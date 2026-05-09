Premium|Permanent Roommates Web Series Analysis : माध्यम, संवाद आणि मेंदूतले डावे-उजवे...

बाराएक वर्षांपूर्वी यू-ट्यूबवर ‘पर्मनंट रूममेट’ नावाची एक वेबसिरीज आली होती. मिकेश आणि तान्या या प्रेमीयुगुलाच्या नात्यातील चढ-उताराची ती गोष्ट होती. ते दोघे तीन वर्षे ‘लाँग डिस्टन्स रिलेशनशिप’मध्ये असतात. त्यानंतर एक दिवस अचानक मिकेश तान्याला प्रत्यक्ष भेटायला भारतात येतो. सुरुवातीचा आश्चर्याचा धक्का ओसरल्यावर त्यांना प्रत्यक्षातील संवाद आणि सोबत जगण्यातील खाचखळगे कळायला लागतात. ‘लाँग डिस्टन्स’ नात्यातून निर्माण झालेली एकमेकांविषयीची समज आणि सहजता डळमळू लागते. दुरून साजरे वाटलेले प्रेम प्रत्यक्षात निभावणे कठीण होऊ लागते. मग दोघंही ते नाते तिथेच थांबवण्याचा निर्णय घेतात आणि त्या वळणावर वेबसिरीजचा पहिला हंगाम संपतो. त्यांच्या निर्णयामागे इतरही बरीच कारणे असतात. पण एकमेकांपासून दूर असताना झालेल्या संवादाचा अनुभव आणि प्रत्यक्षातील अनुभव यात जाणवलेली दरी हे त्याचे एक मुख्य कारण असते. दोघे प्रामाणिक असतात. पण दूरच्या संवादातून निर्माण झालेल्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्षातील अनुभव यातील फरक काही त्यांना पचविता येत नाही. ही गोष्ट फक्त मिकेश आणि तान्याचीच नाही. किंवा फक्त प्रणयी नात्याचीही नाही. मुख्यत्त्वे माध्यमांद्वारा झालेल्या संवादातून जे निर्माण होते, अशा कोणत्याही वैयक्तिक नात्यावर मिकेश आणि तान्यासारखी स्थिती ओढवू शकते. हे फक्त निरीक्षण नाही. त्याला मानसशास्त्रीय संशोधनाचा आधारही आहे. ममत्व म्हणजे एखाद्या व्यक्तीविषयी वाटणारे आपलेपण. ही फार महत्त्वाची आणि नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. मानसशास्त्रीय परिभाषेत त्याला ‘अटॅचमेंट’ म्हणतात. .लहान मूल आणि त्याची काळजी घेणारी मोठी व्यक्ती यांच्यातील ममत्वासंदर्भात बरेच संशोधन झाले आहे. लहान मुलांमध्ये सुरक्षित ममत्वाची भावना निर्माण होण्यासाठी साद-प्रतिसाद देणारी शारीर उपस्थिती दीर्घकाळ टिकावी लागते, असे या साऱ्या संशोधनाचे सार आहे. आपल्याकडच्या संगोपन प्रक्रियेमध्ये तेच अपेक्षित असते. यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असते आपल्या चेतासंस्थेची अर्थात ‘नर्व्हस सिस्टिम’ची. संशोधन असे सांगते की, सुरक्षितता आणि आपलेपण निर्माण होण्यासाठी एका चेतासंस्थेला दुसऱ्या चेतासंस्थेच्या नैसर्गिक उपस्थितीचीच गरज असते. श्वास, स्पर्श, शारीर लय, गंध, देहबोली अशा विविध मार्गाने या चेतासंस्था एकमेकींना प्रभावित करीत असतात. तांत्रिक परिभाषेत त्याला सहनियमन किंवा ‘कोरेग्युलेशन’ म्हणतात. सुरक्षित ममत्वाचे बंध त्यातून निर्माण होतात. एकदा ते निर्माण झाले की मग इतर कोणत्याही माध्यमातून झालेल्या संवादातून त्यांचे काही प्रमाणात भरणपोषण होऊ शकते. पण मुळात ते निर्माण होण्यासाठी शारीर उपस्थितीच लागते. व्हिडिओ कॉल, चॅटिंग, झूम मिटिंग, गुगल मीट किंवा मायक्रोसॉफ्ट टीमसारख्या सुविधांमधून आजकाल मोठे समूह एकत्र येतात. कामही करतात. त्यातून नातेसंबंध तयार होतात. पण ते वरवरचे असतात. त्यातून माहिती पसरते, संधी कळतात, वैविध्य वाढते, मदत मिळते. या अर्थाने हे संबंधही मोलाचे असतात. पण ते पक्क्या नात्याची जागा घेऊ शकत नाहीत. परस्परविश्वास, एकमेकांविषयीची काळजी, चिंता व भीती व्यक्त करण्याइतपत मोकळेपणा निर्माण होण्यासाठी शारीर उपस्थितीतून घडणारा दीर्घकालीन संवाद गरजेचा असतो. असा संवाद पक्के नाते तयार करते..Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.