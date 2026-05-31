Premium|AI decision making : एआय आपला शत्रू नाही तर सोबती! मायक्रोसॉफ्टच्या मंचावर रंगली मातबर मॉडेल्सची अनोखी 'बोर्ड मीटिंग'

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरआपल्याला बऱ्याचदा असं वाटतं, की एआय हा कोणीतरी भयंकर शत्रू आहे, तो आपल्या विरोधात टेबलाच्या पलीकडे बसला आहे आणि तो आपल्याला हरवण्यासाठी किंवा आपल्या नोकऱ्या खाण्यासाठीच आला आहे. पण खऱ्या अर्थानं परिस्थिती अगदी वेगळी आहे. आजतरी हे एआय एजंट्स आपल्या विरोधात नाहीत, तर टेबलाच्या आपल्याच बाजूला आपल्याच शेजारी, आपल्या खांद्याला खांदा लावून बसले आहेत. ते आपले अत्यंत हुशार, कधीही न थकता २४/७ काम करणारे आणि जगातल्या माहितीचा अथांग महासागर सेकंदात पिऊन टाकणारे असे मित्र आहेत.तंत्रज्ञानानं गेल्या काही दशकांमध्ये एवढी प्रचंड झेप घेतली आहे, की कधी कधी आपण खरोखरच एका सायन्स फिक्शनचा सिनेमा पाहतोय की काय, असा प्रश्न पडतो. पूर्वीच्या काळी आपण जेव्हा एखादा निर्णय घ्यायचो, तेव्हा फाइल्सचे ढीग, जुनी रेकॉर्ड्स आणि फार तर काही एक्सेल स्प्रेडशीट्स यांच्यावर अवलंबून राहायचो. पण आता परिस्थिती पार बदलली आहे. सुरुवातीला फक्त आकडेमोड करणारा कॉम्प्युटर आता चक्क माणसासारखा विचार करायला लागला आहे आणि एकमेकांशी वादविवादही करायला लागला आहे..गेल्या काही दिवसांपूर्वीचीच गोष्ट आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या 'एआय टूर'मध्ये त्यांचे सीईओ सत्या नडेला मंचावर उभे होते. त्यांनी तिथे एक अतिशय भन्नाट आणि विचार करायला लावणारी संकल्पना मांडली. ही संकल्पना होती आंद्रे कार्पथी (Andrej Karpathy) या प्रख्यात एआय संशोधकाची. या संकल्पनेचं नाव होतं 'एलएलएम काउन्सिल' (LLM Council). आता तुम्ही म्हणाल, हे एलएलएम काउन्सिल म्हणजे नेमकं काय? तर जरा डोळ्यांसमोर चित्र आणा... एका मोठ्या कॉर्पोरेट बोर्डरूममध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची मीटिंग सुरू आहे. पण या मीटिंगला माणसांऐवजी चॅटजीपीटी (ChatGPT), जेमिनी (Gemini), ग्रोक (Grok) आणि क्लॉड (Claude) ही मातबर 'लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स' (LLMs) एकमेकांच्या शेजारी बसली आहेत. या काउन्सिलची गंमत म्हणजे यांपैकी कुणीही एक जण चेअरमन होऊ शकतो आणि बाकीचे त्याचे मेंबर्स होऊ शकतात. सत्या नडेलांनी मंचावर याच काउन्सिलला एक अत्यंत रंजक काम दिलं होतं. त्यांनी सांगितलं होतं, की आजवरच्या क्रिकेटचा संपूर्ण इतिहास, खेळाडूंची आकडेवारी, वेगवेगळे स्टॅटिस्टिक्स आणि आजच्या आधुनिक क्रिकेटच्या गरजा या सगळ्यांचा अत्यंत बारकाईनं अभ्यास करून ''ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'' (GOAT) असा सर्वोत्तम भारतीय क्रिकेट संघ तयार करा. त्याबरोबर या सगळ्या मॉडेल्सनी नुसता डेटाच नाही तपासला, तर अगदी माणसांसारखी एकमेकांशी चर्चा केली. एका मॉडेलनं एखाद्या खेळाडूचं नाव सुचवलं, तर दुसऱ्यानं त्याची परदेशातली रेकॉर्ड्स काढून त्याला विरोध केला. आजच्या टी-ट्वेंटीच्या जमान्यातला लागणारा स्ट्राइक रेट आणि पूर्वीच्या टेस्ट मॅचमधला संयम अशा सगळ्या बाजू तपासून त्यांनी शेवटी एक अफलातून टीम बनवली. हे सगळं मंचावर प्रत्यक्ष बघताना लोक अक्षरशः थक्क झाले होते... !!