Sanjauli mosque row: Why are Hindus protesting in Shimla? Sakal

प्रीमियम आर्टिकल Sanjauli Mosque Row : दुकानदार- तरुणांमधील भांडण धार्मिक स्थळाच्या वादापर्यंत कसं पोहोचलं? शिमल्यातील वादाची Inside Story Sanjauli mosque row: Why are Hindus protesting in Shimla? संजौली येथील मार्केट परिसरातली ही मशिद म्हणजे ती जागा हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्डाची आहे.