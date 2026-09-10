Premium|School Memories : शाळा सोडल्यानंतरही मनात का जिवंत राहतात बालपणीच्या आठवणी?

किशोर बळीआदरणीय गुरुजी, साष्टांग नमस्कार... शाळा सोडून आज कितीतरी वर्षं उलटून गेलीत; परंतु मनात आजही आठवणींची शाळा भरत असते. केवळ व्यवहाराची भाषा करणाऱ्या दुनियादारीत मन रमत नाही आणि त्या आठवणींच्या प्रदेशातून मात्र परत यावंसं वाटत नाही. शाळेतील वर्गखोल्या, समोरचं मैदान, तिथली झाडं-वेली, रंगमंच, मित्र-मैत्रिणी, शिक्षकवृंद हे सगळं जग टवटवीतपणे मनाच्या पडद्यावर उमटत राहतं. आज सगळं असूनही काहीतरी हरवल्याची जाणीव मनात सलत राहते आणि गरिबीतले ते दिवसच खऱ्या अर्थाने श्रीमंत होते, हे उमगायला लागतं. माणसांच्या गर्दीत माणूसपणच हरवत चाललेलं असताना साने गुरुजींच्या शब्दात प्रेमाचा धर्म समजावून सांगणारी शाळा खूप आठवते. कधी कधी मन फार उदासवाणं होऊन जातं. अगदी कशाकशातच रमत नाही. बाहेर कोलाहल, मनात शांतता... बाहेर गर्दी, आत एकटेपणा... बाहेर चोहीकडे लख्ख प्रकाश आणि आतून मात्र अंधारून आलेलं असतं. अशा वेळी गुरुजी तुमची खूप आठवण येते..Vinod Kumar Shukla : ज्ञानपीठ विजेते विनोद कुमार शुक्ल; सोशल मीडियाच्या युगात साहित्याचा नवा प्रवास.ऊन, वारा, पाऊस, थंडी काहीही असो, शाळा कधीच चुकवावीशी वाटत नव्हती. आजही प्रार्थनेचे आणि राष्ट्रगीताचे शब्द मनात गुंजत असल्यासारखे वाटतात. संपूर्ण मैदानभर रांगेत उभे असलेले विद्यार्थी ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत,’ असं मोठमोठ्याने म्हणताना आजही आठवतात. आजूबाजूच्या दहा ते पंधरा गावांतली शिकायला येणारी मुलं आणि तन्मयतेने शिकवणारे वेगवेगळ्या विषयांचे शिक्षक डोळ्यासमोर दिसतात. दर शनिवारी होणारी बालसभा, वेगवेगळे खेळ आणि क्रीडा स्पर्धा, वर्षातून एकदा येणारं स्नेहसंमेलन हे सगळं काही डोळ्यांसमोरून तरळून जातं. आई-वडिलांनंतर शिक्षक आणि आपल्या घरानंतर आपली शाळा मोलाची वाटते. मायेचा ओलावा देणारी, आत्मविश्वास जागवणारी आणि आपल्याला माणूस म्हणून घडवणारी शाळा विसरता येणं कदापि शक्य नाही. आजही शाळेतल्या एखाद्या मित्र-मैत्रिणीची भेट किंवा फोनवरून होणारा संवाद मनाला दिलासा देऊन जातो, सुखावून जातो, जगण्याची ऊर्जा प्रदान करून जातो...बारावीच्या निरोप समारंभातील तुमचं भावस्पर्शी भाषण आणि सगळ्या मुला-मुलींचे पाणावलेले डोळे, प्रत्येकाच्या डोळ्यातून पाझरलेला एकमेकांबद्दलचा जिव्हाळा आजही मनाला हळवं करून जातो. शाळेतील निर्व्याज मैत्रीचे दिवस आणि त्यानंतरचा व्यवहारी जगातील संघर्ष, असे खरेतर आयुष्याचे सरळ सरळ दोन भाग करता येतील. आज कुठलीही किंमत चुकवतो म्हटलं तरीदेखील ते बालपण पुन्हा परतून येऊ शकत नाही. निसटून गेलेले ते क्षण जर जपता आले असते आणि जीवनाच्या प्रवासात तुमच्यासारखी चांगली माणसं मार्ग दाखवायला सदैव सोबत असती, तर किती चांगलं झालं असतं! पण असा यू टर्न आयुष्यात कधी घेता येत नसतो..