Premium|Work Life Balance : ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ की ‘वर्क-लाइफ इंटिग्रेशन’? संतुलित, परिपूर्ण आणि अर्थपूर्ण आयुष्याचा नवा विचार

देवयानी एम.वर्क-लाइफ बॅलन्सची एकच, सर्वांसाठी लागू होणारी व्याख्या असू शकत नाही. कारण बॅलन्स हा एखादा ठरावीक फॉर्म्युला नसून तो व्यक्तीच्या मूल्यांवर, जीवनाच्या त्या त्या टप्प्यावर, जबाबदाऱ्यांवर, करिअरच्या स्वरूपावर आणि मानसिक-शारीरिक गरजांवर अवलंबून असलेला वैयक्तिक अनुभव आहे. त्यामुळे दररोज आठ तास काम, आठ तास वैयक्तिक आयुष्य आणि आठ तास झोप असा गणिती हिशोब बॅलन्सची सार्वत्रिक व्याख्या होऊ शकत नाही.‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ हे शब्द तुम्हीही ऐकले आहेत का? हे शब्द आज इतके प्रचलित झाले आहेत, की ते जणू आधुनिक जीवनाचा एक अनिवार्य मंत्रच वाटावेत. सकाळी काम, संध्याकाळी कुटुंब, मधे व्यायाम, थोडा ‘मी-टाइम’, विकेंडला प्रवास आणि रात्री मोबाईल बाजूला ठेवून शांत झोप या सगळ्यांची व्यवस्थित विभागणी केली की आयुष्य संतुलित होईल, असा फॉर्म्युला सांगितला जातो. पण आयुष्य इतकं सोपं नसतं, त्यामुळे अशा ढोबळ फॉर्म्युल्यापलीकडे जाऊन विचार करावा लागतो. मी योग थेरपिस्ट आणि लाइफस्टाइल कोच म्हणून लोकांशी जेव्हा बोलते, तेव्हा एक गोष्ट वारंवार अनुभवते, ती म्हणजे अनेकांना ‘बॅलन्स’ हवा असतो, पण नेमका कशाचा आणि कोणत्या अर्थानं, हे स्पष्ट नसतं. काहींसाठी कुटुंबासाठी जास्त वेळ देता येणं म्हणजे बॅलन्स, तर कुणासाठी वेळोवेळी प्रवास करायला मिळणं, कुणासाठी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणं, तर कुणासाठी आर्थिक सुरक्षितता मिळवणं म्हणजे बॅलन्स. म्हणूनच वर्क-लाइफ बॅलन्सकडे केवळ ‘कामाचे तास कमी करा’ या सूत्रातून पाहणं म्हणजे या विषयाचं अतिसुलभीकरण होईल. खरा प्रश्न वेगळा आहे - आपण ज्या प्रकारचं जीवन जगू इच्छितो, त्यासाठी आपल्या वेळेचा, ऊर्जेचा, एकाग्रतेचा वापर योग्य पद्धतीनं होत आहे का?.वर्क-लाइफ बॅलन्सची चर्चा नक्की कधी सुरू झाली?हा प्रश्नही रंजक आहे. कारण काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यातील ताण काही आजचा नाही. म्हणजे काम आणि आयुष्य यांच्यातील समतोल ही चिंता मुळात आधुनिक कॉर्पोरेट संस्कृतीची निर्मिती नाही. औद्योगिक युगापासूनच माणसाला कामाबरोबर विश्रांती, कुटुंब आणि सामाजिक आयुष्यासाठी वेळ मिळावा, हा विचार मांडला जातच होता. मात्र वर्क-लाइफ बॅलन्स हा आधुनिक अर्थानं चर्चेत येण्याचा काळ साधारणपणे १९७०-८०च्या दशकातला मानला जातो. विशेषतः महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक क्षेत्रात प्रवेश, दोन कमावणाऱ्या व्यक्तींची कुटुंबव्यवस्था, मातृत्व आणि करिअर यांच्यातील संघर्ष यांमुळे हा विषय ठळकपणे पुढे आला. सुरुवातीला ही चर्चा मुख्यतः वर्किंग विमेन आणि वर्क-फॅमिली बॅलन्स याभोवती होती; पुढे ती सर्व स्त्री-पुरुषांच्या जीवनाशी संबंधित झाली. १९९०च्या दशकात जागतिकीकरण, कामाचे लवचिक तास आणि बदलती कौटुंबिक रचना यांमुळे या प्रश्नावर आणखी चर्चा होऊ लागली आणि मग तंत्रज्ञान आले. ई-मेल, लॅपटॉप, स्मार्टफोन, व्हिडिओ कॉल आणि आता एआय यांनी कामाला ऑफिसच्या चार भिंतींपलीकडे नेले. कामाचे ठिकाण आणि कामाची वेळ यांच्यातील पारंपरिक सीमारेषा अधिक धूसर होत गेल्या.