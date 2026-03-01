Premium|Chh. Shivaji Maharaj History : शून्यातून विश्व कसं निर्माण झालं? २२ सुभ्यांच्या मुघल सत्तेला १२ वर्षांच्या शिवरायांनी कसं आव्हान दिलं? वाचा स्वराज्याच्या श्रीगणेशाची रोमांचक गाथा!

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक भारतभर २२ सुभ्यांमध्ये पसरलेले मुघल साम्राज्य, त्यातून कसेबसे अस्तित्व टिकवून उभ्या असलेल्या आदिलशाही व कुत्बशाही सल्तनतींमधून स्वतःचे राज्य निर्माण करणे ही कल्पनाच मुळी अशक्यप्राय होती. तेच निर्मिण्याचे स्वप्न दाखवून स्वराज्यसंकल्पक शाहजीराजांनी जिजामाता व बारा वर्षांच्या शिवाजीराजांना बंगळूरहून पुण्याला रवाना केले.अस्मानी व सुलतानी संकटेदुष्काळें आटिलें द्रव्यें नेला मान। स्त्री एकी अन्न अन्न करितां मेली॥ वरी या दुष्काळें पीडा केली। बरें गेलें धन ढोरें गुरें।पिकें गेलीं करपून। हतबद्ध झाले जन॥बैसोनियां तक्तां। अन्नेंविण पिडिती लोकां॥ मुदबख लिहिणे। तेलतुपावरी जिणें॥ नीचाचे चाकर। चुकलिया खाती मार॥ राजा प्रजा पीडी। क्षेत्री दुश्चितासी तोडी॥.Premium|Gharapuri Caves: घारापुरी लेणी इतिहास, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा मौन साक्षीदार.शिवपूर्वकाळातील सामाजिक स्थितीचे अत्यंत विदारक वर्णन तुकाराम महाराजांनी या अभंगातून केले आहे. त्याचा सारांश असा, दुष्काळाने पिके करपली आहेत, सर्व संपत्ती व मानसन्मान हिरावून गेला आहे. अन्न-अन्न करून माझी पत्नी मरण पावली... स्वतःला क्षत्रिय म्हणविणारे आणि गादीवर बसलेले सत्ताधीश प्रजेला अन्नपाण्यावाचून पिडत आहेत. त्यांचे अधिकारी इतके जुलमी आहेत की, प्रजेकडून थोडी चूक झाली तरी त्यांना अमानुष मार देतात.पीटर मुंडी या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्याने आपल्या प्रवास वृत्तांतात, लोकांची मुंडकी चुन्यात बसवून उभारलेले असंख्य मिनार व उर्वरित मानवी धड झाडांना उलटे टांगल्याचे ह्रदयद्रावक वर्णन केले आहे. त्या काळातील अनेक प्रवाशांची प्रवास वृत्तांची पानेच्या पाने अशा वर्णनांनी भरलेली आहेत. जुलमी सल्तनतींच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्यांना दरोडेखोर, लुटारू, बंडखोर समजून हालहाल करून ठार मारले जात. बायकामुलांना गुलाम म्हणून विकले जात; त्यांच्या घरांची, गावांची राखरांगोळी केली जात; स्त्रियांची अब्रू लुटली जात; सक्तीने धर्मांतर केले जात; इतके कडक उपाय करूनही हे बंडखोर नष्ट होत नसल्याचे पाहून त्यांच्याविरुद्ध २०-२५ हजारांची मोठी फौज पाठविल्याचेही उल्लेख मुघल कागदपत्रांमध्ये वाचायला मिळतात. यावरून हे लोक सामान्य चोर-बंडखोर नव्हते हे दिसते. त्यांच्यात संघटन नव्हते, लष्करी शिस्त नव्हती, नेतृत्व नव्हते, त्यामुळे त्यांचा उठाव यशस्वी होत नसे. मात्र भयंकर परिणामांची कल्पना असूनही हे लोक उठाव करीत होते.