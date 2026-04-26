Premium|Human–Machine Future : बुद्धिमत्तेचं संवर्धन की अस्तित्वाचं विसर्जन?

रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comहळूहळू माणूस आणि मशिन यांच्यातली रेषा धूसर व्हायला लागेल. जेव्हा तुमच्या शरीरातले निम्म्याहून अधिक अवयव कृत्रिम असतील, तुमचा मेंदू सतत क्लाउडला कनेक्टेड असेल, तेव्हा तुम्ही नक्की 'माणूस' उराल की 'रोबोट' व्हाल? मानवी मर्यादा या खरं तर आपल्याला माणूस बनवतात. आपण थकतो, आपल्याला भूक लागते, आपण चुका करतो आणि आपण विसरतो, या मर्यादांमुळेच आपण नवनवीन मार्ग शोधतो. जर आपण 'सुपर ह्युमन' झालो, तर आपल्यातल्या संवेदना आणि भावनांचं काय होईल?विज्ञानाच्या साहाय्यानं १५० वर्षांपर्यंतचं निरोगी आयुष्य कसं गाठता येईल, याचा आढावा गेल्या भागात आपण घेतला. जनुकीय कात्री आणि अल्फाफोल्डसारख्या 'एआय' मॉडेल्समुळे शरीराच्या आतल्या दुरुस्त्या तर शक्य झाल्या आहेतच; पण आता विज्ञानाची नजर शरीराच्या 'बाहेर' आणि थेट मेंदूच्या 'आत' वळली आहे. आपण फक्त दीर्घायुषी होऊन थांबणार नाही आहोत, तर आपण 'सुपर ह्युमन्स' किंवा 'ऑगमेंटेड ह्युमन्स' होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. पण या प्रक्रियेत आपण नक्की काय मिळवणार आहोत आणि काय गमावणार आहोत, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे..आजवर तंत्रज्ञान हे आपल्या हातातलं साधन होतं, मग ते मोबाईल असो वा लॅपटॉप. पण आता हे तंत्रज्ञान आपल्या शरीराचा अविभाज्य भाग बनू पाहतंय. विचार करा, एखादा जड वजनाचा बॉक्स उचलायचा असेल, तर आज आपल्याला कोणा एका ताकदवान माणसाची किंवा क्रेनची मदत लागते. पण 'एक्सो-स्केलेटन्स'मुळे हे चित्र बदलणार आहे. हे एक प्रकारचं बाह्य रोबोटिक कवच आहे, जे परिधान केल्यावर सामान्य माणसाची ताकद दहापटीनं वाढू शकते. अपंग व्यक्तींना पुन्हा चालायला लावणं हा याचा प्राथमिक उद्देश असला, तरी भविष्यात कारखान्यांमध्ये काम करणारे कामगार किंवा युद्धभूमीवरचे सैनिक ही निम्म्याहून अधिक मशिन्स असतील. शरीराची ही ताकद वाढवणं इथपर्यंत ठीक आहे, पण खरा थरार (किंवा धोका) दडला आहे तो आपल्या मेंदूमध्ये.इलॉन मस्कची 'न्यूरालिंक' ही कंपनी सध्या जे प्रयोग करतेय, ते वाचून अंगावर काटा येतो. मेंदूमध्ये एक छोटी चिप बसवून थेट संगणकाशी संवाद साधणं आता शक्य होतंय. यालाच आपण 'ब्रेन-कॉम्प्युटर इंटरफेस' म्हणतो. आज आपल्याला एखादी गोष्ट शिकण्यासाठी वर्षानुवर्षं घालवावी लागतात. समजा, तुम्हाला फ्रेंच भाषा शिकायची आहे किंवा क्वांटम फिजिक्स समजून घ्यायचं आहे, तर त्यासाठी प्रचंड कष्ट घ्यावे लागतात. पण भविष्यात हे सगळं एखाद्या 'अॅप'सारखं असेल. मेंदूच्या चिपमध्ये डेटा डाउनलोड केला की तो विषय तुम्हाला आत्मसात! ज्याला आपण 'ऑगमेंटेड डिजिटल ब्रेन' म्हणतो, तो तुमच्या बुद्धिमत्तेला अशा उंचीवर नेऊन ठेवेल की जिथे विस्मरण हा शब्दच अस्तित्वात नसेल. तुमची विचार करण्याची गती ही प्रचंड वाढेल.. रोजच्या जगण्यात आनंदाची बीजे कशी पेराल?.आजच्या घडीला हे केवळ कल्पनाविलास उरलं नसून विज्ञानाच्या आघाडीवर ‘ब्रेन-कॉम्प्युटर-इंटरफेस’ (BCI) क्षेत्रात मोठी क्रांती घडत आहे. ‘न्यूरालिंक’ कंपनीनं २०२६ पर्यंत २० रुग्णांमध्ये मेंदूची चिप यशस्वीपणे बसवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केलं असून, आता ही उपकरणं मोठ्या प्रमाणावर तयार करण्याच्या दिशेनं पाऊल टाकलं आहे. नुकत्याच मार्च २०२६ मध्ये समोर आलेल्या वृत्तानुसार, ‘ब्लॅकरॉक न्यूरोटेक’च्या चिप्स बसवलेल्या ‘स्कॉट इमब्री’सारख्या रुग्णांनी केवळ विचारानं रोबोटिक हात नियंत्रित करून दुसऱ्याशी हस्तांदोलन करण्याचं यश मिळवले