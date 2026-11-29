अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक कर्नाटक मोहिमेदरम्यान राजांनी गुलामांच्या व्यापारावर बंदी घालत जिंकलेल्या प्रदेशाची कडेकोट व्यवस्था लावली. एकोजींचा पराभव करत त्यांना मैत्रीपूर्ण तहासाठी भाग पाडले. परतीच्या प्रवासात गदग-हुबळी प्रांत जिंकत राजांनी बेलवडीच्या मल्लव्वा देसाई हिचा सन्मान केला. दरम्यान शिवसैन्याने नाशिक, बिदर, पैठणची मुघली ठाणी लुटली आणि वेलोरचा किल्लाही जिंकला. या दिग्विजयाने दमणगंगा ते कावेरी असा सुमारे दीड लाख चौ.कि.मी. स्वराज्याचा विस्तार झाला.शत्रू गोटातील हालचालीराजांनी कर्नाटक प्रांत पादाक्रांत केल्याच्या बातम्यांनी मुघल गोटात अस्वस्थता पसरली. राजांसोबतचा तह व कोसळणारा पाऊस यामुळे स्वराज्यावर चाल करणे शक्य नसल्याने मुघलांनी फितुरीचे जाळे टाकून ७ जुलै १६७७ रोजी गुलबर्गा तर ऑगस्ट १६७७मध्ये नळदुर्ग हे आदिलशाही किल्ले बळकावले. याचा उलटा परिणाम होऊन, राजांना दक्षिणेत मोकळीक दिल्याबद्दल औरंगजेबाने बहादूरखानाला दरबारात बोलावून कडक शिक्षा ठोठावली. यामुळे दख्खनची सूत्रे हाती आलेला दिलेर व विजापूरचा सरदार बहलोल या दोन पठाणांनी सर्वप्रथम कुत्बशाहाविरुद्ध युद्ध पुकारले. ‘मालखेड’ येथून १५ सप्टेंबरच्या सुमारास या युद्धास सुरुवात झाली. पुढे अनिर्णायक युद्धानंतर मुघल-आदिलशाहीच्या संयुक्त सैन्याला नळदुर्गापर्यंत नामुष्कीची माघार घ्यावी लागली. यानंतर आपसांतील यादवीच आदिलशाहीचे महत्त्व कमी करत असल्याची जाणीव विजापुरी मुत्सद्दींना झाली. अखेर दख्खनी गटाचा म्होरक्या सिद्दी मसूद (सिद्दी जौहरचा जावई) याच्या पुढाकाराने व कुत्बशाहाच्या मध्यस्थीने सल्तनतीचे वजीरपद दख्खनी गटाकडे, तर लष्कराचे नेतृत्व पठाणी गटाकडे सोपवण्याचा तोडगा काढण्यात आला. मात्र हा करार अंमलात येण्यापूर्वीच २३ डिसेंबर रोजी पठाणी गटप्रमुख बहलोलखान मरण पावला. त्याच्या मृत्यूनंतर दख्खनी गटाचे पारडे जड होऊन विजापूरचा किल्ला व सर्व कारभार सिद्दी मसूदच्या हाती एकवटला..कर्नाटक प्रांताची व्यवस्थासप्टेंबर १६७६मध्ये स्वराज्यातून निघाल्यापासून राजांची ही मोहिम एका वर्षात निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली होती. वृद्धाचलम येथील देवदर्शन आटोपून २२ सप्टेंबर १६७७ पूर्वीच राजे ‘वणिकमवाडी’ येथे दाखल झाले, त्यापूर्वीच आघाडीचे सैन्यही ‘एलावनासूर’चा किल्ला जिंकून तिथे पोहोचले होते. याच सुमारास शत्रूगोटातील हालचाली तीव्र झाल्याने राजांना तातडीने स्वराज्यात परतणे भाग होते. त्यामुळे राजांनी कर्नाटक प्रांताची जबाबदारी सरसेनापती हंबीरराव व रघुनाथ नारायण यांच्याकडे सोपविली. तसेच एकोजींकडून आलेले सावत्रबंधू ‘संताजी’ यांनाही मोठी जबाबदारी देऊन तिथेच ठेवले.