Premium|Maratha War History : स्वराज्याची पहिली रणधुमाळी

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक शाहजीराजांचा स्नेही रनदौलाखान १६४३-४४मध्ये वारला आणि त्यांचा वैरी असणाऱ्या मुस्तफाखानाचा आदिलशाही दरबारात प्रभाव वाढला. अखेर विविध कारणांचे निमित्त होऊन २५ जुलै १६४८ रोजी शाहजीराजांना कैद केले. त्यानंतर मुस्तफाखानाने बंगलोर येथील शाहजीराजांचे थोरले पुत्र संभाजीराजांविरुद्ध तानाजी दुरे, विठ्ठल गोपाळ व फर्हादखान यांची रवानगी केली. तर कऱ्हाड प्रांतावर खैरियतखानास धाडले. आणि ऑगस्ट १६४८मध्ये आदिलशाहाने शिवाजीराजांविरुद्ध खुदावंतखान उर्फ फतहखानास रवाना केले.मागे एका लढाईत फतह (विजय) मिळविली म्हणून यास ‘फतहखान’ हा किताब देऊन आदिलशाहने गौरविले होते. लष्करी मोहिमांच्या विजयाचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या या फतहखानाला ५ ते ६ हजार सैन्यासह मिनाद शेख, रतन शेख, दुसरा एक फतहखान, अश्रफशाह, मुसेखान, मताजी घाटगे, फलटणचा बजाजी निंबाळकर, बाळाजी हैबतराव हे सरदार सोबत दिले होते. ज्याअर्थी एवढ्या सरदारांची फौज याच्या नेतृत्वात दिली गेली, त्याअर्थी फतहखान आदिलशाहीतील मातब्बर सरदार असावा. शिवाजीराजांच्या तयारीची काहीच कल्पना नसल्याने, फार प्रतिकार होणार नाही, नुसत्या दटावणीनेच काम भागेल असा आदिलशाहाचा कयास होता..शिवाजीराजांची तयारीशिवाजीराजांच्या ताब्यात शाहजीराजांचे प्रतिनिधी म्हणून पुणे, सुपे, इंदापूर व मावळ प्रांत यांमधील साधारण ६०० गावे होती. या मुलखातील कोंडाणा, तोरणा व मुरुंबदेव (राजगड) या किल्ल्यांसह साधारण ६ ते ८ हजार सैन्य त्यांच्याजवळ होते. शाहजीराजांना अटक होऊन थोरले बंधू संभाजीराजांवर आदिलशाहीची स्वारी झाली आहे, आपल्यावर देखील होणार याचा अंदाज आल्यावर शिवाजीराजांनी त्वरेने हालचालीस सुरुवात केली. विजापूरहून येताना लागणारी आपल्या प्रांताच्या सीमेवरची लष्करी ठाणी ताब्यात हवीत, या दूरदृष्टीने पुरंदर किल्ला व शिरवळचा सुभानमंगळचा कोट ताब्यात घेण्यात आला.पुरंदरवर ताबा ः पुणे परगण्यातल्या कडेपठारावरील पुरंदर किल्यावर महादाजी निळकंठराव हे किल्लेदार होते. परंतु त्यांच्यावर शाहजीराजांचा अधिकार चालत असल्यामुळे शिवाजीराजांनी हा किल्ला स्वतःच्या ताब्यात घेतला. किल्ल्यावर दारुगोळा, शस्त्र, अन्नधान्य व अन्य सामुग्रीची सोय करून ठेवली.शिरवळची गढी हस्तगत ः शिरवळचा सुभानमंगळ कोट हा पुरंदरच्या दक्षिणेला सुमारे १६ कि.मी. वर नीरा नदीच्या दक्षिण तीरावर आहे. तेथील आदिलशाही किल्लेदार मिया रहीम मुहम्मद याच्याकडून सप्टेंबर १६४८च्या सुमारास ही गढी व मुलूख शिवाजीराजांनी जिंकून घेतला..Premium|Ramsej Fort: रामशेज किल्ल्याच्या शौर्यगाथेचा इतिहास: मराठ्यांच्या धैर्याची अमर कहाणी.