Premium|Chh. Shivaji Maharaj Agra Escape : दक्षिण कोकण मोहीम व राजांची मुत्सद्देगिरी

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक शिवाजीराजे व औरंगजेब यांची १२ मे १६६६ रोजी पहिली आणि शेवटची भेट झाली. त्यानंतर १७ ऑगस्ट रोजी राजे आग्य्रातून बाहेर पडले आणि २० नोव्हेंबर १६६६च्या सुमारास स्वराज्यात परतले. आग्र्याहून सुखरूपपणे परत आल्यामुळे राजांच्या दुसऱ्या देदीप्यमान कारकीर्दीस सुरुवात झाली. काही काळ विश्रांती घेऊन राजांनी मुघलांशी सलोख्याची बोलणी सुरू केली तर अन्य शत्रूंना वठणीवर आणण्यासाठी कंबर कसली.शिवाजीराजे दख्खनेत आल्यानंतर येथील राजकारण पूर्णपणे बदललेले होते. मुघलांशी भविष्यात दीर्घकालीन व निर्णायक संघर्ष सुरू करण्यापूर्वी स्वराज्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या साधनसंपत्तीची मोठ्या प्रमाणावर जुळवाजुळव करणे आवश्यक होते. या साधनसंपत्तीच्या संचयनासाठी आणि लष्कराला बळकट करण्यासाठी राजांना थोडा वेळ हवा होता आणि त्यासाठी स्वराज्याच्या सीमेवर शांतता असणे आवश्यक होते. दख्खनेतील राज्यकर्त्यांशी जुळवून घ्यायचे असल्याने राजांनी आपले लष्करी व राजकीय डावपेच टाकण्यास सुरुवात केली..शिवाजीराजांचे आदिलशाहीशी युद्धराजे आग्य्राहून परतल्यानंतरचा म्हणजेच १६६६ ते १६७० हा काळ शांततेचा मानला जातो, परंतु हे तितकेसे खरे नाही. कारण राजे आग्य्रात अडकल्याचे पाहून विजापूरची आदिलशाही, कोकणातील देसाई, गोव्याचे पोर्तुगीज आणि दंडा-राजपुरीचा सिद्दी या शत्रूंनी उचल खाल्ली होती आणि त्यांनी स्वराज्यावर आक्रमण व विविध प्रकारे कुरापती काढणे सुरू केले होते. या सर्व शत्रूंवर जरब बसविणे स्वराज्याच्या अस्तित्वासाठी गरजेचे होते. शिवाजीराजे स्वराज्यात नव्हते आणि मुघली सैन्यही दख्खनेतून उत्तरेकडे जाण्यासाठी निघाले होते. दिलेरखान ऑक्टोबर १६६६मध्ये तर १० जानेवारी १६६७ रोजी जयसिंह दख्खनेतून उत्तरेकडे जाण्यास निघाला. हे पाहून मुघल व मराठ्यांनी जिंकलेला आदिलशाही प्रदेश पुन्हा जिंकण्यासाठी आदिलशाही सैन्याने मोहिमा काढल्या.ऑक्टोबर १६६६च्या सुमारास हैबतराव आणि मियाँ अब्दुल मुहम्मद या दोन आदिलशाही सरदारांनी दक्षिण कोकणातील शिवाजीराजांच्या प्रदेशावर आक्रमण केले. त्यांनी तो संपूर्ण भूप्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला आणि अली आदिलशाहाने तिथे श्रीपतराव नावाच्या अधिकाऱ्यांची कोकणाचे सुभेदार म्हणून नियुक्ती केली. (पोर्तुगीज व्हाइसरॉयचे १० व २६ नोव्हेंबर १६६६ रोजीचे पत्र). एवढेच नव्हे तर, दुसरीकडे बहलोल खान आणि शिवाजीराजांचे सावत्र बंधू एकोजी राजे (व्यंकोजीराजे) यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली आदिलशाही सैन्याने स्वराज्याच्या सीमेवरील अत्यंत महत्त्वाचा असलेला रांगणा किल्ला पुन्हा जिंकण्यासाठी त्याभोवती