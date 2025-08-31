Premium| Shivaji trade policy: युरोपियन व्यापाऱ्यांशी संबंध ठेवताना महाराजांनी अशा प्रकारे दूरदृष्टी आणि सावधगिरी दाखवली

सतराव्या शतकातील सामाजिक-आर्थिक समृद्धीचे अधिष्ठान दोन प्रमुख आधारांवर उभे होते शेती आणि व्यापार. कृषी व्यवस्थेच्या सुयोग्य संवर्धनाबाबत शिवाजी महाराज जसे जागरूक होते, तसेच व्यापाराच्या वृद्धी आणि विस्ताराबाबतही त्यांची दूरदृष्टी तितकीच सक्रिय होती..केदार फाळकेeditor@esakal.comमीठ उत्पादनाला संरक्षण शिवाजी महाराजांनी मीठ उत्पादनाचा मक्तेदारी हक्क आपल्या हातात घेतला आणि त्यातून स्वराज्याला नफा मिळवून दिला. उद्योगविकासाला चालना देण्याविषयी त्यांची उत्कट आस्था होती. विशेषतः मीठ उद्योगाच्या प्रगतीकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले, कारण तो राज्याचा मक्तेदारी उद्योग होता. या उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे आणि बाह्य स्पर्धेमुळे—विशेषतः पोर्तुगीजांच्या मीठ उत्पादनामुळे—त्याचे नुकसान होऊ नये यासाठी शिवाजी महाराजांनी अधिक दराने आयातशुल्क लावले. त्यामुळेच त्यांनी कुडाळाच्या सुबादारास प्रभावळी ते कल्याण-भिवंडी या दरम्यानच्या भागात मीठावर उच्च दराने आयातकर आकारण्याचे निर्देश दिले.येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, शिवाजी महाराजांचा संरक्षणात्मक दृष्टिकोन दोन महत्त्वपूर्ण परिणाम घडवून आणतो. पहिला म्हणजे, जास्त दराच्या आयातकरामुळे स्थानिक बाजारपेठेत परदेशी मालाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आणि त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाला चालना मिळाली. दुसरा परिणाम असा की, जर उच्च आयातशुल्क असूनही परकीय वस्तु आणल्या गेल्या, तर त्यातून राज्याच्या महसुलात वाढ झाली. या धोरणामुळे पोर्तुगीजांच्या प्रदेशातून मिठाची आयात लक्षणीयरित्या कमी झाली आणि स्वराज्यातील बंदरांतून उत्पादित मिठाचा निर्यात व्यापार वाढीस लागला..शिवाजी महाराजांचा हा संरक्षणात्मक दृष्टिकोन त्यांच्या ७ डिसेंबर, १६७१ रोजी नरहरी आनंदराव, सरसुबादार, तर्फ कुडाळ यास लिहिलेल्या पत्रातून स्पष्ट दिसतो. त्या पत्रातील मजकूर पुढीलप्रमाणे आहे :‘‘राजश्री नरहरी आनंदराऊ सरसुभेदार तर्फ कुडाळ प्रती राजश्री शिवाजी राजे दंडवत. साहेबी प्रभावळीपासून तहद कल्याण भिवंडीपावेतों मिठाचा जबर निरखाचा तह दिल्हा आहे. ऐसीयासी, बारदेशांत मीठ बंदरे आहेत तेथून मीठ खरीद करून उदमी नेत आहेत ऐसीयासी, हालीं आपणाकडे मिठाचा पाड जबर जाला, हे गोष्टी ऐकोन उदमी खळक कूल बारदेशाकडे जातील तरी तुह्मी घाटीं जकाती जबर बैसवणें. बारदेशांत मीठ विकतें त्याचा हिशेबें, प्रभावळीकडे संगमेश्वराकडे मीठ विकतें, त्याणें कितेक जबर पडतें, तें मनास आणून त्या अजमासें जकाती जबर बैसवणे कीं संगमेश्वरीं विकतें आणि घाटपावेतों जे बेरीज पडेल त्या हिशेबें बारदेशाच्या मिठास जकाती घेवणें, संगमेश्वराहून बारदेशीचें मीठ माहागच पडे ऐसा जकातीचा तह देणें. जरी जबर जकातीचा तह नेदा, मुलाहिजा कराल, म्हणजे कुल उदमी खळक बारदेशाकडे वोहडेल. आपलीं कुल बंदरें पडतील. ऐसी गोष्ट