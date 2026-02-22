Premium|Shahaji Raje Bhosale History : स्वराज्यसंकल्पक शाहजीराजे

अनिकेत यादव- इतिहास अभ्यासक निजामशाहीची अखेर शाहजीराजांचा बीमोड करून निजामशाही सल्तनतीचा उरलासुरलेला भाग स्वतः जिंकण्याची इच्छा मनी बाळगून मुघल बादशाह शाहजहान २० सप्टेंबर १६३५ रोजी आग्य्राहून दख्खनेत यायला निघाला. आदिलशाह व कुत्बशाह यांना कडक फर्मान पाठविण्यात आले. शाहजहानच्या नुसत्या फर्मानानेच कुत्बशाह वठणीवर आला. निजामशाही प्रांत घेण्याकरिता मुघल सरदारांना रवाना करण्यात आले. मुघल सरदार खान जमानने मार्च-जून १६३६मध्ये शाहजीराजांच्या ताब्यातील चांभारगोंदे (श्रीगोंदा) किल्ला जिंकून घेतला, कोल्हापूरचा कोट घेतला, मिरज व रायबाग लुटले. मुघलांच्या तुलनेत शाहजीराजांचे सैन्य कमी असल्याने गनिमी काव्याद्वारे लपूनछपून हल्ले करण्याचे सत्र त्यांनी सुरू ठेवले होते. इकडे शायिस्ताखानाच्या मुघल सैन्यातील अल्लाहवीर्दीखानाने शाहजीराजांच्या ताब्यातील धोडप व चांदवडच्या परिसरातील किल्ले जिंकण्याचा सपाटा लावला. १४ मार्च १६३६ रोजी चांदवड; १७ मार्च रोजी इंद्राई; १९ मार्च रोजी कांचना-मांचना; १९ जून रोजी धोडप हे किल्ले मुघलांनी जिंकून घेतले. याशिवाय रवळा, जवळा, अहिवंत, कोल (कोळदेहेर), योसरा (राजदेहेर), कण्हेरा, मार्कंडा, अचलगड, रामसेज, अंकाई, टंकाई, एडका (?), पेडका हे किल्लेही जिंकून घेतले. शायिस्ताखानाच्या सैन्याने मार्च १६३६मध्ये खेरदुर्ग (सागरगड, जि. रायगड) व सभोवतालचा प्रांत जिंकून घेतला. संगमनेर व जुन्नरचा १७ परगणे असलेला व वार्षिक साडेसहा लाख रुपये महसूल असलेला प्रांत संभाजीराजांकडून (शाहजीपुत्र) जिंकून घेतला..अखेर मे १६३६मध्ये मुघल बादशाह शाहजहान व मुहम्मद आदिलशाह यांच्यात तह झाला. त्याद्वारे निजामशाहीचा मुलूख आपापसांत वाटून घेणे व साधारण भीमा नदी ही परस्परांच्या मुलखांमधील हद्द ठरविण्यात आली. दख्खनमधील उद्दिष्टे पूर्ण होत आल्याने शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब याला दख्खनच्या ४ सुभ्यांचा सुभेदार नेमून, शाहजहान बादशहा १४ जुलै १६३६ रोजी दौलताबादहून आग्य्राकडे जाण्यासाठी निघाला. पुढे मुघलांच्या फौजेने २९ सप्टेंबर १६३६ रोजी उदगीर व १९ ऑक्टोबर १६३६ रोजी औसा हे किल्ले जिंकून घेतले. मुघल व आदिलशाहचा तह झाल्याने शाहजीराजांचे बंड कायमचे थंड करण्यासाठी दोन्ही सैन्य त्यांच्यावर चालून आले. ही बातमी कळताच शिवनेरीवर असणारे शाहजीराजे कोंढाणा व नुरुंद (मुरुंबदेव डोंगर, ज्याचे नाव पुढे शिवरायांनी ‘राजगड’ ठेवले) डोंगराकडे गेले.