रिस्ती) राष्ट्रांचा संघ (किंवा संघराराज्य) - Federation निर्माण करणे ही गोष्ट अठराव्या शतकात अ वघडच होती याची नोंद करून वॉन कबुली देतो, ‘it is infinitely harder now’! असे असूनही ही स्थापना तेव्हापेक्षा आज अधिक अव्यवहार्य वाटत असली, तर तिची आवश्यकता तेव्हापेक्षा हजारोपटींनी वाढली आहे, असा वरकरणी विरोधी वाटणारा शेरा वॉन मारतो..युद्धातील जर्मन राष्ट्राचे वर्तन पाहता अशा सर्व राष्ट्रांच्या संघाची शक्यता त्याला धूसर झाल्यासारखी वाटत असली, तरीसुद्धा अशा परिस्थितीत जितकी राष्ट्रे एकत्र येतील तितक्यांचे संघराज्य व्हायला हरकत नसावी, अशी तडजोड करायला तो तयार आहे. त्यामध्ये तो फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया आणि इटली यांचा समावेश करतो. या वाक्यानंतर येणारे कंसातील वाक्य सूचक आहे, ते म्हणजे - (as we are now entitled to add, the United States of America). याचा अर्थ असा होतो की दरम्यानच्या काळातील अध्यक्ष विल्सनच्या धोरणांमुळे अमेरिका युद्धात उतरण्याची शक्यता दिसू लागली होती किंवा प्रत्यक्षात उतरलीही असावी. अमेरिकेशी युद्ध नको असा करार असूनही जर्मन युद्धनौकांनी अमेरिकेच्या व्यापारी जहाजांवर हल्ले केले. निरपराध बिनलष्करी नागरिकांनाही सोडले नाही. इतकेच काय अमेरिका खंडातील इतर राष्ट्रांना अमेरिकेच्या विरुद्ध युद्ध पुकारण्याची चिथावणी देणे सुरू ठेवले, हे ब्रिटिश गुप्तहेरांनी जर्मनीचे सांकेतिक संदेश उलगडून अमेरिकेपर्यंत पोहोचवले होते. तेव्हा आता विल्सनला अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारून युद्धात उतरण्याशिवाय पर्यायच राहिला नव्हता!ता. २ एप्रिल १९१७ रोजी विल्सनने काँग्रेससमोर युद्धाचा प्रस्ताव सादर करून तिची संमती मिळवली व ६ तारखेला युद्धात उतरत असल्याची घोषणाही केली. याचा अर्थ भाषांतराचे हस्तलिखित सिद्ध करताना वॉनने अमेरिकेचा वा विल्सनचा उल्लेख केला नव्हता. पुस्तक छपाईला जाईपर्यंत ६ एप्रिल उलटून गेला असणार, म्हणून कंसातील मजकुराची भर पडली.अमेरिका युद्धात पडल्यामुळे जर्मनीच्या पराभवाची शक्यता वाढली हे जाणकरांच्या लक्षात येऊन चुकले होते. पण मुद्दा केवळ या युद्धातील जयापराजयाचा नसून चिरशांतीचा आहे हे गृहीत धरून भाषांतराला सिद्ध झालेला वॉन असेही सांगतो, ‘If the American Republic Should indeed be willing to take part in furtherance of the great work the difficulties of carrying it through would be immesurably diminished.’.Premium|Iran US Conflict : अमेरिका-इराण संबंधांतील अविश्वासाची मुळे नेमकी किती खोलवर रुजली आहेत?.वॉन ज्याला ‘the furtherance of the great work’ म्हणतो, त्यातील ‘great work’ - महत्कृत्य शत्रूचा पराभव हे नसून शांततेची प्रस्थापना व त्यासाठी आवश्यक अशा संघस्वरूपी यंत्रणेची उभारणी, हे असणार यात शंका नाही. ते कार्य विल्सनने महायुद्ध संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत असतानाच १९१८च्या अखेरीस हाती घेतले होते हे जगजाहीर आहे. याचा अर्थ युद्धात उतरत असतानाच (एप्रिल १९१७) विल्सनने युद्ध जिंकणार हे गृहीत धरून त्यानंतर आपल्याला चिरस्थायी शांतीसाठी जगाची वेगळी व्यवस्था सिद्ध करायची आहे ही खूणगाठ बांधली असणार, हे उघड आहे.अमेरिका युद्धात सहभागी होऊन सहा महिने उलटतात न उलटतात तोच विल्सनने शांततेच्या प्रस्थापनेसाठी काय करता येईल याची चाचपणी करायला सुरुवात केली होती. ही चाचपणी अधिकृत असली तरी गुप्तपणे चालली होती. पण तरीही वॉनला त्याचा कानोसा लागला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा तो अशा ‘great work’चा संदर्भ देतोच कसा?