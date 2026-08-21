Premium|Patent vs Farmers Rights : एका बियाण्याच्या DNA वरून जगभरात न्यायालयीन लढाया का होत आहेत? हवामान बदलाच्या युगात बीज, पेटंट आणि अन्नसुरक्षेची लढाई

पुणे – आजही संक्रातीसारख्या सणाच्या माध्यमातून महिला एकमेकींना वाण देतात. गेल्या अनेक वर्षापासूनची ही परंपरा आजही सुरू आहे पण दुसरीकडे याच वाणासाठी जगभरात न्यायालयीन लढाया सुरू झाल्या आहेत. हजारो वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी स्वतः बियाणं जपलं, निवडलं, त्यांची देवाणघेवाण केली आणि मातीशी जुळणारं उत्तम वाण विकसित केलं. पण आता आधुनिक जैवतंत्रज्ञान, कठोर पेटंट कायदे आणि बाजारातील वाढत्या कॉर्पोरेट केंद्रीकरणामुळे बियाणं शेतीचं साधं साधन राहिलेलं नाही, तर ती अब्जावधी डॉलर्सची बौद्धिक संपदा बनली आहेत. एका बाजूला कंपन्या त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्यासाठी पेटंट्सची मागणी करतायेत, तर दुसरीकडं शेतकऱ्यांचा पारंपरिक हक्क, जैवविविधता आणि अन्नस्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे. त्यामुळं हा लढा केवळ पेटंट्स किंवा काही कायद्यांपुरता मर्यादित नाही, तर भविष्यातील अन्नसुरक्षा आणि आपल्या ताटावरील अंतिम नियंत्रण नेमकं कोणाच्या हातात असणार, हा आजच्या काळातील सर्वात मोठा आणि कळीचा प्रश्न आहे. जगभरात कुठे कुठे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, भारतात याची काय परिस्थिती आहे, बियाण्यांचं पेटंट म्हणजे काय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे याचा किती वाटा आहे हे सगळं आपण सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .पारंपारिक बियाण्यांकडून पेटंट केलेल्या बियाण्यांकडे प्रवास कसा झाला?फक्त भारतातच नाही तर जगभरातील शेतीचा प्रवास हा पारंपरिक बियाण्यांपासून ते पेटंट असलेल्या बियाण्यांकडे झाला आहे. हजारो वर्षे शेतकरी स्वतःच्या शेतातून बियाणे निवडत, जतन करत आणि पुढच्या हंगामात वापरत आले. त्यामुळे एका पिकाच्या अनेक स्थानिक जाती विकसित झाल्या. म्हणजे एकाच प्रदेशात तांदळाच्या अनेक जाती असू शकतात. एखादी जात विशिष्ट रोगाला प्रतिकार करणारी, एखादी कमी पाण्यात तगणारी, एखादी कमी कालावधीत तयार होणारी, एखादी उष्णतेला सहन करणारी. ही विविधता म्हणजे शेतीसाठीचा genetic insurance आहे असं मानलं जातं. अनेक अभ्यास सांगतात की, plant genetic diversity ही भविष्यातील दुष्काळ, उष्णता, रोग आणि इतर पर्यावरणीय बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.मात्र जास्त पिक येण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी अनेक स्थानिक जाती सोडून मोजक्या commercial varieties वापरू लागले. यातून याला मागणी वाढत गेली. सध्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जनुकीय बदल करून हायब्रिड किंवा 'पेटंटेड बियाणे' तयार करत आहेत. या बियाण्यांवर कंपन्यांचे कायदेशीर हक्क असतात. हा बदल एक किंवा दोन वर्षात नाही झाला तर गेल्या अनेक वर्षापासून याची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली. प्रयोगशातून तयार झालेल्या तयार बियाणांमुळे पारंपरिक बियाणं त्याचे वेगवेगळे प्रकार मागे पडले.Patented Seeds म्हणजे नेमके काय?Patented seed म्हणजे एखाद्या बियाण्याचे काही कायदेशीर हक्क हे ते बियाणं बनविणाऱ्या कंपनीकडे असणे. सर्व व्यावसायिक बियाणे पेटंटेड नसतात; पेटंट, वनस्पती संरक्षण आणि हायब्रिड हे तिन्ही पूर्णपणे वेगवेगळेप्रकार आहेत. पेटंट किंवा कायदेशीर हक्क हे प्रामुख्याने बायोटेक आणि जनुक-परिवर्तित बियांवरच लागू होतात. हायब्रिड बियाण्यांचे गुणधर्म पुढच्या पिढीत टिकत नाहीत, त्यामुळे शेतकरी कायदेशीर भीतीपेक्षा स्वतःच्या उत्पन्नासाठी दरवर्षी नवीन बियाणे खरेदी करतात. अनेकदा कंपन्या शेतकऱ्यांसोबत करार करतात, ज्यानुसार शेतकरी ते बियाणे पुन्हा वापरू शकत नाहीत. .Organic Chia: वाशिमची ‘चिया क्रांती’ ; शेतकऱ्यांचा डिजिटल बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवास, सेंद्रिय बियांपासून कोट्यवधींच्या उलाढालीपर्यंत.