पूर्वी आयुष्यात खरोखरच अधिक बॅलन्स होता का?हादेखील एक गैरसमजच आहे. ‘आमच्या काळी मोबाईल नव्हते, त्यामुळे आयुष्य किती छान होतं’ किंवा ‘पूर्वी लोकांना स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी भरपूर वेळ मिळायचा’ असं आपण सहज म्हणतो. पण पूर्वीही ही बाब इतकी सरळ नव्हती. पूर्वी अनेक लोक प्रदीर्घ तास काम करत होते. घरातील काम, मुलांची जबाबदारी, शेती, व्यवसाय, घरगुती उत्पादन हे सगळंही ‘काम’च होतं, पण त्याकडे आजच्या अर्थानं जॉब म्हणून पाहिलं जात नव्हतं. आज कामाचं स्वरूप, अपेक्षा आणि मानसिकता बदलली आहे. पूर्वी ऑफिसमधून घरी आल्यानंतर काम मागं राहण्याची शक्यता जास्त होती. आज बॉसचा ई-मेल रात्री दहा वाजता फोनवरही येऊ शकतो. घरून काम करण्याची सुविधा हे स्वातंत्र्य असू शकते, पण तीच सुविधा घरात कायमचं काम घेऊन येऊ शकते. म्हणूनच आजचा वर्क-लाइफ बॅलन्स हा फक्त टाइम मॅनेजमेंटचा विषय राहिलेला नाही; तो बाउंड्री मॅनेजमेंट, एनर्जी मॅनेजमेंट, अटेन्शन मॅनेजमेंट आणि आयडेंटिटी मॅनेजमेंटचा विषय झाला आहे..Premium|Investing in People : गोल्ड, SIP पेक्षा माणसांमध्ये गुंतवणूक का महत्त्वाची? कोकणातील उद्योजकतेची नवी दिशा.मग बॅलन्स म्हणजे नेमकं काय?माझ्या मते, वर्क-लाइफ बॅलन्स म्हणजे रोजच्या आयुष्यात प्रत्येक गोष्टीला समान वेळ देणं नव्हे. कारण आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्राधान्यक्रम बदलतात. नोकरीची सुरुवात करताना करिअरला जास्त वेळ द्यावा लागू शकतो. मुलांचं संगोपन करताना कुटुंब केंद्रस्थानी येऊ शकतं. एखाद्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात कामाचे तास जास्त असू शकतात. आजारी पालकांची काळजी घेताना स्वतःसाठीचा वेळ कमी होऊ शकतो. हा ‘इम्बॅलन्स’ आहे असं प्रत्येक वेळी म्हणता येणार नाही. थोडक्यात, आपल्या सध्याच्या आयुष्याच्या वास्तवाशी सुसंगत अशा पद्धतीनं वेळ आणि ऊर्जा वापरणं म्हणजे बॅलन्स. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतःच्या मनाशी झुंझ करणं थांबवून परिस्थिती स्वीकारली पाहिजे. मनाचा वास्तवाशी सतत संघर्ष होत असेल तर तिथंच स्ट्रेसची सुरुवात होते.वर्क-लाइफ बॅलन्सची एकच, सर्वांसाठी लागू होणारी व्याख्या असू शकत नाही. कारण बॅलन्स हा एखादा ठरावीक फॉर्म्युला नसून व्यक्तीच्या मूल्यांवर, जीवनाच्या त्या त्या टप्प्यावर, जबाबदाऱ्यांवर, करिअरच्या स्वरूपावर आणि मानसिक-शारीरिक गरजांवर अवलंबून असलेला वैयक्तिक अनुभव आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीसाठी रोज ठरावीक वेळ कुटुंबासोबत घालवणं म्हणजे बॅलन्स असू शकतो; दुसऱ्यासाठी करिअरच्या एखाद्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर अधिक वेळ कामाला देणं आणि त्याची भरपाई दुसऱ्या काळात स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी वेळ काढून