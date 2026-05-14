Premium|Study Room : अशक्य ते शक्य! सेबॅस्टियन सेवने दोन तासांत मॅरेथॉन पूर्ण करून रचला नवा जागतिक विक्रम

केनियाच्या सेबॅस्टियन सेव याने लंडन मॅरेथॉनमध्ये दोन तासांपेक्षा कमी वेळात मॅरेथॉन पूर्ण करून इतिहास घडविला. दुर्दम्य इच्छाशक्ती, व्यवस्थित नियोजन आणि तंत्रज्ञानाची जोड या जोरावर त्याने १ तास ५९ मिनिटे ३० सेकंद अशी विक्रमी वेळ नोंदवली. मॅरेथॉन शर्यत (४२.१९५ किमी) दोन तासांच्या आत पूर्ण करणारा तो जगातला पहिला धावपटू ठरला.कोण आहे सेबॅस्टियन?अ) परिचय : सेबॅस्टियन सेव हा केनियाचा लांब पल्ल्याचा धावपटू आहे.ब) सुरुवात : त्याने प्राथमिक शाळेत असल्यापासूनच धावण्यास सुरुवात केली होती.क) प्रशिक्षक : तो क्लाउडिओ बेरार्डेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करतो.ड) सराव : त्याच्या सरावात दर आठवड्याला सुमारे २४१ किमी धावण्यासारख्या अत्यंत कठोर व्यायामांचा समावेश असतो.ई) वैयक्तिक माहिती : तो ३१ वर्षांचा असून, त्याने गेल्या वर्षीच्या बर्लिन आणि लंडन मॅरेथॉनमध्ये सुवर्णपदक मिळवले आहे.फ) पूर्वीची कामगिरी : त्याची यापूर्वीची मॅरेथॉनमधील सर्वोच्च वेळ २ तास २ मिनिटे ०५ सेकंद होती..Premium|Sebastian Sawe London Marathon Record : लंडनमध्ये रचला इतिहास; केनियाच्या सावेचा १ तास ५९ मिनिटे ३० सेकंदांचा नवा विश्वविक्रम.महत्त्वाचे मुद्दे :अ) धावण्याची पद्धत : व्ही-शेपमध्ये धावल्यास हवेचा प्रतिरोध कमी होतो आणि ऊर्जा वाचते.ब) पोषण : धावण्याच्या दरम्यान एनर्जी ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आणि पाणी यांचे सेवन केले जाते.क) अनुवंशिकता : केनियन धावपटूंना अनुवंशिकतेचा फायदा होतो. त्यांचे पातळ आणि हलके पाय असतात.ड) जीवनशैली : शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि संतुलित आहार यांचा समावेश असतो.अत्याधुनिक बूट :अ) तांत्रिक बदल : गेल्या काही वर्षांत धावण्याच्या बुटांमध्ये क्रांती झाली आहे.ब) कार्बन प्लेट : बुटांच्या सोलमध्ये असलेली कार्बन प्लेट धावपटूला प्रत्येक पावलावर एक 'स्प्रिंग' सारखा वेग देते.क) ऊर्जा बचत : यामुळे धावताना खर्च होणारी ऊर्जा कमी होते..पुरुष मॅरेथॉन जागतिक विक्रमाचा प्रवास :अ) २०१३ : विल्सन किपसांग, २:०३:२३ (बर्लिन)ब) २०१४ : डेनिस किमेटो, २:०२:५७ (बर्लिन)क) २०१८ : एलियड किपचोगे, २:०१:३९ (बर्लिन)ड) २०२२ : एलियड किपचोगे, २:०१:०९ (बर्लिन)ई) २०२३ : केल्विन किप्टम, २:००:३५ (शिकागो).