वेढा घातला..n देवरूख येथील युद्ध ः दक्षिण कोकणात आदिलशाही सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर आक्रमण करून धुमाकूळ घातल्याचे वृत्त राजगडावर कळाले, तसे जिजामातांनी क्षणाचाही विलंब न लावता आपले सैन्य तातडीने त्या दिशेला रवाना केले. वेंकाजीपंत (व्यंकोजी दत्तो) २ नोव्हेंबर १६६६ रोजी आणि आनंदराव (मकाजी) यांनी आपल्या सैन्य तुकडीसह अत्यंत वेगाने कोकणाच्या देशाने कूच केले. (शिवापूर दप्तर यादी)आदिलशाही सैन्याची व शिवसैन्याची ४ ते ७ नोव्हेंबर १६६६च्या सुमारास देवरुख येथे समोरासमोर गाठ पडली. दोन्ही सैन्यांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री उडाली. शिवसैन्याने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेऊन आदिलशाही सैन्यावर तुटून पडत त्यांची फार मोठी हानी केली. शिवसैन्याच्या या वादळी हल्ल्यापुढे आदिलशाही सैन्याचा टिकाव लागला नाही. या युद्धात पीर मियाँ व ताज खान हे आदिलशाही अधिकारी रणांगणातच मारले गेले. आपल्या प्रमुखाचा अंत झालेला पाहून उर्वरित आदिलशाही सैन्याने युद्धभूमीतून पळ काढला. (जेधे शकावली).n गुलबर्गा येथे छापा व युद्ध ः आदिलशाही सैन्याने शिवाजीराजांच्या अनुपस्थितीत कोकणात घुसून केलेल्या आक्रमणाचा व नुकसानीचा बदला घेण्यासाठी राजांनी थेट आदिलशाही मुलुखात छापे घालण्यासाठी आपल्या सैन्याला आदेश दिले. फेब्रुवारी १६६७च्या सुमारास ३ हजार घोडेस्वार, १५ हजार पायदळ आणि शत्रूचा मुलूख लुटून ती संपत्ती आणण्यासाठी मोठ्या संख्येने बैल सोबत देऊन, हा अफाट लष्करी मोर्चा गुलबर्गा (पूर्वीचे ‘अहसानाबाद’; सध्याचे कलबुर्गी) प्रांतावर पाठविला. शिवसैन्याच्या या आक्रमणाची बातमी मिळताच अली आदिलशाहाने ४ मार्च १६६७ रोजी सय्यद असील, रताजी माने, बजाजी व महादाजी निंबाळकर या आपल्या बड्या सरदारांना फर्माने पाठवून शिवसैन्याला पिटाळून लावण्याचे आदेश दिले. गुलबर्गा जवळील हिरापूर या ठिकाणी या दोन्ही सैन्यांची समोरासमोर गाठ पडली. तिथे दोन्ही बाजूने काही काळ धुमश्चक्री झाल्यानंतर शिवसैन्याच्या रेट्यापुढे शत्रू टिकू शकला नाही; शिवसैन्याने आदिलशाही सैन्याचा हल्ला परतवून लावला आणि गुलबर्गा प्रांतातून लूट गोळा करून ते सुरक्षितपणे स्वराज्यात परतले..Premium|Shivaji Maharaj : पुरंदरचा तह व आदिलशाहीवर संयुक्त आक्रमण.राजांनी रांगण्याचा वेढा उठविला ः देवरुख येथील युद्धातील शिवसैन्याच्या देदीप्यमान विजयानंतर शिवाजीराजे स्वतः राजगडावरून दक्षिण कोकणात उतरले. त्यांनी या भागातील विस्कटलेली लष्करी व प्रशासकीय व्यवस्थेची घडी पुन्हा सुस्थापित केली. आपल्या सर्व सैन्याला व प्रमुख अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या आणि ते स्वतः सैन्यासह रांगणा किल्याकडे निघाले. यापूर्वी सप्टेंबर १६६६च्या सुमारास रावजी पंडीत या राजांच्या