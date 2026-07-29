Premium|Safe Workplace for Women : ‘पॉश’ समजून घेताना...

कुठल्याही कामाच्या ठिकाणाचे मूल्य तिथल्या इमारतींवरून ठरत नाही, तिथल्या नफ्यावरून, धोरणांवरून किंवा अधिकारांवरूनही ठरत नाही. त्याचे खरे अस्तित्व तर तिथल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या आत्मविश्वासातून दिसून येते. विश्वासाने तिथे पाऊल ठेवणाऱ्या आणि तितक्याच विश्वासाने आणि समाधानाने तिथून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवरून ते अस्तित्व दिसत असते.जरा हे डोळ्यासमोर आणून बघा... ती नेहमीसारखीच एक सोमवारची सकाळ असते. शहर पूर्णपणे जागे होण्यापूर्वीच, एक स्वच्छता कर्मचारी रस्ते झाडत असते. जाणारे-येणारे एखादे वाहन मंदावते - ट्रॅफिकमुळे नाही, तर कोणाला तरी तिच्यावर आणखी एक टिप्पणी करायची असते म्हणून... काही गल्ल्या सोडून, घरच्या घरी पापड आणि लोणच्याचा व्यवसाय करणारी एक महिला तिच्या ऑर्डर्सची डिलिव्हरी देण्यासाठी बाहेर पडते. एक दुकानदार सूचक हसून म्हणतो, ‘पुढच्या वेळी एकटीच ये, आपण निवांत बोलू...’ एका घराची सकाळी सकाळी बेल वाजते. दिवसभरात वाजणाऱ्या असंख्य बेल्सपैकी ती पहिलीच. एक घरकाम करणारी महिला त्या घरात प्रवेश करते. ती आपले काम संपवत असतानाच, घरमालक बोलता बोलता तिच्या जरा जास्तच जवळ येऊन उभा राहतो... शाळेच्या असेंब्लीच्या घंटेचा आवाज कॉरिडॉरभर घुमतो. एक शिक्षिका स्टाफरूममध्ये जाते, तोच तिला ऐकायला मिळते, ‘तुम्ही साडीत खूपच सुंदर दिसता हो...’ आणि तिथे एक प्रकारचा कुत्सित हशा पिकतो... बिल्डिंगच्या शेजारच्या किराणाच्या दुकानाचे शटर उघडते. त्या दुकानात काम करणारी एक तरुण मुलगी प्रत्येक ग्राहकाचे तितक्याच सौजन्याने, उत्साहाने स्वागत करत असते. पण तिच्या त्या उत्साहवर्धक वागण्या-बोलण्यामुळे दिवसभरात कोणीतरी ‘तिला आपल्यात रस आहे’ असा गैरसमज करून घेतलेला असतो, कोणीतरी तिचा नंबर मागितलेला असतो, तर कोणीतरी दुकानाबाहेर गरजेपेक्षा जास्त घुटमळलेले असते... .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...एका कारखान्यात, मशिनच्या आवाजात रोजच्याप्रमाणेच इतरही बरेच आवाज दबले जात असतात, पण त्या दिवशी एका महिला कामगाराची अस्वस्थता मात्र दबली जात नाही; कारण तिचा सुपरवायझर फक्त तिच्याच वर्कस्टेशनला भेट देण्यासाठी नवनवीन कारणे शोधत असतो...एक नर्स गर्दीने भरलेल्या हॉस्पिटलच्या कॉरिडॉरमधून घाईघाईने चालत जाते. एव्हाना ती कोणत्या वेटिंग एरियामध्ये जाणे टाळायचे आणि कोणत्या टिप्पण्यांकडे दुर्लक्ष करायचे, हे शिकलेली असते...विमानतळावर, केबिन क्रूची एक सदस्य प्रवाशांचे प्रसन्न स्मितहास्याने स्वागत करत असते. बहुतेक प्रवासीही तशीच हसून दाद देत असतात. पण त्यातलाच एकजण त्या स्मितहास्याचा चुकीचा अर्थ काढतो. त्या हास्याला ‘इन्व्हिटेशन’ समजण्याची चूक करतो...दुसऱ्या एका शहरात, एक सोशल मीडिया मॅनेजर अनेक आठवड्यांच्या अपार कष्टांनंतर एक कॅम्पेन अपलोड करते. काही मिनिटांतच, सोशल मीडियावरचे अनोळखी लोक तिने केलेल्या कामाविषयी बोलायचे सोडून तिच्या इतरच अनावश्यक गोष्टींवर चर्चा करू लागतात...एक कन्टेंट क्रिएटर तिच्या यशस्वी शूटची सांगता करते. कोणीतरी सहज सुचवल्यासारखे म्हणते, ‘आपल्या पुढच्या कोलॅबोरेशनबद्दल चर्चा करायला डिनरला भेटू या? फक्त आपण दोघेच?...’