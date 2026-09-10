Premium|Sarika Ubale : ‘कॅथार्सिस’मधून सारिका उबाळेंनी कवितेची स्वतंत्र ओळख कशी निर्माण केली?

मोतीराम राठोड - sakal.avtaran@gmail.comलेखक किंवा कवी लिहितो म्हणजे आपले अनुभव, आपले निरीक्षण आणि त्यातून होणाऱ्या विकासाची दखल तो आपल्या लिखाणात घेतो. आपल्या आजूबाजूच्या बदलाची टिपणे म्हणजेच लेखकाचे लेखन असते. या लेखनातून लेखकाच्या जगण्याच्या व जाणिवांच्या कक्षा रुंदावत जातात. पुढे त्यात सतत वाढ होत जाते. ही त्यांच्यासाठी एक सुखद आणि आनंददायी बाब असते. लेखकाची लिहिण्याची एक विशिष्ट भूमिका असते. लेखनातून लेखक आपली ओळख तयार करतो; पण तसे करणे ही तशी अवघड गोष्ट; पण तेवढीच त्यांच्यासाठी आनंददायी आहे.कवयित्री सारिका उबाळे आपल्या ‘कॅथार्सिस’ कवितासंग्रहातून स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत. या संग्रहाच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्राच्या साहित्यविश्वात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ‘कॅथार्सिस’ हा कवितासंग्रह काव्यलेखनाच्या प्रांतात नवी उमेद जागविणारा ठरतो. ‘कॅथार्सिस’ हा शब्द ॲरिस्टॉटलच्या साहित्यविचाराचा अभ्यास करताना विशेषत्वाने समोर येतो. ‘कॅथार्सिस’ म्हणजे भावनांचा उद्बोधक निचरा! ‘कथार्सिस’ म्हणजे मनातील वेदना, ताण, आनंद, मनात दडपलेले भाव यांना अभिव्यक्त करून आत्मशांती मिळवणे आणि हेच या संग्रहातील कवितांचे केंद्रस्थान आहे. संवेदनशील मनाच्या तळाशी दडलेली शोकात्मताही या संकल्पनेतून सूचित होते..New Marathi Book : भावविश्व समृद्ध करणारा काव्यप्रवास.ॲरिस्टॉटलच्या अर्थाप्रमाणे हा काव्यसंग्रह भावनांचा केवळ व्यक्तिगत अनुभव नाही. नावाप्रमाणेच अंतर्मनात साचलेल्या भावनांचा शुद्धीकरणाचा प्रवास आहे. व्यक्तिगत अनुभवविश्वात दडलेले सामुदायिकत्व आणि बहुविध स्त्रियांच्या जीवनानुभवातील सामायिकत्व यांना शब्दरूप देणारी ही कविता आहे. ‘कथार्सिस’मधील ही जी कविता आहे ती केवळ पितृसत्ताक पद्धतीचा निषेध करणारी नाही. ती केवळ स्त्रीमुक्तीवादी चळवळीचीही कविता नाही. ती एका विलक्षण आध्यात्मिक पातळीवर घेऊन जाणारी कविता आहे. कवितासंग्रहात मानवी जीवनाचा समग्र विचार अंतर्भूत आहे. जो काव्यात्मक पद्धतीने ‘कथार्सिस’मध्ये अभिव्यक्त झाला आहे. कवितासंग्रहात कवयित्रीने स्त्रीजीवनाचे विविध पदर अत्यंत संवेदनशीलतेने उलगडले आहेत. स्त्रीजीवनातील अनुभवांचे विविध पैलू त्यांनी त्यातील ताणतणावांसह अतिशय उत्कृष्टपणे रेखाटले आहे. बिनचेहऱ्याच्या बायका, भटक्या समाजातील स्त्रिया, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांचे जग, घरकाम-मजुरी करणाऱ्या महिला आणि प्रवास करणाऱ्यांच्या बहुपदरी स्त्रीजीवनाचा हुबेहूब वास्तव पट त्यांनी वाचकासमोर उभा केला आहे. भारतीय स्त्रीजीवन हे साचेबद्ध नाही; तसेच ते स्वतंत्रही नाही, याचा प्रत्यय हा कवितासंग्रह देतो. अनेक स्त्रियांच्या मनातील वेदना, संघर्ष आणि सहनशीलतेबरोबरच त्यांच्या स्वप्नांचा आणि आत्मसन्मानाचा शोध अत्यंत हळुवार शब्दांत मांडण्यात कवयित्री यशस्वी झाल्या आहेत. भारतीय स्त्री जीवनाच्या रंगभूमीवर निरनिराळ्या भूमिका वठवत असते. उदाहरणार्थ, भारतीय स्त्री ‘आई’ म्हणून दिसते, ती कधी ‘पत्नी’ची भूमिका वठवते, ती कधी कोणाची ‘मुलगी’ असते; तर कधी स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडणारी स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून ताठ उभी राहते. भारतीय नारी ही विविध रूपं स्वतः निवडत नाही. येथे ती पराधीन आहे. तिला निवडीचे स्वातंत्र्य नाही. या सर्व बाबींची दखल कवयित्रीने अतिशय चपखलपणे या कवितासंग्रहात घेतलेली आहे. चालू काळात पुरुषप्रधानतेचा बदललेला पोत आणि स्त्री-जीवन भावविश्वातील नाजूक हालचाली कवयित्रीने साध्या, सहज; पण अतिशय परिणामकारक भाषेत मांडलेल्या आहेत.स्त्रीविषयक कवितांमध्ये अन्याय, सामाजिक बंधने आणि परंपरांचा ताण जाणवतो; परंतु त्याचबरोबर स्त्रीची जिद्द, आशावाद आणि उभारीही प्रकर्षाने जाणवते. या कवितांमधील वेदना कधीही केवळ निराशेपुरती मर्यादित राहत नाही; तर ती वाचकाला विचार करण्यास प्रवृत्त करते..कवितासंग्रहातील ‘दहशतीच्या कविता’ या विभागात बालकांच्या कोमल मनोविश्वाचे चित्रण करणाऱ्या कविता आहेत. बालमनातील निरागसता, निष्पाप आनंद आणि जगाकडे पाहण्याची निर्मळ दृष्टी यांचे सुंदर शब्दचित्रण त्यात आढळते. या कवितांमधून आईच्या प्रेमाची ऊब तसेच बालकांच्या छोट्या-छोट्या घटना आणि क्षणांतील आनंद अत्यंत जिवंतपणे उभा राहतो. शिक्षणाच्या नावाखाली बालकांचे होणारे कठोर सैनिकीकरण याचेही चित्रण सारिका यांनी या विभागात कलात्मकरीत्या केले आहे. या अभिव्यक्तीला स्वानुभवाचा आधार असावा. दहशत ही दहशत आहे! मग ती निष्पाप मुलांचे जगणे झाकोळणारी असेल किंवा पुरुषसत्तेने स्त्रीच्या आयुष्यात लादलेली असेल... त्या दहशतीचा निषेध करतानाचा ती माणसाच्या आयुष्यातून उखडून टाकण्याची भाषा कवयित्री आपल्या कवितेतून करते. सारिका यांची कविता त्या अर्थाने एका पारंपरिक समाजाचे चित्र नाकारून नव्या युगाच्या नांदीची शक्यता वर्तवते. ‘कथार्सिस’ काव्यसंग्रह वाचकाला एका अनोख्या भावविश्वात गुंतवून ठेवतो. कवितेची भाषाशैली साधी, ओघवती आणि भावस्पर्शी आहे. अवघड शब्द फारसे नाहीत. अलंकारांचा अतिरेक न करता आणि सहज, उत्स्फूर्त व