विल्सनने १९१७च्या सप्टेंबर महिन्यात ‘The Inquiry’ नावाची गुप्त अन्वेषण किंवा शोधसंस्थेची रचना केली. कर्नल एडवर्ड हाऊस हा या संस्थेचा प्रमुख होता, आणि मुख्य म्हणजे सिडनी मेजेस हा तत्त्वज्ञानाचा व नीतिशास्त्राचा अभ्यासक प्राध्यापक तिचा संचालक होता. याशिवाय वॉल्टर लिपमन हा राजकीय विश्लेषक आणि भूगोलतज्ज्ञ इसाया बोमन या आणखी दोन तज्ज्ञांचा संस्थेत समावेश होता. इतर सदस्यांची नावे पाहिली तर हा विविध ज्ञानशाखांच्या दीडेकशे अभ्यासकांचा एक आंतरविद्याशाखीय गट होता असे म्हणता येते. यावरून विल्सनच्या लेखी हा विषय राजकीय तडजोडींचा, तहांचा वा करारांचा नसून तात्त्विक व गांभीर्याने पाहाण्याचा होता हे स्पष्ट होते. त्यातील एकवीस तज्ज्ञ युद्ध संपल्यानंतर पॅरिस येथे भरवण्यात आलेल्या शांतता परिषदेत भाग घेण्यासाठी विल्सनबरोबर जातीने उपस्थित होते हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘American Commission to Negotiate Peace’ असे या गटाचे नाव होते. विल्सनने जागतिक शांततेसाठी जो चौदा कलमी कार्यक्रमवजा जाहीरनामा सादर केला, त्याचा कच्चा माल या गटाने पुरवला होता.आणखी थोडा तपशील सांगायचा झाला, तर विल्सनने हाऊसला अशी एक यंत्रणात्मक संस्था उभारायला सांगितली, की जिच्यामार्फत, ‘to collect and collate data on historical, geographical, economics and political problems of Europe and other area of the world in prepration for the peace -which should follow World War 1’..एडवर्ड हाऊसने विल्सनने सोपवलेले कार्य स्वीकारले आणि मेजेसला आपल्या ‘टीम’च्या संचालक पदावर नियुक्त केले. (हे दोघे साडू होते याची नोंद करायला हरकत नाही.) मेजेस या कामासाठी कितपत पात्र होता याविषयी संशय व्यक्त केला गेला आहे. पण तो विषय आपल्या चर्चेच्या कक्षेच्या बाहेर समजून बाजूला ठेवू.The Inquiryने काय केले, तिचा कारभार कोणत्या पद्धतीने चालला असेल इत्यादी गोष्टींची चर्चा गरज वाटल्यास नंतर करता येईल. येथे सांगायची गोष्ट म्हणजे, वॉन या प्रकारच्या बाबींची अपेक्षा करीत होता. त्याचे श्रेय त्याला स्वतःच्या अभ्यासाला व दूरदृष्टीला द्यायचे की विल्सनविषयी वाटत असलेल्या विश्वासाला, म्हणजेच पर्यायाने स्वतः विल्सनलाच, हे ठरवावे लागेल.वॉनने रुसोलाच पुढे ठेवून आंशिक, विभागात्मक संघयंत्रणेचा पुरस्कार केला असला, तरी तो तात्कालिक स्वरूपाचा व नाईलाज म्हणून त्याचे उद्दिष्ट संपूर्ण युरोपचाच एक संघ हे आहे. ‘But a Partial Federation is, afterall no more than a second best. To that Federation or rather, to the ‘Lasting Peace’ of which it is at once the guarantee and the symbol, we must surely come at last’ हे जर्मन तत्त्ववेत्ता फिश्चं (Fichte) याचे आशावादी विधान वॉन उधृत करतो. मात्र दुसरीकडे हाच फिश्चं संकुचित जर्मन राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता, अग्रदूत असल्याचेही खेदपूर्वक नमूद करतो!