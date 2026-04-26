Premium|Human–Machine Future : बुद्धिमत्तेचं संवर्धन की अस्तित्वाचं विसर्जन?

Future of Biotechnology and AI : माणूस आणि मशीनमधील रेषा धूसर होत असून, एक्सो-स्केलेटन्स व मेंदूतील चिप्समुळे आपण 'सुपर ह्युमन' होण्याच्या उंबरठ्यावर आहोत; मात्र या तांत्रिक प्रगतीत मानवी संवेदना आणि भावना हरवण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
Human–Machine Future

Human–Machine Future

अच्युत गोडबोले achyut.gobole@gmail.com
रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.com

हळूहळू माणूस आणि मशिन यांच्यातली रेषा धूसर व्हायला लागेल. जेव्हा तुमच्या शरीरातले निम्म्याहून अधिक अवयव कृत्रिम असतील, तुमचा मेंदू सतत क्लाउडला कनेक्टेड असेल, तेव्हा तुम्ही नक्की ‘माणूस’ उराल की ‘रोबोट’ व्हाल? मानवी मर्यादा या खरं तर आपल्याला माणूस बनवतात. आपण थकतो, आपल्याला भूक लागते, आपण चुका करतो आणि आपण विसरतो, या मर्यादांमुळेच आपण नवनवीन मार्ग शोधतो. जर आपण ‘सुपर ह्युमन’ झालो, तर आपल्यातल्या संवेदना आणि भावनांचं काय होईल?

विज्ञानाच्या साहाय्यानं १५० वर्षांपर्यंतचं निरोगी आयुष्य कसं गाठता येईल, याचा आढावा गेल्या भागात आपण घेतला. जनुकीय कात्री आणि अल्फाफोल्डसारख्या ‘एआय’ मॉडेल्समुळे शरीराच्या आतल्या दुरुस्त्या तर शक्य झाल्या आहेतच; पण आता विज्ञानाची नजर शरीराच्या ‘बाहेर’ आणि थेट मेंदूच्या ‘आत’ वळली आहे. आपण फक्त दीर्घायुषी होऊन थांबणार नाही आहोत, तर आपण ‘सुपर ह्युमन्स’ किंवा ‘ऑगमेंटेड ह्युमन्स’ होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. पण या प्रक्रियेत आपण नक्की काय मिळवणार आहोत आणि काय गमावणार आहोत, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

Forensic Science
artificial intelligence
AI and Creativity
Privacy Risks of AI