या संपूर्ण धामधुमीच्या काळात शाहजीराजांनी आपल्या कुटुंबीयांना शिवनेरी किल्ल्यावर ठेवलेले होते. मुघल व आदिलशाहीची फौज शाहजीराजांच्या मागावर असल्याने शाहजीराजांनी सप्टेंबर १६३६मध्ये चौलच्या पोर्तुगीज कॅप्टनला पत्र पाठवून कुटुंबीयांसह स्वतःकरीता चौलच्या किल्ल्यात आश्रय मागितला. पोर्तुगिजांचे व शाहजीराजांचे पूर्वीपासून संबंध चांगले असल्याने, सर्वतोपरी सावधगिरी बाळगून पोर्तुगिजांनी त्यांना मदत करण्याचे कबूल केले. मात्र धूर्त पोर्तुगिजांनी चौलऐवजी दंडाराजपुरीकडे येण्याचे त्यांना कळविले. त्यावरून शाहजीराजे कुंभा घाट उतरून कोकणात दंडाराजपुरीला आले. मात्र दंडाराजपुरीच्या सिद्दीने मुघलांच्या भीतीने मदत करण्याचे नाकारल्याने नाइलाजास्तव त्यांना परत कुंभा घाटाकडे जावे लागले. याच दरम्यान मुघल सरदार खानजमान व आदिलशाही सरदार रनदौलाखान देखील त्यांच्या मागोमाग तिथपर्यंत आलेले होते. ते आल्याचे पाहून शाहजीराजे माहुलीच्या दिशेला पळाले. मात्र मध्येच मुरंजन (ऊर्फ प्रबळगड) किल्ल्याजवळ असताना दोन्ही सैन्याची गाठ पडली. जोरदार धुमश्चक्री झाली, त्यातून मुलगा संभाजीराजे व निवडक सैन्यासह शाहजीराजे अखंड अहोरात्र घोडदौड करीत माहुलीला जाऊन पोहोचले. अखेर दोन्ही सैन्यांनी माहुलीचा वेढा आवळल्यामुळे ऑक्टोबर १६३६च्या दरम्यान शरण येऊन आदिलशाहाकडे त्यांनी नोकरी पत्करली. आदिलशाहाने त्यांना ‘फर्जंद’ (म्हणजे पुत्र) असा किताब दिला. मुद्दामहून त्यांना पुणे व सह्याद्रीपासून लांब दक्षिणेला पाठविण्यात आले. मुर्तजा निजामशाहाला मुघलांनी ग्वाल्हेरच्या किल्ल्यात डांबून ठेवले. अशाप्रकारे अकबराच्या काळात अहमदनगरच्या किल्ल्यातून कैद केलेला बहादूर निजामशाह, दौलताबाद किल्ल्यातून कैद केलेला हुसैन निजामशाह व आत्ता माहुलीच्या किल्ल्यातून कैद केलेला मुर्तजा निजामशाह असे निजामशाहीच्या तीन बादशाहांना मुघलांनी ग्वाल्हेरच्या अंधारकोठडीत डांबून ठेवले. आणि निजामशाहीचा अस्त झाला..Premium|Chandan Vandan Fort history: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शौर्यगाथा: चंदन-वंदन जोडदुर्गाचा इतिहास.आदिलशाहीतील प्रदीर्घ कारकीर्द (१६३६ ते १६६४)दक्षिण दिग्विजय ः आदिलशाहाने दक्षिणेतील इक्केरी/बेदनूर, बसवपट्टण (वृषपत्तन/तरिकेरे), शिरे, हरपनहळ्ळी, बंगळूर, चिकनायकनहळ्ळी, म्हैसूर/श्रीरंगपट्टण, बेलूर, टुमकूर, विजयनगर, बाळापूर, कोलहाल (कोलार), कावेरीपट्टण, तंजावर, जिंजी, मदुरा, पिलगोंडा, होस्पेट (हंसकूट) इत्यादी राजांविरुद्ध मोहिमा काढण्यासाठी रनदौलाखानाच्या