Premium|Youth and Democracy : प्रश्न विचारण्यापलीकडे तरुणाईचा पुढाकार; लोकशाही मजबूत करण्यासाठी नागरिकांची नवी भूमिका

विश्वजीत राळेआजची तरुणाई केवळ सरकारी यंत्रणांवर प्रश्न उपस्थित करत नाहीये. ती व्यवस्थेला प्रश्न विचारते आहेच, मात्र हे प्रश्न आपल्यापरीनं कशाप्रकारे सोडवता येतील यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्नदेखील करत आहे. माहिती, तंत्रज्ञान, संशोधनाच्या मदतीनं व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांसाठी सोईस्कर करण्यासाठीही योगदान देण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेला आपला भारत देश आणि भारत देशाचे आपण सारे नागरिक. आपल्याला शिकवलं जातं, की आपली ही भारतीय लोकशाही चार स्तंभांवर अवलंबून आहे - कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रसार माध्यमं! हे जितकं खरं आहे तितकंच आणखी एक सत्य नाकारून चालणार नाही, ते म्हणजे या लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक - ‘लोक’. तुम्ही त्याला ‘लोक’ म्हणा, ‘नागरिक’ म्हणा, ‘जनता’ म्हणा किंवा ‘समाज’ म्हणा... सांगण्याचा उद्देश हा, की लोकशाही तेव्हाच अबाधित राहील, हा देश तेव्हाच शाबूत राहील; जेव्हा समाज जागरूक असेल, लोकशाहीच्या चारही स्तंभांवर जनतेचा अंकुश असेल आणि या समाजातील विविध प्रश्न ओळखून ते सोडवण्याकडे केवळ प्रशासनाचाच नाही, तर समाजाचाही कल असेल! .Premium|Youth Mental Health : तरुणांनो, स्वतःच्या आयुष्याचे \nहीरो बना!.समाज सतत बदलत असतो. बदलत्या काळानुसार समाजातील प्रश्नांचे स्वरूप, त्याकडे पाहण्याची दृष्टी, त्यावर व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठीचे मार्ग यांमध्येही बदल होत असतात. या बदलत्या सामाजिक प्रवासात प्रत्येक वेळी युवा पिढीची भूमिका महत्त्वाची ठरते.काळाच्या प्रवाहात डोकावून पाहिलं, तर युवा पिढीनं सातत्यानं समाजाचं नेतृत्व केल्याचं जाणवतं. युवा पिढीविषयी अनेकांची मतमतांतरे असू शकतात, मात्र एक गोष्ट ठामपणे सांगावी लागेल, की प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याची धमक, समाजातील विविध गोष्टींवर व प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची ताकद, व्यवस्थेला प्रश्न विचारून धारेवर धरण्याची हिंमत आणि बदलाची सुरुवात स्वतःपासून करून प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जिद्द आजच्या तरुणाईमध्ये बघायला मिळत आहे.प्रश्न विचारणारी तरुणाईएकीकडे हातात मोबाईल आणि डोळ्यांत असंख्य स्वप्नं घेऊन जगणारा, त्याचवेळी दुसरीकडे समाजातील अनेक प्रश्नांशी झुंजत असलेला, त्या प्रश्नांवर मार्ग काढणारा आजचा तरुण. शिक्षणाची चिंता, नोकरीची चिंता, सामाजिक विषमतेची जाणीव, आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांबद्दल निर्माण होणारे प्रश्न या सगळ्यांच्या मध्यभागी आजची युवा पिढी उभी आहे.दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलन, झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन, आरक्षणाविषयीचा मोर्चा किंवा पुण्यातील हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा अशा गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या घडामोडींच्या उदाहरणांवरून हे लक्षात आलं असेल, की सोशल मीडियावर व्यक्त होणारी ही पिढी त्यांना गरजेचं वाटल्यावर रस्त्यावरही उतरते; शिक्षण, रोजगार, सामाजिक प्रश्न आणि भविष्यासंबंधीची चिंता व्यक्त करते. या आव्हानांकडे पाहताना तरुणाई नेमका कोणता विचार करते? समाजात एखादी घटना घडते किंवा एखादी बातमी समोर येते किंवा एखादा सामाजिक विषय चर्चेत येतो, तेव्हा या तरुणाईच्या मनात काय सुरू असतं? त्यांना त्या परिस्थितीबद्दल काय वाटतं? एखाद्या घटनेकडे ते केवळ एक बातमी म्हणून पाहतात, की त्यावर सखोल विचार करतात? याकडे अधिक लक्ष दिलं जाणं गरजेचं आहे..Premium|Himalayan Landslide : भविष्य नेपाळचे...आणि हिमालयाचेही!.