नोकरभरती ः नव्याने जिंकलेल्या प्रदेशात विविध कामांसाठी राजांनी चांगला मोबदला देऊन स्थानिक कारागिरांची मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू केली, इंग्रजांकडेही कारागिरांची मागणी नोंदवली. मार्टिनच्या नोंदीनुसार, राजांच्या सेवेत दाखल होण्यासाठी तब्बल २० हजार लोक इच्छुक होते.दुर्ग उभारणी ः मैदानी प्रदेशातील लहान ठाण्यांच्या रक्षणाचा अवाढव्य खर्च टाळण्यासाठी राजांनी ती ठाणी जमीनदोस्त करून सर्व युद्धसामग्री जिंजीला हलवण्याचे व उंच डोंगरांवरील निवडक मोक्याच्या जागी नवे अभेद्य गड उभारण्याचे आदेश दिले.गुलामांच्या व्यापारास बंदी ः यावेळी राजांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला. त्याकाळी या प्रांतात विशेषतः डच कंपनीद्वारे गुलामांची खरेदी-विक्री सुरू होती. सत्ता स्थापनेनंतर राजांनी येथील स्त्री-पुरुषांच्या खरेदी-विक्रीला, साठवणुकीला व त्यांच्या वाहतुकीला बंदी घातली. अशी कडेकोट व्यवस्था करून ५ ऑक्टोबरच्या सुमारास राजांनी ४ हजार घोडेस्वारांसह जिंजी प्रांतातून परतीचा प्रवास सुरू केला.गदग प्रांतातील मोहिमाआनंदराव (मकाजी) व मानाजीराव मोरे यांच्या समवेत आगेकूच करत राजांनी ‘कोलार’ व ‘बाळापूर’ प्रांत जिंकून त्याची धुरा मानाजींकडे सोपवली. तिथून आनंदरावांसह कोप्पळ मार्गे नोव्हेंबर १६७७मध्ये राजे ‘गदग’ प्रांतात पोहोचले. त्यापूर्वीच ऑक्टोबर १६७७मध्ये (दत्ताजींच्या नेतृत्वाखालील) आघाडीच्या फौजेने ‘गदग’ व ‘लक्ष्मेश्वर’ ची आदिलशाही ठाणी लुटून खानगौडा देसाई याच्याकडून ‘लक्ष्मेश्वर’चा किल्ला जिंकून घेतला होता. जानेवारी १६७८ पर्यंत ‘बंकापूर’च्या किल्यालाही शिवसैन्याने वेढा घातला, मात्र तो किल्ला हाती आला नाही. गदगहून राजे ‘तोरगळ’ प्रांतात आले असतानाच, कर्नाटक प्रांतातील शिवसैन्यावर एकोजीने विश्वासघाताने हल्ला केल्याची बातमी धडकली..Premium|John Painting Scene : थकवा, एकटेपणा आणि रौद्र समुद्राच्या साक्षीने रंगवले जाणारे जॉनचे चित्र.