आहे. तरी रोखा पावेल तेच घटिकेस कुल घाटीं जकाती जबर करणें. संगमेश्वराहून बारदेशीच्या मिठास जबर निरख (दर) पडे ती गोष्ट करणें. ये गोष्टीचा एक जरा उजूर न करणें. ये गोष्टींत साहेबाचा बहुत फायदा आहे. जरी जबर किंमती केली आहे त्या हिशेबें बारदेशीच्या मिठास जबरच पडे ती गोष्ट करणें. व तुह्मांकडे लहान मीठ आहे त्याचा तह आहे त्याखेरीज हाली जाजती दर मणें टंकसाळी रुके+बारा रासप्रमाणें तह देणें. मुलाहिजा न करणें. मिठाचा मामला हजराहीबद्दल कर्द लाख रुपये यावयाचा मामला आहे. तरी लिहिलेप्रमाणें अंमल करणें.’’.वरील उद्धृत पत्र हे संरक्षणात्मक धोरणाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. परंतु असा प्रश्न उपस्थित होतो की, शिवाजी महाराजांनी हे धोरण का अवलंबिले? मीठ उद्योगाच्या संदर्भात त्यांनी काही गंभीर त्रुटी आणि धोके लक्षात घेतले होते.प्रथम, मोठी अडचण म्हणजे पोर्तुगीज आणि स्वराज्यातील लोकांतील भेदभाव. पोर्तुगीजांनी कर्मचारी भरती, बढती आणि बदली या प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप केला असण्याची शक्यता होती. एकदा स्थानिक उद्योग परकीयांच्या हाती गेला तर देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे हस्तांतरण अपरिहार्य ठरले असते. दुसरी बाब, स्थानिक उद्योग जुने आणि परंपरागत उत्पादनतंत्र वापरत असल्यामुळे ते पोर्तुगीज आणि इतर युरोपीयांशी स्पर्धा करण्यात कमी पडत होते. शिवाजी महाराजांनी या उद्योगांना स्वतःला विकसित करण्यासाठी पुरेसा अवधी दिला. तिसरा धोका, अनिश्चितता होती. एकदा का व्यापार आणि उद्योग पोर्तुगीजांच्या ताब्यात गेला असता, तर त्यांचा मक्तेदारी हक्क प्रस्थापित झाला असता. आणि जेव्हा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर संकटे आली असती, तेव्हा या युरोपीय व्यापाऱ्यांनी अचानक काढता पाय घेतला असता. हे अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट ठरले असते.सतराव्या शतकात युरोपीय सत्तांचा राजकीय प्रभाव प्रबळ होता. त्यांनी भारतीयांवर अन्यायकारक आणि प्रतिकूल अटी लादल्या होत्या. परिणामी परकीय शक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला असता. या सर्व त्रुटी, धोके आणि संकटांची जाणीव होऊनच शिवाजी महाराजांनी संरक्षणात्मक धोरण स्वीकारले. शिवाजी महाराजांना पोर्तुगीज दुभाषा पितांबर शेणवी आणि इंग्रज दूत नारायण शेणवी यांच्या माध्यमातून युरोपीय घडामोडींची माहिती मिळत असावी. त्या अनुषंगाने आपण असे म्हणू शकतो की, शिवाजी महाराजांना युरोपच्या आर्थिक स्थितीविषयी पुरेशी माहिती होती आणि म्हणूनच त्यांनी हे धोरण राबविले. अखेरीस, महाराजांनी स्थानिक व्यापाऱ्यांना जे स्वराज्याची खरी शक्ती होते संरक्षण दिले..संरक्षणात्मक धोरणाची संकल्पना युरोपात पंधराव्या आणि सोळाव्या शतकात जन्माला आली होती. याचा पहिला विचारवंत थॉमस मन मानला जातो. त्यानंतर फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ फ्रान्स्वा केने याने यामध्ये योगदान दिले. अमेरिकेनेही आपल्या राष्ट्रनिर्मितीच्या काळात कॅरे–हॅमिल्टन धोरण अनुसरले.