फतहखानाची स्वारीफतहखानाचा मार्ग ः १६४८चा पावसाळा संपल्यानंतर म्हणजे साधारण सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये फतहखान विजापूरहून निघाला. पुढे मंगळवेढे-पंढरपूर (भीमा नदी उजव्या बाजूला ठेऊन) अकलूज (नीरा नदीच्या तीराने पुढे) आणि मग फलटण येथे आला. फलटणचे निंबाळकर हे या भागातील आदिलशाहीचे मातब्बर सरदार होते. त्यांचे व आसपासच्या आदिलशाही सरदारांचे सैन्य एकत्रित करून येथून मुख्य स्वारीस सुरुवात होणार होती. फलटणला आल्यानंतर बहुधा शिवाजीराजे कोंडाणा किल्ला सोडून पुरंदरला आल्याची बातमी खानाला कळाली असावी. ही मोहीम ठरताच आदिलशाहने पुणे प्रांतातील सर्व देशमुखांना फर्मान पाठवून फतहखानाच्या मुख्य सैन्याला मिळण्याचे आदेश दिले होते. तसे ८ ऑगस्ट १६४८ रोजी आदिलशाहने उत्रवलीचे देशमुख केदारजी खोपडे यांना पाठविलेले एक फर्मान उपलब्ध आहे. त्यात नमूद केल्यानुसार फतहखान कोंडाण्याकडे चाल करून येणार असल्याचे लिहिले आहे. त्यानुसार ही स्वारी कोंडाण्याकडेच निघाली असावी मात्र शिवाजीराजे कोंडाणा सोडून पुरंदरला आल्यामुळे खानाचे सैन्य पुरंदरच्या दिशेने निघाले. त्यानुसार खानाचे सैन्य फलटणहून पुढे नीरा नदी ओलांडून जेजुरीजवळून प्रवास करत पुरंदरच्या पूर्वेला येऊन थांबले. जेजुरीच्या वायव्येला सुमारे ५ कि.मी., सासवडच्या पूर्वेला सुमारे १२ कि.मी. व पुरंदरच्या पूर्वेला सुमारे २० कि.मी. अंतरावरील खळद व बेलसर या २ गावांदरम्यानच्या सपाटीवर खानाने आपली छावणी टाकली. इथे छावणी टाकायचे कारण म्हणजे, छावणीच्या उत्तरेकडून वाहणाऱ्या कऱ्हा नदीचे पाणी सतत मिळत रहावे. शिवाय शिरवळचा कोट येथून जवळच, सुमारे ४० कि.मी. अंतरावर. पुरंदरच्या दक्षिणेकडील शिरवळ प्रांत घेऊन पुरंदरवर दबाव आणावा असा हेतू खानाचा होता. विजापूरहून निघतानाचा त्याचा मार्ग देखील भीमा व नीरा नदीच्या जवळूनच होता, कारण सोबतचे ५ ते ६ हजारांचे सैन्य, घोडे, बैल, सामान वाहणारे लोक या सर्वांना नियमित पाणी व चारा मिळत रहावा, हा उद्देश.शिवाजीराजे स्वराज्याच्या आत असलेल्या कोंडाण्याकडे सुरक्षित असताना, तो गड सोडून पुरंदरला का आले असावे? शत्रूसैन्याला आपल्या प्रांतात शिरू न देता, त्याला सीमेवरच थोपवणे आवश्यक असते. जेणेकरून आपल्या प्रांताचे कमीतकमी नुकसान होईल. शिवाय पुरंदर किल्ला व प्रांत मोकळा सोडला तर एवढे मोठे सैन्य घेऊन आलेल्या फतहखानाने तो कब्जात घेऊन तिथे आपले ठाणे बसविले असते आणि मग तिथून त्याला काढणे अवघड गेले असते. पुरंदर घेऊन शत्रूसैन्य पुन्हा स्वराज्याच्या आत आलेच असते. ते टाळून शत्रूची व्यूहरचना ओळखून त्याने हल्ला करायच्या आत पुरंदरवर येऊन, तिथे खंबीर अशी संरक्षण फळी उभारायची आणि शत्रूवर प्रतिहल्ला करायचे असे धोरण महाराजांनी आखले. गनिमाच्या काव्याचे लष्करी मूल्यमापन व तो उलटवून लावण्याची कार्यवाही हाच तो ‘मराठ्यांचा गनिमी कावा’..मराठ्यांच्या इतिहासात या लढाईला ‘खळद-बेलसरची लढाई’ म्हणून ओळखतात. मात्र खळद-बेलसरला केवळ फतहखानाची मुख्य छावणी होती. लढाया मात्र ३ ठिकाणी झाल्या -(१) शिरवळची गढी/किल्ले सुभानमंगळ येथे, (२) खळद-बेलसर येथील खानाच्या छावणीवर, (३) पुरंदरचा घेरा/माची येथे.