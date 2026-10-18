Premium|Chh. Shivaji Maharaj : शिवरायांच्या मोहिमेने आदिलशाही हादरली; पन्हाळ्यापासून कोल्हापूरपर्यंत स्वराज्याचा विस्तार

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक आदिलशाहीसोबत सप्टेंबर १६६७पासून सुरू असलेला तह डिसेंबर १६७२मध्ये संपुष्टात आला. राजांनी आदिलशाहीवर घनघोर आक्रमणाचे रणशिंग फुंकले. कोंडाजी फर्जंद यांनी अवघ्या ६० मावळ्यांनिशी ६ मार्च १६७३ रोजी पन्हाळा जिंकला. पाठोपाठ परळी, सातारा, कोल्हापूरपर्यंतचा आदिलशाही प्रांत स्वराज्यात दाखल झाला. प्रतापराव गुजर यांनी उमराणीच्या युद्धात बहलोलखानाची दाणादाण उडवत हुबळीची मोठी लूट केली. दंडाराजपुरीच्या सिद्दीलाही शिवसैन्याने सडेतोड उत्तर दिले.आदिलशाहीसोबतचा तह मोडला : अली आदिलशाह दुसरा याचा २४ नोव्हेंबर १६७२ रोजी मृत्यू झाला आणि त्याचदिवशी त्याचा ५ वर्षांचा मुलगा सिकंदर गादीवर विराजमान झाला. शिवाजीराजांचा कट्टर वैरी असलेल्या सिद्दी खवासखानाच्या हाती सल्तनतीचा सर्व कारभार आला. त्यामुळे राजांनी विजापूर दरबारात असलेले आपले वकील बाबाजी नाईक पुंडे यांना परत बोलावले. परिणामी, सप्टेंबर १६६७ पासून दोन्ही राज्यांमध्ये असलेले मैत्रीसंबंध डिसेंबर १६७२मध्ये संपुष्टात आले. आता आदिलशाहीशी संघर्ष अटळ असल्याने राजांनी काही काळासाठी मुघल आघाडीवर बचावात्मक पवित्रा ठेवला, तर आदिलशाही सरदारांनी स्वराज्यावर आक्रमण करण्यापूर्वीच त्यांच्या प्रदेशावर घनघोर आक्रमणाचे रणशिंग फुंकले..पन्हाळा जिंकला (६ मार्च १६७३)शिवाजीराजांनी ६ जानेवारी १६७३ रोजी अनाजी दत्तो यांच्या नेतृत्वाखाली एक तुकडी पन्हाळ्याची बित्तंबातमी काढण्यासाठी ‘राजापूर’ येथे पाठविली. त्यानंतर कोंडाजी फर्जंद या आपल्या विश्वासू सरदारासोबत गुप्त सल्लामसलत केली. आणि त्यांना पालखी, विविध वस्त्रालंकार व दोन्ही हातांत दोन मोठी सोन्याची कडी घालून सन्मानित केले. तसेच गणाजी रवळेकर व मोत्याजीमामा रवळेकर या सरदारांनाही योग्य ते दागिने देऊन सन्मानित करण्यात आले. आणि ९ जानेवारीच्या सुमारास कोंडाजींच्या नेतृत्वातील दुसऱ्या तुकडीस राजांनी पन्हाळ्याच्या दिशेने धाडले. (यापूर्वी १६ जानेवारी १६६६ रोजी स्वतः राजांची पन्हाळ्याची मोहीम फसली होती. त्यामुळे पूर्ण सावधगिरीने ही योजना आखली होती.)राजापूर येथे अगोदर गेलेल्या अनाजी यांनी पन्हाळ्याची बारकाईने टेहळणी करण्यासाठी हेरांना रवाना केले. हेरांनी आणलेल्या सर्व बातम्या मिळाल्यावर एके रात्री कोंडाजी आपल्या निवडक सैन्यासह तिथे पोहोचले. दोरखंडाच्या शिड्या बाळगणारे तसेच वाघनखं व अन्य साधनांच्या साहाय्याने कडा चढू शकणाऱ्या शूर मावळ्यांना एकत्र करून हे सर्वजण (अणुस्कुरा घाटामार्गे) पन्हाळ्याजवळ पोहोचले. अनाजी पिछाडीचे रक्षणासाठी मुख्य सैन्यासह दाट जंगलात लपून राहिले. तर कोंडाजी व त्यांच्या निवडक मावळ्यांनी