Premium|Marathi lifestyle feature : डाएट, चीट डे आणि वाफाळता चहा; ‘जिंदगी गुलजार है’ म्हणायला पुरेसं सुख कोणतं?

मानसी होळेहोन्नूरवाफाळत्या चहाचा पहिला घोट घेतला आणि वाटलं हे सुख आहे. पण गेले कित्येक दिवस चहा पीत नव्हते तेव्हा याची आठवणही आली नव्हती. कुठेतरी मनात जाणीव होती, हे मिळणार नाही त्यामुळे त्याची आसपण ठेवायची नाही. एखाददिवस डाएट मोडल्यानं फार काही आभाळ कोसळणार नव्हतं, पण हे कधीतरीच मिळणार आहे, रोज याची अपेक्षा करायची नाही, याची जाणीव प्रत्येक घासाला ठेवली पाहिजे हेही कळत होतं. ‘‘वाट माझी बघतोय रिक्षावाला हे गाणं मागं लावलं असतंस तर अजून जास्त व्हायरल झालं असतं का?’’ माझ्याकडे बघत रोहन म्हणाला. त्यावर मी दोनदा डोळे उजवीकडून डावीकडे आणि डावीकडून उजवीकडे वळवून त्याच्याकडे बघत, ‘हुं हं’ इतकंच केलं. ‘‘अगं हे काय? सिरियलची प्रॅक्टिस तू आता घरीच करायला सुरुवात केलीस की काय?’’‘‘अरे मला आता प्रॅक्टिस करायचीपण गरज नाही. मला तर वाटतं मी कधीतरी रात्री झोपेतून उठूनपण असंच करेन आणि म्हणेन, पल्लवीची एक नजर, चुटकीत होईल सगळे हजर!’’‘‘पण मला एक कळलं नाही... तू त्या रिक्षाच्या व्हिडिओत तोंडावरचा स्कार्फ का नाही काढलास?’’.Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.‘‘अरे ते जरा राहिलंच. खरंतर तो व्हिडिओ मी मागच्या महिन्यात केला होता. तेव्हा ना नेमके चेहऱ्यावर रॅशेस आले होते एका नव्या डाएटमुळे! आता काय, कसं शक्य आहे हे, असं काही विचारू नकोस. तू तेव्हा यूएसमध्ये होतास म्हणून तुला कळलंही नाही. चार दिवसांत कमी झालं सगळं.’’‘‘ओह, परत नवीन डाएट?’’‘‘तू रीलबद्दल काहीच बोलला नाहीस...’’ मी माझ्या अंगणात पडणारा बॉल अलगद परत रोहनच्या अंगणात टाकला.‘‘मगाशी तर बोललो त्याबद्दल.’’‘‘अरे माणसा, त्यात गाणं का घातलं नाहीस इतकंच बोललास की,’’ कंट्रोल विदुला कंट्रोल असं स्वतःलाच म्हणत सौम्य शब्दांत त्याला विचारलं.‘‘आता तू सोशल मीडियावर रोजच काही ना काही दळण टाकतेस. मग आता मी रोज त्याबद्दल थोडीच काही सांगतो तुला? तिकडं एक बदाम चिकटवतो की नाही इमाने इतबारे?’’माझाच पुरुष असा आहे की सगळे पुरुष असेच असतात? हा मला अनंत वेळा पडलेला प्रश्न मी परत एकदा मनात दाबला.‘‘रोहन, अरे कालचा व्हिडिओ जास्त व्हायरल झाला म्हणून तू काहीतरी बोलशील असं वाटलं होतं मला.’’ शेवटी अजून वाद नको म्हणून मीच माझ्या अपेक्षा स्पष्ट केल्या.कधी नव्हे ते माझा राग लक्षात येऊन जवळ घेत तो म्हणाला, ‘‘अरे यार मी तुझ्या रीलची दखल घेऊन तर म्हणालो ना, त्यात ते गाणं का नाही टाकलंस? दॅट वॉज माय वे ऑफ अॅकनॉलेजिंग. नंबर असला त्या रिक्षावाल्यांचा तर मीपण बोलवेन कधीतरी.’’तरी मी जरा घुश्श्यातच म्हणाले, ‘‘बरं.’’