Premium|Indian AI startup news 2026 : सर्वम एआय : तंत्रज्ञानाच्या जगात भारतीय भाषा

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comजेव्हा एखादा शेतकरी आत्मविश्वासाने मोबाईलशी मराठीत बोलून शेतीचे नियोजन करेल आणि प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी भाषेचा अडथळा ओलांडून जगातील ज्ञानाशी जोडला जाईल, तेव्हाच एआय क्रांतीचे फळ खऱ्या अर्थाने मिळाले, असे म्हणता येईल. ‘सर्वम एआय’ स्टार्टअपची झेप म्हणजे जगाला दिलेले एक उत्तर आहे, की तंत्रज्ञानाच्या युगात भाषिक विविधता अडथळा नाही.भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या एक सुवर्ण अध्याय लिहिला जात आहे. ही कथा केवळ सिलिकॉन चिप्स किंवा गुंतागुंतीच्या कोडिंगची नाही; तर ती आहे आपल्या अस्मितेची, आपल्या मातीतील विविध भाषांची आणि त्या कोट्यवधी भारतीयांच्या स्वप्नांची, जे आजवर डिजिटल क्रांतीच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीसे दूर होते. ‘सर्वम एआय’ (Sarvam AI) या स्टार्टअपची झेप हे जगाला दिलेले एक उत्तर आहे, की तंत्रज्ञानाच्या युगात भाषिक विविधता हा अडथळा नसून, ती भारताची सर्वात मोठी शक्ती आहे..Premium|China Tech Shock 2026 : ‘एआय’चा ड्रॅगन जागा झाल्यानंतर….बंगळुरूच्या गल्लीतून जागतिक व्यासपीठापर्यंत२०२३ च्या सुमारास बंगळुरूच्या एका छोट्या कार्यालयात दोन तंत्रज्ञांनी एकत्र येऊन एका मोठ्या बदलाची पायाभरणी केली. विवेक राघवन आणि प्रत्युष कुमार या जोडगोळीने जेव्हा ‘सर्वम एआय’ची स्थापना केली, तेव्हा त्यांच्यासमोर एक स्पष्ट ध्येय होते - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) हे केवळ इंग्रजी जाणणाऱ्या मूठभर लोकांसाठी मर्यादित राहू नये. अवघ्या काही महिन्यांच्या कालावधीत या कंपनीने जे साध्य केले, त्याकडे आज संपूर्ण जगाचे तंत्रज्ञान विश्व मोठ्या कुतूहलाने आणि आदराने पाहत आहे. भारताच्या डिजिटल भविष्याचा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग बनला आहे.इंग्रजीची भिंत आणि सामान्य भारतीयांचा संघर्षया संपूर्ण कथेचा उगम एका अतिशय मूलभूत आणि गंभीर प्रश्नात दडलेला आहे. आज जगावर राज्य करणाऱ्या मोठ्या एआय कंपन्या - मग ती ‘ओपनएआय’ (OpenAI) असो, ‘गुगल’ (Google) असो वा ‘मायक्रोसॉफ्ट’ (Microsoft) - यांची सर्व प्रगत प्रणाली प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेवर आधारलेली आहे; परंतु भारताचे वास्तव काय आहे? आपल्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ १० ते १२ टक्के लोक इंग्रजी बोलू किंवा समजू शकतात. उर्वरित ८८ टक्के भारतीय जनता ही मराठी, हिंदी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम आणि बंगाली अशा समृद्ध प्रादेशिक भाषांमध्ये विचार करते, स्वप्ने पाहते आणि आपले दैनंदिन व्यवहार करते.याचाच अर्थ असा, की जोपर्यंत तंत्रज्ञान या भाषांमध्ये संवाद साधत नाही, तोपर्यंत देशातील एक मोठा वर्ग आधुनिक प्रगतीच्या लाभांपासून वंचित राहणार. समजा, महाराष्ट्रातील एखाद्या दुर्गम भागातील शेतकऱ्याला आपल्या पिकावर पडलेल्या नवीन रोगाबद्दल माहिती हवी असेल, तर त्याला इंग्रजीमध्ये प्रश्न विचारावा लागणे ही शोकांतिका आहे किंवा एखादी माता आपल्या बाळाच्या लसीकरणाबद्दल माहिती मिळवू इच्छित असेल; तर तिला भाषेच्या अडथळ्यामुळे अडकून पडावे लागणे हे अन्यायकारक आहे. ‘सर्वम एआय’ने नेमके याच ‘भाषिक विषमते’च्या भिंतीला धडक दिली आहे..