संताजींचा एकोजींना दणकाशिवाजीराजे निघून गेल्याचे समजताच कर्नाटकातून शिवसैन्याला हुसकावण्यासाठी एकोजींनी सुमारे ४ हजार घोडेस्वार व १० हजार पायदळ जमा केले. आणि १६ नोव्हेंबर १६७७च्या सुमारास ‘वालगोडपूर’ येथील हंबीरराव व संताजींच्या सुमारे ६ हजार घोडेस्वार व ६ हजार पायदळाच्या बेसावध फौजेवर हल्ला चढवला. अचानक झालेल्या या हल्याने संताजींच्या सैन्याने सुरुवातीला ‘अहिरी’ पर्यंत माघार घेतली. मात्र पुन्हा नव्याने व्यूहरचना करून रात्रीच्या वेळी संताजींनी एकोजींच्या सैन्यावर चहूबाजूंनी विजेसारखा प्रतिहल्ला केला. या रणकंदनात एकोजींचा दारुण पराभव झाला; त्यांचे ३ हजार घोडे व प्रचंड युद्धसाहित्य हस्तगत करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर शाहजीराजांचे पुत्र प्रतापजी व भिवजी आणि एकोजींचे मंत्री शिवाजी डबीर या तीन बड्या असामींना शिवसैन्याने युद्धकैदी बनवले. या मानहानीकारक पराभवानंतर एकोजींनी उरल्यासुरल्या सैन्यासह तंजावरकडे धूम ठोकली.एकोजींशी तह ः या प्रकारानंतर राजांनी एकोजीला पत्र लिहून खरपूस समाचार घेतला. पराभवाने खजिल झालेल्या एकोजींनी अखेरीस नमते घेत तह केला. तहानुसार त्यांनी राजांना ‘कोलार’ किल्ला (शिवाय ‘महाराजाकडाई’ व ३ लाख प्रताप इतकी रक्कम) दिला. तर राजांनीही मोठ्या मनाने जिंकलेल्या प्रदेशापैकी वार्षिक २ लाख ‘प्रताप’ उत्पन्नाचा मोठा मुलूख त्यांना परत केला.उर्वरीत शिवसैन्य स्वराज्याकडे ः याच दरम्यान मदुराईच्या नायकाने कबूल केलेल्या ६ लाख ‘प्रताप’ रक्कमेपैकी तिसरा हप्ता वसूल करून संताजी भोसले जिंजीवर परतले. सर्व व्यवस्था लावल्यानंतर राजांच्या आज्ञेनुसार हंबीररावांनी ३ ते ४ हजार स्वार या प्रांतात ठेऊन उर्वरित सैन्यासह स्वराज्याची वाट धरली. पुढे या प्रांताच्या रक्षणासाठी १० हजार स्वारांची नवी फौज उभारली..Premium|Lhasa Kathmandu Cycling : ल्हासा ते काठमांडू हजार किलोमीटरची सायकल मोहीम; हिमालयातील अविस्मरणीय प्रवासाचा अनुभव.राजांच्या हुबळी प्रांतातील मोहिमाशिवाजीराजे कोप्पळ व गदग प्रांतातून ‘तोरगळ’ प्रांताकडे कूच करत असतानाच, नोव्हेंबर १६७७ मध्ये राजांनी दत्ताजी (इडिलकर/इंदुलकर) यांच्या नेतृत्वात ४ हजार घोडेस्वार देऊन त्यांना ‘हुबळी’ प्रांताकडे रवाना केले. त्यांनी ‘बंकापूर’ व ‘हुबळी’ येथील किल्यांव्यतिरीक्त आसपासच्या सर्व भूप्रदेशावर ताबा मिळविला.बेलवडी येथील घटनातोरगळ प्रांतातून ‘संपगाव’च्या दिशेने कूच करण्यापूर्वी राजांनी जानेवारी १६७८मध्ये आपल्या आघाडीचे पथक पुढील ठाणी घेण्यासाठी पाठवले. या सैन्याने सर्व भूप्रदेश व्यापून टाकलेला असतानाच, या भागातील ‘मल्लव्वा’ (सावित्री) देसाई हिने शिवसैन्याच्या छावणीवर हल्ला करून तेथील बैल पळवून नेले. संतापलेल्या शिवसैन्याने ‘बेलवडी’ येथील तिची गढी २७ दिवसांच्या झुंजीनंतर जिंकली व तिला शिक्षा केली. मात्र तिच्या पराक्रमाची हकिकत कळताच राजांनी तिची सन्मानाने सुटका करून तिचा गौरव केला. तिची जहागिरीही परत बहाल केली. राजांच्या या अलौकिक औदार्याने भारावलेल्या मल्लव्वाने आपल्या हद्दीतील अनेक गावांमध्ये या प्रसंगाची पाषाणशिल्पे कोरून घेतली; त्यातील एक शिल्प आजही ‘यादवाड’ गावात या इतिहासाची साक्ष देत उभे आहे.