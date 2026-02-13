Premium|Woodrow Wilson: विल्सन, केन्स आणि किसिंजर: जागतिक राजकारणाचे आदर्श, यथार्थ आणि धोरण

डॉ. सदानंद मोरे आज जगभर जे चालले आहे आणि ज्यास विशेषतः अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे व कृती जबाबदार आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर विल्सनची चर्चा करणे अधिक प्रस्तुत ठरेल... केन्सने पुनर्रचनेचे जे कार्य आर्थिक क्षेत्रात केले त्याच स्वरूपाचे कार्य किसिंजरने राजकीय क्षेत्रात केले, असे नक्कीच म्हणता येईल. दोघांनाही विल्सनमधील त्रुटी उमगल्या होत्या, यात शंका नाही..हेन्री किसिंजर यांनी पदवी परीक्षेसाठी लिहिलेला प्रबंध (अपेक्षा निबंधाची असताना तीनशे पानांचे विस्तृत लेखन) ही जरी त्यांच्या एकूणच वैचारिक भूमिकेची पायाभरणी मानावी लागते, तशी वूड्रो विल्सनने पदवी परीक्षेसाठी लिहिलेला, अमेरिकेचे सरकार आणि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली यांची तुलना करणारा निबंध, त्याच्या वैचारिक भूमिकेची पायाभरणी मानावी लागते. ‘A Study in Administration’ हा वरकरणी प्रशासनावरील वाटणारा पेपर राजकारणाशी संलग्न बाबींनी चर्चा करायला विसरत नाही. किसिंजरने नंतरच्या काळात जसा विश्वव्यवस्थेचा विचार केला, तसाच तो त्याही अगोदर विल्सनने केला होताच.विल्सन एका बलाढ्य राष्ट्राचा सत्ताधीश असल्यामुळे त्याला प्रत्यक्ष कृती करण्यासाठी म्हणजेच आपले सिद्धांत वास्तवात, राजकीय व्यवहारात उतरवण्यासाठी मिळालेली संधी व वाव किसिंजरपेक्षा निश्चित अधिक होता. खरेतर असेही म्हणता येईल, की विल्सनने पुरस्कारलेली तत्त्वे किसिंजरला अमान्य होण्याचे कारण नव्हते. तथापि मुद्दा जेव्हा त्यांच्या अंमलबजावणीचा असतो आणि ही तत्त्वे केवळ ‘युरोपिया’च्या पातळीवर न राहता वास्तवात उतरावीत असे वाटत असेल, तर परिस्थितीतील सर्व घटक विचारात घ्यावे लागतात. त्यांच्या दबावामुळे पूर्ण यश मिळणे शक्य होत नसल्यास दुराग्रह व हट्ट कमी करून मिळेल तेवढे मर्यादित यश पदरात पाडून उरलेल्यासाठी नंतर प्रयत्न करण्यात शहाणपण असते. विल्सन येथे कमी पडलेला दिसतो.तरीसुद्धा अगोदरच्या काळातील म्हणजेच एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांच्या संधीच्या उंबरठ्यावरील विल्सन आणि १९१९मध्ये जागतिक व्यवस्थेसाठी चौदा कलमी कार्यक्रम मांडणारा, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एक वैश्विक यंत्रणा उभारू इच्छिणारा विल्सन यांच्यातील अंतर चकित करून सोडणारे आहे. विल्सन राजकीय शोकांतिकेचा एक नायक शोभावा असे, म्हणजेच ‘Tragic hero’ शोभावा असेेच त्याचे चरित्र आहे..Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.आज जगभर जे चालले आहे आणि ज्यास विशेषतः अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे व कृती जबाबदार आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर विल्सनची चर्चा करणे अधिक प्रस्तुत ठरेल. जगातील राष्ट्राराष्ट्रांमधील युद्धे थांबून शांतीचे साम्राज्य नांदायचे असेल, तर त्यासाठी विश्वव्यापी अशा व्यवस्थेची आवश्यकता आहे, हे ओळखणाऱ्या विल्सनला या व्यवस्थेतील सर्वांचे स्थान सारखेच असावे असे वाटत होते. महायुद्धापूर्वीच्या जगात ब्रिटनचे स्थान सर्वश्रेष्ठ होते व त्याची जागा घेण्यासाठी जर्मनी प्रयत्नशील होता. या दोघांच्या संघर्षातून महायुद्धाचा भडका