Premium|AlphaFold Google DeepMind : अल्फाफोल्डच्या मदतीने दीर्घायुष्याची नवी क्रांती: १५० वर्षांचे आयुष्य शक्य

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरपु ढच्या काही दशकांत आपल्याला आवडणाऱ्या पण मृत माणसांच्या डिजिटल प्रतिकृती निर्माण करून त्यांच्याशी आपण त्या जिवंत असल्यासाखंच संवाद साधू शकू आणि त्यांच्याबरोबर वावरूही शकू, याबद्दल कसे थक्क करणारे प्रयोग चालले आहेत, हे आपण बघितलंच. पण त्याचबरोबर आपल्याला आपला लाइफ स्पॅन वाढवता येईल का याविषयी बरंच संशोधन चालू आहे. या सगळ्या संशोधनामुळे, नवीन औषधं, नवीन चाचण्या, नवीन उपकरणं आणि शस्त्रक्रिया या सगळ्यांमुळे दरवर्षी आपलं आयुष्मान थोडं थोडं वाढतच चाललं आहे. असं करत करत एक दिवस असा येईल, की एका वर्षात वाढलेलं आयुष्मान एका वर्षापेक्षा जास्त असेल. त्या वेळेला संशोधक एस्केप व्हेलॉसिटी असं म्हणतात. याचं कारण यानंतर काही माणसं तरी चक्क अमर होऊ शकतील अशी काही लोकांची कल्पना आहे.पण ही कल्पनाभरारी आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवली, तरी आज आयुष्मान वाढवण्यासाठी खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यांचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ या. यासाठी ज्या कल्पना वापरलेल्या आहेत किंवा ज्या थेरपीजवर काम चालू आहे त्यांच्यापैकी एपीजेनेटिक्स, पार्शल सेल रीप्रोग्रामिंग, सेल्युलर सेनेसेन्स, सेनोलायटिक्स, स्टेम सेल्स थेरेपी, टेलोमिअर वाढवणं, जीन थेरेपी या महत्त्वाच्या आहेत..Premium|RBI Repo Rate Cut : उच्चांकावर खरेदी-नीचांकावर विक्रीच्या चक्रात गुंतवणूकदारांचा गोंधळ कायम .आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक अवयवातल्या प्रत्येक पेशीमध्ये जवळजवळ तेच डीएनए म्हणजेच जीन्सची मालिका असते. पण मग हे अवयव वेगवेगळे कसे होतात ? तर प्रत्येक अवयवातल्या पेशीतले कुठले जीन्स ऍक्टिव्ह किंवा कार्यरत ठेवायचे आणि कुठले बंद ठेवायचे हे कळण्याकरता जी यंत्रणा असते, त्याला एपीजेनेटिक्स असं म्हणतात. थोडक्यात आपलं शरीर म्हणजे एक रेसिपीचं पुस्तक आहे असं धरलं तर त्या पुस्तकातली कुठली रेसिपी निवडायची याकरता जो बुक मार्कर असतो, तो म्हणजे एपीजेनेटिक्स. आपल्या जीवनशैलीमुळे आणि वयानुसार हे बदलत जातात. त्यांचा अभ्यास करून आपल्याला आयुष्मान वाढवता येईल का यावर संशोधन चालू आहे. आपलं वय वाढत जातं तसा आपल्या पेशी जुन्या किंवा म्हाताऱ्या व्हायला लागतात. पार्शल सेल रीप्रोग्रामिंग म्हणजे त्यांना पुन्हा थोड्याफार तरुणावस्थेत नेणं. याकरतासुद्धा प्रयत्न चालू आहेत.