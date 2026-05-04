Premium|Sebastian Sawe London Marathon Record : लंडनमध्ये रचला इतिहास; केनियाच्या सावेचा १ तास ५९ मिनिटे ३० सेकंदांचा नवा विश्वविक्रम

केनियाचा ३१ वर्षीय धावपटू सॅबेस्टियन सावेने नुकतीच लंडन मॅरेथॉन दोन तासांपेक्षा कमी वेळेत पूर्ण करून नव्या विश्वविक्रमाची नोंद केली. असा टप्पा पार करणारा तो जगातील पहिलाच धावपटू ठरला. सावेने अशी अद्वितीय कामगिरी केवळ शारीरिक क्षमतेच्या किंवा मानसिक कणखरतेच्या जोरावर केली नाही; तर त्यास अनेक शास्त्रीय बाबींची जोडसुद्धा मिळाली. साहजिकच त्याची विक्रमी कामगिरी आता वैद्यकीय, मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या संशोधनाचा विषय ठरेल.रेकॉर्ड हे तोडण्यासाठीच असतात, असे सर्वसाधारणपणे म्हटले जाते. मात्र, काही रेकॉर्ड असे असतात की ते तोडल्यावर आश्चर्याचा धक्का बसतो. एक मैल अंतर कुणीही चार मिनिटांच्या आत धावू शकणार नाही, असा काही वर्षांपूर्वी तज्ज्ञांचा अंदाज होता. मात्र, इंग्लंडचे सर रॉजर बॅनिस्टर यांनी ६ मे १९५४ रोजी सर्वप्रथम एक मैल अंतर चार मिनिटांच्या आत (३ मिनिटे ५९.४ सेकंद) पूर्ण केले त्यावेळी ती घटना विसाव्या शतकातील क्रीडा क्षेत्रातील एक प्रमुख मानली गेली. कारण कुणी धावपटू अशी कामगिरी करू शकेल यावर तज्ज्ञांचा विश्वास नव्हता. बॅनिस्टर यांच्या कामगिरीची तुलना आता लंडन मॅरेथॉनमध्ये केनियाच्या सॅबेस्टियन सावेने केलेल्या विश्वविक्रमाशी सुरू झाली आहे. कारण दोन तासांच्या आत मॅरेथॉन पूर्ण करणे हे मानवी शारीरिक क्षमतेच्या दृष्टीने अशक्यप्राय आहे, असे तज्ज्ञांंचे मत होते. मात्र, सावेने स्वतःच्याच शारीरिक क्षमतेला आव्हान देत आणि तिच्यावर एकप्रकारे मात करीत हे शक्य आहे, हे दाखवून दिले. सावेने तब्बल ४२ किलोमीटरचे अंतर सरासरी २ मिनिटे ५० सेकंदाच्या वेगाने धावणे म्हणजे हा विक्रम लवकरच मोडला जाईल, याची नांदीसुद्धा होय.लंडन मॅरेथॉनमध्ये केनियाच्या सॅबेस्टियन सावे याने १ तास ५९ मिनिटे ३० सेकंदाचा विश्वविक्रम करून मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या कणखर मानली जाणारी दोन तासांची ‘वॉल’ अखेर मोडून काढली. समुद्रसपाटीपासून आठ हजार फुटांवर असलेल्या रिफ्ट व्हॅलीमधील इटन येथे आठवड्याला दोनशे किलोमीटरचे ‘इन्डुरन्स’ करणाऱ्या ३१ वर्षीय सावेने ही अद्वितीय कामगिरी केवळ शारीरिक क्षमतेच्या किंवा मानसिक कणखरतेच्या जोरावर केली नाही; तर त्यास अनेक शास्त्रीय बाबींची जोडसुद्धा मिळाली. त्यामुळे त्याची ही विक्रमी कामगिरी आता वैद्यकीय, मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या संशोधनाचा विषय ठरेल..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.९७ ग्रॅम शूजची कमालसावेच्या विश्वविक्रमाबाबत जसे भरभरून बोलले जात आहे त्याचप्रमाणे मॅरेथॉन धावताना त्याने घातलेल्या शूजची अर्थात जोड्याचीसुद्धा चर्चा सुरू आहे. आदिदास कंपनीचा ‘अडिझेरो अदिओस प्रो इव्हो ३’ शूज जगभरातील लांब पल्ल्याच्या आणि मॅरेथॉनपटूंच्या गळ्यातील ताईत झाला आहे. केवळ ९७ ग्रॅम वजन असलेले हे शूज तयार करताना कंपनीने संशोधनादरम्यान जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेने स्पर्धेत धावण्याच्या जोड्यासाठी घालून दिलेल्या मानकाचाही विचार केला. त्यामुळे सावेच्या विक्रमाला जागतिक संघटनेची अधिकृत मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वसाधारणपणे जगभरातील लांब पल्ल्याचे किंवा मॅरेथॉनपटूंचे विविध