राजांच्या अनुपस्थितीत मुघलांविरुद्धच्या मोहिमानाशिकची मोहीम ः राजे स्वराज्यात नसल्याचे पाहून ‘जव्हार’चा राजा स्वराज्यात लूट करून नाशिक येथे मुघलांकडे आश्रयासाठी जात होता. हे पाहून मोरोपंतांनी नोव्हेंबर-डिसेंबर १६७७ मध्ये अचानक नाशिकवर हल्ला करून जव्हारचा राजा विक्रमशाह व मुघल फौजदार सिद्दी फकीर यांना कैद केले आणि नाशिक, त्र्यंबक व अन्य मुघली प्रांतातून लूट मिळवत मोठा विजय प्राप्त केला.बिदर व पैठणच्या मोहिमा ः फेब्रुवारी १६७८मध्ये दिलेरखान नाशिकची व्यवस्था लावून पारनेरला पोहोचताच, मार्च-एप्रिल १६७८ मध्ये शिवसैन्याने ‘बिदर’ (जफराबाद) प्रांतात धडक मारून मुघली ठाणी लुटली. दिलेरने धापा टाकत परांडा गाठेपर्यंत शिवसैन्य तिथून पसार झाले होते. हतबल झालेला दिलेर पावसाळी मुक्कामासाठी सोलापूर-इंदापूर मार्गे बहादूरगडावर (पेडगाव) परतला. दिलेर सोलापूरकडे वळाल्याचे पाहताच शिवसैन्याने दिशा बदलून उत्तरेकडे मुघली मुलखात खोलवर मुसंडी मारली आणि एप्रिल १६७८मध्ये ‘मुंगी-पैठण’ चे ठाणे लुटले. ही बातमी ८ मे १६७८ रोजी औरंगजेबाला समजली.राजांचे स्वराज्यात आगमनदख्खनमधील बदललेली राजकीय परिस्थिती पाहून, राजांनी निवडक सैन्य कर्नाटकातील विविध प्रांतात रक्षणासाठी ठेवून तातडीने स्वराज्यात परतण्याचा निर्णय घेतला. संपगावमार्गे एप्रिल १६७८मध्ये राजे पन्हाळ्यावर आले आणि ५ मे पर्यंत तिथे मुक्काम करून मे १६७८ च्या अखेरीस रायगडावर पोहोचले. सप्टेंबर १६७६ ते मे १६७८ या सुमारे २० महिन्यांच्या झंझावाती मोहिमेत राजांनी सुमारे ४००० किमीचा प्रवास करून अंदाजे ८०,००० चौ.कि.मी. चा भूप्रदेश पादाक्रांत करून स्वराज्यास जोडला.वेलोरवर भगवा ः राजे रायगडावर परतले तरी मे १६७७ पासून सुरू असलेला वेलोरचा वेढा कायम होता. हबशी किल्लेदार सिद्दी अब्दुल्ला खान याने किल्ला न सोडण्याची प्रतिज्ञाच केली होती. शिवसैन्याने हरप्रकारे किल्ल्याची कोंडी करून शेजारच्या डोंगरावर ‘साजरा’ व ‘गोजरा’ हे जोडकिल्ले उभारून मारा सुरू ठेवला. अखेर किल्ल्यात साथीचा रोग पसरल्यामुळे व बाहेरून रसद मिळण्याची शक्यता नसल्याने १४ महिन्यांच्या चिवट लढ्यानंतर २२ जुलै १६७८ रोजी किल्लेदाराने किल्ला शिवसैन्याकडे सुपूर्द केला. या विजयाने तुंगभद्रा ते कावेरी नद्यांमधील बहुतांश मैदानी प्रदेशावर स्वराज्याची अनभिषिक्त सत्ता प्रस्थापित झाली..