Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj Strategy : भारत भाग्यविधाता.....

केदार फाळकेयुद्ध हे राजनीतीचे प्रभावी साधन असल्यामुळे प्रशासक आणि सेनानायक यांचा अतूट संबंध असतो. सतराव्या शतकात या दोन्ही भूमिका स्वतंत्र नव्हत्या; त्या एका व्यक्तीत एकवटलेल्या असत. शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वातही राजकीय दूरदृष्टी आणि लष्करी नेतृत्व यांचा विलक्षण संयोग दिसून येतो. त्यांच्या कुशल राजनीतीमुळेच त्यांच्या सेनानायकत्वाला अपेक्षित यश लाभले. असामान्य क्षमतेचे राजकारणी म्हणून शिवाजी महाराज ऊर्जावान, धैर्यशाली, दूरदृष्टी असलेले आणि आवश्यक तेव्हा गुप्तता पाळणारे होते. त्यांची कल्पनाशक्ती प्रगल्भ व्यवहारज्ञानाने संतुलित होती. ते कठोर शिस्तीचे पुरस्कर्ते, उत्कृष्ट संघटक, थोर प्रशासक आणि समर्थ योद्धा होते. आयुष्यभर ते आपल्या अंतिम ध्येयापासून कधीही विचलित झाले नाहीत. संकटांनी त्यांना कधी खचविले नाही, तर यशानेही ते आत्मतृप्त झाले नाहीत.नेता म्हणून ते आपल्या सैन्याचा आत्मा होते. सैनिकांच्या पराक्रमाइतकीच त्यांच्या दैनंदिन सुख–समाधानाचीही त्यांना काळजी होती. या जिव्हाळ्यामुळे त्यांनी सैनिकांचा अपार विश्वास आणि निष्ठा संपादन केली. त्यांच्या नेतृत्वात स्वाभाविक राजेशाही तेज होते, जे सर्वांनाच प्रत्ययास येत असे. शिवाजी महाराजांची महत्त्वाची नैतिक गुणवत्ता म्हणजे स्त्रियांविषयी असलेली त्यांची अत्यंत आदरयुक्त भूमिका. स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचारांचा त्यांना तीव्र तिरस्कार होता आणि अशा अपराधांबाबत ते अत्यंत कठोर होते..समग्र राजनीतीशिवाजी महाराजांनी स्वतःची आंतरिक आघाडी काळजीपूर्वक बळकट करून संघटित राज्य उभे केले. मराठ्यांमध्ये नैतिक एकात्मता आणि सामूहिक उद्दिष्टांची भावना निर्माण करून त्यांनी त्यांना सुसंगत शक्ती बनविले. व्यापक प्रशासकीय सुधारणांद्वारे त्यांनी बंडखोरीला आळा घातला आणि केंद्रीय सत्तेला दृढ केले. विखुरलेपणास कारणीभूत ठरणारी जागीर पद्धत त्यांनी रद्द केली, वतनदारी व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले आणि प्रशासन अधिक केंद्रित तसेच कार्यक्षम केले. नागरी आणि लष्करी अधिकारांचे विभाजन करून त्यांनी सत्तेचे केंद्रीकरण रोखले. सुशासनाला प्राधान्य देत, जिंकलेल्या प्रदेशांत शांतता प्रस्थापित केली आणि आर्थिक व्यवहारांना चालना दिली; परिणामी प्रजेचा विश्वास आणि निष्ठा दृढ झाली. मशिदींमध्ये रूपांतरित झालेली काही हिंदू मंदिरे शिवाजी महाराजांनी पुनःस्थापित केली. त्यांनी प्रामुख्याने हिंदू धार्मिक संस्थांना आश्रय दिला आणि तीर्थक्षेत्रांचे संरक्षण केले. ‘राज्य-व्यवहार-कोश’, मंदिरपुनर्स्थापना आणि नेतोजी पालकरांचे पुनःधर्मांतर—या माध्यमांतून त्यांनी सांस्कृतिक पुनरुत्थानाला चालना दिली.