करणं हे संतुलित आयुष्य असू शकतं. त्यामुळे दररोज आठ तास काम, आठ तास वैयक्तिक आयुष्य आणि आठ तास झोप असा गणिती हिशोब बॅलन्सची सार्वत्रिक व्याख्या होऊ शकत नाही. आपण ज्या पद्धतीनं जगत आहोत ते आपल्या सध्याच्या गरजा आणि आयुष्याच्या उद्देशांशी सुसंगत आहे का, हे प्रत्येकानं ज्याचं त्याचं ठरवावं लागेल. म्हणूनच वर्क-लाइफ बॅलन्स ही इतरांनी आपल्यासाठी ठरवून दिलेली व्याख्या नसून, प्रत्येकानं स्वतःच्या आयुष्याच्या संदर्भात शोधून काढायची एक वैयक्तिक व्याख्या आहे. तुम्ही स्वतःला विचारा - मी खूश आहे का? मी जिथं असायला पाहिजे तिथं आहे का? अजून पुढे जायचंय हे जरी बरोबर असलं, तरी मी जिथं आहे तिथं आयुष्याचं आत्ताचं चित्र परिपूर्ण आहे का?.आयुष्याचे फक्त दोन कप्पे नकोतवर्क-लाइफ बॅलन्सकडे पाहताना आपण अनेकदा आयुष्याचे फक्त दोन कप्पे करतो - काम आणि वैयक्तिक जीवन. पण तसं नसतं. कारण जीवन ही एक खूप मोठी आणि विविधांगी गोष्ट आहे. कुटुंब आणि काम यांच्याबरोबरच अर्थपूर्ण सामाजिक नाती, मैत्री, सामाजिक भान, छंद, कला, क्रीडा, सर्जनशीलता; सतत शिकण्याची आणि स्वतःला विकसित करण्याची इच्छा; शारीरिक आरोग्य, मानसिक शांतता, एकांत आणि जीवनात अर्थ निर्माण करणाऱ्या गोष्टी, अध्यात्म यांनाही तितकीच जागा हवी. पण, सोशल लाइफ म्हणजे केवळ पार्ट्या, भेटीगाठी किंवा सोशल मीडिया नाही, हेही लक्षात ठेवायला हवं. एखाद्या मित्राशी मनापासून बोलणं, समान आवडीच्या लोकांशी जोडलं जाणं, एखाद्या समुदायाचा भाग होणं किंवा कोणत्याही अपेक्षेशिवाय एखादं नातं जपणं हेसुद्धा सोशल लाइफच आहे. यादेखील जीवनाच्या महत्त्वाच्या गरजा आहेत. त्याचप्रमाणे एखादा छंद जोपासणंही महत्त्वाचं आहे, कारण हा छंद आपल्याला स्वतःशी पुन्हा जोडण्यासाठी मदत करतो. म्हणूनच कदाचित आजच्या काळात आपल्याला फक्त वर्क-लाइफ बॅलन्स नव्हे, तर वर्क-लाइफ इंटिग्रेशन आणि त्याहीपलीकडे एक परिपूर्ण आयुष्य (wholesome life) याबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. काम हे आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, पण संपूर्ण आयुष्य नाही. ज्यांचा दिवस रोज काम आणि घर इतक्यातच फिरत असेल, आयुष्याच्या इतर रंगांनी भरलेला नसेल, त्यांना आयुष्यात बॅलन्स नाही असं वाटू शकतं. इतर गोष्टी करूनही बॅलन्सची भावना येत नसेल, डिस्कनेक्टेड वाटत असेल, तर आपलं मन या सगळ्यात का लागत नाही आणि समाधान का नाही, हे स्वतःला विचारलं पाहिजे. अध्यात्माची जोड असलेलं आयुष्य संतुलन आणि समाधानापर्यंत लवकर घेऊन जातं, असं मला वाटतं.बॅलन्स म्हणजे ‘काम कमी करणं’ नाहीआपल्या कामातून आपल्याला पैसा, ओळख, आत्मविश्वास, कौशल्य, उद्देश आणि अर्थपूर्णता मिळू शकते. त्यामुळे कामाला आयुष्याचा शत्रू मानणं हीदेखील चुकीची आणि टोकाची भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे करिअरमध्ये यश मिळवायचं असेल तर वैयक्तिक आयुष्य विसरावं लागतं असा विचार करणंही तितकंच चुकीचं आहे. खरा प्रश्न आहे - काम आपल्या जीवनाचा भाग आहे की संपूर्ण जीवनच झालं आहे? कारण ‘मी काय काम करतो?’ आणि ‘मी कोण आहे?’ या दोन गोष्टी जेव्हा एकच होतात, तेव्हा निवृत्ती, नोकरी जाणं, प्रमोशन न मिळणं किंवा करिअरमध्ये बदल यांसारख्या घटना व्यक्तीच्या संपूर्ण आत्मविश्वासाला हादरा देऊ शकतात. आपली ओळख अनेक पैलूंनी तयार झालेली असते. कामापलीकडचे ते पैलू आपण विकसित करत आहोत का, हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे..काम विरुद्ध वैयक्तिक आयुष्य?वर्क-लाइफ बॅलन्सच्या चर्चेत आपण अनेकदा नकळत कामाला खलनायक करतो. बॉस म्हणजे ताण, संस्था म्हणजे शोषण आणि नोकरी म्हणजे जणू गुलामी, अशी एकच चौकट तयार होते. अर्थात, कामाचं अन्यायकारक वातावरण, अवास्तव अपेक्षा किंवा शोषण यांना समर्थन देण्याचं कारण नाही, पण काम या संकल्पनेलाच आपल्या वैयक्तिक आयुष्याच्या विरोधात उभं करणं योग्य आहे का? आपण दिवसातील आठ-दहा तास कामात घालवतो; तोही आपल्या आयुष्याचाच वेळ आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळेच आपल्या घराचा खर्च, मुलांचं शिक्षण, प्रवास, छंद, विविध अनुभव, आरोग्य, सुरक्षितता आणि भविष्यासाठीची स्वप्न शक्य होतात. मग काम ‘परकं’ आणि त्यातून उपभोगायला मिळणाऱ्या गोष्टी ‘आपल्या’ कशा काय? उलट, आपल्या जीवनाचा इतका मोठा भाग व्यापणाऱ्या कामाशी मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण नातं निर्माण करणं अधिक आरोग्यदायी ठरू शकतं. कामात पूर्ण सहभाग म्हणजे स्वतःला कामाच्या हवाली करणं नव्हे, तर आपण जे करत आहोत त्यात अर्थ, कौशल्य, योगदान, शिकण्याची संधी आणि समाधान शोधणं. कामातून अर्थार्जनाबरोबरीनं आपण घडतही असतो. म्हणूनच ‘काम आणि आयुष्य यांच्यात किती अंतर ठेवायचं’ या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित न करता, ‘माझ्या आयुष्याचा मोठा भाग असलेलं माझं काम मी अधिक अर्थपूर्ण, सक्षम आणि समाधानकारक कसं करू शकतो’ याकडे लक्ष द्यायला हवं. काम आणि वैयक्तिक जीवन यांच्यात भिंत उभी करण्यापेक्षा, काम हेसुद्धा आपल्या जगण्याचाच एक अविभाज्य भाग आहे, हे स्वीकारणं हा कदाचित अधिक समग्र दृष्टिकोन ठरेल.आपल्याला नक्की हवंय काय?कदाचित कामाला खलनायक करण्यामागं आणखी एक खोल कारण आहे. अनेकांना आयुष्यात नेमकं काय हवं आहे, हेच स्पष्ट नसतं. ते सतत एक प्रकारच्या चाचपडण्याच्या अवस्थेत जगत असतात. काय करायचं, कुठे जायचं, कशात समाधान आहे, माझे गुण आणि कौशल्य कुठं जास्त चांगली उपयोगी ठरू शकतात, मला कशात अर्थपूर्ण वाटतं, याची स्पष्टता नसते. अशा वेळी आयुष्यातील असमाधानाचा सर्वात दृश्यमान भाग काम होऊन बसतो. दिवसाचे आठ-दहा तास तिथं जात असल्यामुळे त्या अस्वस्थतेचा भार शेवटी कामावर येतो. मग ‘माझी नोकरीच चुकीची आहे’, ‘माझा बॉसच प्रॉब्लेम आहे’, ‘कॉर्पोरेट लाइफच वाईट आहे’ अशा कथा तयार होतात. पण प्रत्येकवेळी समस्या कामातच असेल असं नाही. अनेकदा खरी समस्या असते स्वतःच्या मूल्यांशी, क्षमतांशी, आवडींशी आणि जीवनाच्या उद्देशाशी काम सुसंगत नसणं. काम आपल्याला आर्थिक स्थैर्य, शिकण्याच्या संधी, अनुभव, सामाजिक ओळख, कौशल्य आणि आपल्या आयुष्याला पुढे नेण्याची क्षमता असं काहीतरी सतत देत असतं. पण आपण त्यात स्वतःला कुठं पाहतो, आपण काय योगदान देऊ इच्छितो आणि आपल्यासाठी यशाचा अर्थ काय आहे, याची स्पष्टता नसेल तर तेच काम ओझं वाटू लागतं.