Premium|Shivaji Maharaj : पुरंदरचा तह व आदिलशाहीवर संयुक्त आक्रमण

Purandar Treaty (1665): The Agreement That Changed Maratha–Mughal Relationsअनिकेत यादव, इतिहास अभ्यासक मुघलांनी पाच वर्षे स्वराज्याची यथेच्छ नासधूस केल्याने शिवाजी महाराजांनी आता बचावात्मक पवित्रा घेण्याचे ठरविले. राजे १० मे १६६५च्या सुमारास जावळीस गेले होते. मुघल छावणीत गेलेले आपले वकील ९ जून रोजी राजगडावर आल्याचे कळताच राजेही परतले. सर्वांशी चर्चाविनिमय करून व पूर्ण विचारांती पुढील व्यूहरचना आखली. आणि ११ जूनच्या पहाटे राजे राजगडावरून पुरंदर येथील जयसिंहाच्या छावणीकडे जाण्यास निघाले.राजे छावणीजवळ आल्याचे कळताच, जयसिंहाने आपला चिटणीस उदयराज व उग्रसेन कछवाह यांना राजांना सामोरे जाण्यासाठी पाठवले; आणि त्यांना अशी सूचना दिली की, ‘शिवाजीराजांनी आपले सर्व किल्ले मुघलांच्या स्वाधीन करण्यास संमती दिली तरच त्यांनी आत यावे.’ हा संदेश ऐकून राजे त्यांना म्हणाले, ‘मी बादशाही सेवेत दाखल झालो आहे. माझे अनेक किल्ले बादशाही मुलुखात समाविष्ट केले जातील.’.पुरंदरचे समर्पण - राजे तंबूत येताचक्षणी, पुरंदरवर निर्वाणीचा हल्ला चढविण्याचा हुकूम जयसिंहाने दिलेला होता. आणि हा हल्ला तंबूतून स्पष्टपणे दिसत होता. याचा परिणाम म्हणून, राजांनी तो किल्ला मुघलांच्या स्वाधीन करण्याची तयारी दर्शवली. यावर उत्तर देताना जयसिंह म्हणाला, ‘बादशाही सैन्याच्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि शौर्यामुळे हा किल्ला जिंकला गेलाच आहे. काही क्षणांत, किल्ल्यावरील सैन्याची कत्तल केली जाईल. तुम्हाला बादशाहाला काही भेट द्यायचीच असेल, तर त्यासाठी तुमच्याकडे इतर अनेक किल्ले उपलब्ध आहेत.’ राजांनी किल्ल्यातील आपल्या माणसांचे प्राण वाचविण्याची विनंती केली. त्यावर जयसिंहाने गाझी बेग याला राजांच्या एका सेवकासह किल्याचा ताबा घेण्यासाठी पाठवले. दुसऱ्या दिवशी (१२ जून) ४ हजार शिवसैन्य व ३ हजार इतर लोकांनी किल्ला रिकामा केला आणि मुघलांनी त्याचा ताबा घेतला..Premium|Aurangzeb Deccan Campaign : औरंगजेबाची दख्खन मोहीम; मिर्झाराजा जयसिंहाचा पुरंदर वेढा.पुरंदरचा तहदरम्यान, जयसिंहाने राजांना आपल्या दरबारी कामकाजाच्या तंबूत नेले. त्याठिकाणी जयसिंहाचा चिटणीस उदयराज, सुरतसिंह कछवाह तसेच शिवाजीराजे (व त्यांचे ६ अधिकारी) यांच्यामध्ये ११ जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत तहाच्या अटींबाबत घासाघीस सुरू होती. अखेर ज्या अटींवर सहमती झाली, त्यापैकी काही पुढीलप्रमाणे -निजामशाहीच्या ३५ किल्ल्यांपैकी २३ किल्ले व त्याभोवतालचा (४ लाख होन वार्षिक महसुलाचा प्रांत मुघलांना द्यावा. ते किल्ले पुढीलप्रमाणे - पुरंदर, रुद्रमाळ, कोंढाणा, खंडकाळा (सिंहगडजवळ), लोहगड, विसापूर, तुंग, तिकोना, रोहिडा, सिद्धगड, माहुली, भंडारदुर्ग, पळसदुर्ग, कोहोज, विकटगड, प्रबळगड, माणिकगड, कर्नाळा, सागरगड, मृगगड, घनगड, सोनगिरी (कर्जत जवळचा) आणि मानगड.