कॉस्मी दि ग्वार्द आणि आबे कारे यांसारख्या समकालीन लेखकांच्या वृत्तांतांतून शिवाजी महाराजांच्या न्यायप्रिय आणि लोककल्याणकारी शासनाचे स्पष्ट चित्र दिसते. गुणांना योग्य सन्मान देणे आणि अपराध्यांना कठोर शिक्षा करणे—या दोन्ही बाबींमध्ये ते निष्पक्ष होते. त्यांनी सैन्यात कडक शिस्त राखली, तर प्रजेच्या कल्याणाचीही तितकीच काळजी घेतली. त्यांची न्यायबुद्धी, प्रशासकीय कुशलता आणि रणनीती यामुळे त्यांच्याविषयी भीतीसोबतच आदर आणि प्रेमही निर्माण झाले. त्यांच्या प्रभावी प्रशासनामुळे जिंकलेले प्रदेशही स्वेच्छेने त्यांच्या आधिपत्याखाली आले, कारण त्यांच्या नेतृत्वाचे लाभ प्रजेला प्रत्यक्ष अनुभवता आले..Premium| Shivaji's Strategic Mastery: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एकाच वेळी मुघल, सिद्दी आणि इंग्रजांना कसे आव्हान दिले? .संधीचे अचूक भानशिवाजी महाराजांकडे बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे सूक्ष्म संकेत ओळखण्याची अद्वितीय क्षमता होती. उद्दिष्टांविषयी त्यांची दृष्टी स्पष्ट आणि अढळ होती; शत्रूच्या दुर्बलतेचे क्षणिक संधीबिंदू हेरून त्यांचा त्यांनी प्रभावीपणे उपयोग केला. १६५७–५८मध्ये आदिलशाही सल्तनतीतील अंतर्गत संघर्षाचा लाभ घेत त्यांनी उत्तर कोकणात राज्यविस्तार केला. त्याचप्रमाणे १६६१–६२मध्ये सिद्दी जौहराचे बंड मोडून काढण्यात आदिलशाही सैन्य गुंतले असताना, त्यांनी दक्षिण कोकणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. मुघल सल्तनतीविरुद्ध १६७०मध्ये आक्रमण आरंभिताना औरंगजेबाच्या धार्मिक छळाच्या धोरणामुळे निर्माण झालेली अस्थिरता आणि संसाधनांवरील ताण त्यांनी अचूक ओळखला. १६७२नंतर मुघलांमधील परस्पर संघर्षांचा कुशल उपयोग करून त्यांनी आपली राजकीय सत्ता दृढ केली.भूगोलाचे सखोल आकलन ही शिवाजी महाराजांची महत्त्वाची देणगी होती. दख्खनेची डोंगराळ भूप्रदेशरचना, दुर्गम आणि अभेद्य गिरीदुर्ग, तसेच हलक्या आणि जलद घोडदळाची प्रचंड हालचालक्षमता—या सर्व घटकांचा त्यांनी लाभ घेतला. समुद्री सामर्थ्याच्या महत्त्वाची जाणीव शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचे द्योतक आहे. असंख्य अडचणी असूनही त्यांनी सशक्त आरमार उभारण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले, म्हणून ते ‘आधुनिक भारतीय नौदलाचे जनक’ आहेत. त्यांच्या काळातील भारतीय शासकांमध्ये समुद्रसत्तेचे महत्त्व पूर्णतः ओळखणारे ते एकमेव होते. विशेष म्हणजे वयाच्या अवघ्या एकोणतिसाव्या वर्षी त्यांनी आपल्या पहिल्या जहाजाची बांधणी केली—ही कृती काळाच्या कितीतरी पुढे जाणाऱ्या दृष्टिकोनाचे स्पष्ट उदाहरण आहे.