केवळ भाषांतर नव्हे; तर ‘स्वदेशी’ बुद्धिमत्ता‘सर्वम एआय’ने देशातील प्रमुख दहा भाषांमध्ये काम करू शकणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे केवळ एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत केलेले ‘ट्रान्सलेशन’ नाही. हे मॉडेल त्या विशिष्ट भाषेची संस्कृती, व्याकरण, लकबी आणि भावना समजून घेण्यास सक्षम आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी ‘सर्वम-१’ (Sarvam-१) सादर केले, जे भारताचे पहिले अस्सल स्वदेशी भाषा मॉडेल ठरले... पण ही तर केवळ सुरुवात होती. या वर्षात त्यांनी आपली क्षमता अधिक विस्तारली. त्यांनी ३० अब्ज पॅरामीटर्स असलेले ‘सर्वम-३० बी’ आणि तब्बल १०५ अब्ज पॅरामीटर्सचे ‘सर्वम-१०५ बी’ हे महाकाय मॉडेल लॉन्च केले. तांत्रिक भाषेत सांगायचे; तर ‘पॅरामीटर्स’ जेवढे जास्त, तेवढी त्या एआयची विचार करण्याची आणि अचूक उत्तर देण्याची क्षमता अधिक असते. भारतीय भाषांच्या रचनेत एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ आणि रूपे असतात. ही जटिलता ओळखून सर्वम एआयने अशा प्रणाली विकसित केल्या आहेत, ज्या आपल्या भाषेतील शब्दांच्या पलीकडील अर्थही सहज समजू शकतात.सरकारचा भक्कम पाठिंबा आणि ‘डिजिटल सार्वभौमत्व’कोणत्याही मोठ्या बदलासाठी सरकारचा विश्वास मिळणे आवश्यक असते. एप्रिल महिन्यात ‘इंडिया एआय मिशन’ (IndiaAI Mission) अंतर्गत सर्वम एआयची निवड होणे, ही या कंपनीच्या यशावर उमटवलेली अधिकृत मोहर आहे. भारताला एआय क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने हे मिशन हाती घेतले आहे. या अंतर्गत कंपनीला ४,०९६ शक्तिशाली ‘NVIDIA H१०० GPU’ प्रोसेसर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हे केवळ संगणक नसून, भारताच्या प्रगतीचे हाय-स्पीड इंजिन आहेत. यासोबतच सरकारने दिलेली ९९ कोटी रुपयांची सबसिडी ही या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे गांभीर्य दर्शवते.याचा सर्वात मोठा फायदा काय? आज जेव्हा आपण चॅटजीपीटी वापरतो, तेव्हा आपला डेटा अमेरिकेतील सर्व्हरवर जातो; पण ‘सर्वम एआय’च्या या उपक्रमामुळे आपली माहिती, आपले प्रश्न आणि आपली उत्तरे भारताच्या सीमांच्या आतच राहतील. हे केवळ तंत्रज्ञानाचे यश नाही; तर देशाच्या सुरक्षिततेच्या आणि ‘डेटा सोव्हरेंटी’च्या दृष्टीने उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे..Premium|India AI Impact Summit : तंत्रज्ञानाच्या जगातील सक्षम शिल्पकार.‘इंडस एआय’ : प्रत्येकाच्या खिशातील हुशार मित्र‘सर्वम एआय’चे तंत्रज्ञान केवळ प्रयोगशाळा किंवा मोठ्या कार्यालयांपुरते मर्यादित नाही. सामान्य माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी ‘इंडस एआय’ (Indus AI) हे चॅट ॲप्लिकेशन बाजारात आणले आहे. आयफोन, अँड्रॉइड आणि डेस्कटॉपवर उपलब्ध असलेले हे ॲप मराठीसह दहा भारतीय भाषांमध्ये प्रवाहीपणे काम करते. या ॲपचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची ‘मिंग्लिश’ किंवा ‘हिंग्लिश’ समजून घेण्याची क्षमता. आपण रोजच्या आयुष्यात शुद्ध मराठीत किंवा शुद्ध इंग्रजीत क्वचितच बोलतो. आपल्या संवादात दोन्ही भाषांची सरमिसळ असते. इंडस एआय ही आपली ‘मिश्र भाषा’ सहजपणे समजून घेते आणि प्रतिसाद देते. हे तंत्रज्ञान वापरताना वापरकर्त्याला असे वाटते, की तो समोरच्या एका जाणकार व्यक्तीशीच बोलत आहे.