निजामशाही प्रदेशातील उर्वरित १२ किल्ले व त्याभोवतालचा (१ लाख होन वार्षिक महसूलाचा) प्रांत शिवाजीराजांकडे ठेवावा. ते किल्ले पुढीलप्रमाणे - राजगड, तोरणा, रायगड, लिंगाणा, मदगड/महागड, सरसगड, घोसाळा, अशेरी/बिरवाडी, तळा, सुधागड, कोरीगड आणि उधेदुर्ग/राजमाची.शिवाजीराजांच्या मुलाने मुघल सेवेत रुजू व्हावे; त्यांना योग्य ती मनसब व जहागीर बहाल करण्यात यावी. शिवाजीराजांना स्वत-ला कोणतीही मुघली मनसब स्वीकारण्यापासून मुक्त ठेवण्यात यावे (मेवाडच्या महाराणांप्रमाणे). मात्र दख्खनमधील मुघलांच्या लष्करी मोहिमेत त्यांना सामील व्हावे लागेल..नीरा व सावित्री नदीच्या उत्तरेकडील हा प्रांत पूर्वी निजामशाहीचा मुलूख होता, जो १६५७ च्या तहानुसार मुघलांना देण्यात आलेला होता. हा प्रांत घेण्यासाठीच औरंगजेबाने १६६०मध्ये शायिस्ताखानाला आणि १६६५मध्ये जयसिंहाला पाठविले होते. अखेर १२ जून १६६५च्या तहानुसार या निजामशाही प्रदेशातील ३५ किल्यांपैकी २३ किल्ले मुघलांकडे व १२ किल्ले राजांकडे ठेवण्यात आले. (आता हे लक्षात घ्यायला हवे की, हा तह केवळ पूर्वीच्या निजामशाही प्रांतापुरताच होता. त्याव्यतिरिक्त असलेले किल्ले व प्रदेश राजांकडे होतेच. उदा. प्रतापगड, विशाळगड, विजयदुर्ग इ.)तहाची पूर्तता - १२ जून रोजी जयसिंहाने आपल्या सैन्यतुकड्या किल्ल्यांचा ताबा घेण्यासाठी पाठविल्या व राजांनी देखील त्यांच्यासोबत आपले अधिकारी पाठविले. याचवेळी औरंगजेबाने राजांच्या नावाने पाठविलेले खिल्लत (सन्मानवस्त्र) व फर्मान (शाही आदेश) येऊन पोहोचले, जे राजांनी स्वीकारले. राजे १३ जून रोजी हत्तीवर स्वार होऊन पुरंदरच्या पायथ्याशी असलेल्या दिलीरखानाची भेट घेऊन परत आले. राजांनी १४ जून रोजी सकाळी किरतसिंह व उग्रसेन कछवाह यांना सोबत घेऊन जयसिंहाची छावणी सोडली. प्रथम कोंढाण्याजवळ येऊन त्याचा ताबा किरतसिंहाला दिला व १५ जून रोजी ते राजगडावर पोहोचले.१७ जून रोजी अवघ्या ८ वर्षांच्या युवराज संभाजीराजे यांना उग्रसेन कछवाहसोबत मुघली मनसब स्वीकारण्यासाठी पाठविण्यात आले. त्यादिवशी संध्याकाळी ते कोंढाण्यावर व दुसऱ्या दिवशी (१८ जून) पुरंदर येथील जयसिंहाच्या छावणीत दाखल झाले. जयसिंहाने अत्यंत आपुलकीने संभाजीराजांची व्यवस्था आपल्या स्वत-च्याच तंबूत केली.