जंगलातून प्रवास करत ५ मार्चला घोर अंधाऱ्या रात्री किल्ल्याचा डोंगरकडा गाठला. एकमेकांना साहाय्य करत व सोबत आणलेल्या साधनांचा वापर करत अवघ्या ६० मावळ्यांनी तो कडा सोबतच्या शस्त्रास्त्रांसह सर केला. किल्ल्यावर पोहोचताच मावळ्यांनी चहूबाजूंस पसरून कर्णकर्कश रणवाद्य फुंकले. गाढ झोपेत असलेल्या गडावरील पहारेकऱ्यांनी अंगावरील पांघरूण झटकले, शस्त्रे उचलली आणि ते बाहेर धावले. तर बाबूखान नावाचा त्यांचा किल्लेदार देखील आपल्या सैनिकांसह धावून आला. आणि संपूर्ण किल्ल्यावर खवळलेल्या समुद्रासारखा भयंकर आरडाओरडा सुरू झाला. अर्धवट झोपेत असलेल्या आदिलशाही सैन्यावर घोंघावणाऱ्या वाऱ्याप्रमाणे शिवसैन्य तुटून पडले. रणपटू कोंडाजी यांनी आपल्या शस्त्राने किल्लेदाराचे मुंडके धडापासून अलग केले. नागोजी पंडीत, मोत्याजी इत्यादी आदिलशाही अधिकारी पळून गेले. काही काळ चाललेल्या चकमकींनंतर कोंडाजींच्या शूर मावळ्यांनी ६ मार्च १६७३ रोजी किल्ल्याचा पूर्ण ताबा मिळविला. त्यानंतर थोड्याच वेळात जंगलात दबा धरून बसलेले अनाजी शिवसैन्यासह किल्ल्यावर पोहोचले. गडावरील सर्व इमारतींची कसून तपासणी करण्यात आली आणि तटबंदीवर तसेच प्रत्येक दरवाजावर आपले पहारेकरी नेमण्यात आले..Premium|Meaning of Home : घर म्हणजे चार भिंती नव्हे, भावनांनी जपलेलं हक्काचं विश्व.राजांचे पन्हाळ्यावर आगमन : पन्हाळ्याच्या विजयाची सुखद वार्ता ८ मार्च रोजी दूतामार्फत राजांना मिळाली. अत्यंत आनंदित झालेल्या राजांनी या दूताला शंभर होन बक्षीस दिले व स्वतःच्या हाताने साखर भरवली. दुसऱ्याच दिवशी ९ मार्चच्या पहाटे राजे आपल्या सैन्यासह रायगडावरून निघाले. पाचाड येथे जिजामातांचा आशीर्वाद घेऊन ते दुपारी महाड येथे पोहोचले. पुढे पोलादपूर (पौलस्त्य) येथील गोस्वामी (श्रीशिवभारतकार कवी परमानंद) यांची भेट घेऊन ते प्रतापगडावर आले. निवडक लोकांसह गडावर जाऊन श्रीभवानीदेवीची पूजाअर्चा केली व १० मार्च रोजी प्रतापगडावरून निघून ३ दिवसांनी (१३ मार्च) ते पन्हाळ्याजवळ पोहोचले. वाकेनवीस (मंत्री) असलेले दत्ताजी त्रिंबक यांनी सोन्याची फुले उधळून राजांचे स्वागत केले. आपल्या सर्व शूर सैनिकांचे तोंडभरून कौतुक करून राजांनी सर्वांना भरपूर बक्षिसे दिली. त्यानंतर सुमारे एक महिना गडावर मुक्काम करून राजांनी गडाची अगदी बारकाईने पाहणी केली.परळी किल्ला जिंकला (१ एप्रिल) : पन्हाळ्यावरील विजयानंतर राजांनी आदिलशाही प्रांतातील अन्य डोंगरी किल्ले घेण्यासाठी शिवसैन्यास रवाना केले. अशाच एका तुकडीने १ एप्रिल १६७३ रोजी परळी (सज्जनगड) किल्ल्यावर भगवा फडकविला.इतर डोंगरी किल्यांवरील विजय : राजांनी अन्य किल्ले, लष्करी ठाणी व प्रांत जिंकण्याकरिता माल सावंत व अन्य सरदारांच्या विविध तुकड्या रवाना केल्या. त्यानुसार ‘सातारा, चंदन, वंदन व नांदगिरी’ हे डोंगरी किल्ले जिंकून घेण्यात आले. ‘वाई, कराड, शिरोळ, कोल्हापूर’ येथील कोट देखील जिंकण्यात आले. पन्हाळ्यापर्यंतचा प्रदेश ताब्यात आल्यानंतर त्यापुढील ‘हुक्केरी, रायबाग’ या प्रांतावर मोहिमा काढण्यात आल्या. (सभासद बखर, पृ.