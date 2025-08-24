Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांचे प्रशासन केवळ लष्करी ताकदीवर उभे नव्हते. तर स्वराज्याचा पाया प्रजेच्या विश्वासावर उभा होता

केदार फाळकेशिवाजी महाराजांची प्रशासक म्हणून जी महानता आहे त्याविषयी डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन असे नमूद करतात : ‘‘लष्करी नेतृत्वात त्यांची महानता कधीही शंकास्पद ठरलेली नाही; परंतु नागरी प्रशासनातील त्यांची महानता तर अधिकच निर्विवाद आहे.’’ सुसंस्कृत राष्ट्राच्या लष्करी सामर्थ्याचा खरा पाया म्हणजे सक्षम शासन आणि प्रजाजनांची आपुलकी. शिवाजी महाराजांना हा सिद्धांत अचूकपणे समजला होता.अष्टप्रधान मंडळएकतंत्री कारभार आपल्या पूर्वजांनीही मान्य केलेला नाही आणि आपणासही उपयुक्त नाही. ही गोष्ट समजून घेऊन शिवाजी महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळ तयार केले. अष्टप्रधानांची फारसीतून असणारी नावे बदलून राज्याभिषेकापासून ती संस्कृतमध्ये ठेवली. २१ जून, १६७४ रोजी अष्टप्रधानांचे अधिकार-जबाबदाऱ्या कोणत्या आहेत हे सांगणारा कानुजाबता प्रसिद्ध केला, त्यामध्ये पुढील माहिती आली आहे.१. पेशवा किंवा मुख्य प्रधान : यांनी सर्व राजकार्य करावे. राजपत्रावर शिक्के करावेत. सेना घेऊन युद्ध करावे. जिंकलेल्या प्रदेशाचा बंदोबस्त करावा. २. मुजुमदार किंवा अमात्य : यांनी राज्यातील जमाखर्च लिहावा. फडणीसी, चिटणीसी पत्रांवर निशाण करावे. जिंकलेला प्रदेश जतन करावा. युद्ध करावे. ३. सुरनीस किंवा सचिव : सचिवांनी राजपत्रे लिहावी. लिखाणात काही चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त कराव्यात. पत्रावर शेरे मारावेत. महाल आणि परगण्यांचा जमाखर्च ठेवावा. ४. वाकनीस किंवा मंत्री : मंत्री यांनी राजाचे दैनंदिन कामकाज पाहावे. दरबारात घडणाऱ्या गोष्टींकडे लक्ष ठेवावे. राजपत्रांवर संमत चिन्ह करावे. राज्यामध्ये येणाऱ्या पाहुण्यांना निमंत्रण पाठवावे. ५. डबीर किंवा सुमंत : सुमंत यांनी परराज्यसंबंधातील विचार करावा. परराज्यातील वकील येतील त्यांचा सत्कार करावा. ६. सरनोबत किंवा सेनापती : सेनापती यांनी सर्व सेना घेऊन युद्ध करावे. राज्याचे संरक्षण करावे. राज्य संपादन झाल्यानंतर त्याचे रक्षण करून हिशेब ठेवावा. सर्व फौजेच्या सरदारांना बरोबर घेऊन चालावे. ७. पंडितराव : यांनी सर्व धर्माधिकार पाहून शिक्षा करावी. शिष्टांचे सत्कार करावेत. आचार, व्यवहार आणि प्रायश्चित्त पत्रे होतील त्यावर संमत चिन्ह करावे. दान, प्रसंग, शांतिअनुष्ठान करावे. ८. न्यायाधीश : यांनी राज्यात घडणाऱ्या घटना पाहून धर्माने न्याय करावा. न्यायाची निवाडापत्रे यांवरती संमतचिन्ह करावे. .मुख्य प्रधानास वार्षिक १५,००० होन, अमात्यास १२,००० होन तर उरलेल्या सर्व मंत्र्यांना १०,००० होन एवढे वार्षिक वेतन मिळे. हे अष्टप्रधान सोडून कानुजाबत्यामध्ये अजून १२ अधिकाऱ्यांच्या (उपमंत्री) अधिकार-जबाबदाऱ्यांचे विश्लेषण दिले आहे. धर्मविभाग आणि न्यायविभाग वगळता इतर सर्व अधिकारी लष्करी मोहिमांमध्ये सहभागी होण्यास बांधील असत.