मुघलांकडे सोपविण्यात आलेल्या किल्ल्यांवर निरनिराळ्या सरदारांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. तहाच्या अटींची पूर्तता व्यवस्थित झाल्यामुळे औरंगजेबाने ५ सप्टेंबर १६६५ रोजी एक फर्मान पाठवून या तहाला अधिकृत दुजोरा दिला. ३० सप्टेंबर रोजी राजांनी त्याचा स्वीकार केला..Premium|Shivaji Maharaj Konkan campaign : छत्रपती शिवाजी महाराजांची दक्षिण कोकणातील विजयी मोहीम; कुडाळ-विंगुर्ला जिंकून समुद्री साम्राज्याचा पाया.राजांची कोकण मोहीम - मुघलांशी तह झाल्यामुळे आदिलशाहाशी असलेली राजांची गुप्त युती संपुष्टात आली. त्यामुळे मुहम्मद इख्लास खानाच्या नेतृत्वाखालील आदिलशाही सैन्याने शिवसैन्याकडून बळकावलेला कोकणातील प्रदेश पुन्हा जिंकून घेण्यात आला.आदिलशाहीवर संयुक्त आक्रमणऑगस्ट १६६५मध्ये औरंगजेबाने शाहजादा मुअज्जमला काबुलच्या मोहिमेसाठी बोलावून घेतले आणि दख्खनचा कारभार मिर्झाराजा जयसिंहाच्या हाती सोपवला. (प्रत्यक्षात दख्खनची अधिकृत सुभेदारी मात्र दिली नाही, ती ऑक्टोबर १६६६च्या सुमारास दिली.)विजापूराकडे कूच - पुण्यात पोहोचल्यापासून अवघ्या तीनच महिन्यांत राजांसोबतचा तह यशस्वी केल्यानंतर, आता जयसिंहावर आदिलशाहीचा समूळ नाश करण्याची कामगिरी सोपविली गेली. त्यासाठी शिवाजीराजे २ हजार घोडेस्वार व ७ हजार पायदळासह १९ नोव्हेंबर १६६५ रोजी राजगडाहून पुरंदरला जयसिंहाच्या छावणीत येऊन पोहोचले. सर्व सैन्याची जमवाजमव करून जयसिंहाने २० नोव्हेंबर रोजी विजापूराच्या दिशेने कूच केले. यावेळी शिवाजीराजे मुख्य सैन्याच्या डाव्या फळीमध्ये सहभागी झाले होते.नेतोजींनी फलटण घेतले - मुघली सैन्य फलटणपासून सुमारे ३० कि.मी. अंतरावर पोहोचले असताना जयसिंहाने राजांना फलटण घेण्यास सांगितले. त्यानुसार राजांनी फलटणचे बजाजी निंबाळकर यांना पत्राद्वारे योग्य त्या सूचना दिल्या आणि ५ डिसेंबर रोजी नेतोजींनी फलटणचा किल्ला ताब्यात घेतला. पुढे ९ डिसेंबर रोजी मिर्झाराजा जयसिंह स्वत- फलटणचा किल्ला पाहण्यासाठी आलेला असताना बजाजींनी मुघलांच्या सेवेत प्रवेश केला..ताथवड्यावर विजय -त्यानंतर फलटणच्या नैऋत्येस सुमारे १८ कि.मी. अंतरावरील ताथवडा (संतोषगड) किल्ला देखील ८ डिसेंबरच्या सुमारास शिवसैन्याने जिंकून घेतला.खटाव जिंकले -यावेळी खवान (खटाव)च्या किल्ल्यावरील आदिलशाही सैन्य पळून गेल्याची बातमी जयसिंहास मिळाली. त्यामुळे त्याचा ताबा घेण्यासाठी जयसिंहाने राजांच्या ३०० बंदूकधारी सैनिकांना व मसूदखानाला रवाना केले. त्यांनी १६ डिसेंबरच्या सुमारास या किल्ल्याचा ताबा घेतला..Premium|Shivaji Maharaj Surat Campaign : स्वराज्याच्या पुनर्निर्माणासाठी शिवरायांनी का निवडले संपन्न सुरत?.