तुम्ही आमच्या जीवनाचा पाया घातला. आमच्या अस्तित्वाचीच एक प्रकारे उभारणी केली. आमच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार दिला. शाळेत जे काही तुमच्याकडून शिकलो, ती शिदोरी आता आयुष्यभर पुरणार आहे आणि पुरूनही उरणार आहे. ‘जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो... भूता परस्परे जडो, मैत्र जिवांचे’ या ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानाचा अर्थ तुम्ही आम्हाला उलगडून सांगितला होता. ‘ऐसी कळवळ्याची जाती, करी लाभाविन प्रीती’ या अभंगातून भेटणाऱ्या तुकोबारायांची ओळख तुम्हीच तर आम्हाला शाळेत करून दिली होती. ‘खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे’ असे सांगणारे साने गुरुजी आम्हाला तुमच्यातच दिसले होते. गाडगेबाबांनी सांगितलेला रोकडा धर्म आणि राष्ट्रसंतांच्या ग्रामगीतेतील मर्म तुमच्यामुळेच आम्हाला आकळलं होतं गुरुजी. छत्रपती शिवरायांच्या चरित्रातून ओसंडून वाहणारा स्वाभिमान आणि भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कर्तृत्वातून मिळालेली संघर्षरत राहण्याची प्रेरणा आजही नसानसातून वाहत असल्यासारखी वाटते. ‘ख्रिस्त महंमद, मांग ब्राह्मणाशी, धरावे पोटाशी, बंधुपरी’ हे महात्मा फुले यांचं तत्त्वज्ञान आणि स्त्री-शिक्षणासाठी स्वतःचं अख्खं अस्तित्वच समर्पित करणारी सावित्रीबाई तुमच्याच अध्यापनातून आमच्या मेंदूमध्ये झरत गेली..हे तुम्ही सगळ्यांनाच शिकवलंत गुरुजी; परंतु काहींनी केवळ पुस्तकातच ठेवलं, काहींनी परीक्षेत पेपरमध्ये लिहिलं आणि मोजक्याच काही विद्यार्थ्यांनी आपल्या जगण्यात उतरवलं. ‘भारत माझा देश आहे’ अशी प्रतिज्ञा करणाऱ्या किती जणांना तो माझा वाटतो आणि ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ असे मोठ्याने म्हणणाऱ्या किती जणांना अवतीभोवतीचे भारतीय आपले बांधव वाटतात, हे मोठं प्रश्नचिन्हच आहे गुरुजी. आम्ही तुमच्याकडून अधिक शिकलो की माणसा-माणसात दरी निर्माण करणाऱ्या इथल्या सामाजिक, राजकीय आणि तथाकथित धार्मिक व्यवस्थेकडून, हा खरंतर मनात सलणारा प्रश्न आहे. एखादा माणूस भेटल्यानंतर त्याच्या आडनावावरून त्याच्या जाती-धर्माचा अंदाज लावणारं एक वेगळंच सॉफ्टवेअर आमच्या विषारी मेंदूत इन्स्टॉल झालेलं आहे गुरुजी. माणसा-माणसात दुरावा निर्माण करणारे इतके बहाणे आम्ही शोधून काढलेले आहेत, की एकाच राष्ट्रात अनेक राष्ट्रं नांदत असल्यासारखी वाटतात. त्यामुळे मंगळावर पाणी आहे अथवा नाही, याचा शोध घ्यायला निघालेलो आम्ही अद्यापही माणसात माणुसकीचा पाझर आहे की नाही, याचा शोध लावू शकलेलो नाही. जात-पात, धर्म-पंथ, पक्ष, प्रदेश, भाषा या सगळ्या संकुचित निष्ठांच्या पलीकडे मानवतेचं एक निरामय जग आहे. ते जग आम्हाला कधी समजूनच घेता आलं नाही. त्यामुळे आम्हाला भारतीय होता आलं नाही आणि पर्यायाने माणूस होता आलं नाही. त्यामुळे कुणासाठी आपल्या डोळ्यात पाणी येण्याऐवजी कोणालातरी आम्ही पाण्यात पाहण्यातच धन्यता मानत आहोत, हे चित्र मोठं विदारक आहे. तुम्ही मानवतेची दिशा दाखवली होती खरी; परंतु आम्ही मात्र वेगळ्याच दिशेने चाललो आहोत...माफ करा गुरुजी!तुमचाच एक विद्यार्थीकिशोर - kishorbali11@gmail.comलेखक कवी, अभिनेते आणि निवेदक असून वऱ्हाडी बोलीतील लेखनासाठी लोकप्रिय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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