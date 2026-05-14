Premium|Study Room : अशक्य ते शक्य! सेबॅस्टियन सेवने दोन तासांत मॅरेथॉन पूर्ण करून रचला नवा जागतिक विक्रम

Sebastian Sawe London Marathon : केनियाच्या सेबॅस्टियन सेवने लंडन मॅरेथॉनमध्ये १ तास ५९ मिनिटे ३० सेकंद अशी वेळ नोंदवत दोन तासांचा अडथळा पार केला. तांत्रिक बूट, व्ही-शेप धावण्याची पद्धत आणि अफाट मेहनतीमुळे त्याने जागतिक क्रीडा इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नाव कोरले.
स्टडीरूम
केनियाच्या सेबॅस्टियन सेव याने लंडन मॅरेथॉनमध्ये दोन तासांपेक्षा कमी वेळात मॅरेथॉन पूर्ण करून इतिहास घडविला. दुर्दम्य इच्छाशक्ती, व्यवस्थित नियोजन आणि तंत्रज्ञानाची जोड या जोरावर त्याने १ तास ५९ मिनिटे ३० सेकंद अशी विक्रमी वेळ नोंदवली. मॅरेथॉन शर्यत (४२.१९५ किमी) दोन तासांच्या आत पूर्ण करणारा तो जगातला पहिला धावपटू ठरला.

कोण आहे सेबॅस्टियन?

अ) परिचय : सेबॅस्टियन सेव हा केनियाचा लांब पल्ल्याचा धावपटू आहे.

ब) सुरुवात : त्याने प्राथमिक शाळेत असल्यापासूनच धावण्यास सुरुवात केली होती.

क) प्रशिक्षक : तो क्लाउडिओ बेरार्डेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करतो.

ड) सराव : त्याच्या सरावात दर आठवड्याला सुमारे २४१ किमी धावण्यासारख्या अत्यंत कठोर व्यायामांचा समावेश असतो.

ई) वैयक्तिक माहिती : तो ३१ वर्षांचा असून, त्याने गेल्या वर्षीच्या बर्लिन आणि लंडन मॅरेथॉनमध्ये सुवर्णपदक मिळवले आहे.

फ) पूर्वीची कामगिरी : त्याची यापूर्वीची मॅरेथॉनमधील सर्वोच्च वेळ २ तास २ मिनिटे ०५ सेकंद होती.