धार्मिक सहिष्णुतेचे धोरण आणि परराष्ट्र व्यवहारशिवाजी महाराजांचे राजकीय उद्दिष्ट इस्लामी सत्तेपासून भारताची मुक्तता करून हिंदू राज्याची स्थापना करणे हे होते; मात्र याचा अर्थ इतर धर्मांचा छळ करणे असा नव्हता. हिंदू समाजाच्या परंपरागत सहिष्णु वृत्तीप्रमाणेच शिवाजी महाराजही इतर धर्मांबाबत द्वेषमुक्त होते. शिवाजी महाराजांची प्रेरणा राजकीय तसेच धार्मिक होती; परंतु धार्मिक उद्दिष्टांचे उघड प्रदर्शन केल्यास इस्लामी सत्तांना एकत्र येण्यास कारण मिळाले असते, याची त्यांना जाणीव होती. या जाणीवपूर्वक स्वीकारलेल्या सहिष्णु धोरणामुळे त्यांच्या विरोधकांकडील सर्वांत प्रभावी अस्त्र—धार्मिक उन्माद—निष्प्रभ ठरले. मुघल आणि आदिलशाही या परस्पर प्रतिस्पर्धी सत्तांमधील तोल त्यांनी कुशलतेने राखला. शिवाजी महाराज इस्लामी राज्यकर्त्यांप्रमाणेच धार्मिक उन्मादाने प्रेरित झाले असते, तर आदिलशाही मुघलांच्या बाजूला ढकलली गेली असती, मात्र त्यांच्या संयमित धोरणामुळे अशी घातक एकजूट होऊ शकली नाही.शिवाजी महाराज आणि युरोपीय शक्ती : व्यवहार्य दृष्टिकोनयुरोपीय शक्तींशी संबंध ठेवण्याचे धोरणात्मक महत्त्व शिवाजी महाराजांनी लवकर ओळखले. युरोपीय व्यापारामुळे राज्याच्या अर्थसाधनांत वाढ होत गेली आणि तोफखाना, अभियांत्रिकी तसेच नौदल तंत्रज्ञानातील कौशल्याचा लाभ घेण्याची संधी त्यांना दिसली. म्हणूनच त्यांनी परस्पर सौहार्द किंवा किमान तटस्थता राखण्याचे धोरण स्वीकारले. पोर्तुगिजांशी असणारे संबंध प्रारंभी सौहार्दपूर्ण होते; मात्र स्वराज्याचा विस्तार आणि इन्क्विझिशनमधील धार्मिक अत्याचारांमुळे तणाव वाढला. तरीही एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर युद्ध टाळण्याच्या धोरणामुळे शिवाजी महाराजांनी संघर्षाला मर्यादा घातल्या.इंग्रजांनी पन्हाळ्याच्या वेढ्यात हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यांच्याशी सुरुवातीचा संघर्ष उद्भविला. राजापूर येथील वखार उद्ध्वस्त केल्यानंतरही शिवाजी महाराजांनी व्यवहार्य भूमिका घेत इंग्रजांकडून सिद्दीच्या विरोधात साहाय्य मिळविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो अयशस्वी ठरला. खांदेरी जलदुर्गाच्या बळकटीकरणामुळे अखेर थेट संघर्ष उद्भवला. फ्रेंच आणि डचांशी शिवाजी महाराजांनी प्रामुख्याने तटस्थ आणि सौहार्दपूर्ण संबंध राखले. फ्रेंचांकडून त्यांना तोफखान्याचा पुरवठा झाला, तर डचांशी शांततापूर्ण व्यवहार कायम राहिले..Premium| Shivaji's Strategic Mastery: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एकाच वेळी मुघल, सिद्दी आणि इंग्रजांना कसे आव्हान दिले? .