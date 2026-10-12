Premium|School Library and Reading Culture : शालेय ग्रंथालये पुस्तकांनी नव्हे, वाचनप्रेमी विद्यार्थ्यांनी समृद्ध व्हावीत

सुदाम कुंभार - sakal.avtaran@gmail.comडॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनी ‘वाचन प्रेरणा दिन’ साजरा करण्याची कल्पना सुंदर आहे; पण त्यांना खरी आदरांजली १५ ऑक्टोबरच्या एका दिवसापुरती मर्यादित नसून, पुढील ३६४ दिवस विद्यार्थी किती वाचतात यात आहे. शाळेच्या ग्रंथालयाचे खरे यश पुस्तकांच्या संख्येत नव्हे; तर त्यातून घडणाऱ्या वाचनप्रेमी आणि स्वतंत्र विचार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांत आहे. शालेय ग्रंथालये पुस्तकांनी भरलेली बंद कपाटे न राहता खऱ्या अर्थाने जिवंत अध्ययन केंद्रे बनायला हवीत.शाळेतील ग्रंथालय म्हटले, की डोळ्यांसमोर नेमके काय येते? पुस्तकांनी भरलेली कपाटे, त्यांना लावलेली कुलपे, नोंदवहीत व्यवस्थित नोंद केलेली पुस्तके आणि आठवड्याच्या वेळापत्रकात दाखवलेली एखादी ‘ग्रंथालय तासिका’ की हातात पुस्तक घेऊन शांतपणे वाचणारे विद्यार्थी, वाचलेल्या पुस्तकांवर मित्रांशी चर्चा करणारे गट, पुस्तकांची परीक्षणे लिहिणारी मुले, लेखक-कवींशी संवाद साधणारे विद्यार्थी, वाचन कट्टे आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांनी जिवंत झालेले अध्ययन केंद्र? या दोन चित्रांमधील फरक केवळ ग्रंथालयाच्या रचनेचा नाही; तर वाचन संस्कृतीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचाही आहे. त्यामुळेच शाळेतील ग्रंथालयाचे नेमके स्वरूप आणि त्याची भूमिका यांचा आज अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे..महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनी, म्हणजेच १५ ऑक्टोबर रोजी ‘वाचन प्रेरणा दिन’ साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामागील उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची प्रेरणा निर्माण करणे आणि त्याची आवड वृद्धिंगत करणे हा आहे. परंतु आज आठ वर्षांनंतर एक समीक्षात्मक प्रश्न विचारला पाहिजे - वाचन प्रेरणा दिन आपण साजरा करतो आहोत; पण विद्यार्थ्यांमध्ये खरोखर वाचन संस्कृती निर्माण झाली आहे का?शासन परिपत्रकातील कल्पना खूप व्यापक आहे. अंमलबजावणी किती, याबाबत खरोखरच उत्तरे शोधण्याची वेळ आलेली आहे. या परिपत्रकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात वाचन प्रेरणा दिन केवळ भाषणे, प्रतिमापूजन किंवा औपचारिक कार्यक्रमापुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कामकाजाच्या वेळेत किमान अर्धा तास वाचन करावे, सामूहिक ‘वाचनाचा ध्यास’ घ्यावा, मित्र व कुटुंबीयांना पुस्तक भेट द्यावे, महिन्यातील एक दिवस ‘नो गॅजेट डे’ पाळावा आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांत पुष्पगुच्छाऐवजी पुस्तक भेट द्यावे, अशा कृतिशील सूचना त्यात आहेत. त्याही पुढे जाऊन शाळा, महाविद्यालये व ग्रंथालयांच्या परिसरात ‘डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम वाचन कट्टा’, ‘एक व्यक्ती - एक पुस्तक भेट’, ‘वाचू आनंदे’ तासिका, पुस्तकांवरील चर्चासत्रे, लेखक-कवींचा विद्यार्थ्यांशी संवाद किंवा लेखक तुमच्या भेटीला, पुस्तक प्रदर्शन आणि विद्यार्थ्यांचे पुस्तक-चर्चा गट अशा अनेक कल्पना शासनाने सुचवल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हे उपक्रम केवळ उदाहरणादाखल असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले असून, शाळांना स्वतःच्या स्तरावर आणखी अभिनव उपक्रम राबविण्याची मुभाही दिली आहे. म्हणून प्रश्न धोरणाचा कमी आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीचा अधिक आहे..