उडाला. त्यात जर्मनीचा पराभव झाला व स्वप्न विरून गेले आणि इतकेच नव्हे तर आपले अगोदरचे स्थान टिकवण्याची क्षमता नष्ट झाली असली, तरी नव्याने साकारलेल्या जगाच्या नकाशात हे स्थान कोणी घ्यावे यासाठी संघर्ष होणार होताच. अमेरिकेचे बळ गृहीत धरूनही विल्सनला तिने इंग्लंडप्रमाणे (किंवा जर्मनी) कोण्या एका देशानेही भूमिका करावी असे वाटत नव्हते हे विशेष. हा त्याच्या अगोदरच्या भूमिकेतील बदल म्हणावासा वाटतो, तिची चर्चा आपल्याला करायची आहे. त्याच्या चौदा कलमी जाहीरनाम्यातील चौदावे कलम जर्मनीच्या भवितव्याशी निगडित आहे. त्यात तो म्हणतो, ‘We have no jealousy of German greatness, and there is nothing in this programme that impairs it. We do not wish to injure her or to block in any way her legitimate influence or power. We do not wish to fight her either with arms or with hostile arrangements of trade if she is willing to associate herself with us and the other peace- loving nations of the world in covenants of justice and law and fair dealing. We wish her only to accept a place of equality among the peoples of the world, -- the new world in which we now live, -- instead of a place of mastery.’वरील कलमातील शेवटचा भाग फार महत्त्वाचा आहे. विल्सनला अभिप्रेत असलेल्या नव्या जगात म्हणजेच नव्या विश्वव्यवस्थेत राष्ट्राराष्ट्रांमधील समानता तर गृहीत धरलेली आहेच, परंतु त्यात कोणालाही वर्चस्वाचे स्थान राहणार नाही असे स्पष्टपणे सूचित केले आहे..ज्याला विल्सनचा ‘युरोपिया’ म्हणता येईल आणि जो कदाचित विल्सनच्या शोकात्म पतनाला कारणीभूत झाला असावा, तोच येथे प्रतिबिंबित झाला आहे. विश्वव्यवस्था ही काही सूर्यमालेसारखी स्वयंचलित संरचना नाही, की जिच्यातील सूर्यासह सर्व ग्रह-तारे गुरुत्वाकर्षण नावाच्या शक्तीच्या प्रभावामुळे एकमेकांबरोबरच्या वर्तनात नियमांनी बांधले गेले आहेत. या व्यवस्थेत कोणताही ग्रह सूर्याशी स्पर्धा करून त्याची जागा घेण्याची धडपड करीत नाही. त्यासाठी अन्य ग्रहांची एखादी आघाडी उभारीत नाही. पण त्याचबरोबर स्वतः सूर्य आपण ज्यांच्यावर सत्ता गाजवीत आहोत, ते आपले दुय्यम असून त्यांनी आपल्या धाकात राहायला हवे अशा वर्चस्ववादी भूमिकेचे प्रदर्शन करीत नाही.विल्सनचा हा कार्यक्रम अपयशी ठरणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची जरुरी नव्हती. दोस्त राष्ट्रे जर्मनीचा सूड घ्यायला टपली होतीच व आता निर्माण झालेल्या पोकळीचा फायदा घेऊन जागतिक वर्चस्वाच्या पटावर आपली सोंगटी पुढे सरकवता येईल काय याचाही विचार करीत असणार हे उघड. तसेच स्वतः इंग्लंडही आपले गेलेले किंवा जाऊ घातलेले स्थान राखण्याची किंवा परत मिळवण्याची धडपड करणार हेही उघड होते..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.युद्धात पराभवाचा फटका बसलेल्या जर्मनीला शिक्षा करायची या हेतूने तिच्यावर आर्थिक निर्बंध घालू नयेत असे स्वतः ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स याचे मत होते. पण त्याचे कोण ऐकणार? अर्थात विल्सनलासुद्धा असेच वाटत असल्याने त्याला त्याच्याविषयी आदर व आस्थाही होती. सुरुवातीला त्याला विल्सन म्हणजे युरोपाला शांतीच्या दिशेने नेण्याची क्षमता असलेला ‘Prophet’ वाटत होता. मात्र त्यासाठी झालेल्या पॅरिस परिषदेत जे घडले ते पाहून त्याला विल्सन म्हणजे ‘Blind and deaf Don Quixot’ वाटू लागला. तो मुत्सदी राजनीतिज्ञ असण्यापेक्षा धर्मोपदेशक असून ‘ill-equipped to deal with the cunning of European politicians like George Clemencear and David Lloyd George.’ केन्सला असेही वाटले की विल्सनला युरोपमधील राजकीय वास्तवांचे भान नाही. त्यामुळे विल्सनला टांग मारणे त्यांना शक्य झाले. त्यांनी युद्धबंदीचा करार करताना तो विल्सनचा चौदा कलमांच्या आधारे करीत असल्याचे मान्य केले. तथापि प्रत्यक्षात जेव्हा व्हर्साय तहाचा अंतिम मसुदा सिद्ध झाला तेव्हा तो आधार सोडून देण्यात आला. ही बाब युरोपातील दोस्त राष्ट्रांसाठी ‘a blot of honour’ असल्याचे केन्स स्पष्टपणे सांगतो.खरेतर विल्सनकडे शोकात्म नायक म्हणून सहानुभूतीने पाहायला हवे. त्याने जे म्हटले तेच त्याला अभिप्रेत होते, यात शंका नाही. या संदर्भात त्याला फारतर भाबडा आदर्शवादी म्हणता येईल आणि किसिंजरसारख्यांनी त्याच्यावर तशी टीकाही केली आहे. मात्र विल्सन हा केन्ससाठी एकमेव आशेचा किरण असल्याने त्याच्या अपयशाचा संताप आल्याने केन्सची मजल त्याची ‘The greatest fraud on earth’ अशी संभावना करण्यापर्यंत गेली! त्याचबरोबर विल्सनला न्याय्य (Just) आणि योग्य (Right) नसलेले काहीही करायचे नव्हते, असे प्रमाणपत्रही केन्स देऊन टाकतो.या संदर्भात केन्सने लगोलग म्हणता येईल असे The Economic Consequences of the Peace हे पुस्तकच लिहिले. या पुस्तकात फ्रान्सच्या राष्ट्रप्रमुखाला दोष देण्यात आला असला, तरी पुस्तकाच्या फ्रेंच भाषांतराच्या प्रस्तावनेत मात्र त्याने त्याला बऱ्यापैकी ‘Clean chit’ दिली असल्याचे दिसून येते. तो म्हणतो, ‘However we do not hold France solely responsible for the disastrous treaty. All the countries that took part in the negotiation played a role. England it may be said war quick to satisfy her selfish interests and it is she, above all others, who must be blamed for the form of the chapter on Reparations. She took Germany’s colonies and navy and a larger share of the compensation then she was entitled to.’.जेथे हा प्रकार घडत होता त्या पॅरिस शांतता परिषदेस स्वतः केन्स इंग्लंडच्या ‘ट्रेझरी’चा प्रतिनिधी म्हणून होता. झालेला प्रकार पाहून त्याचे विल्सनबद्दलचे मन कलुषित झालेच; परंतु त्याला नैराश्य येऊन त्याची प्रकृती ढासळली व पॅरिस सोडून त्याला इंग्लंडला परत जावे लागले! त्याने आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला! विल्सनबद्दलचे केन्सचे मत तो इतर राष्ट्रप्रमुखांप्रमाणे लबाड, दुष्ट वगैरे होता अशा कारणाने कलुषित झालेले नव्हते हे लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या अपेक्षांची पूर्ती त्याला करता आली नाही म्हणून केन्स त्याच्यावर नाराज होता. एरवी विल्सनबद्दलचा त्याचा आदर कसा व्यक्त होतो हे समजायला खालील दीर्घ अवतरण आवश्यक आहे.‘When President Willson left Washington he enjoyed a prestige and a moral influence throughout the word unequalled in history. His bold and measured words carried to the people of Europe above and beyond the voices of their own politicians. The enemy people trusted him to carry out the compact he had made with them; and the Allied people acknowledged him not as a victor only but almost as a prophet. In addition to this moral influence the realities of power were in his