या सर्वांमध्ये जर्मन अर्थतज्ज्ञ फ्रेडरिक लिस्टचे योगदान अमूल्य आणि सर्वाधिक प्रभावी आहे. त्याने आपल्या The National System of Political Economy या ग्रंथात संरक्षणात्मक धोरणाचा सिद्धांत प्रतिपादित केला. या सिद्धांतानुसार ‘संरक्षणवाद’ म्हणजे राज्यांमधील व्यापार मर्यादित करण्याचे धोरण होय. त्यासाठी आयातशुल्क, प्रतिबंधात्मक वाटा आणि इतर सरकारी नियमांचा वापर केला जातो, ज्यायोगे परकीय आयात आणि देशांतर्गत उत्पादन यांच्यात न्याय्य स्पर्धा घडवून आणली जाते. परंपरागत अर्थशास्त्रपद्धतीने मुक्त व्यापार धोरणाची वकिली केली. त्यांच्या मते सर्व राष्ट्रे समान विकास पातळीवर आहेत आणि त्यामुळे मुक्त व्यापार धोरण हे सर्वांसाठी लाभदायी आहे. परंतु फ्रेडरिक लिस्ट याच्या विचारानुसार, एखाद्या प्रगत राष्ट्राचे अंतिम ध्येय मुक्त व्यापार असले पाहिजे; मात्र हे धोरण विकसनशील राष्ट्रांसाठी उपयुक्त ठरत नाही. मुक्त व्यापार धोरण स्वीकारावयाचे की संरक्षणात्मक धोरण, याचा निर्णय त्या राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या पातळीवर आणि वित्तीय सामर्थ्यावर अवलंबून असतो. औद्योगिक क्षेत्राचा उदय घडून येत असताना संरक्षणात्मक धोरण विशेषतः उपयोगी ठरते..शिवाजी महाराजांचे संरक्षणात्मक धोरण इतरांपेक्षा संपूर्ण वेगळे नसले, तरी त्याने स्थानिक उद्योग आणि व्यापारी वर्गाचे रक्षण केले तसेच त्यांना बळकटी दिली. पोर्तुगीजांनी स्वराज्यात मीठ विक्रीचा प्रयत्न केला होता, परंतु शिवाजी महाराजांनी देशी मीठ उद्योगाचे संरक्षण केले. पोर्तुगीज या क्षेत्रात शिरकाव करून यशस्वी झाले असते, तर स्थानिक व्यापाऱ्यांचा नफा नाहीसा होऊन औद्योगिक क्षेत्र संकटात सापडले असते आणि अर्थव्यवस्थेत गोंधळ निर्माण झाला असता.हे मान्य करावे लागेल की, शिवाजी महाराजांचे संरक्षणात्मक धोरण भारतासारख्या देशासाठी सतराव्या शतकात विशेष महत्त्वाचे होते. संरक्षणाशिवाय भारताला आर्थिक वाढीला गती देण्याची आशा राहिली नसती. मात्र संरक्षणात्मक धोरण हे स्थायी धोरण नसून तात्कालिक आणि संक्रमणकालीन उपाय म्हणून स्वीकारावे लागते. या चर्चेतून हे स्पष्ट होते की, शिवाजी महाराजांचे संरक्षणात्मक धोरण त्यांची दूरदृष्टी, राजकीय चातुर्य आणि विवेकबुद्धीचे द्योतक होते..युरोपियांबरोबर व्यापार-विषयक धोरणयुरोपीय व्यापाऱ्यांबाबत शिवाजी महाराजांचे संमिश्र संबंध राहिले. इंग्रजांनी १६६०मध्ये पन्हाळ्याच्या वेढ्यात सहभाग नोंदविला आणि नंतर सिद्दिच्या आरमाराला मुंबई येथे आश्रय देऊन शिवाजी महाराजांची अप्रियता ओढावून घेतली. पुढे या गोष्टीकडे महाराजांनी काणाडोळा करीत इंग्रजांशी सुसंवाद ठेवला आणि त्यांच्याशी चांगले संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला. शिवाजी महाराजांनी मुंबईत वखार स्थापन करण्याचे आश्वासनही दिले. १६७४मध्ये इंग्रजांनी पुन्हा राजापूर येथे आपली वखार सुरू केली. २४ मार्च, १६७५ रोजी त्यांनी लिहिले की ः ‘‘शिवाजी आपल्या राज्यात आमच्या व्यापाराला जेवढे प्रोत्साहन देतो, तेवढ्याची आम्ही अपेक्षा करू शकत नाही.’’ सूरतेच्या इंग्रज प्रमुखाने २८ सप्टेंबर, १६७५ रोजी लिहिले होते, ‘‘शिवाजी, स्वतःच्या हितासाठी का होईना, आमचा सर्वोत्तम मित्र आणि अत्यंत उदात्त शत्रू ठरला.’’स्वराज्यात वखार उघडण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी फ्रेंचांनाही आमंत्रित केले. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीने १३ फेब्रुवारी, १६६८ रोजी सुरतेत आपली वखार सुरू केली. त्याच वर्षी त्यांनी राजापूरातही वखार उघडली, जिथे शिवाजी महाराजांनी त्यांना सर्व बंदरांवर स्वेच्छेने व्यापार करण्यासाठी आवश्यक परवाने दिले. याच काळात, १६६७ मध्ये, शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांना देखील दाभोळ येथे व्यापारी ठाणे उघडण्याची परवानगी दिली होती..फ्रेंच प्रवासी आबे कारे लिहितो :‘‘त्याने समुद्रकिनारी वसलेली स्थाने निवडली, कारण त्यांचे रक्षण करणे सुलभ आणि त्यांवर आक्रमण करणे शत्रूसाठी कठीण होते. या बंदरांची सोय आणि समुद्रमार्गाचा मुक्त उपयोग याशिवाय त्याच्या मनात ही दूरदृष्टीही होती की, किनाऱ्यावरील प्रदेश आपल्या ताब्यात घेऊन, भारतात येणाऱ्या युरोपीयांना योग्य सन्मान आणि आदर दाखविल्यास ते त्याच्यावर प्रेम करतील आणि आपल्या सेवेत येतील.प्रत्यक्षात, ज्या समुद्रकिनाऱ्यावर त्याचे प्रभुत्व होते, तिथून जाणाऱ्या कोणत्याही युरोपीय जहाजाकडे त्याच्या अधिकाऱ्यांनी पाहुणचार न केल्याचे क्वचितच घडले. असा स्नेहपूर्ण स्वीकार एखाद्या संलग्न राजाकडूनसुद्धा अपेक्षित नसतो. मी स्वतः १६६८ मध्ये कंपनीची दोन जहाजे घेऊन त्या मार्गाने गेलो असता, आम्हांला झालेला पाहुणचार आमच्या कल्पनेपलीकडचा होता. हे एकीकडे त्याच्या राजकारणाचे फलित होते, पण त्याच्या अंतःकरणात युरोपीयांविषयी असलेले आकर्षण आणि विशेषत: आमच्या राष्ट्राविषयीची जपलेली प्रतिष्ठा याचेही तेच प्रतिबिंब होते. .त्याने कारागीर आणि परिश्रमी व्यापाऱ्यांशी असा कौशल्यपूर्ण व्यवहार केला की, त्यांच्या विविध प्रवासांदरम्यान ते त्याच्याबद्दल सदैव चांगले बोलत, त्याच्या शासनपद्धतीचे कौतुक करीत आणि जनमानसाला ती पटवून देत. त्याने ही गोष्ट अशी साध्य केली की, त्यांचा गौरव निर्लेप आणि निष्पक्ष भासे. त्यांच्या अशा अभिप्रायांचा आधार घेऊन तो स्वतःच्या कीर्तीवर लक्ष ठेवित जनमानसात निर्माण झालेला उत्साह शिथिल होऊ देत नसे. त्याने त्या उत्साहाची ज्योत जनतेच्या अंतःकरणात नेहमी प्रज्वलित ठेवली.’’शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यात युरोपीय कंपन्यांना व्यापारासाठी आमंत्रित केले, पण त्यांच्या खऱ्या हेतूंचा म्हणजेच प्रादेशिक सत्ता वाढविणे आणि धर्मप्रसाराचा वेध घेतला. त्यामुळे महाराजांनी युरोपीयांना आपल्या राज्यात कधीच खोलवर मुळे रोवू दिली नाहीत. त्यांच्या परकीय धोरणाची थेट लिखित मांडणी मिळत नसली, तरी त्यांच्या आचरणातून ती स्पष्ट दिसते.रामचंद्रपंत अमात्यांनी आज्ञापत्रात या धोरणाचे विवेचन केले आहे. ते म्हणतात की, पोर्तुगीज, इंग्रज, डच, फ्रेंच, डॅनिश हे सर्व व्यापारी प्रत्यक्षात त्यांच्या मागे असलेल्या सार्वभौम राजांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे ते फक्त व्यापारी नसून राजकीय महत्वाकांक्षा असलेले लोक आहेत. त्यांचा खरा हेतू म्हणजे प्रदेशांवर ताबा मिळविणे, किल्ले बांधणे आणि आपला धर्म स्थापन करणे. म्हणूनच त्यांना व्यापारापुरती ये-जा करण्याची मुभा द्यावी, पण वसाहत वा समुद्रकिनारी किल्ल्यांजवळ स्थायिक होण्याची अनुमती देऊ नये. वखार उघडण्याची अनुमती द्यावयाचीच असेल, तर ती समुद्रापासून दूर, मोठ्या शहरांच्या मधोमध आणि आपल्या नियंत्रणाखालील ठिकाणी द्यावी, जशी राजापूर येथे फ्रेंचांना दिली होती. त्यांना कायमस्वरूपी घरे बांधण्याची अनुमती देऊ नये. या अटी पाळल्या तर त्यांना व्यापार करता येईल; अन्यथा त्यांची गरज नाही..