१५ ऑक्टोबरपुरती वाचन प्रेरणा नको. दरवर्षी १५ ऑक्टोबरलाडॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करणे, पुस्तक प्रदर्शन भरविणे, एखादे भाषण किंवा वाचन स्पर्धा घेणे, छायाचित्रे काढणे आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ग्रंथालय पूर्ववत बंदिस्त होणे यातून वाचन संस्कृती निर्माण होणार नाही. वाचन प्रेरणा हा ‘दिनविशेष’ नसून, शाळेच्या दैनंदिन शैक्षणिक संस्कृतीचा भाग झाला पाहिजे. शासन परिपत्रकाचा मूळ हेतूही केवळ एका दिवसाचा उत्सव नसून, विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड आणि सवय लावणे हा असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे प्रत्येक शाळेने स्वतःला काही प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता आहे. ग्रंथालयाची स्वतंत्र तासिका आहे का? ती प्रत्यक्ष घेतली जाते का? प्रशिक्षित ग्रंथपाल उपलब्ध आहे का? विद्यार्थ्यांना पुस्तकांच्या कपाटांपर्यंत मुक्त प्रवेश आहे का? विद्यार्थी स्वतः पुस्तक निवडू शकतात का? त्यांच्या वयानुसार आणि आवडीनुसार पुस्तके आहेत का? वाचलेल्या पुस्तकाविषयी बोलण्याची किंवा लिहिण्याची संधी मिळते का? वर्षभरातील विद्यार्थ्यांच्या वाचन प्रगतीचे कोणत्याही स्वरूपात मूल्यमापन होते का किंवा सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे वाचन कौशल्य तपासले जाते का किंवा विद्यार्थ्यांना तशी संधी दिली जाते का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील, तर ग्रंथालय आहे परंतु वाचन संस्कृती नाही, असेच म्हणावे लागेल.ग्रंथालय म्हणजे पुस्तकांचे गोदाम नव्हे. शाळेतील ग्रंथालयाची गुणवत्ता केवळ त्यात किती हजार पुस्तके आहेत, यावर मोजता येणार नाही. ती पुस्तके किती विद्यार्थ्यांच्या हातात गेली, किती वाचली गेली, त्यातून किती प्रश्न निर्माण झाले, विद्यार्थ्यांच्या शब्दसंपत्तीत किती भर पडली आणि त्यांच्या विचार व अभिव्यक्तीत काय बदल झाले ही खरी फलनिष्पत्ती आहे. त्यासाठी ग्रंथालयात ‘क्लोज्ड एक्सेस’ऐवजी शक्य तिथे ‘ओपन एक्सेस’ ही भूमिका स्वीकारली पाहिजे. ग्रंथपालाची भूमिका ही पुस्तकांची आवक-जावक नोंदविणाऱ्या कर्मचाऱ्यापुरती मर्यादित न राहता ‘वाचन सुलभक’ अशी व्हायला हवी. ग्रंथपालाने विद्यार्थ्यांचे वय, भाषा, वाचन पातळी आणि आवडी समजून त्यांना योग्य पुस्तकाकडे नेले पाहिजे. मोबाईलच्या स्क्रीनने पुस्तकाचे पान मागे टाकले आहे का, या प्रश्नाचा विचार करताना आजचा विद्यार्थी मोबाईल, टॅबलेट, लॅपटॉप, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट व्हिडिओ आणि तत्काळ उपलब्ध होणाऱ्या एआय माहितीच्या वातावरणात वाढत आहे. त्यामुळे त्याची माहिती मिळविण्याची पद्धत बदलली आहे. डिजिटल साधने शत्रू नाहीत; उलट ई-पुस्तके, डिजिटल ग्रंथालये आणि शैक्षणिक सामग्री ही वाचनाची नवी साधने ठरू शकतात. समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा दीर्घकाळ एकाग्रतेने वाचण्याची सवय कमी होते आणि सतत बदलणाऱ्या दृश्य-माहितीची सवय वाढते..Premium|Dr Milind Shinde Father Retirement Story : निवृत्तीनंतर वकिली आणि शेतीची स्वप्ने; वडिलांच्या आयुष्यात पुढे काय घडले?.