नेतृत्वाखाली शाहजीराजे व अफजलखान इत्यादींची नेमणूक केली. आदिलशाही सैन्याने १६३६ ते १६४७ या काळात एकामागून एक ही छोटी राज्ये गिळंकृत केली. यावेळी शाहजीराजांनी पराक्रमाची शर्थ करून दक्षिणेतील अनेक किल्ले, बराचसा मुलूख व मुबलक खंडणी आदिलशाहाला मिळवून दिली. त्यामुळे ‘बंगलोर’ सारख्या महत्त्वपूर्ण ठिकाणासह कोलार व कंदर्पी हा प्रांत आदिलशाहाने १६३८-३९मध्ये शाहजीराजांना दिला. तेव्हापासून शाहजीराजे, पत्नी जिजाबाई व कुटुंबासह बंगलोरला राहू लागले. मार्च १६४४च्या दरम्यान आदिलशाहकडून त्यांना ‘महाराजा’ ही पदवी दिली गेली. आदिलशाहकडून अन्य कोणत्याही हिंदू सरदारास ही पदवी दिली गेली नव्हती, एवढा पराक्रम शाहजीराजांनी केला होता. (जयराम पिंडेकृत 'राधामाधवविलास' या ग्रंथात अकराव्या उल्लासात पृ.२४६-७६ वर शाहजीराजांच्या ऐश्वर्याचे व पृ.९,२३४-३५ वर दिनचर्येचे वर्णन आले आहे.)शाहजीराजांचा स्नेही रनदौलाखान १६४४मध्ये मरण पावला आणि मुस्तफाखानाचा आदिलशाही दरबारात प्रभाव वाढला. हा शाहजीराजांचा वैरी असल्याने त्याने आदिलशाहाचे कान भरले, त्यामुळे शाहजीराजांचा आदिलशाहाशी बेबनाव वाढला. त्या जून १६५७मध्ये निलंगा व चिंचोली; ३१ जुलै १६५७मध्ये कल्याणी (बसवकल्याण) जिंकून घेतले. शाहजीराजांनी देखील Sadrempatam (?) येथील डच कंपनीची इमारत ताब्यात घेऊन कंपनीच्या काही नोकरांना कैद केले.तंजावरची स्वारीऑगस्ट १६५७मध्ये मुघल व आदिलशाह यांच्यात तह झाला. त्यापाठोपाठ ६ सप्टेंबर १६५७ रोजी शाहजहान बादशाह आजारी पडून, तो लवकरच मरण पावेल अशा अफवा पसरू लागल्याने मुघल शाहजादे यादवी युद्धाच्या तयारीस लागले. स्वतःच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने औरंगजेब देखील ५ फेब्रुवारी १६५८ रोजी औरंगाबादहून दिल्लीच्या रोखाने निघाला. ही संधी कुत्बशाह, आदिलशाह यांचेबरोबरच इकडे शिवरायांनीही साधली. सप्टेंबर १६५९मध्ये शाहजीराजे व मुल्ला अहमद यांच्या नेतृत्वाखालील आदिलशाही सैन्याने मदुरेचा राजा मुत्तु वीराप्पा नायक याच्या ताब्यातील त्रिचनापल्लीवर हल्ला केला. या मोहिमेत शाहजीराजांनी तंजावर, मन्नारकोविल (Mannargudi), वल्लमकोट्टाई (Valamirankottai) येथील किल्ले व सभोवतालचा प्रांत जिंकून घेतला. तेगेनापट्टमच्या किल्ल्याला १५ डिसेंबर १६६० रोजी (Nagapattinam) वेढा देऊन तो ४ फेब्रुवारी १६६१ रोजी जिंकून घेतला. ऑक्टोबर १६६१ रोजी पोर्टो नोवो (Parangipettai) ताब्यात घेतले. दख्खनेत असलेल्या गोंधळाचा फायदा उठवून शाहजीराजांनी पूर्व किनारपट्टीवरील अनेक बंदरे ताब्यात घेऊन साम्राज्यविस्तार केला..