विदेशी व्यापारशिवाजी महाराजांनी विदेशी व्यापाऱ्यांना आपल्या राज्यात व्यापार करण्यास प्रोत्साहन दिले, पण त्याचबरोबर त्यांनी हिंद महासागरातील व्यापारात आपला योग्य वाटा मिळविण्याचाही प्रयत्न केला. त्यांच्या व्यापारी आरमारात स्वतःच्या जहाजांबरोबरच प्रजेच्या जहाजांचाही समावेश होता. या जहाजांचा व्यापार फारसी आखात, बसरा, मोक्का आणि तांबड्या समुद्रापर्यंत चालत असे. युरोपीय कागदपत्रांमधील नोंदींवरून या व्यापाराची पुष्टी होते.१६६३ मध्ये सुरतहून लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिवाजी दोन मोठी जहाजे मोक्का येथे पाठवीत आहेत, ज्यामध्ये त्याच्या किनाऱ्यावर वादळामुळे येऊन थांबलेला मौल्यवान माल लादलेला आहे. त्याच वर्षी राजापूराहून लिहिलेल्या पत्रात अशी नोंद आहे की, शिवाजीच्या वतीने दोन जहाजे मोक्काकडे जाणार आहेत.१६६५मध्ये दख्खनेतील महत्त्वपूर्ण आठ-दहा महत्त्वाची बंदरे शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात आली. दरवर्षी प्रत्येक बंदरातून फारस, बसरा, मोक्का, इत्यादी ठिकाणी दोन-तीन जहाजे पाठविली जाऊ लागली. १६६९मध्ये एडनहून शिवाजी महाराजांची जहाजे परत आली, तर १६७३मध्ये मस्कताहून राजापूरास जहाजे परतली. १६७४मध्ये मुंबईतील पत्रात अशी माहिती दिली आहे की, कल्याणाचा सुबादार एक मोठे जहाज बांधत असून राजापूर येथे चार-पाच जहाजे तयार केली जात आहेत, जी मस्कत आणि इतर ठिकाणी व्यापारासाठी वापरली जातात.पुढे १६७७ मध्ये पूर्व किनाऱ्यावरील कोरोमंडल येथील काही बंदरे मराठ्यांच्या ताब्यात आली. १६८०मध्ये मराठ्यांचे मलाक्काशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले. त्याबद्दल डचांच्या डाग रजिस्टरातील ११ डिसेंबर, १६८० या तारखेची पुढील बातमी पाहा ः ‘‘शिवाजीचा सेनापती रघुनाथ पंडित याचे लहान जहाज गालीचांचे गठ्ठे घेऊन, पोर्टोनोव्हो येथून येथे (मलाक्का) १७ ऑक्टोबरला येऊन पोहोचले.''.यावरून असे स्पष्ट दिसते की, शिवाजी महाराजांनी फक्त स्वदेशातील व्यापारावर भर दिला नाही, तर समुद्री व्यापाराला देखील तेवढेच महत्त्व दिले. त्यांनी आपल्या ताब्यातील बंदरांतून व्यापारी आरमार उभारले आणि ते आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकरिता वापरले. त्यामधून नव्या वित्तीय व्यवस्थेच्या उन्नतीसाठी हिंदूंना विलक्षण संधी उपलब्ध करून दिली. शिवाजी महाराजांनी अशा प्रकारे, हिंदी महासागरात स्वतःची व्यापारी सत्ता प्रस्थापित करण्याचा ठोस प्रयत्न केला..नाणीसतराव्या शतकात विविध देशांची नाणी आपापल्या राज्यात चलनात होती. परंतु स्वतःच्या नावाने नाणी पाडणे हे सार्वभौमत्वाचे लक्षण मानले जात असे. म्हणूनच शिवाजी महाराजांनीही स्वतःच्या नावाची नाणी पाडली. ही नाणी दोन प्रकारची होती, होन आणि शिवराई. होन सोन्याचे तर शिवराई तांब्याचे नाणे होते. या नाण्यांची रचना साधी होती. नाण्याच्या समोरच्या बाजूस 'श्री राजा शिव' असे तीन ओळींत तर मागील बाजूस 'छत्रपती' 