अशाप्रकारे सप्टेंबर-ऑक्टोबर १६४८च्या सुमारास फतहखान विजापूराहून निघून पुरंदराच्या पायथ्याशी येऊन ठेपला. आणि स्वराज्याच्या पहिल्या लढाईला तोंड फुटले. शत्रूशी कोणतीही तडजोड व चर्चा विनिमय न करता त्याच्याशी सरळसरळ युद्ध करण्याचे अवघ्या १९ वर्षांच्या शिवरायांनी ठरविले.शिरवळची लढाई ः पुरंदर किल्ल्याच्या उत्तर व पूर्वेला फतहखानाने आपली छावणी टाकली होती. आता पुरंदरच्या दक्षिणेकडील शिरवळचा कोट जिंकून घेऊन पुरंदरवर त्या बाजूनेही दबाव आणावा. या हेतूने सर्वप्रथम फतहखानाने छावणीपासून पुरंदर उजव्या हाताला ठेऊन सुमारे ४० कि.मी. अंतरावरील गढी जिंकण्यासाठी आपले सैन्य धाडले. ही कामगिरी त्याने शिरवळची इत्थंभूत माहिती असणाऱ्या बाळाजी हैबतरावावर सोपविली. फाजिलशाह व अश्रफशाह यांच्यासह त्याने ही गढी मराठ्यांकडून लगेच जिंकूनही घेतली.ही बातमी शिवरायांना पुरंदरावर समजताच, ही गढी पुन्हा जिंकून घेण्यासाठी कावजी (कोंढाळकर) यांची नेमणूक केली. त्याच्यासोबत गोदाजी जगताप, भीमाजी वाघ, संभाजी काटे, शिवाजी इंगळे, भिकाजी चोर, भैरव चोर, तुकाजी, सदाजी, पोळ, घाटगे या मावळ्यांना पाठविले. दुसऱ्याच दिवशी पहाटेच्या वेळी हे मावळे पुरंदराहून निघाले. त्यांनी शिरवळच्या गढीवर चहूबाजूंनी जोरदार हल्ला केला. गढी तशी किरकोळच होती, तिला मोठे बुरूज नव्हते आणि सभोवती मोठा खंदकही नव्हता. तटावरून शत्रू विविध शस्त्रांचा मारा करीत असूनही मावळ्यांनी कुदळ-पहारींच्या सहाय्याने तटाला खिंडारे पाडली, काहीजण शिड्या लावून तटावर चढले तर काहींनी दरवाजा फोडला. मावळे गढीत घुसल्यावर झालेल्या झटापटीत कावजीने बाळाजी हैबतरावास ठार केले. (या युद्धाचे विस्तृत वर्णन श्रीशिवभारताच्या १३ व्या अध्यायात आले आहे.) या युद्धात १०९ मोठ्या योद्ध्यांखेरीज अनेक आदिलशाही सैनिक मारले गेले, अनेक जण जखमी झाले. याप्रमाणे मराठ्यांनी शिरवळची गढी जिंकून मोठा पराक्रम केला. गढीची डागडुजी करून, सर्व शस्त्र व अन्नधान्याची व्यवस्था लावून कावजी आपल्या सैन्यासह पुरंदरावर परत आले. शिवाजी महाराजांनी सर्वांचा यथोचित सन्मान केला.खानाच्या छावणीवर हल्ला ः बाळाजी हैबतराव मारला जाऊन शिरवळचा कोट मराठ्यांनी जिंकल्याची बातमी ऐकून फतहखानाच्या छावणीत नैराश्य पसरले. मनोबल खचलेल्या या आदिलशाही सैन्यावर छुपा हल्ला करण्यासाठी महाराजांनी कान्होजी जेधेंचे पुत्र बाजी जेधे यांच्यासोबत निवडक मावळ्यांना रवाना केले. अशा छोट्या हल्यांमुळे शत्रूच्या गोटात घबराट निर्माण होऊन त्यांचे धैर्य खचते. शिवाय शत्रूच्या सामर्थ्याची देखील कल्पना येते. मराठ्यांची ही तुकडी खानाच्या छावणीजवळ हल्ला करण्यासाठी आली असता शत्रूसैन्य सावध झाले. त्यांच्यामध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीत भगव्या निशाणीचा झेंडा घेतलेला घोडेस्वार शत्रूच्या विळख्यात अडकला आणि तो जखमी होऊन खाली पडला. ते पाहून त्वरेने बाजी जेधेंनी शत्रूला थोपवून धरून निशाणीचा घोडा ताब्यात घेतला व जखमी घोडेस्वारास घोड्यावर टाकून ते सर्व पुरंदराकडे पोहोचले. यावर आनंदित होऊन महाराजांनी बाजींना ‘सर्जेराव’ असा किताब दिला तसेच ताजी व तुर्की जातीचे २ घोडे बक्षिस देऊन सन्मान केला.