सामान्य प्रशासनशिवाजी महाराजांनी मुलकी प्रशासनाला दिलेले अनन्यसाधारण महत्त्व १६७०च्या करारनाम्यात स्पष्ट दिसते. माहुलीपासून भीमगडापर्यंतचा प्रदेश, ज्यात पुणे, इंदापूर आणि चाकण यांचा समावेश होता, तो मुजुमदार नीलोपंत सोनदेव यांच्याकडे कारभारासाठी सोपविला गेला. नीलोपंतांनी विनंती केली की, ते मोहिमा करून किल्ले जिंकतील, लष्करी कर्तव्य पार पाडतील; कारभार इतरांना द्यावा. महाराज म्हणाले, ‘‘देशात राहून सुव्यवस्थित कारभार राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.’’ राज्यवृद्धी एकाने साधावी, दुसऱ्याने रक्षण आणि पालन करावे, अशी समतोल नीती त्यांनी मांडली. त्यामुळे नीलोपंतांनी प्रशासनाची जबाबदारी नम्रतेने स्वीकारून दैनंदिन व्यवहार, महसूल आणि न्यायनिवाड्यावर भर दिला. या निर्णयातून महाराजांनी लष्कराइतकाच नागरी कारभारही राज्याच्या स्थैर्याचा मुख्य आधार आणि समृद्ध विकासासाठी असल्याचे अधोरेखित केले.भारतात प्रचलित असलेल्या प्रशासकीय चौकटीचाच शिवाजी महाराजांनी अवलंब केला. परगण्याचा प्रमुख अधिकारी हवालदार म्हणून ओळखला जाई आणि त्याचा पगार दरमहा सुमारे तीन ते पाच होन असे. त्याचा लेखापाल अधिकारी म्हणजे मुजुमदार. १६६७च्या सुमारास शिवाजी महाराजांनी उच्च एकक निर्माण केले, ज्याला सुबा असे संबोधले जाई आणि त्यात अनेक परगणे समाविष्ट होते. सुब्याचा प्रमुख अधिकारी सुबादार म्हणून ओळखला जाई. त्याचा वार्षिक पगार ४०० होन होता, तर त्याचा मुजुमदार (लेखाधिकारी)याला सुमारे १०० ते १२५ होन मिळत. या यंत्रणेच्या शिखरावर स्वतः शिवाजी महाराज होते, ज्यांना विविध विभागांच्या कार्यकारी प्रमुखांचा मंत्रिमंडळानुसार सल्ला मिळे. या अधिकाऱ्यांची नेमणूक, बढती, बदली, त्यांना पदच्युत करणे, इत्यादी महाराज स्वतः करीत. या नेमणुका वंशपरंपरागत नव्हत्या.जागीर व्यवस्था वंशपरंपरागत नव्हती. जागीरदार संपूर्ण परगण्याचे हक्क राखीत असत. एकदा नेमणूक झाल्यावर त्यांच्याकडे मोठे आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य येई, त्यामुळे ते राज्याच्या अस्तित्वालाही संभाव्य धोका निर्माण करू शकत. तथापि, जागीरदार वतनदारांप्रमाणे एखाद्या ठिकाणी खोलवर रुजलेले नव्हते. जागीरदार मात्र त्यांची जागीर दुसऱ्या सत्तेखाली गेली की, आपोआपच हटविले जात. म्हणून शिवाजी महाराजांनी जागीरदारी व्यवस्था उखडून टाकण्यासाठी एकच उपाय अवलंबिला—त्यांनी जिंकलेल्या प्रदेशांत जुन्या जागीरदारांच्या जागी नवीन जागीरदार नेमले नाहीत. शिवाजी महाराजांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना जागीरी बहाल केल्याचा एकही संदर्भ उपलब्ध नाही.