एका कॉर्पोरेट बोर्डरूममध्ये, एक कन्सल्टंट तिचे अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संशोधनाचे पूर्ण आत्मविश्वासाने सादरीकरण करते. ती बैठक संपताना तिचे कौतुक तर होते, पण त्याबरोबरच तिला एक असे आमंत्रण येते ज्याचा तिच्या कामाशी काहीही संबंध नसतो...शहराच्या दुसऱ्या टोकाला, एक तरुण सेल्स एक्झिक्युटिव्ह तिचा लॅपटॉप उघडते. तिच्या इनबॉक्समध्ये तिच्या रिपोर्टिंग मॅनेजरचा रात्री उशिरा आलेला आणखी एक मेसेज तिची वाट पाहत असतो, ‘तू अजून जागीच?...’व्यवसाय भिन्न. कामाची ठिकाणे भिन्न. आर्थिक पार्श्वभूमी भिन्न. आयुष्येही भिन्न. तरीही एक अशी गोष्ट आहे, जी या सर्वजणींना एकमेकींशी जोडते.यातले काही प्रसंग वरकरणी कदाचित निरुपद्रवी वाटू शकतात. काही अस्वस्थ करणारे वाटू शकतात. काही तर आपल्याला थेट चुकीचेच वाटू शकतात. तर इतर काही अशा घटना आहेत, ज्या आपण इतक्या वेळा आपल्या आजूबाजूला होताना पाहतो, की त्या आता अगदी नकळत आपल्या दैनंदिन वर्क कल्चरचा भाग झाल्या आहेत. आपण हसतो. आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. आपण स्वतःला सांगतो, ‘जाऊ दे, एवढी काही मोठी गोष्ट नव्हती ती...’ आपण काही टिप्पण्यांना विनोद, कौतुक, मैत्रीपूर्ण वागणुकीचे लेबल लावू पाहतो, ‘कामाचाच एक भाग’ही म्हणतो. पण आपण कधी स्वतःला थांबवून हा प्रश्न विचारला आहे का, की एखादा अस्वस्थ करणारा क्षण ‘सामान्य, नेहमीचाच’ न राहता व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाला तडा देऊ लागतो, ती सीमारेषा नक्की कोणती? अनौपचारिक वागणे आणि लैंगिक छळ यातली सीमारेषा नक्की कुठे धूसर होते?या प्रश्नांचे उत्तर ऑफिसमधील गप्पांवर, गृहीतकांवर, समाजाच्या मतांवर किंवा वैयक्तिक दृष्टिकोनावर अवलंबून नसते. या प्रश्नाचे योग्य उत्तर कायदा देतो - असा कायदा, जो आत्मसन्मान, समानता, सुरक्षा आणि प्रत्येक महिलेचा लैंगिक छळ न होता, मुक्त वातावरणात काम करण्याचा त्यांना मिळणारा घटनात्मक अधिकार या तत्त्वांवर आधारलेला आहे.मात्र, हे कायद्याचे संरक्षण काही एका रात्रीत निर्माण झाले नाही. त्यासाठी देशाला काही अस्वस्थ करणाऱ्या कटू सत्य घटनांचा सामना करावा लागला. महिलांना काम करण्याचा अधिकार तर होता, पण अनेकींना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता मिळत नव्हती. हे वास्तव उघड झाले १९९२मध्ये एका प्रकरणाची देशभर चर्चा झाल्यामुळे. भंवरी देवी या राजस्थानमध्ये तळागाळातील लोकांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या. त्यांच्या कामाचा, कर्तव्याचा भाग म्हणून त्या एक बालविवाह रोखण्याच्या प्रयत्नांत होत्या. ते करत असतानाच त्यांच्यावर अमानुष लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. या घटनेमुळे भारतीय कायद्यातील एक मोठी त्रुटी समोर आली, ती म्हणजे कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट कायदेशीर चौकटच अस्तित्वात नव्हती. ही पोकळी ओळखून, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान राज्य (१९९७)’ या खटल्यात ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे’ (Vishaka Guidelines) घालून दिली. सुरक्षित कामाचे स्थळ हा महिलेच्या समानता, सन्मान आणि काम करण्याच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचा एक आवश्यक भाग आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले.संसदेने ‘महिलांचे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३’ (POSH - THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013) संमत करून या तत्त्वांना कायद्याचे पाठबळ मिळेपर्यंत ही मार्गदर्शक तत्त्वे कामाच्या स्थळी संरक्षणाचा पाया राहतील अशी तरतूद केली. २०१३मध्ये संसदेने हा कायदा संमत केला आणि ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वां’मध्ये मांडलेल्या अनेक तत्त्वांना कायदेशीर मान्यता दिली..हा कायदा म्हणजे केवळ तक्रार निवारणाची यंत्रणा नाही. त्याचे शीर्षकच त्याचा उद्देश स्पष्ट करते घटना घडण्यापूर्वीच तिला प्रतिबंध करणे (Prevent).ती जिथे कुठे घडत असेल तिथे घटना घडण्याला मनाई करणे (Prohibition).न्याय्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे तिचे निवारण करणे (Redressal).सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर हा कायदा केवळ गैरवर्तनावर कारवाई करण्यापुरता मर्यादित नाही. तो आत्मसन्मानाचे उल्लंघन होण्यापूर्वीच त्याचे रक्षण करण्याबद्दल आहे.आता आपण सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे वळू या.लैंगिक छळ म्हणजे नेमके काय?अनेकांना असे वाटते की लैंगिक छळ म्हणजे केवळ शारीरिक स्पर्श किंवा लैंगिक अत्याचार. अनेकांना वाटते की जर कोणी लगेच आक्षेप घेतला नाही, तर काहीच चुकीचे घडलेलेच नाही. काहीजण अयोग्य टिप्पण्यांना निव्वळ विनोद किंवा काही वेळा कौतुक म्हणून सोडून देतात. पण कायदा याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहतो. लैंगिक छळ बरेचदा सूक्ष्म असतो. तो एखाद्या अनावश्यक टिप्पणीने, मेसेजने, हावभावाने, अयोग्य विनोदाने, वारंवार रोखून पाहण्याने किंवा नकार देऊनही सतत दिलेल्या वेगवेगळ्या आमंत्रणांनी सुरू होऊ शकतो. तो नेहमीच मोठा किंवा उघड असतो असे नाही. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये त्याचा प्रभाव काय पडतोय हे फक्त अत्याचार अनुभवणाऱ्या व्यक्तीलाच समजते.या कायद्याच्या केंद्रस्थानी एक महत्त्वाचा शब्द आहे, तो म्हणजे अनवेलकम (Unwelcome), म्हणजेच ‘नकोसे वाटणारे’.ज्या कौतुकाचे मनापासून स्वागत केले जाते, ते कौतुकच राहते. पण तेच कौतुक अस्वस्थता किंवा नकार दर्शवूनही वारंवार केले गेल्यास ते ‘नकोसे’ वाटू शकते. कामाशी संबंधित मेसेज हा प्रोफेशनल संवादाचा भाग असतो. पण कोणताही प्रतिसाद न मिळताही रात्री उशिरा वारंवार पाठवले जाणारे वैयक्तिक स्वरूपाचे मेसेजेस व्यावसायिक नसतात, ते नकोसे असू शकतात. अर्थातच कायदा मैत्रीला, निखळ विनोदाला किंवा परस्पर आदराला विरोध करत नाही. पण हीच वागणूक जेव्हा नकोशी वाटू लागते, तिथे कायदा लक्ष्मणरेषा आखतो.पॉश कायद्याच्या कलम २(न) नुसार, ‘लैंगिक छळ’ या संज्ञेमध्ये खालीलपैकी कोणत्याही एक किंवा अधिक नकोशा कृत्यांचा किंवा वर्तनाचा (प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे) समावेश होतो ः१. शारीरिक स्पर्श आणि जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करणे; किंवा२. लैंगिक सुखाची/सवलतींची मागणी किंवा विनंती करणे; किंवा३. लैंगिक अर्थाच्या/द्विअर्थी टिप्पण्या करणे; किंवा४. अश्लील साहित्य (पोर्नोग्राफी) दाखवणे; किंवा५. लैंगिक स्वरूपाचे इतर कोणतेही नकोसे शारीरिक, शाब्दिक किंवा अशाब्दिक (हावभाव) वर्तन.