त्यावर काय बोलायचं हे न उमगून तो अजूनच कावराबावरा झाला. मग काहीतरी उमगून म्हणाला, ‘‘अरे तुझा स्मूदीचा ग्लास कुठे आहे? साडेआठ वाजत आले तरी तू अजून काही घेतलं नाहीस ना? म्हणूनच असा उपाशी बिब्बा झाला आहे तुमचा! हँग्री विदुला.’’हे खरंच असावं, पण असं एकदम कसं मान्य करायचं? त्यामुळे मी म्हणाले, ‘‘बघ ना साडेआठ वाजले तरी सुषमाताईंचा पत्ता नाही. आता त्या येणार कधी, स्मूदी करणार कधी आणि मी घेणार कधी?’’.‘‘आज आता मीच सुषमाताईंची शाळा घेतो, माझी बायको त्यांच्यामुळे उपाशी राहिली आणि माझ्या जोकवर हसायचं सोडून चिडायला लागली. हे काही बरोबर नाही...’’ शेवटचं वाक्य त्यानं अशा काही टोनमध्ये म्हटलं, की मला चक्क हसू आलं.‘‘सुषमाताईंचा फोनपण लागत नाहीये. त्या काल तुला काल काही सांगून गेल्या होत्या का, असं तू रन करून आल्याबरोबर तुला विचारायचं असं मी ठरवलं होतं. पण कसचं काय... तू दारातच पीजे मारला, जो पूअर जोक नाही तर पडलेला जोक झाला आणि सुषमाताई मागंच पडल्या बघ.’’‘‘अरे त्या पडल्या? कुठं? कधी?’’ रोहनचा हा प्रयत्न तर इतका वाईट होता, की मला काहीच प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटली नाही.शेवटचा प्रयत्न म्हणून मी फोन लावून पाहिला पण लागलाच नाही. वैतागून आपणच आपले अन्नदाते असं पुटपुटत मी फ्रीजमधल्या भाज्या, फळं शोधायला लागले.‘‘विदुला मी काय म्हणतो, आज एक दिवस मागव की बाहेरून काहीतरी. आजकाल हेल्दी ऑप्शनपण मिळतात ना चुटकीसरशी? आता तू फळं ब्रश लावून स्वच्छ धुणार, पुसणार, एकसारखी कापणार, सगळा कचरा बास्केटमध्ये टाकणार आणि मग ती कापलेली भाज्या-फळं मिक्सरच्या जारमध्ये टाकणार, मग तो जार एकाच लयीत फिरवणार. शेवटी ती स्मूदी ग्लासमध्ये ओतणार. पण ती जास्त झाली तरी चिडणार आणि कमी झाली तरी वैतागणार. ऐक ना, हे सगळं टाळण्यासाठी प्लीज सरळ बाहेरून मागव ना!’’त्याचं म्हणणं शंभर टक्के खरं होतं, त्यामुळे मी अजूनच गोंधळले होते. माझा गोंधळ माझ्या चेहऱ्यावर अगदी स्पष्ट दिसत होता. माझ्या नजरेआड कोणी काही केलं तर मला चालायचं. मात्र मी जर काही करणार असेल तर मात्र माझा ओसीडी वर उफाळून यायचा. आता या क्षणी मात्र मला माझ्या ओसीडीपेक्षा पोटातल्या भुकेची हाक जास्त आठवत होती.‘‘खरं आहे रे हे सगळं. पण मला आत्ता भूक लागली आहे, त्याचं काय करू?’’ मी अगदी अजिजीच्या स्वरात विचारलं.‘‘मार गोळी तुझ्या डाएटला एक दिवस. आज मस्त आल्याचा चहा करतो आणि शिस्तीत मिसळ खाऊ या. तू फक्त हो म्हण गं!’’‘‘अरे तू मला उपाशीपोटी असताना थेट मिसळ-पावचं आमिष दाखवतोयस? कुठं फेडशील हे पाप?’’.Premium|Viral Rickshaw Video : भूमकर काका झाले 'सेलिब्रिटी'! एका व्हायरल व्हिडिओने रिक्षा नाक्यावर उडवून दिली खळबळ.‘‘तू पाप-पुण्याची भाषा करायला लागलीस म्हणजे मी मागवायला मोकळा. हो ना?’’