बॅलन्स कठीण का वाटतो?आज आपल्याकडे पूर्वीपेक्षा अनेक सुविधा आहेत. तंत्रज्ञानामुळे काम वेगानं करता येतं. घरून काम करता येतं. ऑनलाइन बँकिंग, होम डिलिव्हरी, डिजिटल सेवा यामुळे अनेक दैनंदिन कामं सोपी झाली आहेत. तरीही अनेकांना वेळ कमी पडतो. याचं एक कारण म्हणजे वेळेची कमतरता नाही, तर सजगतेची कमतरता. आपलं लक्ष एकावेळी अनेक ठिकाणी विभागलं गेलं आहे. आपण काम करत असतो आणि मधेच व्हॉट्सअॅप पाहतो, सोशल मीडिया उघडतो, ई-मेलला उत्तर देतो, मुलांशी बोलतो, पुन्हा फोन पाहतो आणि दिवसाच्या शेवटी ‘आज एवढं करूनही काही केल्यासारखं वाटत नाही’ अशी भावना निर्माण होते. आपण शरीरानं एका ठिकाणी असतो, पण मनानं अनेक ठिकाणी विखुरलेले असतो. त्यामुळे आधुनिक बॅलन्सचा एक महत्त्वाचा घटक आहे तो उपस्थिती-प्रेझेन्स. मुलांसोबत असताना खरोखर ‘त्यांच्यासोबत’ असणं आणि ऑफिसमध्ये असताना/काम करत असताना फक्त कामाचाच विचार करणं यानं आपली मानसिक ओढाताण होणार नाही.वर्क-लाइफ बॅलन्सच्या चर्चेत एक मोठा धोका आहे, तो म्हणजे प्रत्येक समस्येमध्ये ‘तुमचं वेळेचं व्यवस्थापन चुकीचं आहे’, असं सांगून संबंधित व्यक्तीला थेट दोषी ठरवलं जातं. जर एखाद्या व्यक्तीला सतत १२-१४ तास काम करावं लागत असेल, शिफ्टमधलं काम असेल, आर्थिक असुरक्षितता असेल किंवा रात्रीही तत्काळ उत्तर द्यावं लागत असेल, तर ‘योग्य प्लॅनर वापरा’ हा संपूर्ण उपाय असू शकत नाही. कामाचे तास, फ्लेक्झिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स, पगारी रजा, नियोजित शेड्युल्स आणि कामाच्या ठिकाणची धोरणे यांचा कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा परिणाम होतो. वर्क-लाइफ बॅलन्स हा वैयक्तिक शिस्त आणि संस्थात्मक संस्कृती या दोन्हींशी संबंधित आहे. कर्मचाऱ्यानं बाउंड्रीज आखल्या पाहिजेत, आणि संस्थेनंही त्याचा आदर केला पाहिजे. कुटुंबातील व्यक्तींनी एकमेकांना साथ दिली पाहिजे, पण घरातली कामं समान पद्धतीनं वाटली जाणंही महत्त्वाचं आहे..Premium|Volunteerism and brain health : स्वयंसेवा आणि मेंदूचे आरोग्य; समाजासाठी काम केल्यानेच स्वतःचं आयुष्य, आनंद आणि मेंदूची कार्यक्षमता कशी वाढते?.बॅलन्सपेक्षा ऱ्हिदम अधिक महत्त्वाचाकदाचित वर्क-लाइफ बॅलन्स या शब्दांकडे पाहण्याची आपली पद्धतच बदलायला हवी. बॅलन्स म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर वजनकाटा येतो; दोन्ही बाजूंना अगदी समान वजन हवं. पण आयुष्य काट्यावर तोललं जाऊ शकत नाही. आयुष्याला लय (ऱ्हिदम) असते. काही दिवस कामाचे असतात. काही दिवस कुटुंबासाठी असतात. काही काळ आपण महत्त्वाकांक्षेनं धावतो. काही काळ थांबून स्वतःला सावरतो. कधी पैसा महत्त्वाचा असतो, कधी आरोग्य, कधी नातेसंबंध, कधी फक्त शांतपणे जगणं. प्रत्येक दिवशी सगळ्या गोष्टी परफेक्ट असणं महत्त्वाचं नाही, तर आपण ज्या दिशेनं जगत आहोत ती दिशा आपल्या मूल्यांशी जुळते आहे का आणि ती दिशा मला हवी तशी आहे