या व्याख्येतील एक महत्त्वाचा शब्द लक्षात घ्यायला हवा. कायद्याच्या व्याख्येच्या सुरुवातीलाच ‘समावेश होतो’ असे म्हटले आहे. याचा अर्थ, वरील गोष्टींचा समावेश होत असला तरी केवळ त्याच गोष्टींपर्यंत कायद्याचे स्वरूप मर्यादित नाही. कायदा हे मान्य करतो, की लैंगिक छळाची व्याख्या कधीच कुठल्या ठरावीक यादीपुरती मर्यादित ठेवली जाऊ शकत नाही. प्रत्येक तक्रारीची तपासणी त्या प्रकरणातील तथ्ये, परिस्थिती आणि पुराव्यांच्या आधारे केली जाते.तसेच, लैंगिक छळ म्हणजे नेहमीच शारीरिक स्पर्श नव्हे. शब्द छळू शकतात. मेसेजेस छळू शकतात. हावभाव छळू शकतात. वारंवार रोखून पाहणे छळू शकते. कामाशी संबंधित नसलेले ऑनलाइन वर्तनही छळू शकते.छळ करणाऱ्या व्यक्तीच्या हेतूचा न्यायनिवाडा करण्याअगोदर, कायदा आधी त्या वर्तनाचे स्वरूप तपासतो. ते वर्तन नकोसे होते का, आणि त्या वर्तनाचा कामाच्या ठिकाणी महिलेला मिळणाऱ्या सन्मानावर, तिच्या प्रतिमावर काय परिणाम झाला, हे हा कायदा तपासतो.***पॉश कायदा नक्की काय सांगतो हे लक्षात ठेवण्यासाठीचा एक सोपा मार्ग म्हणजे रेस्ट थिअरी (REST THEORY). कोणाशीही बोलण्यापूर्वी, मेसेज करण्यापूर्वी किंवा कामाव्यतिरिक्त कोणाशी बोलण्याआधी या थिअरीमध्ये सांगितलेले हे चार प्रश्न स्वतःला विचारा.R - Respect (आदर) : मी समोरच्या व्यक्तीला आदर देत आहे का, सन्मानाने वागवत आहे का?E - Expectation (अपेक्षा) : समोरच्या व्यक्तीची संमती नसताना मी ती गृहीत धरली आहे का? किंवा एखाद्या तिच्याशी असलेल्या परिचयाविषयी मी गैरसमज करून घेत आहे का?S - Stop (थांबा) : जर समोरची व्यक्ती अस्वस्थ दिसत असेल किंवा तिने नकार दिला असेल, तर मी तिथेच ताबडतोब थांबेन का?T - Think (विचार करा) : जर हेच वर्तन माझ्या स्वतःच्या कुटुंबातील कोणासोबत झाले किंवा ते जाहीरपणे सर्वांसमोर आले, तर मला ते चालेल का?***.कदाचित एव्हाना तुम्हाला आणखी एक प्रश्न पडलेला असू शकतो - ‘जर हे सगळे ऑफिसच्या चार भिंतींमध्ये घडले नसेल तर?’येथे लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे आज काम केवळ ऑफिसच्या केबिन्स आणि कॉन्फरन्स रूम्सपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. शिक्षिका शाळेबाहेरील शैक्षणिक कार्यक्रमांनाही उपस्थित राहतात. सेल्स एक्झिक्युटिव्ह्ज बहुतेक वेळ क्लायंट्सना भेटण्यात घालवतात. डॉक्टर्स वैद्यकीय परिषदांसाठी प्रवास करतात. फ्लाइट अटेंडंट्सचे तर कामच काही हजार फुटांवर आकाशात उडणाऱ्या विमानात असते. घरकाम करणाऱ्या महिला कामासाठी इतरांच्या घरात जातात. कन्सल्टंट्स एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत जात असतात. अनेक आयटी प्रोफेशनल्स वर्क फ्रॉम होम करतात, व्हर्च्युअल बैठकांना उपस्थित राहतात, ई-मेल्स किंवा ऑफिसच्या व्हॉट्सॲप ग्रुप्सद्वारे सहकाऱ्यांशी संवाद साधतात. अशा वेळी, कामाच्या ठिकाणाची व्याख्या केवळ भौगोलिक व भौतिक राहत नाही.कामाचे स्वरूप बदलले आहे हे या कायद्याने मान्य केले आहे आणि म्हणूनच ‘कामाचे ठिकाण’ (वर्कप्लेस) या शब्दाचा अर्थही विकसित झाला आहे. ते ऑफिसच्या चार भिंतींपुरते मर्यादित नाही. रोजगाराच्या स्वरूपानुसार, वर्कप्लेसमध्ये ऑफिसेस, कारखाने, शाळा, हॉस्पिटल्स, दुकाने, क्लायंट्सची कार्यालये, मालकाने पुरवलेली वाहतूक सेवा, परिषदा, अधिकृत प्रवास, वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था आणि अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स यांचाही समावेश होऊ शकतो. सोप्या शब्दांत, कायदा कामाच्या स्वरूपाचा पाठलाग करतो, ऑफिसच्या भिंतींचा नाही.***कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ ओळखणे ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. पण त्याची तक्रार करणे ही अनेकदा सर्वात कठीण पायरी असते. तक्रार होताच लोक बरेचदा पीडित (Victim), आरोपी (Accused) किंवा गुन्हेगार (Offender) यांसारखे शब्द वापरू लागतात. तथापि, आपल्याला काही संज्ञा योग्यरितीने समजून घेणे आवश्यक आहे. समितीकडे दाद मागणारी महिला ‘तक्रारदार’ (Complainant) म्हणून ओळखली जाते, कारण तिने लैंगिक छळाची तक्रार केलेली असते. ज्या व्यक्तीविरुद्ध तक्रार केली जाते त्याला ‘प्रत्युत्तरदार’ (Respondent) म्हटले जाते. या संज्ञा महत्त्वाच्या आहेत, कारण तक्रार ही चौकशीची सुरुवात असते, तो अंतिम निष्कर्ष नसतो. रोजच्या संभाषणात आपण बरेचदा पीडित (Victim) आणि गुन्हेगार (Perpetrator) हेच शब्द वापरतो. मात्र, कायदेशीररित्या या शब्दांना वेगळे महत्त्व आहे. ‘पीडित’ म्हणजे अशी व्यक्ती जिचे नुकसान झाले आहे किंवा जिच्यावर अन्याय झाला आहे. ‘गुन्हेगार’ म्हणजे अशी व्यक्ती जिचे गैरवर्तन एका निष्पक्ष प्रक्रियेद्वारे सिद्ध झाले आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत, कायदा प्रत्येक तक्रारदाराला पीडित किंवा प्रत्येक प्रत्युत्तरदाराला गुन्हेगार मानत नाही.हा कायदा द्वेषपूर्ण किंवा खोट्या तक्रारीची (Malicious Complaint) संकल्पनाही लक्षात घेतो. जर चौकशीअंती असे निष्पन्न झाले, की एखादी तक्रार जाणीवपूर्वक खोटी किंवा द्वेषभावनेने केली गेली होती, तर कायदा योग्य त्या कारवाईची तरतूद करतो. तथापि, हे समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, की एखादी तक्रार केवळ सिद्ध होऊ शकली नाही किंवा पुरेसा पुरावा नव्हता म्हणून ती द्वेषपूर्ण ठरत नाही. कायद्याने या दोन्ही तरतुदी केल्यामुळे खरे गरजू तक्रारदार पुढे येण्यापासून परावृत्त होत नाहीत, आणि त्याच वेळी तक्रार निवारण यंत्रणेच्या जाणीवपूर्वक होणाऱ्या गैरवापरालाही आळा बसतो.थोडक्यात सांगायचे, तर प्रत्येक तक्रारीची निष्पक्ष सुनावणी झाली पाहिजे, प्रत्येक प्रत्युत्तरदाराला न्याय्य चौकशीचा हक्क आहे आणि प्रत्येक निष्कर्ष पुराव्यांवर आधारित असावा, गृहीतकांवर नाही.***.Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान.आपले अधिकार माहीत असणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच मदत कुठे मागायची हेसुद्धा माहीत असणे आवश्यक आहे. ज्या संस्थेत दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तिथे ‘अंतर्गत समिती’ (Internal Committee - IC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ही समिती तक्रारी स्वीकारते, चौकशी करते आणि आपल्या शिफारशी मालकाला सादर करते. हे कोर्ट नाही, हा एचआरशी संलग्न विभागही नाही आणि मॅनेजमेंटचाही भाग नाही. तक्रारींची चौकशी निष्पक्षपणे, गोपनीयतेने आणि मूलभूत न्यायतत्त्वांचे पालन करून व्हावी, यासाठी या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेली ही एक कायदेशीर समिती आहे.