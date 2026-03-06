प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Indian AI startup news 2026 : सर्वम एआय : तंत्रज्ञानाच्या जगात भारतीय भाषा

Sarvam AI Sarvam-1 launch : भारताची 'एआय' झेप: भाषेची भिंत ओलांडून 'सर्वम एआय'ने घडवला इतिहास; १० भारतीय भाषांमधील स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे ८८ टक्के भारतीयांना मिळणार डिजिटल क्रांतीचा थेट लाभ.
Sarvam AI Sarvam-1 launch

Sarvam AI Sarvam-1 launch

esakal

अवतरण टीम
Updated on

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.com

जेव्हा एखादा शेतकरी आत्मविश्वासाने मोबाईलशी मराठीत बोलून शेतीचे नियोजन करेल आणि प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी भाषेचा अडथळा ओलांडून जगातील ज्ञानाशी जोडला जाईल, तेव्हाच एआय क्रांतीचे फळ खऱ्या अर्थाने मिळाले, असे म्हणता येईल. ‘सर्वम एआय’ स्टार्टअपची झेप म्हणजे जगाला दिलेले एक उत्तर आहे, की तंत्रज्ञानाच्या युगात भाषिक विविधता अडथळा नाही.

भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या एक सुवर्ण अध्याय लिहिला जात आहे. ही कथा केवळ सिलिकॉन चिप्स किंवा गुंतागुंतीच्या कोडिंगची नाही; तर ती आहे आपल्या अस्मितेची, आपल्या मातीतील विविध भाषांची आणि त्या कोट्यवधी भारतीयांच्या स्वप्नांची, जे आजवर डिजिटल क्रांतीच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीसे दूर होते. ‘सर्वम एआय’ (Sarvam AI) या स्टार्टअपची झेप हे जगाला दिलेले एक उत्तर आहे, की तंत्रज्ञानाच्या युगात भाषिक विविधता हा अडथळा नसून, ती भारताची सर्वात मोठी शक्ती आहे.

Loading content, please wait...
Technology
Innovation
artificial intelligence
AI and Creativity

Related Stories

No stories found.