शिवाजी महाराजांनी केवळ जागीरी बहाल करण्यास नकार दिला एवढेच नव्हे, तर आपल्या अधिकाऱ्यांना स्वतःचे फौजफाटे उभे करून आपल्या मिळकतीतून त्यांचे पगार देण्याची परवानगीही दिली नाही. स्वराज्यातील प्रत्येक सरकारी सेवक तो नागरी असो वा लष्करी याचा पगार थेट सरकारातून दिला जात असे; तोही नगदी स्वरूपात. ही खरोखरच एक क्रांतिकारी सुधारणा होती. अशा प्रकाराची व्यवस्था ब्रिटिश राज्य येईपर्यंत भारतात इतर कुठेच दिसत नाही..वतनदारी व्यवस्थामहाराष्ट्रात प्रचलित वतनदारी व्यवस्था अस्थिर काळात लोकांना स्थैर्य देणारी ठरली; परंतु तिच्या अनेक उणिवा होत्या. वतने विभाज्य आणि विक्रीयोग्य असल्याने वाद निर्माण होत. देशमुखांसारखे वतनदार शासनाला महसूल भरत असले तरी शेतकऱ्यांवर दडपण आणत. शिवाजी महाराज व्यावहारिक राजकारणी असल्याने त्यांना या व्यवस्थेतील दोषांची पूर्ण जाणीव होती. एकदम व्यवस्था नाहिशी केल्यास प्रशासन विस्कळित होईल हे लक्षात घेऊन त्यांनी मध्यममार्ग स्वीकारला. विद्यमान वतनदार पदावर ठेवले, परंतु त्यांनी शेतकऱ्यांकडून थेट महसूल वसुली करण्यावर बंदी घातली. त्यांचे देय हक्क परगण्याच्या खजिन्यातून वार्षिक अनुदानाने मंजूर केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरची दडपशाही थांबली, शेतकरी-सरकार संबंध प्रस्थापित झाले आणि केंद्रीय सत्ता बळकट झाली. हा सुधार मुख्यतः देशमुख, देशपांडे यांसारख्या उच्चस्तरीय वतनदारांवर लागू करण्यात आला, तर पाटील-कुळकर्ण्यांना थेट वसुलीची मुभा ठेवण्यात आली.शिवाजी महाराजांनी वतनदारांचे वाडे-कोट पाडून टाकले आणि नवीन उभारण्यास मनाई केली. वतनदारांचे महत्त्व कमी करण्याच्या उद्देशाने महाराजांनी आणखी एक पाऊल उचलले. ते म्हणजे राज्याभिषेकाच्या खर्चासाठी त्यांच्यावर एक विशेष कर लादणे. हा कर मिरासपट्टी म्हणून ओळखला गेला, कारण तो वतनदारांवर लावण्यात आला होता. त्या करास सिंहासनपट्टीही म्हटले गेले, कारण तो राज्याभिषेकाच्या प्रसंगी आकारण्यात आला होता. उदाहरणार्थ, शिरवळ परगण्यातील वतनदारांवर एकूण १००० होन मिरासपट्टी आकारली होती.येथे एक गोष्ट ध्यानात घ्यावयास हवी, ती म्हणजे, शिवाजी महाराजांनी वतनदारी व्यवस्थेला कमकुवत केले, परंतु तिला पूर्णपणे नाहीसे केले नाही. त्यांनी केवळ जुनी वतनेच कायम केली असे नाही, तर अपवादात्मक प्रसंगी नवीन वतनेही दिली. वतनदार हे भूमिपुत्र होते, त्यांची मुळे जमिनीत खोलवर रुजलेली होती. त्यामुळे त्यांना एका झटक्यात उपटून टाकणे शक्य नव्हते; अन्यथा ग्रामीण प्रशासनात अडथळे निर्माण झाले असते. शिवाय, वतनदारांचे लष्करी सामर्थ्य अत्यल्प असल्यामुळे ते केंद्रीय सत्तेकरिता गंभीर धोका नव्हते. त्यामुळे तातडीने आवश्यक असलेली गोष्ट म्हणजे त्यांना कडक नियंत्रणाखाली ठेवणे एवढीच होती. .प्रांतीय विभागणीशिवाजी महाराजांचे राज्य जसजसे विस्तारत गेले, तसतसे त्यांनी राज्याचे तीन प्रांतांत विभाजन केले.l उत्तरेकडील प्रांत, कल्याण-भिवंडीपासून साल्हेरापर्यंत, मोरोपंत पेशवे, यांच्या स्वाधीन केला.l पश्चिमेकडील प्रांत, म्हणजे कोकण, अनाजीपंत सुरनीस यांच्याकडे सोपविण्यात आला.l पूर्वेकडील प्रांत, दक्षिणेकडे डोंगराळ उंच प्रदेश, दत्ताजीपंत वाकनीस यांना दिला.