कंपनीचे जोडे हे १५० ते २०० ग्रॅम वजनाचे असतात. सावेचा जोडा हा शंभर ग्रॅमपेक्षा कमी तर होताच, शिवाय तंत्रज्ञानाने युक्त होता. जोड्याच्या आतील भागात जिथे आपण पायाचा तळवा ठेवतो किंवा तळवा राहतो, त्या ठिकाणी कार्बन प्लेट लावण्यात आली होती. त्यामुळे धावताना दुखापत होण्याचा धोका अल्प असतो तसेच अधिक ‘कुशन’ मिळते. जोड्याचा खालचा भाग (फोम) एका विशिष्ट पदार्थापासून तयार करण्यात आला असून धावपटूला टणकपणा जाणवणारच नाही, अशा पद्धतीने तो लावण्यात आला आहे. जागतिक संघटनेच्या मानकानुसार हा भाग (टाचेकडील भाग) ४० मिलिमीटरपेक्षा अधिक नसावा, असा नियम आहे. त्यानुसार फोम लावण्यात आला आहे. त्यामुळे हा जोडा घातल्यावर जणू काही आपण हवेतच धावत आहोत, असा भास होतो. उपलब्ध माहितीनुसार अशा जोड्याची किंमतही ५०० डॉलर्स आहे. ती फार नाही. कारण सध्या जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळणाऱ्या धावपटूंकडे १३ हजारांपासून ३५ हजारांपर्यंतचे जोडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ‘प्रो ३’ भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध झाला आणि अनेक भारतीय धावपटूंच्या पायात दिसला, तर नवल वाटायला नको. फक्त तशी विक्रमी कामगिरी होईल का, ते विचारू नका! 'प्रो ३'मध्ये जे फोम वापरले आहे ते 'प्रो २'पेक्षा ५० टक्के हलके आहे. तसेच त्यामुळे १.६ टक्के कामगिरीत सुधारणा झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. एकूणच 'प्रो २'पेक्षा 'प्रो ३' ३० टक्के हलका असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.फक्त मध लावून दोन ब्रेड व चहा!मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी किंवा कोणतीही लांब पल्ल्याची शर्यत धावण्यापूर्वी किती प्रमाणात व किती आधी आहार घ्यावा, याविषयी जाणकार प्रशिक्षकांमध्ये मतभिन्नता आहे; पण सर्वसाधारणपणे एक ते दीड तास आधी हलका आहार घ्यावा, असे सांगितले जाते. सावेनेही शर्यत सुरू करण्यापूर्वी फक्त दोन ब्रेड मध लावून खाल्ले होते. सोबत चहा होता. मात्र, शर्यतीदरम्यान शरीरात ऊर्जा राहावी यासाठी तो प्रत्येक २० मिनिटांनंतर कार्बोहायड्रेटयुक्त जेलचे सेवन करीत होता. हाच मुद्दा खरा संशोधनाचा विषय आहे. कारण शर्यतीपूर्वी किंवा शर्यतीदरम्यान शरीरात 'एनर्जी ड्रिंक्स' किंवा कार्बोहायड्रेटचे (जेल किंवा एनर्जी ड्रिंक्सच्या माध्यमातून) प्रमाण वाढले तर अनेकांना पोट दुखणे किंवा 'गॅस्ट्रिक'चा त्रास झाल्याची उदाहरणे आहेत. मग सावे प्रत्येक २० मिनिटानंतर जेलचे सेवन करीत असतानाही त्याला त्रास का झाला नाही, हा प्रश्न आहे. मॉर्टन या स्वीडिश कंपनीने हे जेल तयार केले असून त्याचा काय परिणाम होतो, हे तपासण्यासाठी या कंपनीचे संशोधक गेल्या एक वर्षापासून सावेसोबत काम करीत होते. तब्बल सहा वेळा (एकूण ३२ दिवस) कंपनीचे संशोधक केनियाला सावेच्या सरावाच्या ठिकाणी जाऊन आले. प्रत्येक टप्प्यावर या जेलची चाचणी केली आणि ते घेतल्यावर सावेच्या पचनक्रियेला त्रास होणार नाही किंवा किती त्रास होतो, हे तपासून त्यात बदल करण्यात आले. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात आला. तसेच शेवटच्या १० किलोमीटरमध्ये वेग वाढविल्यानंतर लॅक्टिक ॲसिडचे शरीरातील प्रमाण वाढणार नाही, याचीसुद्धा काळजी घेण्यात आली होती. त्यासाठी 'बायकार्ब' (सोडियम बायकार्बोनेट)ची व्यवस्था करण्यात आली होती. सावेने शर्यतीच्या आधी मॉर्टन कंपनीच्या 'बायकार्ब'चे सेवन केले होते. हा प्रयोग मुद्दाम करण्यात आला होता. याचे सेवन जवळपास दोन तासांपेक्षा आधी केल्यानंतर ६० ते ९० मिनिटांनंतर ते रक्तात मिसळून अगदी शर्यतीच्या प्रारंभी प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते. मॉर्टनच्या टीमने ही सर्व योजना सावेसाठी आखली होती..