निर्णय कुणी घ्यायचा?आता हे क्रिकेटचं उदाहरण वरवर पाहता खूपच साधं किंवा गमतीशीर वाटू शकतं, पण थोडा खोलवर जाऊन विचार केला, तर यामागे दडलेली केवढी मोठी ताकद आहे हे आपल्या लक्षात येतं. जर ही एआय मॉडेल्स एवढ्या अचूकपणे, सगळ्या बाजू तपासून आणि एकमेकांच्या चुका दुरुस्त करून क्रिकेटची टीम निवडू शकतात, तर मग मोठ्या कंपन्यांच्या बोर्डरूममध्ये हीच मॉडेल्स अत्यंत महत्त्वाचे आणि गुंतागुंतीचे निर्णय घेण्यासाठी का वापरली जाऊ नयेत? आजकाल जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये सतत काही ना काही जीवघेणे आणि अस्तित्वाचे प्रश्न उभे असतात. समजा, कंपनीच्या हातात एक हजार कोटी रुपये आहेत आणि त्यांच्यासमोर दोन मोठे पर्याय आहेत. प्रोजेक्ट ''ए'' मध्ये गुंतवणूक करायची की प्रोजेक्ट ''बी''मध्ये? की सध्या मार्केटची बिघडलेली परिस्थिती बघता अजिबातच गुंतवणूक न करता थांबायचं? एखादी नवीन आणि वेगानं वाढणारी स्टार्टअप कंपनी विकत घ्यायची की तिला आपला स्पर्धक म्हणून उभं राहू द्यायचं?किंवा मोठ्या कंपन्यांना अनेकदा असा प्रश्न पडतो, की एखाद्या अत्यंत महत्त्वाच्या लीडरशिप पोझिशनसाठी, समजा कंपनीचा नवा सीईओ किंवा सीटीओ निवडायचा आहे आणि त्यासाठी दोनतीन तगड्या उमेदवारांमधून नेमकी कुणाची निवड करायची? अशा वेळी आपण या एलएलएमएसना नुसता आकड्यांचा डेटा, बॅलन्स शीट किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच नाही, तर त्या उमेदवारांबद्दलची ''क्वालिटेटिव्ह'' माहिती म्हणजे त्यांच्या कामाची पद्धत, त्यांचा स्वभाव, त्यांनी भूतकाळात हाताळलेली संकटं असे सगळे बारकावे दिले, तर ती आपल्याला अत्यंत तटस्थ आणि अचूक असा सल्ला देऊ शकतात. माणसांच्या निर्णयांमध्ये अनेकदा त्यांचे स्वतःचे पूर्वग्रह, राग-लोभ, इगो आणि थकवा यांसारख्या मानवी मर्यादांचा नकळतपणे अडथळा येतो. पण एआयला या भावना नसतात. तो फक्त डेटा, फॅक्ट्स आणि लॉजिक यांच्या आधारावर आपल्याला सांगू शकतो की कंपनीसाठी खऱ्या अर्थानं फायद्याचं काय आहे आणि धोक्याचं काय आहे ते..संचालक मंडळात आला एआयआपल्याला कदाचित वाटेल, की हे सगळं अजून फक्त कागदावरच आहे आणि वास्तवात यायला खूप वर्षे लागतील. पण तसं नाहीये. हे आता प्रत्यक्ष घडायला लागलंय आणि जगातल्या काही कंपन्यांनी तर चक्क एआयला आपल्या ''बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स''मध्ये अधिकृतपणे जागा द्यायला सुरुवात केली आहे. ''डिजिटल हेल्थ असोसिएट्स'' या कंपनीनं जगात पहिल्यांदाच एका एआयला आपला अधिकृत ''बोर्ड मेंबर'' म्हणून घोषित केलं आणि सगळ्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. एवढंच नाही, तर लंडनमध्ये ''अलिआंडो (ALIANDO) ''नावाच्या मायक्रोसॉफ्टच्या एका ग्लोबल पार्टनर कंपनीनंही त्यांच्या भविष्यातल्या स्ट्रॅटेजिक निर्णयांमध्ये मदत मिळवण्यासाठी नुकतीच एका ''एआय बोर्ड मेंबर''ची नेमणूक केली आहे. हा एआय मेंबर कंपनीचा जगभरातला डेटा तपासून त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कुठे विस्तार करायचा, याचा पूर्वग्रहविरहित सल्ला देणार आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या क् 