समग्र रणनीतीशिवाजी महाराजांनी युद्धकलेच्या परंपरागत चौकटींपलीकडे जाऊन व्यापक रणनीतीचा विचार केला होता. लष्करी बळ हे त्यांच्या दृष्टीने अंतिम उद्दिष्ट नसून, राजकीय, सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय घटकांनी बनलेल्या व्यापक धोरणातील एक साधन होते. परिस्थितीनुसार थेट लष्करी कारवाई आणि सूक्ष्म राजकीय डावपेच यांमध्ये सहज संक्रमण करण्याची त्यांची क्षमता त्यांच्या अत्युकृष्ट रणनीतिची द्योतक होती. कारे याने नमूद केल्याप्रमाणे, विविध मार्गांनी यश साध्य करण्याची क्षमता हीच त्यांच्या रणनीतीची खरी शक्ती होती. मर्यादित साधनसामग्री असूनही शत्रूला आतून कमकुवत करण्याचे तत्त्व त्यांनी अचूक ओळखले. एखाद्या राज्याची शक्ती केवळ बाह्य लष्करी सामर्थ्यावर नव्हे, तर अंतर्गत एकात्मता, स्थैर्य आणि सामूहिक उद्दिष्टांवरही अवलंबून असते, याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. अंतर्गत फूट, असंतोष आणि राजकीय अस्थिरता वाढली की, बाह्य संरक्षण आपोआप दुर्बल होते—हा नियम त्यांनी आपल्या रणनीतीचा केंद्रबिंदू केला.शत्रूराज्यांतील धार्मिक, भाषिक मतभेद, भ्रष्टाचार आणि व्यापक असंतोष या उणिवांचा त्यांनी जाणीवपूर्वक उपयोग केला. शत्रूंच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, परस्पर स्पर्धा आणि गटबाजी यांना खतपाणी घालून त्यांनी त्यांच्या छावण्यांत बंडखोरी आणि अस्थैर्य निर्माण केले. मुघल सल्तनतीविरुद्ध छत्रसालाचा उठाव किंवा आदिलशाहीतील रुस्तुम-ए-जमानाच्या बंडास दिलेले प्रोत्साहन ही त्याची ठळक उदाहरणे होत. यामुळे शत्रूंची साधनसंपत्ती अन्यत्र गुंतून पडली आणि त्यांची सामूहिक ताकद क्षीण झाली.आरंभीच्या टप्प्यात मर्यादित बळामुळे त्यांनी आर्थिक प्रलोभनांचा वापर करून असंतुष्ट घटकांना आपल्या बाजूने वळविले. मात्र सत्ता आणि प्रतिष्ठा वाढत गेल्यावर त्यांनी अधिक टिकाऊ मार्ग स्वीकारला—तो म्हणजे वैचारिक आकर्षण. आर्थिक प्रलोभने तात्पुरती असतात, तर वैचारिक आवाहन व्यापक लोकसमर्थन आणि जनआंदोलन उभे करू शकते, हे त्यांनी ओळखले. आदिलशाहीतील दख्खनी मुसलमान आणि पठाण यांच्यातील वैराचा त्यांनी कुशलतेने वापर केला. दख्खनी गटांशी तह करून पठाणांना दुर्बल करण्यात आले, ज्यामुळे आदिलशाहीचा लष्करी पाया हादरला.क्लॉझविट्झ म्हणतो त्याप्रमाणे युद्ध हे राजकारणासाठीचे शस्त्र आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांतून धोरणांची मालिका सुरू ठेवण्याचा तो मार्ग आहे. शत्रूला सर्वार्थाने नष्ट करणे, हे सर्व युद्धांचे सर्वस्वी ध्येय असते, असे नाही. खरे ध्येय काय, तर शत्रू आपल्याला हव्या त्या राजकीय संधीला मान्यता देईल. युद्ध कधी कधी शत्रूची शक्य तेवढी हानी करणे; परंतु नेहमी नव्हे; या उद्दिष्टासाठी उपयुक्त ठरू शकते.आदिलशाहीवर थेट आक्रमण करण्याऐवजी त्यांनी मुघलांशी तह करून त्यांना विजापूराकडे वळविले. त्यामुळे आदिलशाही सैन्य मुघलांशी संघर्षात अडकले आणि शिवाजी महाराजांना स्वतःची शक्ती जपून इतर उद्दिष्टांसाठी वापरता आली. व्यापक हिंदू उठाव घडवून आणणे व्यवहार्य नाही, तसेच रणनीतिच्या दृष्टिने अयोग्य आहे, हे शिवाजी महाराजांना स्पष्टपणे जाणविले होते. राष्ट्रीय ऐक्याच्या अभावामुळे आणि शतकानुशतके चाललेल्या परकीय सत्तेखालील जीवनामुळे हिंदू समाज विखुरलेला आणि सावध बनला होता. यशाची ठोस खात्री नसताना प्रस्थापित सत्तेला आव्हान देण्यास तो अनुत्सुक होता—ही ऐतिहासिक अनुभवातून आलेली मानसिकता त्यांनी ओळखून परिस्थिती हाताळली..