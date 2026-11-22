ऋतुमानाचा अचूक अंदाज घेत राजांनी पूर्व किनारपट्टीवरील विजापुरी कर्नाटक प्रांताकडे कूच केले. श्रीशैलम व तिरुपतीचे दर्शन घेऊन त्यांनी आपल्या मोहिमेचा झंझावात सुरू केला. आपल्या मुत्सद्देगिरीने जिंजीचा किल्ला ताब्यात घेऊन त्याचे बळकटीकरण केले. शेरखान लोदीचा समूळ पराभव करून त्याच्या सर्व प्रदेशावर ताबा मिळविला. मदुरा व अन्य नायकांशी लष्करी करार केले आणि कावेरीपर्यंतचा प्रदेश स्वराज्याशी जोडून आपली अजेय सत्ता प्रस्थापित केली.ऋतुमानाची अचूक रणनीतीसामान्यतः जून ते सप्टेंबर या नैऋत्य मान्सूनच्या ४ महिन्यात सह्याद्री व दख्खनच्या पठारावर पडणाऱ्या पावसामुळे लष्करी मोहिमा थांबवाव्या लागत असे. मात्र, याच काळात पूर्व किनारपट्टीवर (कोरोमंडल) नैऋत्य मान्सूनचा पाऊस अत्यंत कमी पडतो. त्यावेळचे ढगाळ हवामान आणि तुरळक सरींमुळे रणरणत्या उन्हाचा तडाखा कमी होऊन सैन्याला न थकता लांबच्या हालचाली करणे शक्य होत असे. येथे खरा मुसळधार पाऊस हा ईशान्य मान्सूनच्या (परतीच्या पावसाच्या) रूपाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या ३ महिन्यात पडून लष्करी हालचाली अशक्य होत असे. राजांनी याचा अत्यंत हुशारीने आपल्या रणनीतीत वापर केला. मे ते सप्टेंबर या काळात मुघल व आदिलशाही फौजा दख्खनमधील पावसामुळे छावण्यांत अडकून पडल्या होत्या, तेव्हा राजांनी पूर्व किनारपट्टीवरील कोरड्या हवामानाचा फायदा उचलून कर्नाटक प्रांतातील मोहीम फत्ते केली आणि ऑक्टोबरमधील परतीचा पाऊस सुरू होण्यापूर्वीच आपल लष्करी उद्देश साध्य करून ते परतीच्या प्रवासाला निघाले. राजांनी केवळ शत्रूच्या कमकुवतपणाचाच नव्हे, तर भूगोलाचा आणि ऋतुमानाचाही आपल्या कूटनीतीत किती अचूक व जाणीवपूर्वक वापर केला, हे यावरून दिसून येते..आदिलशाही कर्नाटक प्रांताकडे कूच कुत्बशाही प्रांताची व्यवस्था व देवदर्शन ः सुमारे एक महिना भागानगरमध्ये मुक्काम करून राजांनी दक्षिणेतील प्रांताची बित्तंबातमी काढली. सर्वत्र हेरांचे जाळे पसरवून जय्यत तयारीनिशी १ एप्रिल १६७७ च्या सुमारास राजांनी भागानगरहून कूच केले. दक्षिण-आग्नेयेस १५३ कि.मी. अंतरावर, जिथून कृष्णा नदी (नीळगंगा) उत्तरेकडे वळते, त्या ‘नल्लमलाई’ पर्वतरांगेवरील ‘श्रीशैलम’ या तीर्थक्षेत्री राजे ७ एप्रिलच्या सुमारास पोहोचले. तत्पूर्वी ‘आत्माकूर’ येथून कुत्बशाही प्रदेशाची व्यवस्था लावण्यासाठी २० हजार घोडेस्वार व ४० हजार पायदळास पुढे पाठविले. श्रीशैलम येथे ९ दिवस मुक्काम केल्यानंतर राजे ५ हजार घोडेस्वारांसह नंद्याळ, कडप्पा मार्गे ४ मेच्या सुमारास ‘शेषाचलम’ डोंगररांगेवरील ‘तिरुपती’ येथे व पुढे ‘कालहस्ती’ क्षेत्री पोहोचले. अशा रीतीने पूर्व घाटावरील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांमार्गे कूच करत राजे कर्नाटकच्या पूर्व किनारपट्टीवरील मैदानी प्रदेशात उतरले. पुढे अरणी नदीकाठच्या ‘पेड्डापोलम’ येथे ८ मेच्या सुमारास विश्रांतीसाठी थांबून, ९ मेच्या सुमारास राजे ‘कांचीपुरम’ येथे पोहोचले. तोपर्यंत आघाडीच्या फौजेने कुत्बशाही प्रदेशाची घडी बसवली होती आणि आता समोर आदिलशाही कर्नाटकाचा समृद्ध परंतु संरक्षणाविना असलेला मुलूख राजांना खुणावत होता..