७४)..उमराणीचे युद्ध (एप्रिल १६७३)पन्हाळ्याच्या पराभवामुळे विजापूर दरबारात खळबळ उडाली. काही काळासाठी अंतर्गत कलह बाजूला सारून शिवाजीराजांचे आक्रमण रोखण्यासाठी पठाण सरदार अब्दुल करीम बहलोल खान याला १२ हजार घोडेस्वार देऊन रवाना करण्यात आले. सिकंदर गादीवर विराजमान झाल्यानंतरची ही पहिलीच लढाई असल्याने विजापूर दरबारात उत्साहाचे वातावरण होते. पन्हाळा पुन्हा जिंकण्याच्या उद्देशाने बहलोल खान विजापूरहून तिकोटेमार्गे पन्हाळ्याच्या दिशेने रमतगमत निघाला. विजापूरच्या पश्चिमेस सुमारे ५० कि. मी. अंतरावर असलेल्या उमराणी येथे २ दिवसांचा प्रवास करून तो पोहोचला. इथे पोहोचल्यानंतर त्याला रांगणा किल्ल्याजवळ असलेला सर्जाखान व मुजाफर मलिक, अवनी येथे असलेला सिद्दी मसूद, कर्नेलचा अब्दुल अजीज, नळदुर्गजवळचा खिदिरखान उर्फ पणि हे देखील त्यांच्या सैन्यतुकड्यांसह मदतीला येणार असल्याचे समजले. त्यामुळे बहलोल खानाने उमराणी येथे तोफांच्या गाड्यांचा वापर करून एक सुरक्षित तळ उभारला आणि मागाहून येत असलेल्या कुमकेची वाट पाहू लागला.पन्हाळ्यावर असलेल्या राजांना हेरांकरवी ही बातमी कळताच, त्यांनी प्रतापराव गुजर यांना बोलावून घेतले आणि बहलोल खानाला कुमक मिळण्यापूर्वीच नेस्तनाबूत करण्याचा आदेश दिला. सुमारे १० ते १५ हजार घोडेस्वारांसह अत्यंत गुप्तपणे आणि वेगाने २ दिवसांचा प्रवास करून (मार्च/एप्रिल १६७३च्या सुमारास) प्रतापराव उमराणी येथे पोहोचले. प्रतापराव गुजर, आनंदराव मकाजी, सिद्दी हिलालखान व त्याचे ५ पुत्र, विठोजी शिंदे, कृष्णाजी भास्कर, विठ्ठल पिलदेव (अत्रे), विसो बल्लाळ, रुपाजी भोसले, सामजी मोहिते, सिदोजी निंबाळकर, महादजी ठाकूर, नाईकजी पांढरे, नाईकजी खराडे, दिपाजी राऊतराव इत्यादी शिवसैन्यातील सरदारांनी चहूबाजूंनी खानाच्या सैन्यतळाला वेढा घातला. सर्वप्रथम त्यांनी जवळच्या जलाशयाचा ताबा मिळवून शत्रूचा पाणीपुरवठा तोडून टाकला. आणि काही काळ शत्रूवर केवळ बाण आणि बंदुकांचा तुफान मारा केला. हे असे दीड तासाचे युद्ध झाल्यानंतर आनंदरावांनी १ तास शत्रूसैन्याची त्रेधा उडविली. यावेळी खानाच्या सैन्यातील हत्ती बिथरला आणि त्याने पायातील साखळदंड तोडून त्यांच्याच सैन्याचीच दाणादाण उडविली. जणू शिवसाह्यार्थ गणपतीच धावून आले.एप्रिल महिन्यातील रणरणते ऊन, पाण्याची कमतरता आणि शिवसैन्याचा अखंड मारा यामुळे आदिलशाही सैन्य त्रस्त झाले. सूर्यास्ताच्या सुमारास त्यांनी वेढ्यातून बाहेर पडण्याचा निकराचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे पुनश्च घनघोर लढाई जुंपली. याचवेळी शिवसैन्याने शत्रूचा एक हत्ती हस्तगत केला. दिपाजी राऊतराव यांनी अत्यंत पराक्रमाने बहलोल खानाचा सोबती सिद्दी मुहम्मद बर्की याला ठार केले. याशिवाय शाहा महंमद काकड, मुल्ला उस्मान वलद मुल्ला मन्सूर इत्यादी आदिलशाही सरदारही मृत्यूमुखी