अधिकाऱ्याने रुस्तुम-इ जमानच्या सैन्याकडून रांगणा किल्ला ताब्यात घेतला होता. यामुळे आदिलशाह रुस्तुमवर भयंकर संतापला होता. शिवाजीराजे आग्र्यात अडकल्याची संधी साधून आदिलशाही सैन्याने रांगण्यावर आक्रमण केले होते. रांगण्याभोवती बहलोल खान व एकोजी राजे यांनी वेढा घातला होता, तो वेढा स्वतः शिवाजीराजांनी एप्रिल १६६७च्या सुमारास वादळासारखे येथे येऊन पूर्णपणे उठविला आणि आदिलशाही सैन्याला धुळीस मिळवत तिथून पळवून लावले. (जेधे शकावली).अंकार किल्ला जिंकला ः याच दरम्यान शिवसैन्याने आदिलशाहीच्या ताब्यात असलेला अंकार (?) (अंजनवेल/अंकोला) नावाचा किल्ला जिंकून घेतला.गोव्यालगतचा प्रदेश जिंकला ः दक्षिण कोकणातील आदिलशाही सैन्याला हुसकावून लावल्यानंतर व रांगण्याचा वेढा यशस्वीरीत्या उठवल्यानंतर आणि कुडाळ-सावंतवाडीपर्यंतचा भाग ताब्यात घेतल्यानंतर शिवाजीराजांनी आपल्या सैन्याला पोर्तुगीजांच्या गोवे बेटाशेजारील सर्व भूप्रदेश जिंकण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सप्टेंबर १६६७च्या सुमारास शिवसैन्याने पराक्रमाची शर्थ करत ‘फोंडे, जांभावली पंचमहाल व पोर्तुगीजांचे गोवे बेट सोडून इतर सर्व भूप्रदेश’, जो आदिलशाहाने शिवाजीराजांकडून जिंकून घेतला होता, तो संपूर्ण प्रदेश पुन्हा एकदा स्वराज्यास जोडला. फोंडा किल्ल्याच्या परिसरातील काही गावेही शिवसैन्याने आपल्या ताब्यात घेतली. (पोर्तुगेज-मराठे संबंध, डॉ. पिसुर्लेकर, पृ.५७)पोर्तुगीजांचे यावेळचे एक पत्र उपलब्ध असून, त्यात ते म्हणतात, ‘शिवाजी(राजे) आता फोंड्यापाशी आमचे अगदी जवळचे शेजारी बनले आहेत. त्यांची चलाखी, शौर्य, चपळता आणि लष्करी दूरदृष्टी यांचा विचार करता, त्यांची तुलना सीझर व अलेक्झांडर यांच्याशी केली जाऊ शकते.’ (गोव्याच्या व्हाईसरॉयने २० सप्टेंबर १६६७ रोजी पोर्तुगालच्या राजाला लिहिलेले पत्र)आदिलशाहीशी तह ः ऑगस्ट १६६७ पर्यंत शिवाजीराजांनी दक्षिण कोकणातील आदिलशाही सैन्याला पूर्णपणे हुसकावून लावले व तेथील बहुतांश प्रदेशावर पुन्हा एकदा आपला ताबा मिळविला. त्यानंतर सप्टेंबर १६६७च्या सुमारास अली आदिलशाहा व शिवाजीराजे यांच्यामध्ये तह झाला. (जेधे शकावली). या तहामुळे दक्षिण कोकण आणि आदिलशाहीच्या सीमेवरील संपूर्ण प्रांतात दीर्घकाळानंतर शांतता प्रस्थापित झाली, ज्यामुळे राजांना इतर आघाड्यांवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे झाले..मुघलांशी वाटाघाटी व तहकाही काळ का होईना स्वराज्यात पूर्ण शांतता राहावी आणि आगामी काळात मुघलांशी होणाऱ्या अटळ व दीर्घकालीन युद्धाच्या पूर्वतयारीसाठी वेळ मिळावा म्हणून राजांनी मुघलांशी तह करण्याचे धोरणीपणाने ठरविले. त्यासाठी त्यांनी बरेच राजकीय प्रयत्न केले आणि विनंती अर्ज देखील पाठवले. औरंगजेब देखील वायव्य सीमेवर उद्भवलेल्या तणावामुळे व्यग्र होता. त्यामुळे आणि राजांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले. त्यानुसार ३ एप्रिल १६६७ रोजी त्रिंबकपंत डबीर आणि रघुनाथपंत कोरडे यांची मुघलांच्या कैदेतून सुटका करण्यात आली. (जेधे शकावली).