विशेष म्हणजे २०१८च्या परिपत्रकानेच महिन्यातील एक दिवस ‘नो गॅजेट डे’ म्हणून पाळून मोबाईल व सोशल माध्यमांपासून दूर राहिलेला वेळ वाचनासाठी देण्याची कल्पना मांडली होती. आजच्या परिस्थितीत ही कल्पना अधिकच समर्पक वाटते. कमी होत चाललेली शब्दसंपत्ती गंभीर संकेत आहे. वाचन कमी झाल्याचा परिणाम केवळ भाषा विषयाच्या गुणांवर होत नाही. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शब्दसंपत्तीवर, लेखनावर, मौखिक अभिव्यक्तीवर, कल्पनाशक्तीवर, आकलनावर आणि विचार मांडण्याच्या क्षमतेवर होतो. विद्यार्थ्यांच्या परस्पर संवादातील भाषाही याच संदर्भात तपासण्याची गरज आहे. अश्लील किंवा अपमानास्पद शब्द वापरणे, सोशल मीडियातून आलेली आक्रमक भाषा सहजपणे वापरणे या बाबींकडे केवळ ‘शिस्तीचा प्रश्न’ म्हणून पाहून चालणार नाही. त्या मर्यादित भाषिक पर्याय, संवादकौशल्याचा अभाव आणि संवेदनशील अभिव्यक्ती विकसित न होण्याशीही संबंधित असू शकतात.दर्जेदार साहित्याचे वाचन विद्यार्थ्याला फक्त नवीन शब्द देत नाहीत; तर ते त्याला भावना व्यक्त करण्याची भाषा, मतभेद मांडण्याची सभ्य पद्धत, दुसऱ्याच्या अनुभवाकडे पाहण्याची संवेदनशीलता आणि संवादाचे पर्यायी शब्द देते. म्हणून वाचन संस्कृती ही भाषा विकासाबरोबरच मूल्यशिक्षणाशी जोडली पाहिजे. बदलत्या भविष्यासाठी वाचन अधिक आवश्यक व अनिवार्य आहे. शासकीय धोरणे, अभ्यासक्रम, परीक्षा, रोजगाराचे स्वरूप आणि भविष्यातील शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्ये वेगाने बदलत आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ पाठ्यपुस्तकातील माहिती लक्षात ठेवणारा विद्यार्थी पुरेसा ठरणार नाही.भविष्यातील विद्यार्थ्याला सूचना वाचून समजणे, मोठ्या मजकुरातून आवश्यक माहिती शोधणे, दोन स्रोतांची तुलना करणे, तथ्य आणि मत यांतील फरक ओळखणे, स्वतःचे मत तर्कशुद्धपणे लिहिणे आणि नवीन विषय स्वतः शिकणे आवश्यक असेल. म्हणून वाचन हे भाषा विषयाचे कौशल्य नसून, भविष्यातील रोजगारक्षमतेचे मूलभूत कौशल्य आहे. वाचनाचे मूल्यमापन हवेच; पण आणखी एक नवीन वेगळी परीक्षा नको. शाळेत वाचन तासिका सुरू केली आणि विद्यार्थ्यांना पुस्तक दिले म्हणजे काम पूर्ण झाले, असे मानता येणार नाही. वाचनातून काय साध्य झाले, हे समजण्यासाठी साधी, आनंददायी आणि सातत्यपूर्ण पद्धत असावी..प्रत्येक पुस्तकानंतर प्रश्नपत्रिका देणे हा उपाय नाही. त्याऐवजी विद्यार्थी ‘मला आवडलेले वाक्य’, ‘मला न आवडलेली गोष्ट,’ ‘या पुस्तकातून मला पडलेला प्रश्न,’ ‘मी लेखक असतो तर शेवट कसा केला असता?’ अशा छोट्या नोंदी करू शकतो. महिन्यातून एकदा दोन मिनिटांचे पुस्तक कथन, मित्राला पुस्तकाची शिफारस किंवा छोटेखानी पुस्तक परीक्षण करता येईल. त्यातून शिक्षकांना विद्यार्थ्याचे वाचन समजेल आणि त्याला वाचन परीक्षा न वाटता अनुभव वाटेल.