नैसर्गिक अभिव्यक्तीमुळे या कविता वाचकांच्या मनाचा अधिक ठाव घेतात, त्यांना अंतर्मुख करतात. काही ठिकाणी असलेल्या प्रतिमा आणि प्रतीकांच्या सूचक अन् अर्थगर्भ वापरामुळे कवितांची सूचकार्थता वाढली आहे. जेव्हा एखादी जाणीव-जागृत स्त्री स्त्रियांचे अनुभव सर्जनशीलतेने शब्दबद्ध करते, तेव्हा ती रटाळ आणि अतिसुमार वाटणाऱ्या अनुभवांच्या आड लपलेल्या, आदर्शीकृत स्त्रीजीवनातील अदृश्य भेसूरपणाची आणि नागवेपणाची उसवणूक करत असते. स्त्री-जीवनातील श्रमाची यांत्रिकता, नात्यांचा कृत्रिम व शुष्क बाजार आणि प्रेम-ओलसरपणाचा अभाव यांची अत्यंत तरल मांडणी या कवितासंग्रहात प्रत्ययास येते..सारिका यांच्या ‘शिर:स्नाता’नंतरचा ‘कॅथार्सिस’ हा कवितासंग्रह स्त्री-जाणिवांना अधिक टोकदार करत स्त्रीवादी चळवळीला आत्मशोधाची गरज अधोरेखित करणारा आणि अधिक प्रगल्भ असा ठरतो. या संग्रहात स्त्रीच्या स्वशोधासोबतच अखिल स्त्रीविश्वाचा शोध घेणारा अवकाश अधिक व्यापक झाला आहे. त्यामुळे या संग्रहातील कविता वाचकाला अंतर्मुख करणाऱ्या तसेच स्त्रीमुक्तीचा विचार मांडणाऱ्या ठरतात. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतील स्त्रीचे दमन आणि ‘बिनचेहऱ्यांच्या बायां’चे भेसूर वास्तव या संग्रहातून प्रभावीपणे जगासमोर मांडण्यात आले आहे. संग्रहाच्या शेवटी ‘बिनचेहऱ्यांच्या बायांसाठी’ केलेली प्रार्थना हे स्त्रीच्या वैश्विक कल्याणाचे सूक्तच ठरते. एकूणच, ‘कथार्सिस’ काव्यसंग्रह स्त्रीमनाचा, तिच्या संघर्षाचा आणि प्रेमळ भावविश्वाचा प्रामाणिक दस्तऐवज आहे. हा कवितासंग्रह व्यामिश्र भावनांचा प्रवास आहे. या प्रवासात वेदना, प्रेम, आशा आणि आत्मशोध यांचे सुंदर मिश्रण निर्माण झालेले आहे. या बहुविध भावना आधुनिक स्त्रीच्या जीवनाशी जशा जैविकपणे एकात्म पावलेल्या असतात तशा त्या एखाद्या कवितासंग्रहातही एकात्म रूपात प्रकट व्हाव्यात, हे दुर्मिळ आहे. स्वअनुभवाची कास न सोडता अनुभवाचा सामुदायिक पोत शब्दबद्ध करण्याची किमया कवयित्रीच्या असाधारण समाजशीलतेमुळे शक्य झाली आहे. या कवितासंग्रहातील सर्वच कविता वाचकांना अंतर्मुख करणाऱ्या आहेत. हा कवितासंग्रह स्त्रीविषयक प्रश्नांना वाचा फोडतो. त्यांच्या प्रश्नांना भिडतो. कवयित्रीने स्त्री-मुक्तीचा जागर त्यात मांडलेला आहे. स्त्रियांच्या कल्याणाचा विचार करणाऱ्या कविता त्यात आहेत. त्यामुळे, ‘कथार्सिस’ हा संग्रह संवेदनशील वाचकांसाठी एक समृद्ध आणि हृदयस्पर्शी अनुभव ठरतो.rathodmr59@gmail.comकवितासंग्रह : कथार्सिसकवयित्री : सारिकाप्रकाशक :शब्दालय प्रकाशनपृष्ठसंख्या : १९६मूल्य : २०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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