पुरंदरवर शत्रूचा हल्ला ः शिरवळचा दारुण पराभव व थेट छावणीवर हल्ला या दोन आक्रमक हालचालींमुळे फतहखानास आता निर्णायक हालचाल करणे भाग होते. त्यातच शिवाजीराजे युद्धासाठी गड उतरून खाली येत नसल्याने थेट पुरंदरावरच धडक हल्ला करण्याचे खानाने योजिले. सूर्योदयापूर्वीच तो आपल्या सर्व सैन्यानिशी छावणीतून किल्ल्याच्या दिशेला निघाला. (या युद्धाचे वर्णन श्रीशिवभारताच्या १४ व्या अध्यायात आले आहे) फतहखान सर्व सैन्य घेऊन किल्ल्याच्या जवळ येऊन ठेपला आणि त्याने किल्ल्याचे बारकाईने निरीक्षण करून युद्धाची योजना आखली. इकडे शत्रूसैन्य जवळ आल्याचे पाहून शिवाजी महाराजांनी गडावर युद्धाची दुदुंभी वाजविली.. हल्ला करण्याच्या रचनेमध्ये मुसेखानाच्या नेतृत्वाखाली साधारण २-३ हजार सैन्याची तुकडी अग्रभागी ठेवली होती. डाव्या बाजूस फलटणच्या निंबाळकरांचे व उजव्या बाजूस मताजी घाडगेंचे पथक होते. त्यामागे खुद्द फतहखान लढाईचे नियंत्रणासाठी सज्ज होता. त्याच्या मागे शरीफ शहा, रतन शेख व मिनाद शेख यांची अतिरिक्त पथके होती. आदिलशाही सैन्य किल्ला चढू लागताच गडावरील तोफांमधून तोफगोळ्यांचा, बंदुकांमधून गोळ्यांचा व दारूच्या बाणांचा शत्रूवर यथेच्छ वर्षाव करण्यात आला. शिवाय गड चढणीच्या कडेकपाऱ्यात लपलेल्या मावळ्यांनी मोठमोठे दगड, गोफणीतून छोटे दगड, जळते पलिते इत्यादींचा शत्रूवर भडिमार केला. आदिलशाही सैन्य गडावरून होणाऱ्या माऱ्यामुळे खाली येत आहे हे पाहून मुसेखान चवताळला व आपल्या सैनिकांना दरडावून किल्ल्यावर जाण्यास फर्माविले. त्याचा रुद्रावतार पाहून सैनिकांची जबर हानी होऊनही मुसेखानाने एक सैन्यतुकडी गडाच्या एका टप्यावर व माचीच्या जवळ आणली.माची शत्रूच्या ताब्यात गेली तर शत्रू प्रबळ होईल हे ओळखून शिवाजीराजांनी किल्ल्यावर विखुरलेल्या सर्व पथकांना माचीभोवती एकत्र केले. लढाईचा सर्वांत अधिक जोर हा आघाडीच्या मुसेखानाच्या पथकाकडून होता. तेव्हा तोच तोडून काढणे आवश्यक होते. महाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे गोदाजी जगतापांच्या नेतृत्वाखालील तुकडीने मुसेखानाच्या पथकास वेढले. त्या रणधुमाळीत गोदाजी व मुसेखान या दोन वीरांचे घनघोर द्वंद्वयुद्ध पेटले. गोदाजीने जोराने चाल करून मुसेखानाच्या छातीत तीक्ष्ण भाला खुपसला. कवच भेदून छातीत घुसलेला भाला मुसेखानाने दोन्ही हातांनी वर उपसून काढला व अत्यंत क्रोधाने त्याचे दोन तुकडे केले. आणि गोदाजीवर उलट वार करण्यास सुरुवात केली. त्याचा आवेग पाहून घामाने व रक्ताने माखलेल्या गोदाजीने मुसेखानावर तलवारीचा इतका जोरदार प्रहार केला की, त्यामुळे मुसेखान खांद्यापासून मध्यभागापर्यंत चिरला गेला आणि त्याच्या शरीराचे दोन तुकडे झाले.