का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. वर्क-लाइफ बॅलन्स म्हणजे कामाला योग्य जागा देणं, नात्यांना योग्य जागा देणं, शरीराला आणि मनाला योग्य जागा देणं आणि स्वतःला स्वतःच्या आयुष्यातून हरवू न देणं. आजच्या वेगवान जगात कदाचित आपल्याला काम कमी करण्यापेक्षा जाणीवपूर्वक जगायला शिकण्याची अधिक गरज आहे. मी माझ्या आयुष्यात समाधानी आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर जर ‘हो’ देता आलं, तर कदाचित आपल्याला बॅलन्स शोधायला जमला असं म्हणता येईल.पूर्वीही असुरक्षितता, महत्त्वाकांक्षा आणि बर्नआउट होतंच, पण त्यावेळी तुलना प्रामुख्यानं आपल्या आसपासच्या मर्यादित जगाशी होत असे. आज सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांमुळे तुलना अमर्याद झाली आहे. सतत इतरांचं करिअर, घर, प्रवास, पैसा आणि जीवनशैली पाहताना मला काय हवं आहे यापेक्षा ‘त्याच्याकडे आहे, मग माझ्याकडे का नाही?’ हा प्रश्न अधिक पडतो. परिणामी, आपल्याला खरंच काय हवं आहे आणि इतरांकडे पाहून आपल्याला काय हवंसं वाटू लागलं आहे, यातील फरक धूसर होतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा सांगावंसं वाटतं, स्वतःशी प्रामाणिक संवाद असणं अधिक महत्त्वाचं आहे. कदाचित वर्क-लाइफ बॅलन्सची सुरुवात वेळेच्या व्यवस्थापनापेक्षा मला खरंच कोणत्या प्रकारचं आयुष्य जगायला आवडेल? याच प्रश्नाच्या प्रामाणिक उत्तरापासून होईल.स्वतःला हे विचारा...दररोज आठ तास काम, एक तास व्यायाम आणि दोन तास कुटुंब असा सार्वत्रिक फॉर्म्युला उपयोगी ठरणार नाही, कारण प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी असते. पण प्रत्येकानं स्वतःला काही प्रश्न विचारले तर ते बॅलन्स शोधायला उपयुक्त ठरू शकतात.१. माझ्यासाठी चांगलं आयुष्य म्हणजे काय?इतरांच्या अपेक्षा, सोशल मीडियावरील जीवनशैली किंवा समाजाच्या यशाच्या व्याख्या बाजूला ठेवून स्वतःला हा प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे.२. माझी ऊर्जा कुठं खर्च होते?फक्त किती तास काम केलं हे मोजण्यापेक्षा, कोणत्या गोष्टी केल्यानंतर आपण उत्साही होतो आणि कोणत्या गोष्टी केल्यानंतर पूर्णपणे थकून जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.३. मी आयुष्यात कशाबाबतीत तडजोड करू शकत नाही?झोप? आरोग्य? मुलांसोबतचा वेळ? जोडीदाराशी संवाद? मित्र? स्वतःसाठी एकांत? अध्यात्म? सर्जनशीलता? यातल्या कुठल्या गोष्टीबाबत तुम्ही तडजोड करू शकत नाही, ते ठरवा आणि ती गोष्ट ‘वेळ उरला तर करू’ अशा यादीत ठेवू नका.४. माझ्या कामाच्या सीमा स्पष्ट आहेत का?कामाचा दिवस संपल्यावर आलेल्या ई-मेलला लगेच उत्तर देणं आवश्यक आहे का? प्रत्येक मीटिंगला उपस्थित राहणं गरजेचं आहे का? प्रत्येक फोन उचलणं आवश्यक आहे का? कधीकधी बॅलन्स साधण्यासाठी आणखी काही करण्याची गरज नसते. काही गोष्टी न करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो.लेखिका पुणेस्थित लाइफस्टाइल कोच आणि योग थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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