मुस्लिम शासकांसह स्थानिक मनसबदार देखील रयतेवर मिळेल त्या प्रकारे जुलूम करीत असत. सुलतानांकडून मिळणारी वतनदारी पिढ्यानपिढ्या टिकावी यासाठी हे मनसबदार जीवाची धडपड करीत, आपल्याच प्रजेवर प्राणांतिक अत्याचार करीत असत. ‘स्वातंत्र्य म्हणजे काय’ हेच स्थानिक वतनदार विसरून गेले होते. सुलतानांना देखील अशा एकनिष्ठ सेवकांची गरज होती. या सल्तनतींमध्ये कितीही निष्ठेने चाकरी केली तरी कैद होण्याची वा जीव जाण्याची भीती होतीच. शिवाय मुघल हे आत्यंतिक धर्मवेडे होते, धर्मच्छल मोठ्या प्रमाणावर करत. इतरधर्मीय मग तो कितीही मोठ्या हुद्यावरचा असला तरी त्याला दुय्यम दर्जाची वागणूक असे. मुस्लिमेतरांना जिज्या (जिझीया), जकाती हिंदुवानी, भुतफरोसी, गणाचारी, खानाखुशी इ.तत्सम कर द्यावे लागत. ४-५ पिढ्या इथे जाऊनही ते स्वतःला खानदानी इराणी-तुर्की समजत. औरंगजेबाच्या ५० वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये १३७ पैकी १३५ मुलकी अधिकारी हे इराणी व तुर्की होते (शिवचरित्र, पगडी, पृ.८९). आदिलशाहीमध्ये देखील हीच स्थिती होती. रणांगण गाजविणारे सरदार, मनसबदार ढिगाने हिंदू होते. मात्र जिंकलेल्या प्रदेशावर मुलकी अधिकारी, सुभेदार म्हणून मुस्लिम व्यक्तीचीच नेमणूक केली जात. यावरून शिवपूर्वकाळातील भयावह स्थितीचा अंदाज येतो..अंधारयुगाचा अंतभारतभर २२ सुभ्यांमध्ये पसरलेले मुघल साम्राज्य, त्यातून कसेबसे अस्तित्व टिकवून उभ्या असलेल्या आदिलशाही व कुत्बशाही सल्तनतींमधून स्वतःचे राज्य निर्माण करणे ही कल्पनाच मुळी अशक्यप्राय होती. तेच निर्मिण्याचे स्वप्न दाखवून स्वराज्यसंकल्पक शाहजीराजांनी जिजामाता व बारा वर्षांच्या शिवाजीराजांना बंगळूरहून पुण्याला रवाना केले. त्यांच्यासोबत पिढीजात विश्वासू अधिकारी, विख्यात अध्यापक, बिरुदे (मानाची चिन्हे), ध्वज, मुद्रा (शिक्का), विपुल द्रव्य, सैन्य यांसह स्वातंत्र्याची प्रतिके देखील पाठवून दिली.सार्वभौमत्वपारतंत्र्याच्या या गडद अंधकाळात एका हिंदू सरदाराच्या मुलाची मुद्रा संस्कृत भाषेत असणे, ही गोष्टच तत्कालीन स्थिती पाहता आश्चर्यकारक होती. त्या मुद्रेत, त्याची राज्यसंपदा वाढत जाणारी असल्याचे घोषित करणे हे तर त्याहूनही विलक्षण होते. आपल्या मुलावर आपल्या भाषेचे, संस्कृतीचे संस्कार करणे, शत्रूची ओळख करून देणे, ध्वज व उत्तमोत्तम कारभारी देणे हे शक्य आहे, मात्र त्याकाळी शाहजीराजांसह सर्वांच्याच मुद्रा फार्सी भाषेत असताना, भारतातील सर्व सत्ताधीश मुघलांचे प्रभुत्व मान्य करीत असताना, प्रबळ राज्यकर्त्यांच्याविरुद्ध बंडखोरी करून प्रतिपदेच्या चंद्रकोरीप्रमाणे आपले राज्य वाढवत नेण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवणे ही असामान्य गोष्ट होती.