इकडे सदोजीने अशरफशाहला, भैरव चोरने मिनाद शेख व रतन शेख यांना, भीमाजी वाघाने मताजी घाटगे या आदिलशाही सैन्यप्रमुखांना असाच पराक्रम करून पराभूत केले. कावुकाने (कावजीने) आपल्या गदाप्रहाराने शेकडो शत्रू लोळविले. बरेच आदिलशाही सैनिक ठार झाले. आपल्या तुकडीचे नेते पराभूत झालेले पाहून त्या तुकड्यांतील सैनिकांनी माघार घेतली. मुसेखानाच्या मुख्य तुकडीची पिछेहाट पाहताच घाटगे व निंबाळकरांच्या तुकड्या रणांगण सोडून माघारी निघाल्या. आघाडीची पथके पाठीमागे येत असल्याचे पाहून शरीफशहा, मिनाद शेख व रतन शेख यांच्या तुकड्याही मागे हटल्या. फतहखानाने या सर्वांना थोपविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले, परंतु ते वाया गेले.सर्व आदिलशाही सैन्य खळद-बेलसर येथील मुख्य छावणीकडे निघाले असताना मराठ्यांची एक तुकडी त्यांच्या पाठलागावर गेली. या तुकडीचे नेतृत्व वयाच्या साठीत असलेले व अनुभवाने ज्येष्ठ असलेले, मोसे खोऱ्याचे देशमुख बाजी पासलकर हे करत होते, त्यांच्यासोबत कावजी मल्हार प्रभू होते. पराभूत व लज्जित झालेल्या शत्रूसैन्याला जबर तडाखा देण्याचा त्यांचा उद्देश होता. मात्र सासवड गावाजवळ झालेल्या झटापटीत बाजी पासलकर धारातीर्थी पडले. (सासवडमध्ये त्यांचे स्मारक असून, ती 'यशवंतराव' या त्यांच्या किताबानेच ओळखली जाते. याशिवाय परस पाटील जगतापांच्या वंशातील नंदाजी जगताप हे देखील या लढाईत कामी आले. त्यांचे स्मारक सासवडमधील पांढरीच्या ओढ्याजवळ आहे.)गुंजणमावळातील बापूजी हैबतराव, हाबाजी हैबतराव, बाळाजी नाईक शिळीमकर, कानदखोऱ्याचे देशमुख बाबाजी झुंजारराव व हिरडस मावळचा देशमुख बाजी नाईक बांदल यांनी देखील या युद्धात पराक्रम केला. आणि अखेर पराभूत झालेला फतहखान आपल्या सैन्यानिशी विजापूरला निघून गेला. तिकडे संभाजीराजांनी देखील आदिलशाही सैन्याचा सडकून पराभव केला.. शिवाजीराजांचे मुत्सद्दी राजकारणमुरादबख्शाशी पत्रव्यवहार ः शाहजीराजांच्या सुटकेसाठी मुघलांनी हस्तक्षेप करून आदिलशाहवर दबाव आणावा यासाठी शिवाजीराजांनी दख्खनचा मुघल सुभेदार शाहजादा मुरादबख्श याला पत्रे पाठविली. किमान असा पत्रव्यवहार सुरू आहे, ही बातमी आदिलशाहला मिळून त्याच्यावर दडपण यावे हा देखील धोरणी हेतू शिवाजीराजांचा होता.शाहजीराजांची सुटका ः शाहजीराजांच्या हितचिंतकांनी केलेल्या खटपटीमुळे आदिलशाहाने १६ मे १६४९ रोजी त्यांची सन्मानाने सुटका केली. त्या बदल्यात संभाजीराजांनी बंगलोर व कंदर्पी किल्ला (जि. अनंतपूर, आंध्रप्रदेश) तसेच शिवाजीराजांनी कोंडाणा किल्ला, शिरवळ व खेडेबारे प्रांत आदिलशाहाला दिला. आदिलशाहाने पुरंदर किल्ला देखील मागितला होता, मात्र तो शाहजीराजांकडे राहू दिला गेला.फतहखानाच्या स्वारीचे निष्कर्ष ः या लढाईतून जिजामातांच्या मार्गदर्शनात शिवाजीराजांनी इ.स.१६४२ पासून मावळ्यांना पद्धतशीरपणे सैनिकी शिक्षण दिले होते व सखोल युद्ध सराव करवून घेतला होता हे दिसून आले. स्वराज्यावर चालून आलेले हे पहिले संकट शिवाजीराजांनी अत्यंत चातुर्याने परतवून लावले.. 