ते काहीही असो, रुसोच्या ग्रंथांचा व एकूणच लिखाणाचा अनुवादक म्हणून ख्यात झालेला वॉन रुसोत गुंतून न पडता जर्मन तत्त्ववेत्ता इमॅन्युएल कांटची महती सांगायचे टाळत नाही याचा आवर्जून उल्लेख केलाच पाहिजे. हा उल्लेख तो संकुचित राष्ट्रवादी असूनही शाश्वत शांतीचा पुरस्कार करणाऱ्या नंतरच्या जर्मन तत्त्वज्ञानाचा, फिश्चंच्या निमित्ताने व संदर्भात करतो. ‘A few years earlier, another and a greater German- The representative of all that was noblest of his time, the deciple, in this matters, of Saint Pierre and still more of Rousseau had reached the same good by a less erratic and a more honourable road. And of all the pleas for a Federation of Europe, Rousseau’s alone excepted, the ‘Lasting Peace’ of Kant is the most striking and the most cognet.’.येथे वॉनने कांटला पेरी आणि रुसो यांचा शिष्य म्हणणे हे शब्दशः घ्यायचे कारण नाही. तो शाश्वत शांती विचारांची परंपरा सांगत आहे. अर्थात तरीही त्याचा रुसोविषयीचा हळवा कोपरा डोकावल्याशिवाय राहत नाही. कांटचे मोठेपण तो विशेषतः जर्मन संदर्भात अधोरेखित करतो आणि त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. कांटसारखा शांततावादी महान तत्त्ववेत्ता जेथे होऊन गेला, त्या जर्मनीने युद्धखोरी करणे तिला शोभत नाही, हे त्याला अधोरेखित करायचे आहे. ‘Will Germany remain deaf to the appeal of her greatest thinker? Will she always remain the slave of her apparent interest, and never take courage to ask what it is that her real intrest demand?’राष्ट्रांचे खरेखुरे, अस्सल हित आणि अभ्यासात्मक फसवे हित हा भेद मुळात पेरी-रुसोच्या लेखनातून पुढे येतो. त्याचाच उपयोग येथे वॉनने केला आहे.कांटचा वारसा बाजूला ठेवून जर्मनीने विस्तारवादी युद्ध चालवले असताना इकडे वूड्रो विल्सन कांटच्या वारशाचे पुनरुज्जीवन करू पाहत होता. त्याने नियुक्त केलेला The Inquire हा आंतरविद्याशास्त्रीय अभ्यासगट कार्यरत झाला होता, याची पुन्हा एकदा आठवण करून देतो.जर्मनीच्या या युद्धखोर प्रवृत्तीला तेथील राज्यव्यवस्था जबाबदार असल्याचे वॉनला वाटते. ‘So long as she retains her present form of government, so long as her Parliament is mere a name and ger Emperor, which the military gang which control him, to all intents autocrat, threre is no hope of amendment’, असे वॉनचे निरीक्षणवजा भाकीत आहे. एकदा राज्यव्यवस्थेचा हा प्रकार किंवा ‘पॅटर्न’ बदलला की सर्व काही ठीक होईल या आशावादी विश्वासाची तो जोड देतो. ‘But once let that government be discredited by defeat, once let Germany learn by a harsh experience that aggression is liable to recoil on her own head, may we not trust that the people will at last insist on taking the contol of their own destiny, on renouncing the designs which have provoked the just enmity of half Europe?’.महायुद्धात जर्मनीचा पराभव होईल आणि त्यातून धडा घेऊन जर्मन लोकच राज्यव्यवस्था बदलतील, की ज्यामुळे अंतिमतः युरोप ‘फेडरेशन’चा उदय होऊन शांतता नांदेल हा वॉनचा आशावाद भाबडाच म्हणावा लागेल. पहिल्या महायुद्धानंतर असे काहीही न घडता, विल्सनचे प्रयत्न फोल करण्यात युरोपातील राष्ट्रांनीच काय, परंतु खुद्द अमेरिकेतील राजकारण्यांनीसुद्धा हातभार लावला. युद्धविरामाचा तह करताना दोस्त राष्ट्रांनी शत्रुराष्ट्र जर्मनीवर मानहानिकारक व नुकसानकारक बंधने व अटी लादल्या. त्यामुळे जर्मन जनतेची राष्ट्रभावना चेतवायला हिटलरला यश मिळाले आणि त्यातून जग दुसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटले गेले. पहिले महायुद्ध युद्धाच्या इतिहासाचे भरतवाक्य न ठरता, ती दुसऱ्या महायुद्धाची नांदी ठरली त्याला बिचारा वॉन काय करणार?