प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी अशी अंतर्गत समिती असेलच असे नाही. जर एखाद्या संस्थेत दहापेक्षा कमी कर्मचारी असतील, तक्रार खुद्द मालकाविरुद्धच असेल, किंवा एखाद्या घरकाम करणाऱ्या महिलेला तक्रार करायची असेल, तर कायदा आणखी एक मंच उपलब्ध करून देतो, तो म्हणजे ‘स्थानिक समिती’ (Local Committee - LC).स्थानिक समितीची स्थापना कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे केली जाते. ही समिती जिल्हा पातळीवर काम करते. छोट्या प्रतिष्ठानांमध्ये किंवा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनाही न्याय मिळवून देणयाचे काम या समितीचे असते. जर तुम्हाला स्थानिक समिती कुठे आहे हे माहीत नसेल, तर तुम्ही तुमच्या राज्याच्या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय (जिल्हा दंडाधिकारी), जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय किंवा राज्य महिला आयोगाशी संपर्क साधू शकता. अनेक राज्यांमध्ये त्यांच्या स्थानिक समित्यांचे तपशील त्यांच्या अधिकृत जिल्ह्याच्या किंवा महिला व बालविकास विभागाच्या वेबसाइटवरदेखील प्रसिद्ध केले जातात.जर तुम्हाला योग्य मंचाबद्दल खात्री नसेल, अंतर्गत समिती किंवा स्थानिक समिती शोधण्यात अडचण येत असेल, किंवा तक्रार प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असेल, तर तुम्ही तुमची तक्रार भारत सरकारच्या ‘शी-बॉक्स’ (SHe-Box - Sexual Harassment Electronic Box) या ऑनलाइन पोर्टलवरही सबमिट करू शकता. हे पोर्टल कायद्यानुसार योग्य त्या प्राधिकरणाकडे कारवाईसाठी तक्रार पाठवण्याची सोय करते. अंतर्गत समिती नसल्यामुळे न्यायाचा अधिकार मिळाला नाही असे कधीही होऊ नये, हा यामागचा उद्देश.तक्रार अंतर्गत समितीकडे केलेली असो, वा स्थानिक समितीकडे; ती सामान्यतः घटना घडलेल्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत सादर केली पाहिजे. काही प्रकरणांमध्ये, जर विलंबाची पुरेशी कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवली गेली असतील, तर समिती हा कालावधी आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवू शकते. असे असले, तरी कायदेशीर कालमर्यादेमुळे कोणीही मदत मागण्यापासून मागे हटू नये. अनेक महिलांना त्यांच्यासोबत घडलेल्या घटनेच्या धक्क्यातून सावरायला, त्यातून बाहेर पडायला वेळ लागतो. भीती, गोंधळ, संकोच, करिअरची काळजी किंवा एखादे वर्तन म्हणजेच लैंगिक छळ आहे हे न ओळखता येणे, या व अशा कारणांमुळे तक्रार करायला उशीर होऊ शकतो. जर तुम्हाला वाटत असेल, की तुम्ही कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचा सामना केला आहे, तर जितक्या लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर पुढे यावे. वेळेवर तक्रार केल्याने पुरावे जतन करण्यास मदत होते, निष्पक्ष चौकशी करणे सोपे होते आणि कायदा अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतो.हा कायदा चौकशी सुरू होण्यापूर्वी तडजोडीची संधीदेखील देतो, परंतु त्यासाठी पीडितेने स्वतः तशी विनंती करावी लागते. समिती स्वतःहून तडजोडीसाठी सक्ती करू शकत नाही किंवा तसा सल्लाही देऊ शकत नाही. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, कोणताही आर्थिक व्यवहार या तडजोडीचा आधार असू शकत नाही. तडजोडीची विनंती केली गेली नाही किंवा ती यशस्वी झाली नाही, तर समिती कायद्यानुसार चौकशी पुढे चालवते.