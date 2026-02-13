साप्ताहिक

Premium|Woodrow Wilson: विल्सन, केन्स आणि किसिंजर: जागतिक राजकारणाचे आदर्श, यथार्थ आणि धोरण

international relations: विल्सनच्या आदर्शवादी शांती दृष्टिकोनाचा अभ्यास केन्स आणि किसिंजर यांच्या विचारांशी केला जातो. केन्सने आर्थिक पुनर्रचना, किसिंजरने राजकीय धोरणांमध्ये सुधारणा करून विल्सनच्या त्रुटींचा शोध घेतला.
Woodrow Wilson

Woodrow Wilson

sakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

डॉ. सदानंद मोरे

आज जगभर जे चालले आहे आणि ज्यास विशेषतः अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे व कृती जबाबदार आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर विल्सनची चर्चा करणे अधिक प्रस्तुत ठरेल... केन्सने पुनर्रचनेचे जे कार्य आर्थिक क्षेत्रात केले त्याच स्वरूपाचे कार्य किसिंजरने राजकीय क्षेत्रात केले, असे नक्कीच म्हणता येईल. दोघांनाही विल्सनमधील त्रुटी उमगल्या होत्या, यात शंका नाही.

Loading content, please wait...
america
economy
policy
US

Related Stories

No stories found.