स्वराज्याची पहाटआपले पूर्वजांनी इमानेइतबारे चाकरी करूनही मानहानी पत्करावी लागल्याचा, रयतेवरील अन्यायाचा, शासनकर्त्यांकडून होणाऱ्या अत्याचारांचा शिवाजीराजांच्या बालमनावर निश्चितच परिणाम झाला असणार. त्यामुळे आदिलशाही किंवा मुघलांकडे चाकरी करणे सोप्पे असूनही त्यांनी स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची जोखीम पत्करली. त्यासाठी सर्वप्रथम त्यांनी आपल्या रयतेचे ह्रदय जिंकले आणि मग राज्य. इथल्या गोरगरीब, पिळवणूक करून दबलेल्या लोकांना पारतंत्र्याविरुद्ध संघर्ष करायला शिकविले, त्यांच्या मनातील भीती दूर केली.स्थानिकांचा सहभागसुरुवातीच्या काळात सर्वच लोक या धाडसी प्रक्रियेत सहभागी झाले असतीलच, असे नाही. मात्र त्यासाठी त्यांनी अनुकूल स्थिती निर्माण केली. गुन्हेगार मग तो कितीही मातब्बर असला तरी त्यावर वचक निर्माण केला. कायद्याचे राज्य निर्माण होऊ शकते हा विश्वास जनसामान्यांमध्ये दृढ केला. (यामुळेच इ.स.१६४७ पर्यंत जावळीच्या गादीवर कुणास दत्तक घ्यावे यासाठी मदत मागण्याइतका विश्वास त्यांनी संपादन केला होता.) हेही लक्षात ठेवावयास हवे की, एखाद्या उच्चतम ध्येयाबद्दल २-३ टक्के लोक विचार करतात किंवा प्रत्यक्ष त्याग करतात. १०-१५ टक्के लोक सहभागी झाले तरी फार झाले. परंतु यशस्वी होण्यास ५०-६० टक्के लोक तटस्थ असावे लागतात किंवा त्यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळवावाच लागतो. शिवकाली अशी परिस्थिती निश्चितच होती. यासाठी किर्तने, भजने, जत्रा यांचा उपयोग झाला. न्यायमूर्ती रानड्यांनी म्हटल्याप्रमाणे संतांनी ही भूमी पूर्वीच नांगरून ठेवली होती. त्यामुळे कोणतेही युद्ध न होता तोरणा, कोंडाणा (कोंढाणा), पुरंदर हे मोठे किल्ले केवळ गोडीगुलाबीने स्वराज्यात आले. (३०० वर्षे जुने व अत्यंत वैभवशाली असे विजयनगरचे साम्राज्य इ.स.१६४७मध्ये श्रीरंग रायल सम्राट असताना संपुष्टात आले. केवळ ३-४ महिन्यांत आदिलशाही सैन्याने त्यांचे सर्व डोंगरी किल्ले कोणत्याही प्रतिकाराशिवाय सहज जिंकून घेतले. सैन्याची उमेद कशी वाढवावी, प्रबळ शत्रूशी सामना कसा करावा हे साधे तंत्रही श्रीरंग रायलला जमले नाही. ही प्रेरणा शिवाजीराजांनी सुरुवातीपासून आपल्या लोकांना दिली.).