दक्षिण दिग्विजयाचे फलितस्वराज्यविस्तार ः शाहजीराजांनी कर्नाटकात रोवलेली मराठी सत्तेची मुहूर्तमेढ श्रीशिवछत्रपतींनी या मोहिमेद्वारे अजिंक्य साम्राज्यात रूपांतरित केली. इंग्रजांच्या मते, ६० लीग (सुमारे २९० कि.मी.) लांब व ४० लीग (सुमारे १९३ कि.मी.) रुंद असा हा प्रदेश राजांनी जिंकला. या विजयामुळे दमणच्या ‘दमणगंगा’ नदीपासून कोकण, सह्याद्री, हुबळी-गदग, वेल्लोर-जिंजी ते थेट पूर्व किनाऱ्यावरील कावेरी नदीपर्यंत सुमारे १,३०० किलोमीटरचा अखंड पट्टा स्वराज्यात सामील झाला.अभेद्य दुर्गसाखळी व आर्थिक समृद्धी ः ७२ गिरीदुर्ग व १४ स्थलदुर्ग राजांच्या ताब्यात आले; तर सभासद बखरीनुसार तब्बल १०० किल्ल्यांवर (यांपैकी ७९ किल्ल्यांची यादी बखरीत आहे) राजांनी सैन्य तैनात केले. पालार-कावेरीच्या सुपीक खोऱ्यातून व नापीक जमीन कष्टाने लागवडीखाली आणल्यामुळे वार्षिक २० लाख होनांचे उत्पन्न मिळू लागले, तसेच स्थानिक नायकांशी केलेल्या संरक्षण करारांमुळेही तिजोरीत मोठी भर पडली.कुत्बशाहीशी मैत्रीपर्व ः यानिमित्ताने कुत्बशाहीसारख्या सधन राज्याशी दृढ मैत्रीसंबंध निर्माण झाले. लष्करी संरक्षणाच्या बदल्यात कुत्बशाहीकडून राजांना आर्थिक मदत तर मिळालीच तसेच अवजड युद्धसाहित्याचेही साहाय्य मिळाले. दख्खनमधील इतर शाह्यांचे तह क्षणभंगुर ठरले असताना, राजांचा व कुत्बशाहाचा तह अखेरपर्यंत अबाधित राहिला.समुद्री व्यापारात गरुडभरारी ः इतकेच नव्हे, तर युरोपियांची मक्तेदारी मोडून मराठ्यांनी समुद्री व्यापारातही गरुडभरारी घेतली; २१९ गालिच्यांचे गठ्ठे भरलेले गलबत ‘पोर्तो नोव्हो’ (परंगिपेट्टाई) बंदरातून निघून १७ ऑक्टोबर १६८० रोजी थेट ‘मलाक्का’ (मलेशिया) बंदरात जाऊन धडकले.हिंदुस्थानचे भवितव्य घडवणारा विजय ः यावेळी आदिलशाहीशी लढण्याइतपत सैन्यसंख्या राजांनी उभी केली होती. मात्र मुघलांशी एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढण्यासाठी राजांना ‘विस्तीर्ण रणभूमी’ हवी होती. राजांच्या निर्वाणानंतरलाखोंची फौज घेऊन आलेल्या औरंगजेबाने आदिलशाही वकुत्बशाही सहज गिळंकृत केल्या; परंतु राजांच्या दूरदृष्टीतून उभारलेल्या दूरवरच्या दुर्गसाखळीपुढे मुघल साम्राज्याचा कणाच मोडून पडला. यामुळे स्वतःला ‘आलमगीर’ समजणाऱ्या औरंगजेबाची कबर याच दख्खनमध्ये खोदली गेली आणि १८ व्या शतकात बहुतांश हिन्दुस्थानावर मराठ्यांचे एकछत्री अधिराज्य प्रस्थापित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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