राष्ट्रनीतीचा लष्करी सिद्धांत : महाराष्ट्र ते तमिळनाडूशिवाजी महाराजांची कर्नाटक मोहीम (ऑक्टोबर १६७६–मार्च १६७८) ही भारतीय लष्करी इतिहासातील राष्ट्रनीतीचे (ग्रँड स्ट्रॅटेजी) उत्कृष्ट उदाहरण ठरते. सुमारे २०,००० घोडदळ आणि ४०,००० पायदळासह त्यांनी मुघल, आदिलशाही तसेच कुत्बशाही यांच्या दृष्टीसमोर ही मोहीम राबविली; तरीही तिचा खरा हेतू शत्रूंना समजला नाही. औरंगजेब भविष्यात दक्षिणेत मोठी मोहीम उघडेल, याची जाणीव ठेवून शिवाजी महाराजांनी राज्याचा पाया विस्तारणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठरविले. त्यामुळे कर्नाटक मोहीम ही तत्कालिक विजयासाठी नसून दीर्घकालीन संघर्षासाठीची दूरदर्शी पूर्वतयारी होती. या मोहिमेतील निर्णायक घटक म्हणजे जिंजी दुर्गाचा ताबा. त्याच्या प्रचंड संरक्षणक्षमतेचे अचूक मूल्यमापन करून शिवाजी महाराजांनी तेथे युरोपीय धर्तीवर पुनर्बांधणी केली. याच दूरदृष्टीमुळे संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराजांनी जिंजी येथून तब्बल आठ वर्षे मुघलांविरुद्ध संघर्ष सुरू ठेवला आणि तो दुर्ग स्वराज्याची राजधानी ठरला. त्यामुळे भूभागविस्तार आणि दीर्घकालीन संरक्षण यांचा कर्नाटक मोहिमेत स्पष्टपणे समन्वय दिसतो.शिवाजी महाराजांची युद्धनीती सन त्झुच्या सूत्रांशी सुसंगत आहे—थेट सैन्याऐवजी शत्रूच्या रणनीतीवर प्रहार करणे. लिडेल हार्टच्या भाषेत त्यांनी ‘विनाशाच्या’ नव्हे, तर ‘थकव्याच्या रणनीती’चा अवलंब केला. उच्च गतिशीलता, गिरीदुर्गांचे अभेद्य जाळे आणि हलके घोडदळ यांचा समन्वय हे त्यांच्या धोरणाचे केंद्र होते. आक्रमक टप्प्यांत त्यांनी शत्रूने मोठे सैन्य उभारण्यापूर्वीच दुर्ग ताब्यात घेतले, रात्री अचानक हल्ले केले आणि खोलवर स्वाऱ्या करून साधनसंपत्ती मिळविली. संरक्षणात्मक टप्प्यांत थेट निर्णायक लढाया टाळून परिस्थिती अनुकूल झाल्यावरच संग्राम केला—प्रतापगडाची लढाई याचे उत्तम उदाहरण आहे.स्वतःची शक्ती मर्यादित असते, तेव्हा शत्रू पराभूत अवस्थेत असला तरी त्याचे संपूर्ण उच्चाटन करणे नेहमीच योग्य ठरत नाही. अशा प्रसंगी शिवाजी महाराजांनी शत्रूला दुर्बल करण्यासाठी ‘वॉर ऑफ अॅट्रिशन’ या धोरणाचा अत्यंत प्रभावी वापर केला. उंबरखिंडीच्या लढाईत मुघल सैन्याचा दारुण पराभव करूनही, संपूर्ण शत्रुसैन्य त्यांच्या ताब्यात असताना शिवाजी महाराजांनी त्या सैन्याची कत्तल न करता त्यांना माघारी जाऊ दिले. हा निर्णय केवळ करुणेचा नव्हे, तर दूरदृष्टीपूर्ण रणनीतीचा परिणाम होता. शिवाजी महाराजांनी त्या वेळी संपूर्ण