डाएट-संकट म्हणजे काय, हे मला त्या क्षणी प्रकर्षानं जाणवत होतं. खरंतर डाएटची ही काही माझी पहिली वेळ नव्हती. गेली सात-आठ वर्षं सतत कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची डाएट्स करत होतेच. आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये टिकून राहायचं तर बारीक, किमान प्रमाणात तरी असावंच लागतं. त्वचा, केस सुंदर असावे लागतात, आणि डाएटमुळे हे सगळंच साध्य व्हायचं. कोणतंही डाएट मला सुरुवातीला छान वाटायचं, पण मग त्याची सवय झाली की त्याचा कंटाळा यायचा. यावर उपाय म्हणून मी नवीन डाएट शोधायचे. नंतर असं स्वतःच काही शोधून करण्यापेक्षा सरळ डाएटिशयन शोधायचे आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मोकळी व्हायचे. माझी आई तर मला म्हणायची, तू ‘मी आणि माझे डाएटचे प्रकार’ असा एखादा शो का नाही करत? ती माझीच आई असल्यानं मी ही सूचना ऐकून न ऐकल्यासारखी करायचे.‘‘अरे तू आणशील मिसळ पाव, चहाही करून देशील. तसंच मी मयुरीला आजच्या फूड डायरीमध्ये काय लिहून देऊ तेही सांगच. तशीही ती माझी डाएटिशियन कमी आणि तुझी मैत्रीण जास्त आहे.’’‘‘आत्ताचा क्षण जगायचा, नंतरचं कोणी पाहिलंय? आधी मी चहाचं आधण चढवतो, चहा-बिस्कुट खातो आणि लगेच आणतो मिसळ. तोवर थांबता येत नसेल, तर फ्रीजमध्ये डाळिंबाचे दाणे सोलून ठेवलेले आहेत, ते तू खाऊ शकतेस.’’फ्रीज उघडून डाळिंब बाहेर काढत मी रागानं त्याच्याकडे बघत म्हणाले, ‘‘रोहन ही साधी गोष्ट आधी का नाही सांगितलीस?’’‘‘अरे तूच तर म्हणतेस ना, स्मूदीनंच दिवसाची सुरुवात झाली पाहिजे, आणि म्हणून तर आपण दोन दिवस फिरायला गेलो तरी तू तुझा छोटू मिक्सर घेऊन फिरतेस ना?’’माझ्या पोटात स्मूदी गेली असती, तर एव्हाना तिसरं महायुद्ध आमच्याच घरात सुरू झालं असतं. पण आज माझी तलवार, पिस्तूल, मिसाईल सगळेच म्यानात होते. मी शांतीत डाळिंबाचे दाणे खात माझी एनर्जी वाढवत होते.रोहन शेगडीवर पाणी सांडत होता, साखरेचे कण खाली पडत होते, किसणीच्या आतल्या बाजूला आलं तसंच राहिलं होतं. हे सगळं मी नजरेआड करत होते, कारण नाक सांगत होतं की उत्तम चहा उकळत आहे. जवळपास महिन्याभरानं मी असा उकळलेला, दूध, साखर असलेला चहा पिणार होते. सध्याच्या डाएटमध्ये दूध-दही बंद करायचं होतं. आता चहा तर तयार होईल, पण मिसळीचं काय? कधी हा खाली जाणार आणि आणणार? तसं हे सोयीचंच होते, कारण आमची आवडती मिसळ अगदी चालत पाच मिनिटांच्या अंतरावर होती. ‘आधी मिसळ आणायची आणि मग चहा टाकायचा ना,’ मी मनातल्या मनात रोहनवर वैतागत होते. तेवढ्यात बेल वाजली.मीच जाऊन दार उघडलं तर दारात सुषमाताई आणि त्यांच्या हातात मिसळ!‘‘रोहन म्हणजे तुला माहीत होतं सुषमाताई उशिरा येणार आहेत ते?’’ खाल्ल्या डाळिंबाच्या दाण्यांना जागून माझा आवाज थोडा वरच्या पट्टीत लागला होता.