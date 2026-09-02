Premium|Shikhar Shingnapur Folk Tradition : शिखर शिंगणापूरच्या महादेवगीतांची समृद्ध मौखिक परंपरा आता लोपाच्या उंबरठ्यावर

संजीव भागवत - sakal.avtaran@gmail.com'महादेवाच्या वाटेनं देवा गा दवना आला मोठा दाट... भगत अरवट दवना मोडून केली वाट’... शिखर शिंगणापूरच्या लोकसंस्कृतीत आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये येणाऱ्या दवण्यावरील हे गाणे. अशा प्रकारची असंख्य गाणी शिखर शिंगणापूरच्या लोकपरंपरेमध्ये महिलांकडून म्हटली जातात. शंभू महादेवांवरील मौखिक संपदा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आहे. ग्रामीण भागातील महिलांनी महादेव-पार्वतीवर केलेल्या गाण्यांनी महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीमध्ये सर्वात मोठी भर टाकली आहे. साहजिकच त्यांच्या गाण्यांना वगळून महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचा अभ्यासच होऊ शकत नाही, इतक्या त्या समाजमनात खोलवर रुजलेल्या आहेत. शिखर शिंगणापूरच्या लोकपरंपरेत मौखिक साहित्यातील रचनांचे अनेक संशोधकांनी संकलन केलेले आहे.डॉ. सरोजिनी बाबर, प्रा. बाबासाहेब बळे आदींचे त्यासाठी मोठे योगदान राहिलेले आहे. डॉ. बाबर यांनी संपादित केलेल्या ‘कुलदैवत’ आणि डॉ. रा. चिं. ढेरे यांनी आपल्या ग्रंथात गौरव केलेल्या प्रा. बळे यांच्या ‘धुळोबा-भिवाया, धनगरांच्या देवता’ या ग्रंथात मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील महिलांनी म्हटलेली अनेक गाणी-ओव्या जतन करून ठेवण्यात आल्या आहेत; मात्र अलीकडच्या काळात या गाण्यांची एक समृद्ध परंपरा खंडित होण्याच्या मार्गावर येऊन ठेपली आहे..शंभू महादेवांवर म्हटल्या जाणाऱ्या गाण्यांमध्ये धनगरी ओव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आढळतो. त्याचबरोबर पिढ्यान्पिढ्या मौखिक परंपरेतून चालत आलेली अनेक गाणीही या लोकसाहित्याचा अविभाज्य भाग आहेत. ‘महादेवाच्या वाटेनं देवा गा, दवना आला फुला, दवना आला फुला, वास शंकराले गेला’, ‘महादेवाच्या वाटेनं देवा गा, दवना आला गोंडा, कैलासीच्या राजा, तुहा तिही लोकी झेंडा’ अशा असंख्य ओव्या या परंपरेचा एक भाग आहेत. दवण्याच्या गाण्यांतून शंभू महादेवांचा गौरव करतानाच हा कुलदेव ज्या मानदेशात वसला आहे, त्या भूमीचाही गौरव केला जातो. याच मानदेशात गिरजा बारीक दवण्याचा सरवा वेचते, अशी लोकभावना या ओव्यांमधून व्यक्त होते.‘देसामंदी देस, मानदेस बरवा, बारीक दवन्याचा गिरजा येचिती सरवा।’ या ओवीतून मानदेशाच्या भूमीचे आणि तेथील दवण्याचे सुंदर वर्णन केले आहे. माण तालुक्यातील शंभू महादेवांच्या डोंगरावर वसलेले शिखर शिंगणापूर शेंड्याला वाकडे दिसते. याचे वर्णनही लोकगीतांतून आढळते - ‘संभूचं शिखरं शेंड्याला वाकडं, मंधी दवण्याचं झाड, गिरजा नारीनं काढलं.’ याच शिखरावर दवणा तयार झाल्यानंतर गिरजेच्या पातळाला त्याचा रंग दिला जातो, असे अत्यंत समर्पक वर्णन पुढील ओवीतून केले आहे -‘संभूच्या शिखरावरी दवना येली गेला, गिरजा नारीच्या पातळाला करारी रंग देला.’ ‘संबूच्या सिकरावरी बेल, दवण्याचा वाहिला,कोण्या दैवाच्या नारीनं संबू जोड्यानं पाहिला’ या ओवीतून शंभू महादेवांच्या शिखरावर बेल आणि दवणा वाहून, त्या दैवताचे दर्शन घेण्याची लोकभावना व्यक्त होते..Premium|Shravan Month Stories : श्रावणातील आजीच्या गोष्टी, पावसाचा सुगंध आणि संस्कारांचा महिना.चैत्र महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या शंभू महादेवांसह अनेक कुलदैवतांच्या पूजाविधींमध्ये दवण्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. शंभू महादेवांच्या पूजेत तर दवणा अत्यंत मानाची वनस्पती मानली जाते. महादेवांच्या पिंडीवर दवणा वाहिल्याशिवाय पूजा पूर्ण होत नाही, इतके त्याचे धार्मिक महत्त्व आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा आणि अन्य भागांतील महिलांनी आपल्या लोकगीतांतून दवणा आणि शंभू महादेव यांच्यातील हे अतूट नाते जपले आहे.‘संबूच्या सिकरावरी बेल, दवण्याचा वाहिला, कोण्या दैवाच्या नारीनं संबू जोड्यानं पाहिला’ या ओवीतून आपल्या शंभू-पार्वतीचे दर्शन घेण्यासाठी शिखरावर दवणा वाहण्याची लोकभावना व्यक्त होते. प्रत्येक गाण्यातून शंभू महादेव हा लोकदेव कसा आहे आणि त्याची नाळ इथल्या शेतकरी, कष्टकरी, भटके-विमुक्त समाजाशी किती घट्ट जोडलेली आहे, याचे प्रत्ययकारी दर्शन घडते.या लोकगीतांमधून महादेवांची गिरजा म्हणजेच पार्वती दवण्याचा सरवा वेचताना दिसते; तर कधी शंभू महादेव दवण्याच्या शेताला मोटेने पाणी घालतात आणि गिरजा त्यांना धार धरते. ते पाणी नव्याने लावलेल्या दवण्याच्या रोपांपर्यंत पोहोचते. दवणा तयार झाल्यानंतर त्याची रास करण्यात शंभू महादेव व्यस्त असतात. या कामात मग्न झालेल्या त्यांना इतर कशाचेही भान उरत नाही. दवणा औषधी वनस्पती असल्याने त्यापासून तो दवणा-गोळी तयार करून शिखराच्या पायथ्याशी भाविकांना वाटत असतो.‘संभू मनून संभू हाका मारीतो कोळी, संबू शिखराजवळी दवन्याला पाणी वळी’ अशा शब्दांत शंभू महादेव दवण्याला पाणी घालताना लोकगीतांतून दिसतात. ‘शिखरीचा शंभू, मानदेशीचा मोकाशी, करतो दवण्याच्या राशी’ असे म्हणत त्यांच्या दवण्याच्या राशी करण्याचे वर्णन केले आहे. कधी ‘माळी मोट मारी, गिरजा नार धार धरी, पाणी जात बाई दवण्याच्या रोपावरी’ या ओवीतून शेतकऱ्यांप्रमाणे शंभू महादेव दवण्याच्या शेताला मोटेने पाणी देताना दिसतात. अशा गाण्यातून शंभू महादेव हे इथल्या शेतकऱ्यांशी समरस होतात..भारताच्या प्राचीन लोकसंस्कृतीत आणि त्यातील लोकविधींमध्ये अनेक वृक्ष, वनस्पतींना पूजनीय स्थान आहे. शाक्तांमधे सकाळी उठल्याबरोबर सर्वात अगोदर आपल्या कुलवृक्षाला वंदन केले जाते. त्यातून अनेक वृक्षांना कुलवृक्षांचा मान मिळाला आहे. वृक्षाची पूजा सर्वच धर्म-पंथात केली जाते. ज्या काही वनस्पती लोकविधींमध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत, त्यामागे सर्वाधिक औषधी गुणधर्म लक्षात घेऊनच आपल्या पूर्वजांनी त्यांना पूजनीय ठरवून पूजेपर्यंत आणले. अनेक देवदेवतांच्या पूजांमध्ये काही वनस्पतींचा समावेश केल्याशिवाय त्या पूर्णच होत नाहीत. प्राचीन ग्रंथांसोबतच