जर्मनीने संंतुलित राष्ट्रवादाचा अंगीकार करून विस्तारवादी भूमिका घेण्याचे सोडले पाहिजे असा उपदेश करणाऱ्या वॉनचा हा उपदेश ‘परोपदेशे पांडित्यम्’ या प्रकारचा नाही याची आवर्जून दखल घ्यायला हवी. वॉन हा इंग्लंडचा नागरिक आणि तेवढ्यापुरता त्याला इंग्लंडचा अभिमान असायला हरकत नाही. पण तो असूनही त्याला इंग्लंडने केलेल्या ऐतिहासिक अपराधाची आवर्जून दखल घ्यायला हवी. वॉन हा इंग्लंडचा नागरिक आणि तेवढ्यापुरता त्याला इंग्लंडचा अभिमान असायला हरकत नाही, पण तो असूनही त्याला इंग्लंडने केलेल्या ऐतिहासिक अपराधांची यथायोग्य वास्तववादी जाणीव आहे. एकूणच युरोपीय वसाहतवादी विस्तारवादी युरोपीय राष्ट्रांविषयीचे त्याचे पुढील विधान पाहा, ‘ It is intimately harder when each is grabbing at territory to which none of them, in strict right, has the smallest claim, five thousand miles away’ आणि आता या राष्ट्रांमधील ब्रिटनबद्दल बोलायचे झाल्यास - Britain, whose share of the worlds surface is immeasurably larger than that of any other Power, must bear her full share of the blame.’युरोपमध्ये शांतता प्रस्थापनासाठी दोन शतके चर्चा झाली, तिच्यातून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संघचौकटीची प्रगती झाली नाही, हे पहिल्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निदर्शनास आणणाऱ्या वॉनला विल्सनच्या कृतीमुळे काय दिलासा आणि काय समाधान मिळाले असेल ते असो, मात्र त्यानंतर शंभर वर्षांनी सत्तेवर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्पनी विल्सनचे धोरण पूर्णपणे उलटे करून वेगळ्या प्रकारच्या परराष्ट्रनीतीचा अवलंब केला, हे सर्वजण जाणतात. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास ‘अमेरिका प्रथम’ हे त्यांच्या धोरणसूत्र या संदर्भात ते विल्सनला टिकेचे लक्ष्य करतात. वैश्विक उठाठेवी किंवा पंचायती करण्यात अमेरिकेचे नुकसान होत आहे, तेव्हा आता त्याकडे दुर्लक्ष करून अमेरिकेच्या हितसंबंधांना प्राधान्य द्यायचे ट्रम्पचे धोरण राहिले आहे. या विषयाची आणखी चर्चा योग्य वेळी करायची आहे व केली जाईल. येथे निदर्शनास आणायचे आहे, ते विल्सनचा अवमान होऊ नये यासाठी ट्रम्पने केलेला प्रयत्न.जागतिक शांततेसाठी विल्सनने काहीही व कितीही केलेले असो, तो अंतर्यामी वंशवादी होता अशा प्रकारची टीका अमेरिकेत होत आली आहे. त्याची एक निष्पत्ती म्हणजे प्रिन्स्टन विद्यापीठाने त्याच्या The School of Public and International Affairsच्या इमारतीवरून विल्सनचे नाव हटवणे. या कृतीचा निषेध ट्रम्पने कसा केला हे पाहा - Can anyone believe that Prinston just dropped the name of Woodrow Wilson from their highly represented poliy centre? - Incredible stupidity!’विद्यापीठाच्या या कृतीत डाव्या राजकारण्यांचा हात गृहीत धरून ट्रम्प म्हणतात, ‘They hate our history, they hate our values, and they hate everything we prize as Americans.’या मूल्यांमध्ये शांतता या मूल्याचा समावेश होत नसावा असा ट्रम्पचा समज आहे की काय?आणखी एक मुद्दा, प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या उभारणीत स्वतः विल्सनचा लक्षणीय वाटा होता. विद्यापीठाच्या ध्येयवाक्यातील ‘Prinston in the nation’s service’ हे विल्सनच्या एका व्याख्यानातून उचलले आहे.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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