‘बुलबुल’ आणि आवाजाद्वारे येणारी क्रांतीभारतातील ७० टक्क्यांहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आजही मजकूर टाइप करण्यापेक्षा आवाजाद्वारे (Voice) माहिती शोधणे पसंत करतात. ही गरज ओळखून ‘सर्वम एआय’ने ‘बुलबुल’ (Bulbul) नावाचे ‘व्हॉइस-फर्स्ट’ तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. याचे खरे सामर्थ्य तेव्हा लक्षात येते, जेव्हा आपण नोकिया (Nokia) सोबत झालेल्या त्यांच्या कराराकडे पाहतो.जगात आजही ३० कोटींहून अधिक लोक २जी किंवा ३जी ‘फीचर फोन’ (बटणांचे फोन) वापरतात. यात भारत, बांगलादेश आणि नायजेरियासारख्या देशांचा समावेश आहे. या साध्या फोनवर मोठे ॲप्स चालत नाहीत; पण ‘बुलबुल’च्या मदतीने आता एक साधा शेतकरी आपल्या कीपॅड फोनवरून केवळ आवाजाच्या जोरावर हवामानाचा अंदाज विचारू शकेल किंवा बाजारभावाची माहिती घेऊ शकेल. हे तंत्रज्ञान खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल दरी’ कमी करण्याचे काम करत आहे.कारमध्ये आता मराठीत संवाद : बोश (Bosch) सोबतची युतीतंत्रज्ञानाचा विस्तार केवळ फोनपुरता मर्यादित नाही. बोश कंपनीसोबत झालेल्या करारामुळे आता लवकरच आपल्या गाड्यांमध्येही हे तंत्रज्ञान पाहायला मिळेल. विचार करा, तुम्ही गाडी चालवत असताना केवळ मराठीत सूचना दिलीत - ‘एसी थोडा कमी कर’ किंवा ‘जवळचे पेट्रोलपंप कुठे आहेत?’ आणि गाडीने त्यावर त्वरित कृती केली. हे केवळ आरामदायी नाही; तर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. वाहन चालवताना वारंवार स्क्रीनकडे पाहण्यापेक्षा आवाजाद्वारे नियंत्रण मिळवणे केव्हाही सुरक्षितच..लोकशाहीकरण : तंत्रज्ञान आता सर्वांसाठी खुले‘सर्वम एआय’ने घेतलेला सर्वात धाडसी निर्णय म्हणजे आपली ३०बी आणि १०५बी मॉ डेल्स ‘ओपन-सोर्स’ (Open-source) करणे. याचा अर्थ असा, की कोणताही भारतीय डेव्हलपर किंवा इंजिनिअर या मॉडेल्सचा वापर करून स्वतःचे नवीन ॲप्स किंवा सॉफ्टवेअर विकसित करू शकतो. भारतात सुमारे चार लाख मशीन लर्निंग इंजिनिअर्स आहेत. आतापर्यंत त्यांना परदेशी कंपन्यांच्या मॉडेल्सच्या ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये पाहता येत नव्हते; पण आता ते भारताच्या स्वतःच्या एआयवर संशोधन करू शकतील. यामुळे देशात शेकडो नवीन स्टार्टअप्स उभे राहतील आणि रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील.आधार कार्ड ही प्रत्येक भारतीयाची ओळख आहे. आता या प्रणालीमध्ये ‘सर्वम एआय’च्या तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाणार आहे. अनेकदा मॅन्युअल काम करणाऱ्या कामगारांच्या बोटांचे ठसे अस्पष्ट झाल्यामुळे त्यांना अडचणी येतात; पण आता ‘आवाज’ (Voice) हीच त्यांची नवी ओळख ठरू शकेल. आवाजाद्वारे ओळख पटवणे हे केवळ सोयीचे नाही; तर अत्यंत सुरक्षित आणि समावेशकदेखील आहे.२००९ मध्ये आधार आले, २०१६ मध्ये यूपीआयने क्रांती केली आणि आता २०२४-२५ हे वर्ष ‘एआय क्रांती’चे म्हणून ओळखले जाईल. ‘सर्वम एआय’ ही कंपनी या नवीन प्रवासाचे प्रतीक आहे. भारत आता केवळ तंत्रज्ञान वापरणारा देश उरलेला नाही; तर तो जगाला दिशा देणारे तंत्रज्ञान निर्माण करणारा देश बनला आहे. जेव्हा एखादा शेतकरी आत्मविश्वासाने आपल्या मोबाईलशी मराठीत बोलून शेतीचे नियोजन करेल, जेव्हा एखादी आजी केवळ आवाजाच्या जोरावर आपल्या नातवाशी संपर्क साधेल आणि जेव्हा प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी भाषेचा अडथळा ओलांडून जगातील ज्ञानाशी जोडला जाईल, तेव्हाच या क्रांतीचे फळ खऱ्या अर्थाने मिळाले, असे म्हणता येईल. ‘सर्वम एआय’ने त्या दिशेने दिलेले हे पाऊल भविष्यातील ‘विकसित भारता’ची एक आश्वासक नांदी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 