जिंजीवर विजय ः आदिलशाहीतील अंतर्गत यादवीत पठाणांनी कारभाराची सूत्रे हाती घेऊन दख्खनी गटाचा प्रमुख खवासखानाची हत्या केली होती. जिंजीचा सुभेदार नासीर मुहम्मद खान हा खवासखानाचा भाऊ होता आणि पठाणी गटाचा सरदार शेरखान याने जिंजीचा ताबा घेण्यासाठी त्याच्यावर दबाव टाकला होता. त्यामुळे नासिरखानाने हा प्रांत कुत्बशाहीच्या हवाली करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला; मात्र मुघलांच्या भीतीमुळे कुत्बशाहाने तो स्वतः न घेता शिवाजीराजांना घेण्यास सुचवले. नासिरखानाच्या दूताने प्रवासातच राजांची भेट घेतली होती. त्यानुसार कांचीपुरमला येताच १० मेच्या सुमारास राजांनी १ हजार घोडेस्वारांना जिंजीचा ताबा घेण्यासाठी रवाना केले. काही रोख रक्कम व इतर जहागिरीच्या बदल्यात नासिरखानाने जिंजीचा महत्त्वपूर्ण किल्ला शिवसैन्याच्या स्वाधीन केला. जिंजीची पाहणी केल्यावर राजांनी त्याच्या बळकटीकरणावर विशेष भर दिला.वेलोर किल्ल्याला वेढा ः तुंगभद्रा ते कावेरी नद्यांमधील विजापुरी कर्नाटक प्रांत जिंकण्याच्या निश्चयाने, जिंजीप्रमाणेच ‘वेलोर/वेल्लोर’चा किल्लाही रक्तपाताशिवाय घेण्याचे राजांनी ठरवले. परंतु, नासिरखानाने विनंती करूनही तेथील सिद्दी/हबशी किल्लेदार अब्दुल्ला खान याने किल्ला देण्यास नकार देऊन युद्धाची तयारी केली. त्यामुळे शिवसैन्याने पुढे जाऊन किल्ल्याला वेढा घातला आणि २३ मेच्या सुमारास खुद्द राजेही ससैन्य तिथे पोहोचले.अन्य नायकांशी मैत्री करार ः दरम्यान, या भागातील लहानमोठे नायक व पाळेगारांना अधिपत्याखाली आणण्याच्या राजांच्या धोरणानुसार, जून १६७७ च्या सुरुवातीलाच मदुरा, म्हैसूर, वेल्लोर, उलुंदूरपेट्टई व इतर प्रदेशांतील नायकांचे दूत राजांच्या वेल्लोर येथील छावणीत दाखल झाले.टिमरी गावातून वसुली ः जून १६७७च्या सुमारास सावत्र बंधू एकोजींच्या जहागिरीतील व इंग्रजांची वखार असलेल्या ‘टिमरी’ गावातून शिवसैन्याने २००० पगोडे इतक्या रकमेची वसुली केली..अन्य स्थानांवर विजय ः नासीर खान विनासायास शरण आला, तरी या प्रांतातील पठाणी सरदार शेरखानाने राजांविरुद्ध युद्ध पुकारले. त्याच्या जहागिरीतील ठाणी जिंकण्यासाठी गेलेल्या शिवसैन्याला २० जूनच्या सुमारास ‘तेवनापट्टणम’ (देवनामपट्टण) चा किल्ला जिंकता आला नाही; मात्र २२ जून रोजी त्यांनी ‘पनामलाई’ (पानेमौले) व ‘तिरुवेण्णनल्लूर’ (त्रिनेनेलूर) ही ठाणी शेरखानाच्या सैन्याकडून जिंकून घेतली. इकडे वेलोरचा प्रतिकार सुरूच राहिल्याने काही सैन्य वेढ्यास ठेवून, सुमारे ६ हजार घोडेस्वारांसह राजांनी शेरखानाच्या समाचारासाठी वेलोरहून जिंजीमार्गे दक्षिणेकडे कूच केले. .