मॅरेथॉनमध्ये शेवटच्या १० किलोमीटरला अतिशय महत्त्व आहे. कारण ३२ किलोमीटरच्या आसपास अनेक धावपटूंच्या शरीरातील ऊर्जा (ग्लुकोज) कमी व्हायला लागते आणि त्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होऊन धावपटूंचा वेग मंदावतो. क्रॅम्प येणे, शरीर डिहायड्रेट होऊन धावपटू कोसळणे इत्यादी प्रकार पाहायला मिळतात. ३२ किलोमीटरच्या आसपासच्या स्थितीला अनेक जण 'डेड लॉक' असेही म्हणतात. हा 'डेड लॉक' तोडणे गरजेचे असते. इथेच सावे आणि इतर धावपटूंमधील फरक स्पष्ट झाला होता. ३८ किलोमीटरनंतर तर धावपटूंचा वेग आणखी वाढतो. सावेनेही वेग वाढविला त्यावेळी तीन वेळचा जागतिक क्रॉस कंट्रीचा विजेता जेकब किप्लिमो (२ तास ००.२८ सेकंद) मागे पडला आणि ४१ किलोमीटरनंतर मॅरेथॉनमध्ये पदार्पण करणारा योमिफ कजेल्चाही सावेला रोखू शकला नाही. त्यामुळे तो दोन तासांच्या आत (१ तास ५९ मिनिटे ४१ सेकंद) अंतिम रेषेवर पोहोचला असला तरी सावेच अखेर विश्वविक्रमवीर म्हणून ओळखला गेला. सावेने शेवटचे १० किलोमीटर अंतर २८ मिनिटे ५३ सेकंदांत पूर्ण करून आपण या विश्वविक्रमासाठीच धावत होतो, हे दाखवून दिले.विशेष म्हणजे सावेप्रमाणे कजेल्चा याच्याही टीमने (स्पेनची सँटामाड्रे) 'बायकार्ब'ची व्यवस्था केली होती. मात्र, ५ व ४० किलोमीटरच्या टप्प्यावर तो त्याचे सेवन करू शकला नाही. बहुधा याचा परिणाम कजेल्चा याच्या कामगिरीवर झाला का, हे तपासले जात आहे. सावेने विश्वविक्रम केल्यानंतर डोपिंगची चर्चा सुरू झाली. कारण केनियन धावपटू सध्या डोपिंगबाबत जगात आघाडीवर आहेत. मात्र, सावे व त्याच्या प्रायोजकांनी गेल्या वर्षभरात २५ वेळा जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेच्या ॲथलेटिक इंटिग्रिटी युनिटकडे आपली चाचणी दिली आहे. त्यामुळे डोपिंग न करताही विश्वविक्रम करता येतो आणि अशक्यप्राय कामगिरी करून दाखविता येते, हे सावेने सिद्ध करून दाखविले..'वॉल' मोडण्याचा 'ट्रेंड' होऊ शकतो!इंग्लंडचे सर रॉजर बॅनिस्टर यांनी एक मैलाचे अंतर चार मिनिटांच्या आत पूर्ण केले त्यावेळेही हा विक्रम कुणी मोडू शकणार नाही, असे म्हटले गेले होते. मात्र, ऑस्ट्रेलियाचे जॉन लँडी यांनी अवघ्या ४६ दिवसांनंतर चार मिनिटांच्या आत शर्यत पूर्ण करून हा अंदाज खोटा ठरविला होता. त्यानंतर पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत १६ धावपटूंनी चार मिनिटांच्या आत एक मैल अंतर पार करण्याची किमया साधली होती. त्यामुळे सॅबेस्टियन सावेने मॅरेथॉन दोन तासांच्या आत अशा विश्वविक्रमी वेळेत पूर्ण करून अवघड मानली जाणारी 'वॉल' मोडीत काढली असली तरी इथिओपियाच्या योमिफ कजेल्चा व युगांडाचा जेकब किप्लिमो यांनीही आधीच्या विश्वविक्रमापेक्षा (जुना विश्वविक्रम - केल्विन किप्टूम ः २ तास ००.३५ सेकंद - २०२३ शिकागो मॅरेथॉन) सरस कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आता 'वॉल' पार करणे अवघड नाही. तसेच सावेने आपण यंदा सप्टेंबर महिन्यात बर्लिन मॅरेथॉनमध्ये धावणार असल्याचे जाहीर केल्याने तो आणखी एक विश्वविक्रम करील काय याविषयी उत्सुकता आहेच अन् त्याविषयी चर्चाही सुरू झाली आहे. कारण जगातील प्रमुख सात मॅरेथॉनपैकी बर्लिनमधील शर्यतीचा मार्ग सर्वात सोपा मानला जातो. त्यामुळे तिथे ही दोन तासांची 'वॉल' केवळ एक नव्हे; तर एकापेक्षा अधिक धावपटू मोडून काढतील व नंतर हा 'ट्रेंड'च होईल, अशी अपेक्षा आहे. 