सैन्य व ग्रामव्यवस्थात्याकाळच्या ग्रामव्यवस्थेमध्ये लोकांना सैनिकी शिक्षण गावातच रोजच्या घडामोडींतून मिळत असे. जंगली जनावरांचा बंदोबस्त व शेतराखणीतून लाठीकाठी, भाले-कोयते, धनुष्यबाण-गोफण यांचे शिक्षण मिळे. तालमी व देवळांतून तलवार, दांडपट्टा, कुस्ती यांचा सराव होई. सैन्यास राहण्याची निराळी व्यवस्था करण्याचे कारण नसे. सैनिक आपआपल्या घरी, देवळा-तालमींत राहत. यामुळे असे सैन्य आपल्याविरुद्ध निर्माण होत आहे याची कल्पना आदिलशाहास येऊ शकली नाही.सैनिकी प्रशिक्षणवैयक्तिक, सामुहिक शिक्षण व प्रत्यक्ष युद्ध सराव अशा प्रकारांद्वारे लोकांना सैनिकी शिक्षण दिले जात असावे. वैयक्तिक सैनिकी शिक्षण तर ग्रामव्यवस्थेचा पूर्वीपासूनचा भाग होतेच. सामुहिक शिक्षण हे रात्रीचे पहारे, शिकार यानिमित्ताने दिले जात. पुणे प्रांतातील डोंगरदऱ्यांवर प्रत्यक्ष ताबा असल्याने याठिकाणी व मैदानी प्रदेशात युद्धाचा सराव केला जात. तलवार-दांडपट्टा इत्यादी शस्त्रांचा अभ्यास, घोडेस्वारी, धनुर्विद्या, नेमबाजी इत्यादींचे प्रशिक्षण दिले जात. मावळ प्रांताची भौगोलिक स्थिती, नद्या, घाटवाटा, पर्वतरांगा, गिरीदुर्ग, भूप्रदेश इत्यादींची सखोलवार माहिती घेऊन त्यानुसार डावपेच कसे आखायचे? कमीतकमी सैन्य व साधनसामग्रीच्या साहाय्याने शत्रूचे जास्तीत जास्त नुकसान कसे करायचे? गनिमी कावा म्हणजे काय? सैन्यशिस्त म्हणजे काय? शत्रूची चाल ओळखून त्याने हालचाल करायच्या आधीच त्यावर हल्ले करणे असे विविध डावपेच शिकविले जात.सैन्यसंख्याशिवाजीराजे बंगळूरहून आले तेव्हा त्यांच्याबरोबर १००-२०० घोडदळ व ३००-४०० पायदळ असावे, माणकोजी दहातोंडे व तुकोजी चोर हे अनुक्रमे त्यांचे सरनोबत होते. पुणे प्रांतात पूर्वीचे १०००-१२०० सैन्य असावे. आदिलशाही किल्ल्यांवरचे सैन्य निराळे होते. मावळांत सर्वत्र वतनदार होते. खुद्द पासलकर-जेधे यांच्याकडे २००-२५० पायदळ असावे. (पुढे शिवाजीराजांनी सैन्य ठेवण्याचा अधिकार स्वतःकडे ठेवला) असे सुमारे २०००-२५०० सैन्य सुरुवातीस असावे. हळूहळू या संख्येत वाढ होत गेली. पावसाळ्यातले ४ महिने बरेचसे सैन्य आपापल्या घरी शेतीची कामे करीत असे. उरलेले ८ महिन्याचाच पगार त्यांना द्यावा लागे. महाराजांची दूरदृष्टी ही की, त्यांनी पगारी सैन्य उभे केले की जे राजाला उत्तरदायी होते..Premium|Deccan Dynasties History: दख्खनच्या गौरवशाली इतिहासाचा आढावा: सातवाहन ते मराठा साम्राज्य.सैन्याचा शपथविधीइ.स.१६४७ दरम्यान शिवाजीराजांनी हजारबाराशे जमावानिशी शपथ घेतली, असे म्हटले जाते. परंतु त्यापूर्वीही छोट्या प्रमाणावर सैनिकांचा शपथविधी झाला असावा, कारण अशी शपथ एकनिष्ठेसाठी आवश्यक असे. रायरेश्वर/रोहिडेश्वर येथे मोठ्या संख्येने सैन्य जमल्याने तो क्षण सर्वांच्या स्मरणात राहिला.