सोशल मीडिया आणि तरुणाईकाही तरुण सोशल मीडियावर व्यक्त होतात, तर काही कृतींतून. पण अभिव्यक्तींच्या पलीकडेही एक मोठे विचारविश्व आहे. व्यक्त होवोत अथवा न होवोत, तरुणाईच्या विचारांवर समाजात घडणाऱ्या घटनांचा परिणाम होत असतो. शिक्षण घेऊनही अपेक्षित रोजगार न मिळणं, कौशल्य असूनही संधींचा अभाव जाणवणं किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे आवडीचं शिक्षण घेता न येणं अशा अनुभवांमुळे आजचा तरुण शिक्षणव्यवस्थेकडे अधिक चिकित्सकपणे पाहू लागला आहे. आपण कोणत्या कुटुंबात जन्मलो, आपली सामाजिक पार्श्वभूमी काय आहे, आपल्या आजूबाजूचे लोक आपल्याशी कसं वागतात आणि समाजात आपल्याला किती सन्मान मिळतो या अनुभवांतूनही तरुणांचा समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन घडत आहे.पूर्वी एखाद्या विषयावर आपलं मत मांडण्यासाठी वर्तमानपत्रात लेख लिहावा लागायचा किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावर व्यक्त व्हावं लागायचं; मात्र सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे थोडं सोपं झालं आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत समाज माध्यमांमुळे ‘बातम्या’, व्हिडिओ, चर्चा, प्रतिक्रिया आणि विविध प्रकारची माहिती सतत तरुणाईसमोर येत असते. सध्याच्या तरुणाईचा बातम्यांचा मुख्य स्रोत केवळ वर्तमानपत्रं किंवा दूरचित्रवाणीपुरता मर्यादित नसून, समाज माध्यमांचीही त्यात मोठी भूमिका असते. पण अर्थातच सोशल मीडिया हे एक दुधारी शस्त्र आहे, त्यामुळे त्याचा विधायक आणि विघातक अशा दोन्ही कामांसाठी वापर केला जाऊ शकतो हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सोशल मीडिया वापरताना आणि त्यावर दिसणाऱ्या ‘बातम्यां’वर विश्वास ठेवताना काळजी घेणं आवश्यक आहे. आजच्या तरुणाईच्या हाती असलेलं हे एक ‘टूल’च आहे. त्यातून तरुणांच्या अभिव्यक्तीला नवं माध्यम मिळत आहे..कृतीतून बदल घडवू इच्छिणारी तरुणाईआजच्या तरुणाईमध्ये दिसू लागलेला एक दृष्टिकोन लक्षात घेण्यासारखा वाटतो. तरुणाई ‘कोणी काही करत नाही का?’ असा प्रश्न तर विचारतेच आहे, पण त्यासोबतच एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘मी काही करू शकतो का?’ असाही विचार त्यांच्यात रुजू पाहतो आहे. आपल्या आजूबाजूला एखादी समस्या दिसली, की आपण सहज म्हणतो, ‘हे सरकारनं करायला हवं’, ‘महापालिका काय करतेय?’ किंवा ‘कोणीतरी याकडं लक्ष द्यायला हवं’. यात चुकीचं काही नाही, नागरिकांच्या समस्या सोडवणं ही प्रशासनाची जबाबदारी आहेच; पण त्याच वेळी ‘आपण आपल्यापरीनं काय करू शकतो?’ असा विचार करणाऱ्या तरुणांची संख्या आणखी वाढणं गरजेचं आहे, असं वाटतं. समाजभान बाळगून खारीचा वाटा उचलण्याची तयारी दाखवणं ही बदलाची सुरुवातच असते. इथं एक उदाहारण द्यावंसं वाटतं. पुण्यातील स्वप्निल नदीवाला यांनी नदीची स्वच्छता, संवर्धन, नदीकाठच्या झाडांचं जतन आणि नदीचं पावित्र्य टिकवून ठेवण्याचं काम हाती घेतलं आहे. त्यासाठी ते सातत्यानं लोकांमध्ये जाऊन जनजागृती करतात. असे अनेक तरुण तयार होण्याची आणि ते संघटित होण्याची गरज आहे.थोडक्यात सांगायचं झालं, तर आजची तरुणाई केवळ सरकारी यंत्रणांवर प्रश्न उपस्थित करत नाहीये. ती व्यवस्थेला प्रश्न विचारते आहेच, मात्र हे प्रश्न आपल्यापरीनं कशाप्रकारे सोडवता येतील यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्नदेखील करत आहे. माहिती, तंत्रज्ञान, संशोधनाच्या मदतीनं व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांसाठी सोईस्कर करण्यासाठीही योगदान देण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.तुकोबारायांचे एक सुंदर वचन आहे -काय करूं आतां धरुनियां भीड ।निःशंक हें तोंड वाजविलें ॥