औरंगजेबाने ६ मे १६६७ रोजी युवराज संभाजीराजांना मुघल मनसबदारी बहाल केली, याशिवाय विजापूरच्या आदिलशाहीचा प्रांत जिंकण्याची मुभा दिली. तसेच पुरंदरच्या तहाद्वारे राजांनी जो प्रदेश मुघलांना सोपविला होता, त्या प्रदेशातील कर गोळा करण्याचे म्हणजेच सरदेशमुखीचे अधिकारही बहाल केले. यावेळी बहुधा शिवाजीराजांना पुणे, सुपे, इंदापूर, चाकण वगैरे परगण्यांची व मोगलांस दिलेल्या किल्ल्यांभोवतालच्या प्रदेशाची देशमुखी देखील मिळाली असावी. (प. सा. सं.११५४, ११६३, १२३२, १२३६, १२४०, १२४३, १३२७, २७२२; जेधे करिना पृ.४७) तहानुसार युवराज संभाजीराजे ९ ऑक्टोबर १६६७ रोजी राजगडावरून निघाले व २७ ऑक्टोबर रोजी औरंगाबादला पोहोचले. आणि दुसऱ्याच दिवशी २८ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी महाराजा जसवंतसिंहाची भेट घेतली. दख्खनचा सुभेदार शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम (उर्फ शाह आलम) आणि युवराज संभाजीराजे यांची ४ नोव्हेंबर १६६७ रोजी भेट झाली. संभाजीराजे त्यावेळी १० वर्षांचे म्हणजेच वयाने लहान असल्यामुळे त्यांना दुसऱ्याच दिवशी घरी परत जाण्याची परवानगी देण्यात आली. (जेधे शकावली, शिवापूर दप्तर यादी).मुघलांशी झालेल्या या मैत्रीपूर्ण कराराला पुढे नेत, शिवाजीराजांनी २ ऑगस्ट १६६८ रोजी निराजी रावजी यांना तर ५ ऑगस्ट रोजी सेनापती प्रतापराव गुजर यांना सैन्यासह औरंगाबादकडे मुघलांच्या सहकार्यासाठी रवाना केले. या सैन्यापैकी निम्मे सैन्य औरंगाबाद येथे तैनात करण्यात आले, तर उर्वरित निम्मे सैन्य संभाजीराजांना मुघलांकडून देण्यात आलेल्या वऱ्हाडातील जहागिरीकडे (बेरार प्रांत/सध्याचा अमरावती विभाग) तिथल्या व्यवस्थेसाठी व संरक्षणासाठी पाठविले.मुघल व शिवाजीराजांमध्ये तह झाल्याचे ऐकून अली आदिलशाहाने देखील मुघलांशी सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जुलै १६६८च्या सुमारास सोलापूरचा किल्ला मुघलांच्या स्वाधीन केला व त्यांच्याशी सलोखा केला. अशा प्रकारे, शिवाजीराजांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे संपूर्ण दख्खनमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली. मुघलांशी तह झाल्यापासून म्हणजेच, एप्रिल १६६७ ते नोव्हेंबर १६६९ या साधारण अडीच वर्षांच्या काळात स्वराज्यात शांतता निर्माण झाली. अशा तऱ्हेने भावी संघर्षासाठी आणि स्वराज्यविस्तारासाठी शिवरायांनी आपला पाया भक्कम केला.(संक्षेप ः प. सा. सं. ः शिवकालीन पत्र सार संग्रह).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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