शेरखानाचा समूळ नाशशेरखानाशी निर्वाणीचे युद्ध केल्याशिवाय या प्रांतात भक्कम पाय रोवता येणार नाही, हे राजांनी ओळखले होते आणि मे १६७७ मध्येच शेरखानालाही याची जाणीव झाली होती. यावेळी शेरखानाजवळ ३ हजार घोडेस्वार व ३-४ हजार पायदळ होते; शिवाय पैशांची व साधनसामुग्रीची चणचण होती आणि त्याचे सैन्य राजांच्या नावानेच थरथर कापत असे. २४ जूनच्या सुमारास राजे जिंजीला पोहोचले असता, २६ जूनच्या रात्री शेरखान तिरुवाडी (त्रिमल/त्रिवादी) येथून देवनामपट्टण येथे पळून जाणार असल्याचे समजले. राजांनी तात्काळ ६ हजार घोडेस्वारांना तिरुवाडीकडे धाडले. शिवसैन्याला पाहताच शेरखान सामोरे जाण्यासाठी पुढे सरसावला, तथापि आपण टिकाव धरू शकत नाही हे कळताच तो घाईघाईने माघारी फिरला. कोणतीही पूर्वयोजना नसलेल्या त्याच्या सैन्याची या मानहानीकारक माघारीमुळे भंबेरी उडाली आणि १० घोडेस्वारही एकत्र न राहता सैनिक वाट फुटेल तिथे पळत सुटले; त्यातील काहीजण धावतपळत २८ जूनला पाँडिचेरीत पोहोचले.शेरखानाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी राजांनी आपली मुख्य छावणी तेवनापट्टणच्या दक्षिणेस थोड्या अंतरावर ठेवली होती. तिरुवाडीच्या किल्याची जबाबदारी सासऱ्यावर सोपवून शेरखान अकल नायकाच्या प्रदेशातील अरियालूरच्या जंगलाकडे पळाला. राजांनी कुत्बशाही सरदार बाबासाहेब व सावरुमवार आणि आदिलशाही सरदार नासीर खान यांच्या सैन्यावर तिरुवाडी किल्ला घेण्याची जबाबदारी सोपवली व स्वतःचे युद्धनिपुण सैन्य शेरखानाच्या मागावर धाडले. अरियालूरच्या जंगलात २६ जूनच्या रात्री पाठलाग करणाऱ्या शिवसैन्याशी शेरखानाच्या ५०० सैनिकांनी २ तास अविरत युद्ध केले. ही संधी साधून अवघ्या १०० घोडेस्वारांनिशी शेरखान २७ जून रोजी ‘भुवनगिरी’ किल्यावर पळून जाण्यात यशस्वी झाला. शिवसैन्याने इतका वेगवान पाठलाग केला की त्याला जंगलात आश्रय घेता आला नाही आणि त्याने भुवनगिरी गाठताच मराठ्यांनी किल्ल्याला त्वरेने वेढा घातला. शेरखानाचे सुमारे ५०० घोडे, २ हत्ती व इतर सामग्री २७ जून रोजी राजांच्या छावणीत पोहोचली..शेरखानाची शरणागती ः संपत्तीहीन व सैन्यहीन झालेल्या शेरखानाने अखेरीस ५ जुलैच्या सुमारास संपूर्ण शरणागती पत्करली. आपल्या ताब्यातील सर्व प्रदेश स्वाधीन करणे व २० हजार पगोडे देण्याचे त्याने मान्य केले आणि ही रक्कम भरेपर्यंत त्याचा मुलगा इब्राहिम खान याला ओलीस ठेवण्याचे ठरले. तहानंतर भुवनगिरी किल्ल्याबाहेर आलेल्या शेरखानाचे राजांनी आदराने स्वागत केले; औपचारिक बोलणीनंतर तो २० स्वारांसह अरियालूरच्या जंगलात आश्रयासाठी निघून गेला. शेरखानाकडून ३०० घोडे, १० हत्ती व इतर साहित्य हस्तगत करण्यात आले. ताबा मिळाल्यानंतर पाहणी करून राजांनी भुवनगिरी किल्ला पाडून टाकण्याचे आदेश दिले. पुढे अनेक महिन्यांनी (फेब्रुवारी १६७८) ठरलेली रक्कम जमवून दिल्यावर इब्राहिमखानाची सुटका झाली.वालुदावूर व अन्य किल्ल्यांवर विजय ः शेरखानाच्या पराभवाची बातमी पसरताच त्याच्या ताब्यातील वालुदावूर (वालदूर), देवेनापट्टण व इतर अनेक किल्ल्यांवरील त्याच्या सैन्याने पळ काढला आणि या सर्व ठिकाणी शिवसैन्याने ताबा मिळवला.