कधीकधी, कामाच्या ठिकाणी झालेला लैंगिक छळ हा ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’अंतर्गत गुन्हादेखील असू शकतो, अशा प्रकरणांची तक्रार पोलिसातही केली जाऊ शकते. या कायद्यांतर्गत होणारी चौकशी आणि फौजदारी कायद्यानुसार होणारी चौकशी या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी स्वतंत्रपणे सुरू राहू शकतात. ही प्रक्रिया प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून असते.पॉश कायद्यानुसार, प्रत्येक निर्णयाची पुनर्तपासणी होणेही आवश्यक असते. त्यानुसार, कायद्याच्या कलम १८ अन्वये समितीच्या शिफारशींविरुद्ध किंवा मालकाने केलेल्या कारवाईविरुद्ध लागू असलेल्या कायद्यानुसार किंवा सेवा नियमांनुसार अपील करण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे.या सर्व तरतुदींमुळे हा कायदा केवळ तक्रार निवारण करणारी यंत्रणा न राहता त्याची व्याप्ती बरीच विस्तारते. हा कायदा प्रतिबंधात्मक, निष्पक्ष, गोपनीय आणि काळाची मर्यादा असणारी प्रक्रिया तयार करतो. दरम्यान तक्रारदार व प्रत्युत्तरदाराच्या अधिकारांचा आदर राखला जाईल याची खात्रीही ही प्रक्रिया घेते.***.आत्तापर्यंत आपण या कायद्याच्या महिलांविषयीच्या तरतुदींविषयी बोललो. प्रत्येक पॉश जागरूकता सत्रात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर शोधू या - ‘जर आत्मसन्मान हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे, तर मग हा कायदा फक्त महिलांचेच संरक्षण का करतो?’याचे उत्तर अगदी सोपे आहे, प्रत्येक व्यक्ती सन्मानास आणि कायदेशीर संरक्षणास पात्र आहे. भारताचे संविधान प्रत्येक व्यक्तीला सन्मान, समानता आणि काम करण्याचा अधिकार देण्याची हमी देते. तथापि, हा एक विशेष कायदा (Special legislation) आहे. एका विशिष्ट वास्तवाचे, सामाजिक प्रश्नाचे अस्तित्व संसदेने मान्य केले म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला. ते वास्तव म्हणजे, महिलांना कामाच्या ठिकाणी अनेकदा करावा लागणारा लैंगिक छळाचा सामना, त्यांना पत्करावे लागणारे धोके. म्हणूनच त्यांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांना सन्मानाने काम करता यावे यासाठी आणि ऑफिसच्या कामावर त्याचा परिणाम न होण्यासाठी एका समर्पित कायदेशीर यंत्रणेची आवश्यकता होती. म्हणूनच हा कायदा विशेषतः अन्याय झालेल्या महिलांचे संरक्षण करतो.याचा अर्थ असा अजिबात नाही, की इतरांचा कामाच्या ठिकाणी छळ होऊ शकत नाही. पुरुष, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आणि विविध जेंडर आयडेंटिटी असलेल्या व्यक्तींनाही कामाच्या ठिकाणी छळ, गुंडगिरी (बुलीइंग) किंवा इतर अयोग्य वर्तनाचा सामना करावा लागू शकतो. या अनुभवांचे अस्तित्व नाकारले जाऊ नये. त्यांना कधीही क्षुल्लक मानले जाऊ नये.अशा तक्रारी सध्या पॉश कायद्याच्या चौकटीत येत नसल्या, तरी त्यांच्यासाठी काही उपायच उपलब्ध नाहीत असे नाही. प्रकरणातील तथ्याची पडताळणी केल्यानंतर एखादी व्यक्ती संस्थेच्या ‘जेंडर-न्यूट्रल’ पॉलिसीनुसार, छळविरोधी नियमांनुसार किंवा (जिथे उपलब्ध असेल तिथे) तक्रार निवारण धोरणानुसार मदत मिळवू शकते. कंपनीच्या (एम्प्लॉयरच्या) शिस्तभंग आणि सेवा नियमांद्वारे किंवा फौजदारी वा दिवाणी कायद्यांद्वारे आणि लागू असलेल्या कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही उपायांद्वारे पीडित व्यक्ती दाद मागू शकतात.