अक्षरओळखही नसल्याने असंख्य महिलांनी आपल्या मौखिक लोकपरंपरेतून त्यासाठी असंख्य प्रकारची गाणी आणि त्यावरील कवणांची रचना करून त्यांचा गौरव केला. त्यातून त्या त्या वनस्पतींसोबतचे एक वेगळे नाते लोकसंस्कृतीतून निर्माण झाले. त्यातीलच एक वनस्पती आहे, दवणा. हा दवणा साधासुधा नाही; तर थेट शिखर शिंगणापूरच्या शंभू महादेवांना सर्वात प्रिय आहे. महादेव-पार्वतीच्या लोकसंस्कृतीचा तो एक भाग बनला असल्याने मौखिक परंपरेत असंख्य महिलांनी केलेल्या गाण्यांतून त्याची जाणीव करून दिली गेली आहे. इतकेच नव्हे, तर या दवण्याने शंभू महादेवांसोबतच खंडोबा, जोतिबा आणि विरोबा यांसह अनेक कुलदैवतांच्या उपासनेतही आपले मानाचे स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या विधी-परंपरांचा तो अविभाज्य भाग बनला आहे. दवण्याचा गौरव करणारी ही गाणी आणि ओव्या त्याच्या सुगंधाप्रमाणेच मनालाही दरवळून टाकतात.मराठवाड्यासह पुणे, सांगली, सातारा आदी भागांत चैत्र महिन्यात दवणा वाहून कुलदेवतांची पूजा केली जाते. शिखर शिंगणापूरमध्ये भरणाऱ्या चैत्र यात्रेदरम्यान बहुसंख्य भाविक प्रसादासोबत दवणाही आवर्जून घरी घेऊन जातात. घरातील देव्हाऱ्यात देवदेवतांच्या मूर्ती आणि छायाचित्रांजवळ दवणा ठेवून त्याचा सन्मान केला जातो. दवण्याचे औषधी गुणधर्म लोकसंस्कृतीचा वारसा जपणाऱ्या महिलांना पूर्वापार ज्ञात असल्याने त्यांनी आपल्या गाण्या-ओव्यांतून त्याला एक पवित्र स्थान मिळवून दिले आहे.मुळात दवणा ही एक सुगंधी वनस्पती आहे. तिचा वापर विविध औषधे आणि सुगंधी द्रव्ये तयार करण्यासाठी केला जातो. संस्कृतमध्ये तिला ‘दमनक’ असे म्हणतात. वनस्पतिशास्त्रात तिचे शास्त्रीय नाव ‘आर्टेमिसिया पॅलेन्स’ आहे. ही वनस्पती अॅस्टरेसी या कुळातील असून, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये अनेक ठिकाणी आढळते. पश्चिम महाराष्ट्रात तिची लागवडही केली जाते. साधारण ६० सेंटीमीटरपर्यंत तिची वाढ होते. तिची पाने गाजराच्या पानांसारखी दिसतात.दवणा घराच्या आजूबाजूला लावल्याने साप येत नाहीत, अशी लोकमान्यता आहे. सर्पदंश झाल्यास दवण्याच्या मुळ्या आणि पाने खाल्ली जातात. अधिक ताप आल्यास त्याची सुकलेली फुले व पाने चावून खाल्ली जातात, अशीही पारंपरिक धारणा आहे. दावणा वनस्पती गुरांसाठीही तितकीच लाभदायक असल्याचे काहींचे मत आहे. दवण्याचे विविध औषधी गुणधर्म लक्षात घेऊनच त्याला शंभू महादेवांच्या पूजेत महत्त्वाचे स्थान मिळाले असावे, असे मानले जाते.शिवभक्तांना महादेवांच्या वाटेवर दवण्याचे महत्त्व सांगितले जाते. म्हणूनच महिला एका लोकगीतामध्ये म्हणतात, ‘महादेवाच्या वाटेनं, देवा गा, दवना आला मोठा दाट... भगत अरवट दवना मोडून केली वाट.’ महादेवांच्या यात्रेसाठी ही वाट कधी मुंगी घाटातून; तर कधी कोथळ पर्वतातून शिखराकडे जाते. ती सुख-दुःख हरपायला लावते. म्हणूनच आणखी एका ओवीत म्हटले आहे, ‘महादेवाच्या वाटीनं दवन्याची रोपं, संभाचं नाव घेता हरपलं दुखं.’sanjeev.bhagwat@esakal.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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