भाषाशुद्धीमुसलमानी सत्तेच्या आगमनानंतर उच्च प्रशासनातील भाषा फारसी होती. खालच्या थरातील मराठी भाषेतही अक्षरशः हजारो फारसी शब्दांनी शिरकाव केला होता, वाक्यरचना आणि लेखनशैली फारसीसदृश झाली होती. हा प्रभाव केवळ राजकीय कागदपत्रांपुरताच मर्यादित नव्हता; तो साहित्यावर आणि दैनंदिन व्यवहारातील भाषेवरही पडला होता. हा परकीय प्रभाव सहज-संवादातून वा सांस्कृतिक एकत्रीकरणातून आलेला नव्हता; तो शस्त्रबळावर प्रस्थापित झालेल्या परकीय सत्तेचा परिणाम होता. शिवाजी महाराजांना ही बळजबरीची फारसी छटा झटकून टाकायची होती. हे त्यांचे ध्येय अगदी आरंभीपासूनच, म्हणजे १६४६ पासून, स्पष्ट दिसते. त्यांच्या उपलब्ध असलेल्या पहिल्या अस्सल पत्रावर (२८ जानेवारी, १६४६) असलेली संस्कृतातील मुद्रा हेच दर्शविते. मागील कित्येक शतकांत असा संस्कृतमुद्रेचा वापर दिसत नाही.फारसी भाषेचे प्रभावी शब्द हटवून त्यांच्या जागी संस्कृत शब्द योजण्याकरिता शिवाजी महाराजांनी कोश तयार करण्याचा आदेश दिला. रघुनाथपंत हनमंते यांच्या पुढाकाराने धुंधिराज लक्ष्मण व्यास यांनी हा कोश तयार केला. ‘राजव्यवहारकोश’ नावाचा हा कोश १६७६–७७च्या सुमारास तयार झाला. राज्याभिषेकापासून शिवाजी महाराजांनी आपल्या प्रशासनात फारसी शब्दांच्या जागी संस्कृत शब्दांचा उपयोग सुरू केला. या प्रयत्नांचा परिणाम इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी पुढील तक्त्याद्वारे दर्शविला आहे :पत्राचे वर्ष फारसी शब्द मराठी शब्द एकूण मराठी शब्दांचे प्रमाण१६२८ २०२ ३४ २३६ १४.४१६७७ ५१ ८४ १३५ ६२.२१७२८ ८ ११९ १२७ ९३.७ .कृषी आणि महसूल धोरणेमुघल आणि आदिलशाही सल्तनतींमध्ये महसूल पद्धती दोन प्रमुख प्रकारच्या होत्या. बटाई आणि बीघावणी. बटाईत शेतकऱ्यांना पिकाच्या ठराविक वाट्याने कर भरावा लागे; जमीन आणि पिकांच्या प्रत्यक्ष पाहणीनुसार हिस्सा ठरवीत. बीघावणीत कराचा दर जमिनीच्या गुणवत्तेनुसार आकारीत असत. महसूल दोन प्रकारे वसूल होई :१. धान्यरूपाने : गहू, भात, ज्वारी, इत्यादींच्या रूपात.२. रोख स्वरूपाने : ठराविक भाव लावून धान्याचे पैसे.त्या काळात महसूल हा शासनाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. हिंदू शेतकऱ्यांवर पन्नास टक्के कर (खराज) लादला जाई, तर मुसलमान शेतकऱ्यांवर फक्त दहा टक्के (उशर). या अन्यायकारक पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी विशेष उपाययोजना आखल्या. नवीन शेतकऱ्यांना बैल, बियाणे, धान्य आणि रोख रक्कम साहाय्यता म्हणून देऊन त्याची परतफेड हळूहळू, व्याजाशिवाय करण्याची मुभा होती. महसूल धान्यरूपाने घेण्याचा नियम तयार करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले.५ सप्टेंबर, १६७६ रोजी प्रभावळी सुब्याचा सुबादार रामाजी अनंत याला पाठविलेल्या पत्रात शिवाजी महाराजांनी बटाई पद्धतीने महसूल घेण्याचा आणि रोख रकमेऐवजी धान्यरूपानेच वसुली करण्याचा आदेश दिला होता. गोळा केलेले धान्य किंवा नारळ, सुपारी, मिरी, इत्यादी योग्य हंगामात विकून सरकारला फायदा मिळावा. एखाद्या शेतकऱ्याकडे मनुष्यबळ असूनही बैल-बियाण्यांचा अभाव असेल तर त्याला सहाय्यता करून हळूहळू वसुली करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. या कामासाठी शिवाजी महाराजांनी २००,००० लारी एवढा राखीव निधी तयार केला. पडीक जमीन कसून उत्पादन वाढविणे आणि महसूल वृद्धिंगत करणे, हेही उद्दिष्ट होते. प्रामाणिक परिश्रम करणाऱ्या पण जुनी थकबाकी फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची वसुली थांबवून शिवाजी महाराजांना अहवाल पाठवावा लागे. त्यानंतर महाराज स्वतः त्या संदर्भात व्याजमाफीचे आदेश देत.मुघल-आदिलशाहींमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा वापरली जात असली तरी ती खरी करुणा नव्हती; औरंगजेबाने १६६८–६९ मध्ये गुजरातेचा दिवाण मुहम्मद हाशिमाला पाठविलेल्या फर्मानात शेतकऱ्यांवर सक्तीच्या उपायांचा उल्लेख केला आहे. त्याने हुकूम सोडला की :''वर्षाच्या प्रारंभी प्रत्येक शेतकऱ्याची परिस्थिती शक्य तितक्या नीटपणे जाणून तो शेती करीत आहे की टाळत आहे, हे स्पष्ट समजून घे. जर तो शेती करण्याच्या स्थितीत असेल, तर त्याला प्रोत्साहन देऊन स्नेहपूर्वक आश्वासन दे. त्याला काही बाबतीत सहाय्यता हवी असेल, तर ती कृपा त्याच्यावर कर. परंतु चौकशीअंती हे उघड झाले की, पुरेसा पाऊस झाला आहे, तो शेती कसण्यास समर्थ आहे आणि तरिही जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहे, अशा वेळी त्याला समजावूनही काही उपयोग झाला नाही तर धाक दाखव, धमकी दे, अगदी आवश्यकतेनुसार जबरदस्ती करून मार दे. ज्या ठिकाणी महसूल निश्चित केलेला आहे, तेथे शेतकऱ्यांना उघडपणे जाहीर कर की, त्यांनी जमीन कसली किंवा न कसली, महसूल मात्र त्यांच्याकडून वसूल होणारच आहे.''मुघल सल्तनतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या बायका-मुलांची विक्री करण्याची प्रथा अस्तित्वात होती. अबुल फजल आणि बदायूनी यांच्या नोंदींमध्ये, अकबराच्या कारकिर्दीत शेतकऱ्यांच्या स्त्रिया-मुलांना गुलाम करून विकले जात असे, असे स्पष्ट लिहिले आहे. पेलसाएर्ट, बर्निए, मॅनरीक अशा परकीय प्रवाशांनीही हाच अनुभव नोंदविला आहे. मुघल सल्तनतीमध्ये परकीय प्रवाशांनी जे दृश्य पाहिले झाडांवर लटकविलेली शीरे, सुळांवर उभारलेले मृतदेह, माणसांची मुंडकी रचून उभारलेले मिनार अशा अमानवी दृष्टीचित्रांचा स्वराज्यात पूर्ण अभाव होता. शिवाजी महाराजांच्या राज्यव्यवस्थेत असे काही घडल्याचा एकही संदर्भ उपलब्ध नाही. .महसूल व्यवस्थेच्या सुधारणास्वराज्यात महसूल व्यवस्थेत तीन प्रमुख सुधारणा झाल्या. पहिली दादाजी कोंडदेव यांनी शाहाजी राजांच्या पुणे जागीरीत केली. ही सुधारणा मुख्यतः ओसाड जमिनी शेतीखाली आणण्यापुरती मर्यादित होती. दुसरी सुधारणा मोरोपंतांनी केली. त्यांनी जमीन करयोग्य आणि करमुक्त अशा दोन गटांत विभागली. करयोग्य जमिनीतही पावसावर अवलंबून आणि विहिरी वा कालव्यांवर आधारित अशी विभागणी केली. या व्यवस्थेअंतर्गत भूमापनाबरोबर जमीन महसूल रोख आणि धान्यरूपाने वसूल केल्याचे दिसून येते.