मुघल सैन्याचा नायनाट केला असता, तर मुघल सल्तनतीने या अपमानाचा सूड उगविण्यासाठी आपल्या संपूर्ण शक्तीने शिवाजी महाराजांवर आक्रमण केले असते. अल्पसाधनसंपन्न स्वराज्याला अशा बलाढ्य प्रतिआक्रमणास सामोरे जाणे अत्यंत कठीण झाले असते. म्हणूनच त्यांनी मुघल सैन्याला जिवंत सोडले; मात्र त्यांची संपूर्ण साधनसामग्री, शस्त्रास्त्रे आणि रसद जप्त केली. या कृतीमुळे एकीकडे शत्रूची युद्धक्षमता खिळखिळी झाली, तर दुसरीकडे मावळ्यांचे मनोबल वाढले.अशाच प्रकारे, शत्रू संख्येने आणि साधनसामग्रीने अधिक शक्तिशाली असे, तेव्हा शिवाजी महाराजांनी थेट संघर्ष टाळून ‘अॅट्रिशन स्ट्रॅटेजी’चा अवलंब केला. सह्याद्रीच्या दुर्गम डोंगररांगा आणि गिरिदुर्ग हे त्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने होती. तेथून ते शत्रूवर सातत्याने हल्ले चढवित, पुरवठा ताफ्यांवर आघात करीत आणि योग्य क्षणी माघार घेत. या पद्धतीमुळे शत्रू दीर्घकाळ थकून जाई, त्याचे मनोबल ढासळे आणि युद्धक्षमता क्षीण होत जाई.हीच संकल्पना रोमन सेनापती फॅबियस मॅक्सिमसशी संबंधित फॅबियन स्ट्रॅटेजीमध्येही दिसून येते—थेट निर्णायक लढाई टाळून, सातत्याने छळ करणारे हल्ले करणे आणि सुरक्षित ठिकाणी माघार घेणे. शिवाजी महाराजांनी ही रणनीती अत्यंत कौशल्याने आणि इथल्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार वापरली. त्यामुळे अल्पबळ असूनही त्यांनी दीर्घकाळ बलाढ्य शत्रूंशी यशस्वी संघर्ष केला आणि अखेर निर्णायक प्राबल्य प्राप्त केले.त्यांची संपूर्ण लष्करी कारकीर्द युद्धतत्त्वांचे आदर्श प्रात्यक्षिक ठरते. स्पष्ट आणि मर्यादित उद्दिष्टे, विलक्षण गतिमानता, आश्चर्यकारी हल्ले, शत्रूच्या शक्तीचे विचलन, मजबूत स्वयंसुरक्षितता आणि आक्रमक संरक्षण—या सर्व घटकांचा त्यांनी कुशल वापर केला. कोकण आणि सह्याद्रीला आधार बनवून हळूहळू विस्तार करीत अखेरीस कर्नाटकाकडे वळणे, हे त्यांच्या वास्तववादी आणि दूरगामी डावपेचांचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते..फसवणुकीची कला : रणांगणावरील तांत्रिक प्रतिभाबाह्य अराजक निर्माण करून अंतर्गत सुव्यवस्था साधणे, दुर्बलतेचा आभास निर्माण करून शत्रूला सापळ्यात ओढणे आणि निर्णायक क्षणी प्रचंड आघात करणे—ही शिवाजी महाराजांची प्रमुख युद्धनीती होती. प्रत्यक्ष बळापेक्षा फसवणूक, चपळ हालचाल आणि मानसशास्त्रीय प्रहार यांवर त्यांनी भर दिला.एल्फिन्स्टनने वर्णन केलेली मराठ्यांची युद्धपद्धती—जी शिवाजी महाराजांच्या काळालाही लागू पडते—ही गतिशीलता आणि लवचिकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. जड शत्रुसैन्याच्या हल्ल्यापूर्वी मराठे विखुरत, पाठलाग करणाऱ्या शत्रूला छळत आणि योग्य क्षणी पुन्हा एकत्र येत. पुरवठा ताफ्यांवर हल्ले, स्थानिक भूगोलाचा कुशल वापर आणि अचानक घेराव—या पद्धतींमुळे मराठे पकडता न येणारे शत्रू ठरत. शिवदिग्विजय बखरीत या तंत्राला ‘लांडगेतोड’ असे संबोधले असून, लहान तुकड्यांत विभागलेले सैन्य समन्वयाने हालचाल करून मोठ्या सैन्यावरही विजय मिळवू शकते, हे यातून स्पष्ट होते.