बियाणे बाजारातील ५० टक्क्यापेक्षा हिस्सा मोजक्या कंपन्यांकडेजगातील व्यावसायिक बियाणे बाजारातील मोठा हिस्सा मोजक्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे केंद्रित झाला आहे. २०२६ मधील The Food and Agriculture Organization ने सांगतल्याप्रमाणे, जागतिक व्यावसायिक बियाणे बाजारातील सुमारे ५० ते ६० टक्के हिस्सा आघाडीच्या चार कंपन्यांकडे आहे. पण याचा अर्थ असाही होत नाही की, जगातील संपूर्ण शेती किंवा अन्नउत्पादन हे या कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे.अमेरिकेत कणीस, सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या बियाणे बाजारात Bayer आणि Corteva या दोन कंपन्यांचा मोठा प्रभाव असल्याचे अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या अभ्यासातून दिसते. त्यामुळे शेतकरी देखील या कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. तसेच बाजारातील स्पर्धा, बियाण्यांच्या किंमती, संशोधनाची दिशा याचा शेतकऱ्यांच्या निवडीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. FAO नेही अशा एकवटलेल्या बाजाररचनेमुळे शेतकरी काही मोजक्या पुरवठादारांवर अधिक अवलंबून राहण्याचा धोका व्यक्त केला आहे. .हवामान बदलामुळे बियाण्यांचा प्रश्न इतका महत्त्वाचा का झाला?हवामान बदलामुळे शेतीसमोर पूर्वीपेक्षा वेगळे धोके निर्माण होत आहेत. तापमान वाढ, अनियमित पाऊस, दुष्काळ, अचानक अतिवृष्टी, पूर, नवीन कीड व रोग, मातीतील क्षारता वाढणे, उष्णतेच्या लाटा निर्णाण होणे यांसारखे बदल होत आहेत. याचा अर्थ भविष्यात आज सर्वाधिक उत्पादन देणारे बियाणेच सर्वात उपयुक्त असतील असे नाही. एखाद्या प्रदेशात तापमान २-३°C ने वाढले किंवा पावसाचे स्वरूप बदलले, तर आजची स्थानिक, कमी उत्पादन देणारी पण प्रतिकूल परिस्थितीत टिकणारी जात अधिक मौल्यवान ठरू शकते. याऊलट हायब्रीड प्रजाती मूळ गुणधर्म नसल्याने तेवढा टिकाव धरू शकेलच असे नाही. आंतरराष्ट्रीय Food and Agriculture Organization म्हणते की, हवामान बदलामुळे अनुवंशिक पीकांचे महत्त्व कमी नाही तर अधिक वाढले आहे. Patent विरूद्ध farmers' rights हा संघर्ष का सुरू झाला?यामध्ये एक बाजू म्हणते, संशोधनासाठी पैसा गुंतवायचा असेल तर नवीन वाण विकसित करणाऱ्या कंपनीला बौद्धिक संपदा संरक्षण मिळाले पाहिजे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकरी संघटना किंवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्था म्हणतात की, बियाणे हे फक्त एखाद्या कंपनीचे commercial product नाही; त्यामागे शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या ज्ञानाचा आणि genetic diversity चा वाटा आहे. .Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .कोणकोणत्या देशात कोणत्या विषयांवरून शेतकरी विरूद्ध Patent असा संघर्ष सुरू आहे?अमेरिकाअमेरिकेत बियाण्यांच्या कंपन्यांचे पेटंट कायदे अत्यंत कडक आहेत. कंपनीचे जनुकीय बदल केलेले बियाणे वाऱ्याने किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे बाजूच्या शेतकऱ्याच्या शेतात उगवले, तरी कंपन्या शेतकऱ्यांवर पेटंट उल्लंघनाचे खटले भरले जातात. मात्र अमेरिकेच्या न्याय विभागाने आणि स्पर्धा आयोगांनी यावर ताशेरे ओढले आहेत की, मोठ्या बियाणे कंपन्यांच्या या अवाजवी पेटंट धोरणांमुळे कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि स्पर्धा यावर फरक पडताना दिसतो आहे.सध्या अमेरिकेत शेतकऱ्यांचे थेट लढे जसे जुने आहेतच. पण त्यासोबतच आता कॉर्पोरेट कंपन्यांचे आपापसातील पेटंट हक्क आणि बाजारातील मक्तेदारी याविरोधात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने थेट न्यायालयांमध्ये कायदेशीर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे.आफ्रिकाअफ्रिकेतील केनिया सरकारने २०१२ मध्ये आणलेल्या 'बियाणे आणि वनस्पती वाण कायद्यांतर्गत पारंपारिक बियाणे जतन करणे आणि आपापसात वाटणे बेकायदेशीर ठरवून, गुन्हेगारी स्वरूपाचे केले होते. केनियाच्या उच्च न्यायालयाने (High Court) नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात हा कायदा असंवैधानिक ठरवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना स्थानिक बियाणे जतन करणे आणि वाटण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कॉर्पोरेट फायद्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणता येणार नाही, असा हा मोठा कायदेशीर विजय ठरला.