मंगळवेढा ताब्यात - याच दरम्यान नेतोजींनी मंगळवेढा किल्ला जिंकण्यासाठी कूच केले. ही बातमी समजताच किल्ल्यावरील सैन्याने पळ काढला आणि १८ डिसेंबरच्या सुमारास किल्ला आयताच त्यांच्या ताब्यात आला. जयसिंहाने २० डिसेंबरच्या सुमारास स्वत- जाऊन किल्ल्याची पाहणी केली.विजापूरवर हल्ला व माघार - मुघली आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी अली आदिलशाहाने देखील कंबर कसली होती. सर्व मातब्बर सरदार राजधानीच्या संरक्षणासाठी एकत्र झाले. कुत्बशाहाने देखील नेकमखानाच्या नेतृत्वाखाली एक बलाढ्य सैन्य पाठविले होते. खऱ्या अर्थाने २३ डिसेंबर रोजीपासून दोन्ही सैन्यांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री सुरू झाली. जयसिंहाने दिलीरखानाच्या नेतृत्वाखाली शिवाजीराजे, किरतसिंह इत्यादींना मोठे सैन्य देऊन निर्वाणीच्या लढाईसाठी पाठविले. २५ डिसेंबरच्या सुमारास झालेल्या या युद्धात आदिलशाहीकडून एकोजी भोसले (शिवाजीराजांचे सावत्र बंधू) ही होते. मुघली सैन्य जास्त असूनही आदिलशाही सैन्याने कधी बचावात्मक तर कधी आक्रमक पवित्रा घेऊन मुघली सैन्याला दमवून सोडले. दिवसभर सुरू असलेली ही धुमश्चक्री अंधार पडू लागल्यावरच समाप्त झाली आणि दोन्ही सैन्य आपापल्या छावणीत परत गेली.जयसिंहाने २७ डिसेंबर रोजी आपली आगेकूच पुन्हा सुरू केली. हे पाहून आदिलशाही सैन्याने पुन्हा युद्धाची तयारी केली. शिवाजीराजांसह स्वत- जयसिंह २८ डिसेंबर रोजी आदिलशाही सैन्याविरुद्ध लढण्यासाठी निघाले. त्यांचा ७-८ कि.मी.पर्यंत पाठलाग केल्यानंतर आदिलशाही सैन्याने माघार घेतली. .मुघल सैन्य २९ डिसेंबर रोजी विजापूरपासून अवघ्या १५ कि.मी. अंतरावर मकानापूर येथे पोहोचले मात्र आदिलशाही सैन्याने रसद पुरवठा अडविल्याने भयंकर अन्न व पाणी टंचाई निर्माण झाली. शिवाय विजापूरसारख्या मोठ्या किल्ल्याला वेढा घालून जिंकण्याएवढे सैन्यबळ नसल्याने जयसिंहाने ५ जानेवारी १६६६ रोजी येथून माघार घेतली. माघार घेतानाही आदिलशाही सैन्याने जोरदार हल्ले चढविले. अखेर ११ जानेवारी रोजी जयसिंहाने मोठी माघार घेऊन भीमा नदीकाठी आपली छावणी केली. शिवाजीराजांची योजना - विजापूरावरील हल्ल्याची योजना फसल्याचे पाहून राजांनी जयसिंहाला पन्हाळ्यावर हल्ला करण्याची कल्पना सुचविली, जेणेकरून आदिलशाही सैन्य तिकडे वळेल. (याशिवाय अजून एक कारण म्हणजे, विजापूरवरील पराभवास शिवाजीराजे जबाबदार असून त्यांना कैद करावे. अशी मागणी दिलीरखान सतत जयसिंहाकडे करत होता. ही बातमी राजांना समजताच, राजांनी ही योजना आखली) जयसिंहाने हा प्रस्ताव स्वीकारला आणि ११ जानेवारीच्या सुमारास राजांना तिकडे रवाना केले.