पालकांनीही वाचन करणे तेवढेच अनिवार्य वाटते. ‘मुलगा पुस्तक वाचत नाही,’ अशी तक्रार करणाऱ्या पालकांनी स्वतःलाही प्रश्न विचारायला हवा - मुलाने मला शेवटचे पुस्तक वाचताना कधी पाहिले? शाळेत महिन्यातून एकदा ‘पालक वाचन कट्टा’ आयोजित करता येईल. पालकांनी स्वतः वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल बोलावे, मुलांसोबत २०-३० मिनिटे वाचावे किंवा आपल्या व्यवसायाशी संबंधित एखादा उपयुक्त लेख/पुस्तक विद्यार्थ्यांना परिचित करून द्यावे. वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी मोठ्या आर्थिक योजनेपेक्षा सातत्यपूर्ण छोट्या कृती अधिक प्रभावी ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, विद्यार्थी वाचन कट्टा आणि पालक वाचन कट्टा, वर्गनिहाय छोटी पुस्तक पेटी, प्रत्येक वर्गात ‘आज मी काय वाचले?,’ आठवड्यातून एक मुक्त वाचन तासिका, महिन्यातून एकदा ‘नो गॅजेट’, फक्त वाचन तासिका, लेखक-कवी-साहित्यिकांशी संवाद, पुस्तक मित्र योजना, पुस्तक परीक्षण, कथा अभिवाचन, पुस्तक प्रदर्शन, ‘एक विद्यार्थी-एक पुस्तक शिफारस’, १ आॅक्टोबर २०२५च्या शासन निर्णयानुसार, माजी विद्यार्थी संघाच्या समन्वयातून शाळेत ग्रंथालयाची उभारणी तसेच त्यासाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती करता येऊ शकते..Premium|Warli Painting : वारली चित्रशैलीतील लहान-मोठी माणसं एकाच साच्यातून का चितारली जातात? .लेखक-कवींना विद्यार्थ्यांशी संवादासाठी शाळेत आमंत्रित करण्याची सूचना २०१८च्या शासन परिपत्रकातही स्पष्टपणे करण्यात आली आहे. त्यासोबतच मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीपुरते वाचन मर्यादित न ठेवता विज्ञान, गणित, इतिहास, पर्यावरण, क्रीडा, कला, चरित्रे, प्रवासवर्णने, वर्तमानपत्रे आणि विद्यार्थ्यांच्या आवडीच्या विषयांचे साहित्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे. वाचन संस्कृती ही केवळ भाषा शिक्षकाची जबाबदारी नाही; तर ती संपूर्ण शाळेची जबाबदारी आहे. २०१८चे परिपत्रक प्रेरणादायी उपक्रम सुचवते; परंतु आता आठ वर्षांच्या कालावधीनंतर धोरणाला पुढच्या टप्प्यावर नेण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक शाळेसाठी केवळ ‘वाचन प्रेरणा दिन साजरा केला का?’ एवढाच प्रश्न न विचारता ग्रंथालय कार्यरत आहे का, नियमित वाचन तासिका प्रत्यक्ष घेतली जाते का, विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचा सुलभ प्रवेश आहे का, प्रशिक्षित ग्रंथपाल उपलब्ध आहे का, वर्षभरात किती पुस्तके विद्यार्थ्यांनी वाचली, पुस्तक चर्चा व साहित्यिक संवाद किती झाले आणि विद्यार्थ्यांच्या वाचन-लेखन क्षमतेत काय प्रगती झाली, अशा गुणवत्ता निकषांकडे लक्ष दिले पाहिजे.डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनी ‘वाचन प्रेरणा दिन’ साजरा करण्याची कल्पना सुंदर आहे; पण त्यांना खरी आदरांजली १५ ऑक्टोबरच्या एका दिवसापुरती मर्यादित नसून, १६ ऑक्टोबरपासून पुढील ३६४ दिवस विद्यार्थी किती वाचतात, यात आहे. ग्रंथालयातील पुस्तकांची संख्या ही शाळेची संपत्ती असू शकते; पण वाचलेली पुस्तके ही विद्यार्थ्यांची बौद्धिक संपत्ती असते. म्हणूनच आज प्रत्येक शाळेने स्वतःला एकच प्रश्न विचारायला हवा - ‘आपल्या शाळेत ग्रंथालय आहे; पण वाचनसंस्कृती आहे का?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असे मिळू लागेल, तेव्हाच शालेय ग्रंथालये पुस्तकांनी भरलेली बंद कपाटे न राहता, खऱ्या अर्थाने जिवंत अध्ययन केंद्रे बनतील. sudamgk91261@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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