गिरीदुर्गांवर कब्जाइ.स.१६४२ मध्ये पुण्यात आल्यावर पूर्वीपासून शाहजीराजांकडे असलेले पुणे, सुपे, चाकण, इंदापूर, शिरवळ, मावळ व आसपासच्या प्रांतावर शाहजीराजांच्या वतीने जिजामाता व शिवाजीराजांनी आपली पकड घट्ट केली. शासन, न्याय व महसूल व्यवस्था दृढ केली. या भूप्रदेशावर कायमस्वरूपी ताबा हवा असल्यास डोंगरी किल्ले देखील आपल्या ताब्यात असणे गरजेचे असल्याने ते घेण्यास त्यांनी प्रारंभ केला.तोरणापासलकर वगैरे सरदारांमार्फत कानदखोऱ्यात असणाऱ्या तोरणा किल्ल्यावरील आदिलशाही शिबंदीस वश करून तो ताब्यात घेतला. त्याची पाहणी व आवश्यक ती डागडुजी केली, पुढे ‘प्रचंडगड’ असे त्याचे नामकरण केले. डागडुजी करताना गुप्तधन सापडल्याचे काही ग्रंथांत नमूद आहे. प्राचीन मान्यतेनुसार दैवी कृपा असणाऱ्या व्यक्तीसच असे धन सापडते. त्यामुळे लोकमाणसांमध्ये शिवरायांबद्दल व ते करीत असलेल्या कार्याबद्दल सहानुभूती व आकर्षण निर्माण होऊ लागले. सापडलेल्या गुप्तधनातून सैन्यभरती, शस्त्रखरेदी व गडांची डागडुजी केली गेली..मुरुंबदेवगुंजणमावळात मुरुंबदेव नावाचा डोंगर होता, तिथे निजामशाही व आदिलशाही राजवटींत शिबंदी ठेवलेली असे. या भागाचे भौगोलिक महत्त्व ओळखून तो ताब्यात घेतला. पुढे पंख्यांच्या पात्यांप्रमाणे तीन दिशांना तीन माच्या (पद्मावती, संजीवनी व सुवेळा) व मध्यभागी बालेकिल्ला असे बांधकाम करून त्याचे नाव ‘राजगड’ ठेवले. या किल्ल्याच्या पायथ्याशी ‘शिवपट्टण’ नावाचे गाव वसवून तिथे राहण्याकरिता वाडा बांधला.पुढे रोहिडखोऱ्यातील रोहिडा; पौड खोऱ्यातील कुवारीगड (कोरीगड); कोंडाणा (कोंढाणा); कुर्डुगड इत्यादी दुर्ग घेतले. हा भाग सह्याद्रीच्या मुख्य रांगेत व आदिलशाहच्या मोठ्या ठाण्यांपासून दूर आणि बिकट जागी आहे. पावसाळ्यात या भागाशी संपर्क तुटतो. त्यामुळे आदिलशाहपर्यंत या बातम्या लवकर पोहचू शकल्या नाहीत. मात्र जेव्हा केव्हा समजल्या तेव्हा आदिलशहाच्या प्रतिक्रिया उमटल्याच.आदिलशाहीची प्रतिक्रियाइ.स.१६४८ मध्ये आदिलशाही सरदार फतेहखान (फत्तेखान) शिवाजीराजांवर चालून येण्याच्या पूर्वी किमान ३ स्वाऱ्या आदिलशाहाने शिवाजीराजांवर पाठविल्या.बाजी व खंडोजी घोरपडे यांची स्वारीआदिलशाहाने जुलै १६४४मध्ये कोंडाण्याचा मुलूख ताब्यात घेण्याकरिता व दादोजी कोंडदेवाचे पारिपत्य करण्यासाठी खंडोजी व बाजी घोरपडे यांना पाठविले. १ ऑगस्ट १६४४ रोजी मुहम्मद आदिलशाहाने रोहिडखोऱ्याच्या भोर तरफेचा देशमुख कान्होजी जेधे यांस फर्मान पाठवून मोहिमेत सहभागी होण्याचा हुकूम दिला. या संघर्षात दादोजी कोंडदेवाचा हात कापल्याचे काही ठिकाणी उल्लेख येतात. पुणे व सुपे प्रांताचा काही भाग बाजी व खंडोजी खोपडेंनी घेतल्याचे दिसते. इतरही काही भागाचा ताबा त्रिंबकजी भोसले (शाहजीराजांचे चुलतभाऊ) व अन्य आदिलशाही सरदारांनी घेतल्याचे दिसते..