‘‘घ्या... मी कालच सांगितलं होतं की उद्या मी नऊला येणार म्हणून. ताई तेव्हा तुम्हीच म्हणालात, हो चालेल माझं उद्या शूट नाहीये, त्यामुळे काही घाई नाही. लागलीच भूक तर मी डाळिंब खाईन. म्हणून मी डाळिंब सोलूनपण ठेवलं होतं.’’आता शांत बसायची वेळ माझी होती, वरच्या ‘सा’वरून थेट खालच्या ऋषभावर येत मी म्हणाले, ‘‘अरे हो की, मी विसरलेच होते. सॉरी रोहन.’’ शेवटचे शब्द शक्य तेवढ्या हळू आवाजात म्हणाले, तर रोहन म्हणाला, ‘‘शेवटी काय म्हणालीस ते नीट ऐकू आलं नाही गं!’’मी काही बोलायच्या आधीच सुषमाताई म्हणल्या, ‘‘ताई ते रिक्षावाले माझ्या नणंदेच्या जावेच्या बहिणीच्या शेजारीच राहतात. मी व्हिडिओ पाठवल्याबरोबर आमच्या ग्रुपवर त्यांनी सांगितलं. माझी तर कॉलर एकदम ताठ झाली. बरं, आज काय स्वैपाक करायचाय?’’‘‘सुषमाताई आधी ती तुमच्या हातात असलेली मिसळ खाऊ या तिघंही. मग सांगते आज काय करायचं ते. आमच्या मॅडमना विचारते. सकाळी तर चीट करून झालं आहे, आता पुढची शिक्षा काय!’’वाफाळत्या चहाचा पहिला घोट घेतला आणि वाटलं हे सुख आहे. पण गेले कित्येक दिवस चहा पीत नव्हते तेव्हा याची आठवणही आली नव्हती. कुठेतरी मनात जाणीव होती, हे मिळणार नाही त्यामुळे त्याची आसपण ठेवायची नाही. एखाददिवस डाएट मोडल्यानं फार काही आभाळ कोसळणार नव्हतं, पण हे कधीतरीच मिळणार आहे, रोज याची अपेक्षा करायची नाही, याची जाणीव प्रत्येक घासाला ठेवली पाहिजे हेही कळत होतं.‘‘काल मयुरीचा फोन आला होता, तेव्हा तू बाथरूममध्ये होतीस की दुसरं काहीतरी करत होतीस, म्हणून मीच उचलला. तर ती म्हणाली उद्याचा दिवस म्हणजे आज तुझा चीट डे आहे म्हणून हे मिसळीचं मी आधीच ठरवलं होतं.’’‘‘अरे यार, माझे निरोप वेळच्या वेळी मला का नाही देत? मी किती टेंशनमध्ये होते.’’ मिसळीचा घास तोंडात ठेवत मी म्हणाले. राग - वैताग - आनंद असं सगळंच एकाच वेळी जाणवत होतं, पण आनंद जास्त महत्त्वाचा!पाच मिनिटांनंतर तर्री आत खोलवर पोहोचल्यावर मी एकदम रोहनला विचारलं, ‘‘पण आज का अचानक चीट डे?’’‘‘बायको, ते पल्लवीलाच शोधायला सांग की!’’‘‘रील लाइफ आणि रिअल लाइफ यातला फरक पल्लवी नाही, तर विदुलाला शोधायचा असतो बच्चमजी!’’‘‘ताई आता आजच्या स्वैपाकाचे काय ते सांगा.’’ सुषमाताईंनी नेहमीसारखं विमान खाली आणलं.‘‘ताई ते सायीचं दही लावलं आहे त्याचं लोणी काढा, तोपर्यंत मी मयुरीलाच फोन करून विचारते, आज राजा उदार होण्याचं कारण काय?’’मयुरी काय सांगायचे ते सांगेल. पण असा एक चीट डे, नवऱ्याच्या हातचा वाफाळता चहा, उत्तम मिसळ हे सगळं ‘जिंदगी गुलजार है’ म्हणायला पुरेसं आहे, असं म्हणत मी माझ्याही नकळत कधी डोळे फिरवले ते मलाच कळलं नाही.मानसी होळेहोन्नूर बंगळूरस्थित लेखिका वखासगी कंपनीत कंटेंट रिव्ह्यूअर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.