शरीराचे सान्निध्यअमेरिकी चेतामानसशास्त्रज्ञ अँलन शोर यांच्या मते अशा पक्क्या नात्यासाठी उजव्या मेंदूंमधील संवादाची गरज असते. आपल्या मेंदूच्या उजव्या भागात भावना, सामाजिक भान, हावभाव, देहबोली, ध्वनी यांच्यावर प्रक्रिया होत असते. बहुतेक वेळा ही प्रक्रिया आपल्या नेणीवेच्या पातळीवर घडत असते. कदाचित त्यामुळेच ती अधिक प्रभावी ठरते. पण दोन उजव्या मेंदूंमधील या सखोल अबोध संवादासाठी त्या व्यक्तींची शारीर उपस्थिती गरजेची असते. पक्क्या नात्यांसाठी नुसते शब्द, नुसत्या प्रतिमा, नुसते वेगवान संभाषण त्यासाठी पुरेसे नसते. नुसती माहिती, तर्क किंवा विश्लेषणही पुरेसे कामी पडत नाही. तिथे शरीराचे सान्निध्य लागते.ब्रिटिश मनोविकारतज्ज्ञ, इयान मॅक्गिलख्रिस्ट यांनी उजव्या डाव्या मेंदूच्या या विषयावर भरपूर काम केले आहे. त्यांचे या विषयावरचे ‘दी मास्टर अँड हिज एमिसरी’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. त्यात ते म्हणतात, उजवा मेंदू अधिक साकल्याने, ससंदर्भ आणि सहवेदनेने विचार करतो. त्या तुलनेत डावा मेंदू अधिक नेमका, विश्लेषणात्मक चलाखीने विचार करतो. त्यादृष्टीने बघितले तर उजवा मेंदू आपला स्वामी असला पाहिजे आणि डावा मेंदू त्याचा दूत. पण गेल्या काही शतकांपासून आपल्या जगण्यात, वागण्यात आणि तंत्रज्ञानात जे बदल होत गेले त्यामुळे निदान पाश्चात्य संस्कृतीवर तरी डाव्या मेंदूच्या विचारपद्धतीचा अधिकाधिक प्रभाव पडत गेला आणि उजव्या मेंदूच्या विचारवैशिष्ट्यांकडे दुर्लक्ष होत गेले. त्यांच्या मते पाश्चात्य संस्कृतीत अनुभवायला येणारी तुटकता, यांत्रिकता व व्यापक सहवेदना व सामूहिकतेचा अभाव हे डाव्या मेंदूच्या प्रभावाचा परिणाम आहे. माध्यम हा काही मॅक्गिलख्रिस्ट यांच्या मांडणीचा मुख्य मुद्दा नाही. पण उजवा मेंदू सहवास आणि सान्निध्याच्या वातावरणात अधिक जोमाने काम करतो, हे लक्षात घेतले तर अशा सहवासाला गैरलागू करणारी माध्यमे उजव्या मेंदूच्या विचारपद्धतीचे कुपोषण करतात, असे म्हणता येते. ही माध्यमे आता फक्त पाश्चात्यांपुरती मर्यादित नाहीत. त्यामुळे मॅक्गिलख्रिस्ट यांचे निरीक्षणही सार्वत्रिक होऊ लागले आहे. करोना काळात त्याची एक वेगळ्या पातळीवर प्रचिती आली. बाहेर फिरण्यावर,प्रत्यक्ष भेटण्यावर, स्पर्शावर त्या काळात खूप बंधने आली. त्यामुळे लोक माध्यमांवर, व्हिडिओ कॉलवर विसंबून राहू लागली. संवादसंपर्क तुटला नव्हता पण काहीतरी चुकल्याचुकल्यासारखे होत आहे,अशी तक्रार जगभरातून होत होती. शारीर सान्निध्याअभावी उजव्या मेंदूचे जे कुपोषण होत होते, त्यातून ही तक्रार आली होती..अशा वाढत्या आशारीर संवादाचा आणखी एक दुष्परिणाम म्हणजे सहवेदना वा सहअनुभुतीची भावना कमकुवत होत जाणे. ‘मिशिगन विद्यापीठा’ने त्याबाबत २००० ते २००९ अशी दहा वर्षे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे सातत्याने सर्वेक्षण केले. त्यात या विद्यार्थ्यांमधील सहअनुभुतीची भावना सातत्याने कमी होत गेल्याचे दिसले. नेमक्या याच काळात त्यांचा सोशल मीडियाचा वापरही वाढत गेला होता. आता त्या वापरामुळेच सहअनुभुतीची भावना कमी होत गेली, असे सरधोपटपणे म्हणता येणार नाही. पण माध्यमांचा वाढता वापर, प्रत्यक्ष संवादाचा घटता पोत आणि सहअनुभुती यांच्यात काही संबंध असला पाहिजे, असे मानण्यास वाव नक्की आहे. या सगळ्यातून व्यक्तीचा एकाकीपणाही वाढतो. जगभरात एकाकीपणाची जणूकाही साथच आल्यासारखी आहे. हा फक्त मानसिकतेचा परिणाम नाही. देहाला दुयमत्त्व देणारी व्यापक संवादव्यवस्था त्याला कारणीभूत आहे. अमेरिकी समाजशास्त्रज्ञ शेरी टर्कल यांनी त्याला मार्मिक नाव दिले आहे- अलोन टुगेदर. सगळ्यांशी कनेक्टेड असूनही सतत एकाकीपण देणारी स्थिती. त्यातून बाहेर येणे सोपे नाही. पण संवादव्यवहारामध्ये शरीराला, प्रत्यक्षाला पुन्हा स्थान देणे ही त्या प्रवासाची सुरूवात मात्र नक्कीच आहे.परस्परविश्वास, एकमेकांविषयीची काळजी, आपल्या चिंता व भीती व्यक्त करण्याइतपत मोकळेपणा वगैरे निर्माण होण्यासाठी शारीर उपस्थितीतून घडणारा दीर्घकालीन संवाद गरजेचा असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.