युरोपियन युनियनयुरोपमध्ये 'नो पॅटंट्स ऑन सीड्स' या चळवळीच्या माध्यमातून युरोपियन पेटंट ऑफिसच्या धोरणांविरुद्ध कायदेशीर लढा सुरू आहे. जरी युरोपियन कायद्यानुसार पारंपारिक पद्धतीने विकसित केलेल्या वनस्पतींवर पेटंट घेण्यास कायदेशीर बंदी असली, तरी मोठ्या कंपन्या नैसर्गिकरीत्या आढळणाऱ्या जनुक बदलांवर आणि रोगांना प्रतिकार करणाऱ्या पिकांवर पेटंट मिळवत आहेत. मका, टोमॅटो, पालेभाज्या यांच्या पारंपरिक वाणांवर कंपन्या हक्क सांगत असल्यामुळे तेथील छोट्या आणि मध्यम शेतकरी व बीज-उत्पादकांमध्ये मोठे कायदेशीर संघर्ष उभे राहिले आहेत.ब्राझील आणि अर्जेंटिनाब्राझील आणि अर्जेंटिनामध्ये जनुकीय बदल केलेल्या सोयाबीन बियाण्यांच्या पेटंट्स आणि रॉयल्टी वसुलीवरून कंपन्या आणि शेतकरी संघटना यांच्यात न्यायालयात दीर्घकाळ लढा सुरू आहे. या देशांमध्ये कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना बियाणे पुनर्वापर करण्यावर पूर्ण बंदी घातली असून प्रत्येक हंगामात रॉयल्टी देण्याची सक्ती केली आहे. याविरोधात तिथल्या शेतकरी संघटनांनी सामूहिक खटले दाखल केले आहेत, तर काही ठिकाणी शेतकरी स्वस्त आणि अनधिकृत बियाण्यांच्या पर्यायांचा वापर करत असल्यामुळे कायदेशीर कारवाईचे सत्र सुरू आहे. .भारतात काय परिस्थिती आहे..?जगात हे सगळं सुरू असतानाच भारताने जागतिक स्तरावर एक अपवादात्मक कायदा केला आहे, ज्याला PPV&FR Act म्हणजेच Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे जतन करणारा शेतकरी हक्क कायदा. हा कायदा जगभरातील अशा प्रकारच्या मोजक्या कायद्यांपैकी एक आहे, जो कंपन्यांच्या पेटंट अधिकारांच्या सोबतच शेतकऱ्यांच्या अधिकारांना कायदेशीर संरक्षण देतो. या कायद्यानुसार, शेतकरी त्यांचे स्वतःचे बियाणे जतन करू शकतात, वापरू शकतात, पेरणी करू शकतात आणि इतर शेतकऱ्यांना विना-व्यापारी तत्त्वावर बियाणे देऊ शकतात. हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे, जो कोणत्याही कॉर्पोरेट पेटंटपेक्षा वरचढ मानला जातो.दरम्यान भारतातही सरकारने वेळोवेळी बियाणे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यावर शेतकरी संघटनांचा तीव्र आक्षेप आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे बियाण्यांची'नोंदणी अनिवार्य होईल. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर नोंदणी अनिवार्य झाली, तर छोट्या शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक वाणांना कॉर्पोरेट निकषांमध्ये बसवणे अशक्य होईल. यामुळे त्यांना कायदेशीर गुन्हेगार ठरवले जाण्याची भीती आहे. या विधेयकावरून आजही संसदेच्या समित्यांमध्ये आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चा सुरू आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, हे शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे देण्यासाठी आहे, तर संघटनांना वाटते की हे कंपन्यांना फायदा पोहचवण्यासाठी आहे.भारतात वनस्पती किंवा बियाण्यांना पेटंट दिले जात नाही. भारतात Plant Breeders' Rights दिले जातात. म्हणजेच, जर एखाद्या कंपनीने किंवा व्यक्तीने नवीन वाण विकसित केले, तर त्यांना त्या वाणापासून काही वर्षांसाठी नफा मिळवण्याचा अधिकार मिळतो, पण तो अमर्यादित किंवा पेटंटसारखा पूर्ण मालकी हक्क नसतो.जगाला नेमकी कशा प्रकारच्या बियाणं धोरणाची गरज..?हवामान बदलामुळे दुष्काळ, उष्णता, पूर आणि रोगांचा धोका वाढत असताना जगाला एकसारख्या बियाण्यांपेक्षा विविध प्रकारच्या, स्थानिक परिस्थितीशी जुळणाऱ्या बियाण्यांची गरज आहे. FAO देखील genetic diversity ला हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरक मानते. म्हणून खरी लढाई पारंपरिक विरुद्ध आधुनिक बियाणे अशी नसून, बियाण्यांमध्ये विविधता कोण टिकवणार, तिच्यावर कोणाचे नियंत्रण असेल आणि भविष्यातील शेतकऱ्याला किती पर्याय उपलब्ध असतील? अशी असेल. FAO च्या मते, भविष्यात बियाण्यांची बँक, शेतकरी, सार्वजनिक संशोधन संस्था आणि खासगी कंपन्या या सगळ्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल.-----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.