इक्केरीवर स्वारीअली आदिलशाहाने स्वतः इक्केरी/केळदीच्या राज्यावर आक्रमणासाठी २ मार्च १६६३ रोजी विजापूरहून बंकापूराकडे कूच केले. शाहजीराजांनी काही सरदारांसह बंड केल्याची यावेळी अफवा पसरल्यामुळे अली आदिलशाहाने शाहजीराजे व बहलोलखान यांना बंकापूरास भेटीस बोलावून कैद केले, मात्र २ दिवसांनी पुन्हा सन्मानाने सोडून दिले. शाहजीराजांनी या मोहिमेत अन्य आदिलशाही सैन्यासह इक्केरीच्या राज्यातील बेदनूरचा किल्ला जिंकून भुवनगिरी (कवळेदुर्ग)ला वेढा घातला. अखेर तह झाल्याने नोव्हेंबर १६६३मध्ये ही मोहीम संपविण्यात आली. इ.स.१६६४च्या सुरुवातीला काही बंडखोर नायकांचे पारिपत्य करण्यासाठी आदिलशाहने शहाजीराजांना शिमोगाच्या बाजूला पाठविले होते. याच मोहिमेवर असताना, होदेगिरी (जिल्हा दावणगिरी, कर्नाटक) येथे २३ जानेवारी १६६४ रोजी घोड्यावरून पडून शाहजीराजांचा मृत्यू झाला.इ.स.१६२१ ते १६६४ या आपल्या ४३ वर्षांच्या कार्यकाळात शाहजीराजांनी सुमारे १० वर्षे निजामशाहीत, २ वर्षे मुघलांकडे, ४ वर्षे स्वतंत्रपणे व २७ वर्षे आदिलशाहीत नोकरी केली. इब्राहिम, मुहम्मद व अली अशा तीनही आदिलशाहांची कारकीर्द त्यांनी पाहिली, मात्र आपला स्वाभिमानी बाणा व करारीपणा कदापी सोडला नाही. आदिलशाहीतील कोणा मातब्बर सरदारास सप्टेंबर १६५५मध्ये लिहिलेल्या पत्रातून याचे यथार्थ दर्शन होते. पत्रात ते म्हणतात, ‘‘मत्सरी लोकांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेऊन पादशाह (आदिलशाह) आमच्या जहागिरीत निष्कारण ढवळाढवळ करतात. आम्ही रजपूत लोक (‘लढवय्ये’ याअर्थी) आजतागायत दोन-चार पादशाह्यांत चाकरी केली, परंतु गैरहिशेबी जास्ती सोसून कमइज्जतीने व गैरमेहेरबानीने पूर्वीही चाकरी केली नाही व पुढेही करणार नाही. आजपर्यंत दीड वर्ष आम्ही जास्ती सोसले ते याच उमेदीने की, थोरल्या हजरतसाहेबांकडून (इब्राहिम आदिलशाह) सन्मान पावलेले आहोत आणि हजरत साहेबांनीही (त्यावेळी गादीवर असलेला, मुहम्मद आदिलशाह) आमच्यावर कृपा केलेली आहे. यापुढे हजरत साहेबांना आमची गरज असेल तर हिशेबाने आमची याप्रमाणे व्यवस्था केली पाहिजे आणि गरज नसेल तर आनंदाने (आम्हास नोकरी सोडण्याची) परवानगी दिली पाहिजे.... परंतु आम्हांला निष्कारण बदनाम करू नये.’’ अशा महाबली व स्वराज्यसंकल्पक शहाजीराजांनी पेरलेल्या बीजाचेच पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वटवृक्षात रूपांतर केले.(संदर्भ ः बुसातिन-उस-सलातीन, श्रीशिवभारत, श्री राजा शिवछत्रपती-ग. भा. मेहेंदळे, मालोजीराजे आणि शाहाजीमहाराज-वा. सी. बेंद्रे इ.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 