वय झाल्यावर काही पेशी काम करायचं थांबतात, पण त्या मरत नाहीत. पण त्या इतर पेशींना त्रास द्यायला लागून त्यामुळे सूज किंवा थकवा येणं असे आजार सुरू होतात. या पेशींना झोंबी पेशी असं म्हणतात. या पेशी वाढल्या की त्वचा सैल होणं, शक्ती आणि रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणं असं व्हायला लागतं. यालाच सेल्युलर सेनेसेन्स म्हणतात. हे कसं कमी करता येईल यावर संशोधन चालू आहे. इथेच सेनोलायटिक्स म्हणजे अशी औषधं किंवा पदार्थ ज्यांच्यामुळे या झोंबी पेशी मरतील पण इतर पेशी मात्र तशाच राहतील यावरचं संशोधन उपयोगी पडेल असं संशोधकांना वाटतं..स्टेम सेल्स म्हणजे शरीरातल्या मूळ पेशी. त्यांच्यामध्ये हाड, त्वचा, रक्त, केस, मज्जातंतू यातल्या तसंच कुठल्याही अवयवातल्या कुठल्याही पेशी बनवण्याची क्षमता असते. जेव्हा शरीरात एखादे सेल्स खराब होतात, तेव्हा स्टेम सेल्स वापरून तिथे आपण नवीन पेशी तयार करू शकतो. त्यामुळे सांधेदुखी, रक्ताचे काही आजार, जखमा आणि इतरही अनेक ठिकाणी यांचा उपयोग होईल असं संशोधकांना वाटतं.आपल्या पेशींमध्ये असणाऱ्या डीएनएच्या शेवटी एक टेलोमिअरची शेपटी असते. प्रत्येक वेळेला आपल्या शरीरातल्या पेशीची प्रतिकृती (डीएनए रिप्लिकेशन) होते, तेव्हा या टेलोमिअरची लांबी किंचितशी कमी होते. हे म्हणजे वापरून वापरून आपली चप्पल जशी झिजते तसंच काहीसं असतं. एका विशिष्ट काळानंतर टेलोमिअर्स संपले की पेशींचं विभजन थांबतं आणि इथूनच एजिंगची प्रक्रिया सुरू होते. चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडणं, विस्मरण व्हायला लागणं, अवयवांची कार्यक्षमता कमी होणं, सांधे दुखायला लागणं असे अनेक प्रकार यानंतर सुरू होतात. टेलोमेरेज नावाचं एंझाइम आपण सक्रिय केलं, तर पुन्हा टेलोमिअर्सची लांबी वाढवता येईल आणि त्यामुळे दीर्घायुष्य प्राप्त करता येईल असं संशोधकांना वाटतं.सध्या चर्चेत असलेली मेटफॉर्मिन, रॅपामायसीन, NAD + बूस्टर्स अशा तऱ्हेची अनेक औषधं आणि सप्लीमेंट्स ही एजिंग प्रोसेस मंद करण्याचा प्रयत्न करतात..Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक पेशीमध्ये असणारा डीएनए म्हणजे एक ग्रंथ आहे असं आपण समजलं तर जीन म्हणजे त्यातलं एक वाक्य आहे असं आपण समजू शकतो. आपल्याला होणारे अनेक विकार हे ठरावीक जीन्समध्ये बिघाड झाल्यानं होतात. आपल्याला जर हे बिघडलेले जीन्स काढून टाकून त्याऐवजी योग्य जीन्स घालता आले तर किती बरं होईल यावर अनेक संशोधक बराच काळ विचार करत होते. हे करण्याकरता आपल्याला एक जनुकीय कात्री हवी होती. २०१२ साली जेनिफर दाऊदना (Jennifer Doudna) आणि इमॅन्युएल कारपेंटियर (Emmanuelle Carpentier) यांनी CRISPR-Cas९ नावाच्या तंत्रज्ञानाचा शोध लावला आणि त्यामुळे ही जनुकीय कात्री आपल्याला मिळाली. या शोधाबद्दल या दोघांना २०२० सालचं नोबेल प्राइज मिळालं. दि कोड ब्रेकर नावाच्या पुस्तकामध्ये या शोधाची रंजक कहाणी दिलेली आहे.