तुकोबांनी सांगितल्याप्रमाणे संकोच किंवा भीड न बाळगता, जे सत्य आहे ते कोणाचीही भीती न बाळगता स्पष्टपणे बोलणारी आजची युवा पिढी आहे. मात्र त्यासोबतच महात्मा गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे ‘जो बदल तुम्ही समाजात पाहू इच्छिता, त्या बदलाची सुरुवात स्वतःपासून करा’ या विचाराप्रमाणे समस्येवर मात करणारीदेखील होणं अपेक्षित आहे, असं मला वाटतं.भारताचं भविष्य याच तरुणाईच्या हातात आहे. म्हणून प्रत्येक गोष्टीचा सद्सद्विवेकबुद्धीनं विचार करून; योग्य काय, अयोग्य काय हे जाणून, आपल्या भविष्याचा नव्हे तर देशाच्या भविष्याचा ही तरुणाई विचार करेल, अशी अपेक्षा!.जेन-झी उद्धट आहे, बेजबाबदार आहे असं अनेकदा म्हटलं जातं. पण मला असं वाटतं, की जिथं बोलणं गरजेचं आहे, तिथं ही पिढी ठामपणे बोलताना दिसते. कदाचित त्यांची विचार करण्याची आणि काम करण्याची पद्धत आधीच्या पिढ्यांपेक्षा वेगळी असेल, पण बदलत्या काळात बदल घडवण्यासाठी अशाच वेगळ्या विचारांची गरज नाही का? या पिढीमध्ये चुकीला चूक आणि बरोबरला बरोबर म्हणण्याचं धाडस आहे. ज्या गोष्टींबद्दल बोलण्यासाठी आधीच्या पिढ्यांवर मर्यादा होत्या, त्या मर्यादा ओलांडण्याचा ही पिढी प्रयत्न करतेय. हेच बदलाचं पहिलं पाऊल आहे, असं वाटतं. शॉशँक रिडम्प्शन या प्रसिद्ध चित्रपटातलं एक वाक्य आहे - ‘Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.’- प्रणोती आवळेकरभारतीय राज्यघटनेत सत्तेचा स्रोत जनता आहे, हे आपण मान्य करतो. मग प्रत्येक वेळी फक्त सरकारला दोष देऊन, विरोधी पक्षाच्या मतांना ‘मम’ म्हणून स्वीकारण्यात काही अर्थ नाही. यात ‘सिव्हिक सेन्स’ नावाची गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. जर प्रत्येक गोष्टीत जनतेनंच सिव्हिक सेन्स बाळगला, तर सरकारही आपलं काम योग्य पद्धतीनं करेल. हा सिव्हिक सेन्स म्हणजे नेमकं काय? तर आपल्या परिसराची काळजी घेणं, सार्वजनिक स्वच्छतेचं भान ठेवणं, भ्रष्टाचाराला नकार देणं, सार्वजनिक मालमत्तेची जबाबदारीनं काळजी घेणं, नियम पाळणं अशा अनेक गोष्टींचं भान म्हणजे सिव्हिक सेन्स. लॉजिक खूप साधं आहे, बदलाची अपेक्षा फक्त सरकारकडून करून चालणार नाही, त्याची सुरुवात स्वतःपासून केली पाहिजे.- प्रज्ञा शिंदेपेपरफुटी, शिक्षण, शेती आणि रोजगाराच्या प्रश्नांमुळे आजची तरुण पिढी निराश आहे. व्यवस्थेतील दोष सुधारण्याऐवजी आंदोलन करणाऱ्यांना वेगवेगळे टॅग देऊन गप्प करण्याचा प्रयत्न होतो, अशी भावना तरुणांमध्ये आहे. पण ही पिढी प्रश्न विचारते आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवते. आरक्षणाचा प्रश्न, शिक्षणव्यवस्था आणि रोजगारासारख्या मुद्द्यांवरही तरुण सोशल मीडियातून आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. समाजरचनेच्या जुन्या चौकटींपलीकडे जाऊन नवीन पर्याय शोधण्याची इच्छा या पिढीत वाढताना दिसते. त्यांना केवळ आश्नासनं नकोत; पारदर्शक व्यवस्था, संधी आणि जबाबदारी हवी आहे.- सारंग काळेमी पब्लिक पॉलिसी, तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रात काम करतो. माझ्या अनुभवातून मला जाणवतं, की तरुण आपल्या कौशल्यांचा उपयोग समाजाचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आणि ते सोडवण्यासाठी करू लागले आहेत. आम्ही पुणे आणि कोल्हापूर महानगरपालिकांच्या अर्थसंकल्पांचा अभ्यास करून नागरिकांसमोर सार्वजनिक निधीचा आणि प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांचा अधिक पारदर्शक आढावा मांडण्याचा प्रयत्न केला. तसंच महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्स व्यवस्थेचा अभ्यास करून नागरिकांना ऑनलाइन सेवा किती सहज उपलब्ध आहेत, याचं वार्षिक मूल्यांकन करण्याच्या कामात सहभागी झालो. अशा उपक्रमांमधून तरुण माहिती, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या माध्यमातून व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि इनक्लुजिव्ह करण्यासाठी योगदान देत आहेत, असे दिसते.- संकेत दगडेलेखक पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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