आहे; विशेष म्हणजे, त्यांना त्या रोबोटिक हाताला झालेला स्पर्श स्वतःच्या हाताला झाल्यासारखाच जाणवला. हे तंत्रज्ञान आता केवळ वैद्यकीय उपचारांपुरतं मर्यादित न राहता, ‘ऑप्टिमस’ सारख्या ह्युमनॉइड रोबोट्सना थेट मानवी मेंदूनं चालवण्याच्या दिशेनं प्रगती करत आहे. चीनमध्येही २०२६ च्या सरकारी अहवालात ‘बीसीआय’ तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला असून, तिथे अर्धांगवायू झालेल्या रुग्णांना पुन्हा ‘रोबोटिक सूट’च्या माध्यमातून चालण्यासाठी प्रयोगशाळेतून प्रत्यक्ष क्लिनिकल ट्रायल्सपर्यंत प्रगती झाली आहे. यामुळे भविष्यात मानवी मन आणि यंत्राचं शरीर यांचा संगम होऊन एका नव्या ‘सायबॉर्ग’ युगाची पहाट होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.पण इथेच एक अत्यंत कळीचा प्रश्न उभा राहतो. तो असा की जर सगळंच डाउनलोड करता येणार असेल, तर माणसाचं ‘कौशल्य’ उरेल का? आज एखादा चित्रकार किंवा एखादा सर्जन जेव्हा वर्षानुवर्षांच्या सरावानं आपल्या कलेत प्रावीण्य मिळवतो, तेव्हा त्यामागे त्याच्या मेंदूची आणि हातांची एक विशिष्ट साधना असते. ती साधना, ते कष्ट आणि त्यातून येणारा ‘युनिकनेस’ हेच माणसाला दुसऱ्या माणसापासून वेगळं ठरवतं. जर उद्या बाजारात जाऊन ‘सर्जन’ होण्याचं किंवा ‘पियानो’ वाजवण्याचं सॉफ्टवेअर मेंदूत इन्स्टॉल करता आलं, तर मग प्रत्येकाची कौशल्यं सारखीच होतील. जर प्रत्येकजण ‘आइन्स्टाइन’ झाला, तर आइन्स्टाइनचं महत्त्व काय उरेल? जीवनातली आव्हानंच संपली, तर मग मानवी प्रगतीची ऊर्मी कुठून येणार?.हळूहळू माणूस आणि मशिन यांच्यातली रेषा धूसर व्हायला लागेल. जेव्हा तुमच्या शरीरातले निम्म्याहून अधिक अवयव कृत्रिम असतील, तुमचा मेंदू सतत क्लाउडला कनेक्टेड असेल, तेव्हा तुम्ही नक्की ‘माणूस’ उराल की ‘रोबोट’ व्हाल? मानवी मर्यादा या खरं तर आपल्याला माणूस बनवतात. आपण थकतो, आपल्याला भूक लागते, आपण चुका करतो आणि आपण विसरतो, या मर्यादांमुळेच आपण नवनवीन मार्ग शोधतो. जर आपण ‘सुपर ह्युमन’ झालो, तर आपल्यातल्या संवेदना आणि भावनांचं काय होईल? रोबोटला दुःख होत नाही किंवा त्याला प्रेमाची ऊब समजत नाही. जर आपणही पूर्णपणे तर्कनिष्ठ आणि डेटा-आधारित जगू लागलो, तर मानवी संस्कृतीचा आत्माच हरवून जाईल.या ‘ऑगमेंटेड’ जगाचा दुसरा पैलू म्हणजे ‘समानता.’ जर हे तंत्रज्ञान स्वस्त झालं आणि सर्वांना उपलब्ध झालं, तर जगातली विषमता कमी होईल. कुणीही बुद्धीनं कमी राहणार नाही किंवा शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत राहणार नाही. हे एका दृष्टीनं चांगलं आहे.आपण एका अशा वळणावर आहोत जिथे विज्ञानानं आपल्याला देव होण्याची स्वप्नं दाखवली आहेत. पण देव होण्याच्या नादात आपण ‘माणूस’ राहायचं विसरलो, तर ती प्रगती नसून अधोगती ठरेल. जीवनातला संघर्ष, नवीन काहीतरी शिकण्याची धडपड आणि आपल्या मर्यादांवर मात करण्याची जिद्द हेच मानवी आयुष्याचं सौंदर्य आहे. तंत्रज्ञान हे आपल्या क्षमतेची वाढ करण्यासाठी जरूर वापरावं, पण ते आपल्या अस्तित्वावरच घाला घालणारं ठरू नये..भविष्यात जेव्हा तुम्ही एखादा सुंदर फोटो पाहाल किंवा एखादं गाणं ऐकाल, तेव्हा ते तुमच्या नैसर्गिक मेंदूनं अनुभवलेलं असेल की तुमच्या डोळ्यांतल्या कॅमेऱ्यानं आणि कानातल्या चिपमुळे प्रोसेस झालेला डेटा असेल? हा प्रश्न येणाऱ्या पिढीला नक्कीच सतावणार आहे. आपण 'अति-मानव' होण्याच्या घाईत 'अति-यंत्र' तर होत नाही आहोत ना, हे तपासण्याची वेळ आता आली आहे. विज्ञानाची ही झेप कौतुकास्पद असली, तरी त्यात मानवी मूल्यांचा 'अँकर' असणं अनिवार्य आहे. शेवटी, यंत्राला उत्तरं माहीत असतात, पण माणसाला 'प्रश्न' पडतात. आणि जोपर्यंत आपल्याला प्रश्न पडत राहतील, तोपर्यंतच आपण खऱ्या अर्थानं माणूस म्हणून जिवंत राहू! 