पाँडिचेरीवर ताबा ः विजापूरच्या आदिलशाहाकडून १६७४मध्ये परवानगी मिळवून फ्रेंचांनी ‘पुदुच्चेरी’ येथे वखार स्थापून तिचे ‘पाँडिचेरी’ असे नामकरण केले होते. जुलै १६७७मध्ये राजांनी पाँडिचेरीचा ताबा घेतला आणि वखार प्रमुख फ्रँकॉईस मार्टिन याच्या विनंतीवरून त्यांना व्यापार सुरू ठेवण्यास मुभा दिली. (पुढे १६९३ मध्ये राजाराम महाराज जिंजीवरून मुघलांशी लढत असताना फ्रेंचांनी मुघलांच्या भीतीने आर्थिक मदत व दारूगोळा देण्यास टाळाटाळ केली. अखेर राजाराम महाराजांनी २७ ऑगस्ट १६९३ च्या सुमारास पाँडिचेरी डचांना विकली, जी पुढे युरोपातील ‘रिस्विकच्या तहा’नुसार १६९९ मध्ये डचांनी पुन्हा फ्रेंचांना दिली व १ नोव्हेंबर १९५४ पर्यंत ती फ्रेंचांकडेच राहिली).तेगणापट्टम किल्ल्याचा ताबा ः कुड्डालोरचा प्रदेश व ‘तेगणापट्टम’चा किल्लाही याचवेळी शिवसैन्याच्या ताब्यात आला. (जो पुढे राजाराम महाराजांनी १५ सप्टेंबर १६९० च्या सुमारास ब्रिटिशांना विकला व त्यांनी त्याचे ‘सेंट डेव्हिड फोर्ट’ असे नामकरण केले). .मदुरेच्या नायकाशी तह ः कावेरीची उत्तर शाखा (वितरिका) असलेल्या कोल्लिदम/कोलेरून नदीच्या उत्तर काठावरील ‘तिरुमझपाडी’ (तिरुमलवाडी) येथे १६ जुलैच्या सुमारास राजांचा तळ होता. येथे मदुरेच्या नायकाच्या दूताने राजांची भेट घेतली. झालेल्या करारानुसार नायकाने ६ लाख प्रताप/परदाव (एक प्रकारचे नाणे) देण्याचे कबूल केले; राजांनी रघुनाथपंतांना दूतासोबत मदुरेला पाठवले असता त्यापैकी १.५ लाख प्रताप त्वरीत देण्यात आले.एकोजींशी भेट ः कोलेरून नदीकाठी आल्यावर राजांनी सावत्र बंधू एकोजींना भेटीस बोलावले. जुलै १६७७च्या सुमारास एकोजी २ हजार घोडेस्वारांसह तंजावरहून आले असता, राजे स्वतः तिरुप्परायथुरई (तेरुपतोरा) गावापर्यंत त्यांना सामोरे गेले. तुंगभद्रा ते कावेरी नद्यांदरम्यानच्या भौगोलिक एकसलगतेसाठी आवश्यक असलेल्या शाहजीराजांच्या जहागिरीतील वडिलोपार्जित हिश्शाची मागणी राजांनी केली व त्याबदल्यात इतर प्रदेश देण्याची तयारीही दर्शवली; तसेच आदिलशाहीतील पठाणांच्या खाली मानहानीकारक चाकरी न करता स्वतंत्रपणे किंवा कुत्बशाहीत प्रवेश करून कारभार करण्याच्या समजुतीच्या गोष्टी सांगितल्या. परंतु एकोजींनी हे मानण्यास व कोणताही भाग देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने दोन्ही भावांत दुरावा निर्माण झाला. अखेरीस राजांनी एकोजींना निघून जाण्यास सांगितले.एकोजींच्या प्रदेशावर ताबा ः कोलेरून नदीकाठचा तळ हलवून राजे २५ जुलैच्या सुमारास उत्तरेकडे निघाले व २७ जुलैस ‘वलिकंडपूरम’ (वलिगुंदपूरम) व तिथून ‘तुंदुमगुर्ती’ येथे आले. तिथून सैन्याला ‘एलावनासूर’चा किल्ला व एकोजींचा प्रदेश ताब्यात घेण्यास पाठवून राजे निवडक लोकांसह ‘वृद्धाचलम’ येथे देवदर्शनास गेले. ‘एलावनासूर’चा किल्ला २ ऑगस्ट रोजी शिवसैन्याच्या ताब्यात आला. एकोजींनी सहजासहजी ताबा न दिल्याने, नाईलाजास्तव राजांनी शाहजीराजांच्या जहागिरीतील ‘जगदेवगड’ (जगदेवी), ‘चिदंबरम’, ‘वृद्धाचलम’ आणि जिंजीजवळील प्रदेशाचा ताबा घेतला व ‘कोलार’च्या किल्ल्याला वेढा घातला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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