या सगळ्यांमध्ये बायोलॉजिकल एज नावाची एक संकल्पना खूप प्रसिद्ध आहे. हे एज म्हणजे वय हे आपल्या कॅलेंडरप्रमाणे असणाऱ्या वयापेक्षा वेगळं असू शकतं. उदाहरणार्थ कॅलेंडरप्रमाणे ज्याचं वय ४५ आहे, त्यानं आपली प्रकृती व्यवस्थित ठेवली असेल तर त्याचं बायोलॉजिकल एज ३० सुद्धा असू शकतं. याउलट त्यानं जर व्यायाम आणि डाएट यातलं काहीच पाळलं नसेल आणि जर त्याला वाईट व्यसनं असतील, तर त्याचं बायोलॉजिकल एज हे ६० सुद्धा असू शकेल. या कल्पनेचा वापर करून त्या माणसाचं आयुष्मान सुधारायचं असेल, तर त्याला जीवनशैली किंवा औषधं सुचवली जातात.यातले अनेक प्रयोग, अनेक औषधं, अनेक उपचार आणि अनेक प्रोसिजर्स यांच्यावर अजून संशोधन चालू आहे. यातले कित्येक प्रयोग प्राण्यांवर यशस्वीही झालेले आहेत. उदाहरणार्थ डेव्हिड सिनक्लेअर याच्या प्रयोगात जीन रीप्रोग्रामिंगमुळे अंध झालेले उंदीर पुन्हा पाहू शकायला लागले याबद्दलचा रिसर्च प्रसिद्धच आहे..पण या सगळ्या गोष्टी करायला आत्तापर्यंत खूप वेळ जात होता. कुठले उपचार उपयोगी पडतील, कुठला प्रोटीन त्यासाठी मदत करेल आणि तसा प्रोटीन कसा तयार करायचा म्हणजेच डायग्नोसिस पासून औषधनिर्मितीपर्यंत आत्तापर्यंत अनेक वर्ष जायची. पण आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्वांटम कम्प्युटिंगच्या मदतीनं हे अतिशय जलद गतीनं होणार आहे यात शंकाच नाही. याचं एक अतिशय उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रोटीन फोल्डिंगचं कोडं ! ही काय भानगड आहे ? आणि त्याचा एआयशी काय संबंध आहे ?आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक पेशीमध्ये असणारा डीएनए म्हणजे आपल्या आयुष्याचं मूळ कोड म्हणजेच इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. पण हा कोड किंवा या इन्स्ट्रक्शन्स वाचून त्या एक्झिक्युट करणं हे वेगवेगळ्या प्रोटीन्समुळेच शक्य होतं. थोडक्यात आपण खातो, पितो, श्वास घेतो, चालतो, बोलतो, झोपतो, एखादी गोष्ट आठवतो... यातली प्रत्येक गोष्ट प्रोटीन्सच्याच आधारे चाललेली असते. पण प्रोटीन फक्त तयार होऊन चालत नाही, तर ते विशिष्ट योग्य तऱ्हेनं फोल्ड व्हावं लागतं तरच ते काम करू शकतं.प्रोटीनचं फोल्डिंग म्हणजे एखाद्या गुप्त कोडचा अचूक पासवर्ड जुळवण्यासारखंच असतं. जर ते चुकीच्या पद्धतीनं फोल्ड झालं (मिसफोल्डिंग), तर पासवर्ड चुकतो आणि दार उघडत नाही आणि त्यामुळे प्रोटीनचं काम थांबतं. अल्झायमर, पार्किंन्सन्स आणि इतर अनेक न्यूरोलॉजिकल आजार अशाच त्या चुकीच्या पद्धतीनं फोल्ड झालेल्या प्रोटीन मुळेच होतात. ज्या दिवशी आपण प्रोटीन कसं वागतं, कसं फोल्ड होतं, कोणत्या ठिकाणी चुकतं हे खोलवर समजावून घेऊ, त्या दिवशी शरीराचं एजिंग घड्याळ आपण उलट फिरवू शकू असा विश्वास शास्त्रज्ञांना वाटत आलेला आहे. गेली अनेक दशकं हे कोडं सोडवण्यासाठी शास्त्रज्ञ अहोरात्र मेहनत करत होते. हे ५० वर्षांचं कोडं अवघ्या ५ वर्षांत एआय नं सोडवलं आणि ती बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मधील प्रचंड मोठी क्रांती ठरली. गुगल डीपमाइंडच्या अल्फाफोल्ड या एआय मॉडेलनं संपूर्ण खेळ पालटला आहे.