बाजी शामराज व खंडोजी खोपडे यांची स्वारीजावळीच्या मोरेंमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात इ.स.१६४६ पासून शिवाजीराजांनी हस्तक्षेप करून चंद्ररावांची नेमणूक केली होती. हा संघर्ष सुरू असताना बहुधा ही स्वारी आदिलशाहीच्या सैन्याकडून पारघाटातून झाली असावी. किंवा वर नमूद बाजी व खंडोजींची स्वारी एकच असावी.फलटणच्या निंबाळकरांची स्वारीइ.स.१६४८मध्ये आदिलशाही सरदार फतहखान शिवाजीराजांवर चालून आला. त्यावेळी आपल्या सैनिकांना केलेल्या प्रोत्साहनपर भाषणात पूर्वीच्या ३ पराक्रमांचे स्मरण शिवाजीराजांनी केले आहे (श्रीशिवभारत, अ.१३ । ४३-४५). यामध्ये या स्वारीचा उल्लेख आहे. इ.स.१६४५-४६ च्या सुमारास मुरुंबदेव शिवाजीराजांनी घेतल्याचे समजल्यावर आदिलशाही सैन्यातील फलटणच्या निंबाळकरांनी ही स्वारी केल्याचे दिसते. मात्र यातून शत्रूसैन्याला माघारी जावे लागले.मिया रहिमची स्वारीपुणे प्रांत व त्याचे मुख्य ठाणे म्हणून कोंडाण्याचा कारभार शाहजीराजांचा खासगी नोकर या नात्याने दादाजी कोंडदेव पाहत होते. इ.स.१६४६-४७च्या सुमारास त्यांच्या मृत्यूनंतर कोंडाण्याचा ताबा शिवाजीराजांनी आपल्या हाती घेतला. ही बातमी कळताच आदिलशाहाने शिरवळ परगणा व कोंडाणा किल्ला शाहजीराजांच्या जहागिरीतून काढून तो मिया रहीम मुहम्मद याच्याकडे सोपविला व तसा त्याने (इ.स.१६४६-४८) त्याचा ताबाही घेतला. त्यानंतर शिवाजीराजांनी खेडेबारे तप्याचा देशपांडे बापूजी मुद्गल यांच्यामार्फत पुन्हा इ.स.१६४८च्या दरम्यान कोंडाणा स्वराज्यात दाखल केला.एकंदर इ.स.१६४८ पावेतो आदिलशाहास शिवाजीराजांच्या उपक्रमांची पुरेशी कल्पना आली नाही, तसेच या काळात आदिलशाहाचे कर्नाटक प्रांत जिंकण्याकडे लक्ष होते. शिवाजीराजांचे बंड केव्हाही चिरडता येईल असेही आदिलशाहास वाटले असावे. महाराजांनी आपली उद्दिष्टे, सैन्यसंख्या याबाबत आदिलशाहास गाफील ठेवले. मात्र आदिलशाहीकडून पुनश्च स्वारी येणार हे ओळखून महाराज तयारीस लागले. आणि इ.स.१६४८च्या अखेरीस फतहखान मोठे सैन्य घेऊन स्वराज्यावर चाल करून आलाच.टीप १) यापुढील सर्व लेखांत शिवरायांच्या सैन्याचा संक्षेपासाठी ‘मावळे’ किंवा ‘मराठे’ असा उल्लेख येईल.२) ठिकठिकाणी संदर्भ देणे आवश्यक असूनही शब्दमर्यादेमुळे ते शक्य नाही.३) शिवचरित्रातील केवळ युद्धमोहिमांवर या लेखमालेत प्रकाश टाकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.