hands. The American armies were at the height of their numbers, discipline and equipment. Europe was in complete dependence on the food supplies of the United States; and financially she was even more absolute at their mercy. Europe already owed The United States more than she could pay; but only a large measure of further assistance could save her from starvation and bankruptcy. Never had a philosopher held such weapons where wich to bind the princes of this world. How the crowds of the European capitals pressed about the carriage of the President! With what curiousity, anxiety and hope we sought a glimpse of the features and bearing of the man of destiney who, coming from the West was to bring healing to the wounds of their ancient parent of civilization and lay for us the foundations of the future.’शांतीतहाच्या नावाखाली युरोपातील दोस्तांनी विशेषतः जर्मनीची जी आर्थिक कोंडी केली आहे, तिच्यामुळे समस्या सुटणार नाहीत; उलट जर्मनी प्रतिशोध भावनेतून उसळी घेईल व २० वर्षांतच पुढील महायुद्ध उभे राहील, असे भाकीत केन्सने या तहावर टीका करताना १९१९मध्येच केले होते. केन्सला क्रांतदर्शीच म्हणायला हवे. खरोखरच १९३९मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटले ते जर्मनीच्या हिटलरने केलेल्या पुनरुत्थानामुळे!.एका महत्त्वाच्या गोष्टीची नोंद या संदर्भात करायलाच हवी. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात केन्स काही तेवढा प्रस्थापित नव्हता. त्यामुळे त्याचे म्हणणे कोणी गंभीरपणे विचारात घेण्याची शक्यताही नव्हती. तथापि १९२९-३०च्या दरम्यान आलेल्या जागतिक महामंदीच्या लाटेत केन्सने दरम्यान पुरस्कारलेल्या अर्थशास्त्रीय उपाययोजनांचा लाभ संबंधित राष्ट्रांना झाला. त्या सर्व घटनांची सविस्तर चर्चा विश्वाचे आर्तमधील सुरुवातीच्या लेखांमधून करण्यात आलेली आहेच. अनेकांच्या विश्वासाला पात्र ठरलेल्या केन्सला इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणून दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपची विस्कटलेली घडी बसवण्याच्या प्रयत्नात सन्मानपूर्वक सहभागी करून घेण्यात आले. तीच ती प्रसिद्ध ब्रेट्टन वुड्समधील परिषद. खरेतर पहिल्या महायुद्धात गुन्हेगार ठरवण्यात आलेला जर्मनी याही वेळेला त्याच भूमिकेत होता. मात्र या वेळी केन्सचा दबदबा वाढल्यामुळे म्हणा किंवा युरोपीय नेतृत्व अधिक सुजाण झाल्यामुळे म्हणा किंवा अमेरिकेनेच या राष्ट्रांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी सढळ हाताने मदत करायचे ठरवल्याने म्हणा, जर्मनीवर अधिक दंडाची, नुकसानभरपाईची वगैरे कारवाई करण्याऐवजी सावरण्यासाठी मदतच करायचे धोरण मान्य करण्यात आले व तसे झालेसुद्धा. थोड्याच काळात जर्मनीने आश्चर्यकारक म्हणता येईल अशी झेप घेतली!जर्मनीच्या पूर्व भागाला मात्र तसे करता आले नाही. त्याचे कारण अर्थातच तेथील रशियाच्या नियंत्रणाखालील साम्यवादी सरकार!केन्स आणि किसिंजर यांच्यामधील एका दुर्लक्षित साम्याची नोंद घेऊन समारोप करायला हरकत नाही.केन्सने पुनर्रचनेचे जे कार्य आर्थिक क्षेत्रात केले त्याच स्वरूपाचे कार्य किसिंजरने राजकीय क्षेत्रात केले, असे नक्कीच म्हणता येईल. दोघांनाही विल्सनमधील त्रुटी उमगल्या होत्या, यात शंका नाही.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.