२०२० मध्ये CASP-१४ स्पर्धेत अल्फाफोल्ड-२ नं फक्त अमिनो अँसिड सिक्वेन्सवरून प्रोटीनची ३D रचना अचूकतेनं सांगायला सुरुवात केली आणि लोकांनी आश्चर्यानं तोंडात बोटच घातली. यानंतर २०२१ मध्ये डीपमाइंड आणि EMBL-EBI यांनी मिळून अल्फाफोल्ड प्रोटीन डेटाबेस तयार केला. आज या डेटाबेसमध्ये २० कोटींहून जास्त प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आहेत. म्हणजे विज्ञानाला माहीत असलेल्या जवळजवळ सगळ्या प्रोटीन्सचा ३D नकाशा. हा डेटाबेस मोफत असल्यामुळे कोणीही वापरू शकतं. त्यामुळे वैज्ञानिकांची खूप मोठी सोय झालेली आहे. त्यामुळेच अल्फाफोल्डचा डेटाबेस फक्त ३ वर्षांत २०० पटीनं वाढलेला आहे. या संशोधनामुळे २०२४ मध्ये गुगल डीपमाइंडचा डेमिस हसाबीस आणि जॉन जम्पर यांना रसायनशास्त्रातला नोबेल पुरस्कार मिळाला..डेमिस हसाबीसच्या ताज्या रिपोर्टप्रमाणे अल्फा फोल्ड डेटाबेस १९० देशांतल्या ३० लाखांहून जास्त संशोधकांनी वापरलेला आहे. अल्फाफोल्डशी संबंधित झालेलं संशोधन आत्तापर्यंत ३५ हजार पेक्षा जास्त रिसर्च पेपर्स मध्ये साइट झालेलं आहे. याचा उपयोग आता प्रत्यक्ष व्यवहारातसुद्धा अनेक ठिकाणी होतो आहे. यामुळे अनेक औषधं अतिशय जलद वेगानं निर्माण होऊ शकतील आणि ती अचूकपणे अनेक विकारांवर मात करणं करायला मदत करतील असा संशोधकांना विश्वास वाटतो. कुठल्याही औषधाचा रेणू कुठल्याही प्रोटीनला नेमका कुठल्या जागी आणि कशा तऱ्हेनं चिकटेल याचं भाकीत आता करणं शक्य झालं आहे. डेमिस हसाबीसच्या मते पुढच्या फक्त १० वर्षांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्वाँटम कम्प्युटिंग यांच्या वापरामुळे कॅन्सर, अल्झायमर, डायबेटीस, हृदयरोग अशांसारखे आत्ता माहीत असलेल्या जवळपास सगळ्या विकारांवर आपण मात करू शकू. या दाव्यातली अतिशयोक्ती जरी सोडली, तरी पुढच्या २० ते ३० वर्षांत आयुष्मान प्रचंड दीर्घ म्हणजे १५० वर्षांपेक्षा जास्त इतकं वाढणं हे मात्र नक्कीच शक्य आहे आणि शिवाय इतकी वर्ष तारुण्यही टिकवता येईल.पण इतकं जगून माणूस करणार तरी काय ? आपण कंटाळून नाही का जाणार ? अशा वेळी कोणी सांगावं, कदाचित अशा वेळी माणूस ७०-८० वर्षे जगेल, मग एक गोळी घेऊन १०-१५ वर्षे झोपेल, मग पुन्हा जागं होऊन नवीन हॉटेल्स, नवीन सिनेमे, नवीन मित्र-मैत्रिणी यांच्यामध्ये रमेल आणि पुन्हा काही वर्षे झोपी जाईल आणि पुन्हा जागं होऊन मौज मजा करेल आणि शेवटी कंटाळा आल्यावर एखादी गोळी घेऊन स्वेच्छेनं मरेल !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 