तिसरी आणि सर्वांत व्यापक सुधारणा अनाजी दत्तोंनी केली. त्यांच्या १२ ऑक्टोबर, १६७७च्या पत्रात संपूर्ण राज्याची महसूल व्यवस्था नव्याने करण्याचा निर्णय झाल्याचे नमूद आहे. १६७८–७९मध्ये लिहिलेल्या त्यांच्या पत्रात रोहीडखोरे परगण्यातल्या वतनदारांना त्यांनी संबोधित केले आहे. त्यातून या सुधारणा करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट होते. त्यांनी महसूल ठरविण्यासाठी वतनदार आणि स्थानिक जबाबदार व्यक्तींना प्रत्यक्ष प्रक्रियेत सहभागी केले. गावे मोजणी करून घेणे, त्यानंतर नमुना पाहणी करून महसूल ठरविणे ही त्यांची पद्धत होती. त्यामुळे महसूल व्यवस्था लोकसहभागावर आधारित आणि पारदर्शक ठरली.१६६७–६८ पासून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यात बटाई पद्धती लागू केली. या नव्या व्यवस्थेत शेतमालातील सरकारचा हिस्सा ५० टक्के ठरविण्यात आला आणि महसूल धान्यरूपात वसूल केला जाई. या गोष्टीला स्वतः शिवाजी महाराजांच्या दोन पत्रांचा आधार मिळतो. पहिले २२ जून, १६७६ रोजी पवन मावळातील अधिकाऱ्यांना तर दुसरे २३ जून, १६७६ या दिवशी जुन्नराच्या सुबादारास लिहिले होते. बटाई पद्धती स्वीकारल्यानंतर इतर कर आणि जकात पूर्णपणे रद्द झाली.स्वराज्यात महसुलाचा लक्षणीय भाग धान्यरूपात घेतला जात होता. या प्रणालीचा परिणाम नगदी महसुलापेक्षा खूप वेगळा होता. मुघल किंवा आदिलशाही सल्तनतीमध्ये महसूल रोख रकमेत भरावा लागत असे, त्यामुळे शेतकऱ्यास पीक कापणीच्या वेळी मोठा भाग विकावा लागे. त्याचा परिणाम असा होई. बाजारात धान्याचा पुरवठा वाढून किंमत घसरे. काही कालावधीनंतर धान्यटंचाईमुळे भाव वाढत, पण त्याचा फायदा गरीब शेतकऱ्याला मिळत नव्हता. शिवाजी महाराजांच्या धान्यात महसूल स्वीकारण्याच्या प्रणालीमुळे शेतकरी धान्यात महसूल भरून सरकारी कोठारांमध्ये जमा करी, त्यामुळे बाजारातील पुरवठा संतुलित राहून शेतकऱ्यास चांगला भाव मिळे. यामुळे गावच्या कारागिरांवर परिणाम होत नसे, कारण त्यांना परंपरेनुसार मिळणारा मोबदला धान्यरूपातच दिला जात असे.वर्ष जसजसे पुढे सरकत असे, तसतसे धान्याचे भाव वाढले तरी सरकार हे साठे विकून दर नियंत्रित करी. त्यामुळे महसूलही वाढत असे आणि भाव स्थिर राहात. दुष्काळ वा शत्रूच्या हल्ल्यात अन्नटंचाई निर्माण झाली तरी कोठारांमुळे राज्य वाचविता येई. या व्यवस्थेचे दूरगामी परिणाम झाले. महसूल वाढला, शेतकऱ्यांना स्थिर आणि चांगला भाव मिळाला, बाजारातील दर नियंत्रणात राहिले आणि सरकारला आर्थिक तसेच सामाजिक स्थैर्य मिळाले. अशा प्रकारे, फ्रेडरिक द ग्रेट याप्रमाणेच शिवाजी महाराजांनी महसूल धान्यरूपात वसूल करण्याची पद्धती स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा निर्माण केली होती. ही व्यवस्था अत्यंत दूरदर्शी आणि परिणामकारक ठरली.(संदर्भ : शिवाजी हिज लाइफ अँड टाइम्स्, पृ. ३७७) 