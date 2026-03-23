Premium|Heart attack No-Reflow phenomenon : अँजिओप्लास्टी करूनही ५०% रुग्णांना धोका? मधुमेहाचे एक औषध कसे वाचवू शकते तुमचे प्राण?

आपण कधी ना कधी त्याला 'हार्ट अटॅक' आला होता, त्याची अँजिओप्लास्टी झाली आहे' असं ऐकलं असेल, म्हणजेच अँजिओप्लास्टी करणे हा आजवरचा सर्वात खात्रीशीर उपाय मानला जातो. पण तुम्हाला माहीत आहे का, उपचारानंतरही ५०% रुग्णांच्या सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांपर्यंत रक्त पोहोचत नाही, याला 'नो-रिफ्लो' (No-Reflow) म्हणतात. म्हणजेच हृदयातील 'पेरिसाइट्स' पेशी रक्तवाहिन्यांना आवळून धरतात, ज्यामुळे भविष्यात हार्ट फेल्युअरचा धोका वाढतो.परंतु, आधुनिक विज्ञानाने आता एक नवीन मार्ग शोधला आहे. मधुमेहावरील औषधे या पेशींना पुन्हा सक्रिय करून हृदयाला नवीन ऊर्जा कशी देऊ शकतात? तसेच, आपल्या श्वास घेण्याच्या पद्धतीत बदल करून आपण हृदयविकाराचा धोका कमी करू शकतो का? 'बॉक्स ब्रीदिंग' आणि 'नायट्रिक ऑक्साईड'चे रहस्य काय आहे? या सर्व प्रश्नांची मनोरंजक उत्तरे शोधण्यासाठी सकाळ+हा लेख नक्की वाचा..हृदयविकाराचा झटका म्हणजे काय?हृदयविकाराचा झटका, ज्याला वैद्यकीय भाषेत 'मायोकार्डियल इन्फेक्शन' म्हणतात, ही अत्यंत गंभीर अवस्था आहे. हृदयाचे कार्य सतत चालू राहण्यासाठी त्याला रक्तपुरवठ्याची आवश्यकता असते. जेव्हा हृदयाच्या स्नायूंना रक्त पुरवणाऱ्या 'कोरोनरी धमनी' मध्ये अचानक अडथळा येतो, तेव्हा हृदयाच्या त्या भागाला ऑक्सिजन मिळणे थांबते. अशा परिस्थितीत हृदयाचे स्नायू दुर्बल होतात आणि परिणामी 'हृदयविकराचा झटका' येतो.अनेक वेळा हृदयाच्या धमन्यांमध्ये चरबी आणि कोलेस्ट्रॉलचा थर जमा होतो, ज्याला 'प्लाक' म्हणतात. हा प्लाक अचानक फाटला की शरीर त्या ठिकाणी रक्ताची गुठळी तयार करते. ही गुठळी रक्तप्रवाह पूर्णपणे थांबवू शकते. यामुळे हृदयाच्या पेशी मरायला लागतात. जर हा रक्तप्रवाह २० ते ४० मिनिटांत पुन्हा सुरू झाला नाही, तर हृदयाच्या ऊती कायमच्या मृत होतात, ज्याला 'नेक्रोसिस' म्हणतात..'नो-रिफ्लो' आणि पेरिसाइट्स पेशींची भूमिकाहृदयविकाराचा झटका आल्यावर डॉक्टर तातडीने 'अँजिओप्लास्टी' करून मुख्य धमनीतील अडथळा दूर करतात. परंतु, असे असूनही सुमारे ५०% रुग्णांमध्ये एक नवीन समस्या उद्भवते, ज्याला वैद्यकीय भाषेत 'नो-रिफ्लो' (No-reflow) असे म्हणतात.या परिस्थितीत मुख्य धमनीचा मार्ग मोकळा असला तरी हृदयाच्या आतल्या सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांपर्यंत रक्त पोहोचत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे 'पेरिसाइट्स' नावाच्या सूक्ष्म पेशी. या पेशी सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांना वेढून ठेवतात आणि झटका आल्यावर आकुंचन पावतात, ज्यामुळे रक्ताचा मार्ग अरुंद होतो आणि अडथळा कायम राहतो..'GLP-1' औषधे: हृदयविकारावरील एक नवी आशा४ मार्च २०२६ रोजी 'नेचर कम्युनिकेशन्स' या वैज्ञानिक संशोधन जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात या संशोधनाची अधिकृत माहिती दिली आहे.https://www.nature.com/articles/s41467-026-69555-1'युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन' (UCL) आणि 'युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल'च्या संशोधनानुसार, मधुमेहासाठी वापरली जाणारी 'GLP-1' (ग्लुकागन-लाईक पेप्टाइड-१) औषधे प्रभावी ठरू शकतात. हे संप्रेरक शरीरात नैसर्गिकरीत्या तयार होते. शास्त्रज्ञांना आढळले आहे की, या औषधांच्या रिसेप्टर्समुळे हृदयाच्या सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांमधील सूज कमी होते आणि 'पेरिसाइट्स' पेशी शिथिल होतात.ही औषधे परजीवींच्या 'पोटॅशियम चॅनेल'ला सक्रिय करतात. त्यामुळे या पेशींना शिथिल होण्याचा संकेत मिळतो. परिणामी, संकुचित रक्तवाहिन्या पुन्हा रुंद होतात आणि हृदयाच्या मृत होत चाललेल्या भागाला नवसंजीवनी मिळते. प्रयोगात असे आढळले की, यामुळे हृदयाचे नुकसान २५% ते ३०% पर्यंत कमी होऊ शकते.या औषधांच्या वापरामुळे गंभीर हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये २६% पर्यंत घट होऊ शकते. तसेच मृत्यूचा धोका १४% ते २२% ने कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. ही औषधे आधीच बाजारात उपलब्ध असल्यामुळे त्यांना नव्याने विकसित करण्याचा खर्च आणि वेळ वाचणार आहे, ज्याला 'ड्रग रिपर्पजिंग' म्हणतात. यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी होईल आणि रुग्णांना वारंवार रुग्णालयात दाखल व्हावे लागणार नाही..आरोग्यासाठी श्वसनाची योग्य पद्धतसंशोधनानुसार, श्वास नेहमी नाकानेच घ्यावा; कारण नाक बाहेरील हवा फिल्टर करते आणि शरीरात 'नायट्रिक ऑक्साईड' तयार करण्यास मदत करते. हा वायू रक्तवाहिन्या विस्तारण्यास मदत करतो, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. श्वास घेताना तो 'डायफ्राम'च्या साहाय्याने, म्हणजेच पोटाने घ्यावा. यालाच 'उदरीय श्वसन' म्हणतात. यामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते आणि शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळतो.आमच्या अलीकडील संशोधनात एक आश्चर्यकारक बाब उघड झाली आहे, ती म्हणजे GLP-1 औषधे 'नो-रिफ्लो'ची समस्या थांबवू शकतात. प्राण्यांवरील चाचण्यांमध्ये असे आढळले आहे की, ही औषधे पोटॅशियम चॅनेल सक्रिय करून 'पेरिसाइट्स' पेशींना आराम देतात, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या विस्तारित होतात आणि रक्ताभिसरण सुधारते.डॉ. स्वेतलाना मास्टिट्सकाया - ब्रिस्टल मेडिकल स्कूल, 'कार्डिओव्हस्कुलर रिजनरेटिव्ह मेडिसिन विभागात वरिष्ठ व्याख्यात्या.सध्या टाइप २ मधुमेह, लठ्ठपणा आणि मूत्रपिंडाच्या आजारांसाठी अनेक GLP-1 औषधे वैद्यकीय क्षेत्रात वापरली जात आहेत. आमचे निष्कर्ष दर्शवतात की, हृदयविकाराच्या रुग्णांमध्ये 'नो-रिफ्लो' चा धोका कमी करण्यासाठी या औषधांचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो. हे जीवन वाचवणारे उपाय ठरू शकते.प्रोफेसर डेव्हिड अटवेल - (UCL) युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन. 