इकडे १६ जानेवारीपर्यंत भीमा नदीकाठी मुक्काम केल्यानंतर पुढे ५ महिन्यांच्या काळात मुघली फौजेस आदिलशाही फौजांनी छुप्या हल्यांनी बेजार केले. अखेर औरंगजेबाच्या हुकूमावरून, आदिलशाहीवरील मोहीम आटोपती घेऊन मिर्झाराजा जयसिंह बीडमार्गे २५ नोव्हेंबर १६६६ रोजी औरंगाबादला परतला..Premium|Shivaji Maharaj vs Mughals : उंबरखिंडी ते लालमहाल; मुघलांना थकवणाऱ्या शिवरायांच्या युद्धनीतीची कहाणी.पन्हाळ्यावर अयशस्वी हल्ला - ११ जानेवारीच्या सुमारास राजे जयसिंहाच्या छावणीतून बाहेर पडले व नेतोजीस देखील त्वरेने येण्याची सूचना करून, ते स्वत- पन्हाळ्याच्या दिशेस सुमारे २०० कि.मी.ची घोडदौड करीत वेगाने निघाले. राजांनी १६ जानेवारीच्या रात्रीच्या अखेरच्या प्रहरी पन्हाळ्यावर हल्ला चढवला. गडावरील आदिलशाही सैन्य सावध असल्याने व त्यांनी निकराचा प्रतिकार केल्याने राजांचे १ हजारहून अधिक सैनिक जायबंदी झाले. मोठी हानी सहन करावी लागल्याने सूर्योदय होताच राजांनी सैन्य माघारी घेतले आणि ते खेळण्याकडे (विशाळगड) निघून गेले. नेतोजी सैन्यासह उशिरा आल्याने राजांनी ‘समयास कैसे पावला नाही?’ असा कडक शब्दांत समाचार घेऊन त्यांना पदावरून दूर केले व कडतोजी गुजर यांना ‘प्रतापराव’ किताब देऊन सरनोबत केले. रांगण्यावर विजय - त्यानंतर राजांनी कुडाळ व तळकोकणात असलेल्या रुस्तुम-इ जमान, सिद्दी मसूद, अब्दुल अझीझ इत्यादींच्या सैन्यावर हल्ले करून त्यांना जेरीस आणले. सप्टेंबर १६६६च्या सुमारास रावजी पंडीत या राजांच्या अधिकाऱ्याने रुस्तुमच्या सैन्याकडून रांगणा किल्ला ताब्यात घेतला..फोंड्यावर हल्ला -याच सुमारास शिवसैन्याने फोंडा किल्याला वेढा घातला. परंतु पोर्तुगीजांनी गडावरील आदिलशाही सैन्याला सर्वप्रकारची मदत केली. अखेर रुस्तुमचे सैन्य मदतीला आल्यामुळे हा वेढा सोडून द्यावा लागला. (राजांना देखील यावेळी जयसिंहाच्या तात्काळ भेटीचे पत्र आल्याने त्यांना जावे लागले. आणि पुढे ते आग्य्राला गेले.)नेतोजींनी राजांची साथ सोडली -पन्हाळ्याच्या अपयशानंतर नेतोजी पालकर आदिलशाहीला जाऊन मिळाले आणि त्यांनी मुघलांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. ‘प्रतिशिवाजी’ समजले जाणारे नेतोजी आदिलशाहीला मिळाल्याची योजना राजांचीच असल्याची शक्यता मिर्झाराजास वाटली. आदिलशाही, कुत्बशाही व शिवाजीराजे एकत्र होऊन आपल्यावर चाल करतील अशी भीती जयसिंहास वाटल्याने, त्याने तातडीने राजांना दिल्लीला पाठविण्याची तयारी केली. पुढे राजे आग्र्याला निघताच जयसिंहाने नेतोजीची मनधरणी केली व २० मार्च १६६६च्या सुमारास त्याला आपल्या बाजूने वळवून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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