पडले. यामुळे खचलेल्या बहलोल खानाने प्रतापरावांपुढे शरणागती पत्करली. आदिलशाही सैन्य पळून गेल्यानंतर कृष्णाजी भास्कर यांच्या तुकडीने उत्तम घोडे, हत्ती व युद्धसाहित्याची लूट केली. बहलोल खानाला इतक्या सहजासहजी सोडून दिल्यामुळे शिवाजीराजे प्रतापरावांवर नाराज झाले..Premium|Shree Refrigerations Ltd : संरक्षण क्षेत्रातील तेजीचा श्री रेफ्रिजरेशन्सला फायदा; कंपनीच्या वाढीच्या संधी आणि जोखीम किती?.हुबळीची लूट (१६ एप्रिल)उमराणीच्या युद्धविजयानंतर राजांनी प्रतापरावांना आदिलशाहीच्या कानडी मुलखात लूट करण्यासाठी धाडले. त्यानुसार प्रतापराव उमराणीहून दक्षिणेकडे सुमारे १७० कि.मी.वरील हुबळीच्या दिशेने निघाले. कारवार येथून समुद्रामार्गे होणारा व्यापार हुबळी येथूनच पुढे विजापूर, हैद्राबाद व अन्य शहरांमध्ये जात असल्यामुळे ‘हुबळी’ हे त्याकाळी मुख्य बाजारपेठ होती. अशा एैश्वर्यसंपन्न शहरात १६ एप्रिल १६७३ रोजी शिवसैन्याने प्रवेश केला आणि इंग्रजांची वखार सर्वांत आधी लुटली. वखारीतील लपवलेला खजिना शोधण्यासाठी ती इमारत एका माणसाच्या उंचीइतकी खोलवर खणून काढण्यात आली. वखारीची झडती घेत असताना चुकून दारूकोठाराला आग लागली. त्यामुळे झालेल्या स्फोटात सुमारे २० शिवसैनिक धारातीर्थी पडले. मुझफ्फर खान हा आदिलशाही सरदार ५-६ हजार घोडेस्वारांसह हुबळीकडे निघाल्याची बातमी मिळताच, शिवसैन्याने शक्य तेवढे साहित्य घेऊन तिथून प्रयाण केले. हुबळीसह इतर अनेक शहरे प्रतापरावांनी लुटून प्रचंड संपत्ती रायगडावर पाठवून दिली.सातारा स्वराज्यात दाखल (२७ जुलै) : पावसाळ्यातही आपली आक्रमक मोहीम सुरू ठेवून २७ जुलै १६७३ रोजी आदिलशाही सैन्याकडून सातारा किल्ला व त्यासह सभोवतालचा प्रदेशही शिवसैन्याने जिंकून घेतला. पुढे १३ ऑक्टोबर १६७३ रोजी राजांनी या किल्ल्याला भेट दिली.पांडवगड जिंकला (१७ ऑक्टोबर) : शूर मावळ्यांनी अचानक रात्रीच्या वेळी हल्ला करून १७ ऑक्टोबर १६७३ रोजी पांडवगड जिंकून घेतला.सिद्दीची लूटमार (ऑक्टोबर १६७३) : मुघलांकडून आर्थिक मदत घेऊन १० ऑक्टोबर १६७३च्या सुमारास सिद्दीने स्वराज्यातील ‘कारंजे, नागोठणे, पेण’ यासारखी अनेक गावे जाळून लुटली आणि काही लोकांना गुलाम म्हणून विकण्यासाठी कैद केले. कारंजाजवळील एका लहान बेटावर किल्ला बांधण्याचा सिद्दीचा विचार होता. या बातम्या मिळताच, राजांनी ३ हजाराची सैन्यतुकडी तात्काळ पाठविली. शिवसैन्याने अचानक हल्ला करून सुमारे १०० सिद्दी सैनिकांना ठार केले तर काहींची मुंडकी कापून राजांकडे पाठवून दिली. याच सुमारास (ऑक्टोबर १६७३) राजांनी सिद्दीची कायमस्वरूपी कोंडी करण्यासाठी फ्रेंचांकडून ३००० मण शिसे व ८८ लोखंडी तोफांची खरेदी केली. तसेच सप्टेंबर १६७३च्या सुमारास कुत्बशाहकडूनही मदत मिळविली. यातून शिवरायांची सर्व आघाड्यांवर एकाचवेळी सुरू असलेली मुत्सद्देगिरी दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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