त्यामुळे केवळ स्त्रियाच सन्मानास पात्र आहेत आणि इतर कोणी नाही असा या कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ होत नाही. मुद्दा हा आहे, की संविधान प्रत्येकाच्या सन्मानाचे रक्षण करते, तर हा कायदा महिलांना विशेष संरक्षण देतो.एका खऱ्या अर्थाने प्रगतिशील कार्यस्थळाची जबाबदारी येथे न थांबता एक पाऊल पुढे जाण्याची आहे. स्त्री असो वा पुरुष, प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षित, आदरयुक्त आणि आपले म्हणणे ऐकले जाईल असे वाटणारे वातावरण मिळाले पाहिजे. कायदा वर्कप्लेसचा किमान दर्जा ठरवू शकतो, पण उत्तम वर्क कल्चरसाठी कामाच्या ठिकाणचे वातावरण दर्जा उंचावणारे असावे.या कायद्याचे खरे यश किती तक्रारी दाखल झाल्या किंवा किती चौकशा झाल्या यावरून मोजले जाऊ शकत नाही. ज्या दिवशी प्रत्येक व्यक्ती कामावरून घरी परतताना केवळ ‘आपल्या हातून आज चांगले काम झाले’ अशा समाधानाशिवाय दुसरे काहीही घरी घेऊन जाणार नाही, त्या दिवशी या कायद्याचे यश मोजले जाईल. तो दिवस उजाडेपर्यंत सर्व कामाची ठिकाणे सुरक्षित, आदराने भरून गेलेली आणि सर्वसमावेशक असणारी असावीत, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. ही जबाबदरी केवळ कंपनीच्या मालकांची, कर्मचाऱ्यांची, समित्यांची किंवा कायद्याची नाही; ती आपल्या प्रत्येकाची आहे. आपण करत असलेल्या प्रत्येक संभाषणात, आपण आदराने राखत असलेल्या प्रत्येक मर्यादेत आणि आपण निवडत असलेल्या प्रत्येक पर्यायात ती जबाबदारी दिसून आली पाहिजे.गैरसमज : तो फक्त एक विनोद होता.सत्य : जर त्या विनाेदामुळे एखाद्याला संकोच किंवा लाज वाटत असेल, तर तो ‘फक्त एक विनोद’ राहत नाही.गैरसमज : कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक स्पर्श तर झाला नाही, त्यामुळे काहीही चुकीचे घडले नाही.सत्य : लैंगिक छळ म्हणजे केवळ शारीरिक स्पर्श नव्हे. सूचक शब्द, मेसेजेस, हावभाव आणि वारंवार केली जाणारी नकोशी वर्तणूकदेखील छळ ठरू शकते.गैरसमज : ती काही बोलली नाही, म्हणजे तिची काहीच हरकत नव्हती.सत्य : अनेकजणी भीतीपोटी, मानसिक धक्क्यामुळे किंवा नोकरी गमावण्याच्या चिंतेमुळे शांत राहतात, बोलणे टाळतात. लक्षात ठेवा, मौन बाळगणे म्हणजे संमती दर्शवणे नव्हे.गैरसमज : अशा गोष्टी फक्त मोठ्या कंपन्यांमध्येच घडतात.सत्य : अशा गोष्टी शाळा, दवाखाने, कारखाने, दुकाने, ऑफिसेस, घर, शेते किंवा अगदी ऑनलाइनसुद्धा; अगदी कुठेही घडू शकतात.गैरसमज : कोणी एखाद्या व्यक्तीची तक्रार केली, तर ती व्यक्ती आपोआप दोषी ठरते.सत्य : असे अजिबात नाही. तक्रार ही चौकशीची सुरुवातीची पायरी असते, तो अंतिम निर्णय नसतो.गैरसमज : पॉश कायद्याबद्दल फक्त महिलांनाच माहिती असणे गरजेचे आहे.सत्य : हा कायदा महिलांचे संरक्षण करतो हे खरे असले, तरी त्याबद्दल सर्वांनाच माहिती असणे आवश्यक आहे. कारण कामाच्या ठिकाणी आदरयुक्त वातावरण निर्माण करणे ही प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे.गैरसमज : मी काम करत असलेल्या ठिकाणी असे कधीच घडणार नाही.सत्य : लैंगिक छळ कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी होऊ शकतो. त्याबद्दलची जागरूकता हेच हा छळ रोखण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे.(अनुवाद : राधिका परांजपे-खाडिलकर)लेखिका पुणेस्थित डीएनएस लीगल ॲण्ड पार्टनर्सच्या संस्थापक व व्यवस्थापकीय भागीदार असून, कायदे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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