रणनीतिच्या पातळीवर शिवाजी महाराजांची कार्यपद्धती बॅसिल लिडेल हार्टच्या ‘इंडायरेक्ट अप्रोच’ या सिद्धांताशी सुसंगत आहे. थेट संघर्ष टाळून शत्रूचा प्रतिकार आधी विस्कळित करणे आणि मग त्यावर मात करणे—हेच त्यांचे ध्येय होते. धार्मिक सहिष्णुतेचे धोरण, दक्षिण मोहिमांदरम्यान केलेले समावेशक आवाहन, तसेच शायस्ताखानाविरुद्ध अवलंबिलेली लवचिक संरक्षणनीती—या सर्व उपायांनी शत्रूंचे मनोबल खच्ची झाले आणि त्यांची एकजूट होऊ शकली नाही. एकाच वेळी अनेक ठिकाणी धोके निर्माण करून शत्रूला सैन्य विखुरण्यास भाग पाडणे, तसेच वऱ्हाडातील स्वाऱ्यांद्वारे मुघलांच्या आर्थिक आणि मानसिक कण्यावर प्रहार करणे—ही त्याची ठळक उदाहरणे होत..राष्ट्रनिर्मातायुरोपीय समकालीन लेखकांनी शिवाजी महाराजांची तुलना अलेक्झांडर, सीझर, सार्टोरियस, हानिबाल आणि गुस्तावस अॅडॉल्फस यांसारख्या महान सेनापतींशी केली. त्यांच्या चातुर्य, शौर्य, कार्यक्षमता आणि लष्करी प्रज्ञेचे त्यांनी कौतुक केले. खरे तर शिवाजी महाराजांच्या लढाया या ऐतिहासिक सेनापतींच्या युद्धांइतक्या व्यापक प्रमाणावर झालेल्या नव्हत्या; तरीही त्यांच्या युद्धकौशल्याची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता तितकीच उच्च होती. अनेक महान शासकांप्रमाणे त्यांच्याकडे संघटित राज्याची विपुल साधनसंपत्ती किंवा स्थिर पाठबळ नव्हते. तरीसुद्धा त्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत एक क्रांतिकारी चळवळ संकल्पित केली, तिला प्रत्यक्ष अमलात आणले आणि दृढपणे प्रस्थापित केले. हीच बाब शिवाजी महाराजांना केवळ यशस्वी सेनापती नव्हे, तर इतिहासातील अद्वितीय रणनीतिचे विचारवंत म्हणून उभे करते.टूर्सची लढाई आणि कॉन्स्टँटिनोपलला झालेला इस्लाम सैन्याचा पराभव, या दोन्हींमुळे युरोप अशा भयंकर आपत्तीपासून वाचला. शिवाजी महाराजांच्या कार्याचे वर्णनही याच धाटणीचे आहे. भूषण कवी म्हणतो ः ‘‘काशीहु की कला गई, मथुरा मसित भई, अगर शिवाजी न होत सुनती होत सबकी।’’प्रतिहार साम्राज्याने सुमारे तीनशे वर्षे मुस्लिम आक्रमणाचा प्रवाह रोखून धरला; दक्षिण भारतात विजयनगर साम्राज्याने सुमारे दोनशे वर्षे अशीच भूमिका बजाविली. तरीही या कोणत्याही सत्तेला त्या धोक्याचे पूर्ण उच्चाटन करता आले नाही. सतराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत तर अशी स्थिती निर्माण झाली होती की, हे सर्व प्रयत्न वाया जातात की काय. अशा वेळी शिवाजी महाराजांच्या प्रतिभेने भारताला या महासंकटापासून वाचविले आणि राष्ट्राचे भवितव्य बदलविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.