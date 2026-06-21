Premium|Shivaji Maharaj Surat Campaign : स्वराज्याच्या पुनर्निर्माणासाठी शिवरायांनी का निवडले संपन्न सुरत?

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक मुघलांनी १६६१ ते १६६३ या काळात स्वराज्याची प्रचंड लूट करून नुकसान केले होते. त्याची भरपाई औरंगजेबाच्या शहरांकडून होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत शहराची निवड केली. मुघली सैन्याला गाफील ठेवून महाराजांनी या शहरावर हल्ला केला. या शहरातून भरपाई घेण्यासाठी केलेली ही मोहीम यशस्वी करूनच महाराज परतले. मुघलांनी १६६१ ते १६६३ यादरम्यान स्वराज्यात धुमाकूळ घालून मोठे आर्थिक नुकसान केले होते. त्याच्या नुकसान भरपाईसाठी, स्वराज्याच्या पुनर्निर्माणासाठी व राज्याच्या संरक्षणासाठी प्रचंड धनाची आवश्यकता होती, जी मुघलांकडूनच वसूल करणे आवश्यक होते. म्हणूनच बादशहाच्या तुऱ्यातील एक मौल्यवान पिसं उपटून काढण्यासाठी राजांनी सुरत स्वारीची योजना आखली आणि अचूक नियोजनाद्वारे ती यशस्वीही केली.कुबेराची खाण - सुरत‘सुरत’ हे त्या वेळचे संपूर्ण भारतातील सर्वांत मोठे व्यापारी केंद्र होते. तापी नदीच्या दक्षिण तीरावर वसलेले हे शहर, नदी समुद्राला जेथे मिळते त्या ‘सुवाली’ (स्वाली) बंदरापासून आतमध्ये सु. २० कि.मी. अंतरावर होते. पश्चिम किनारपट्टीवरील मुघलांच्या अधिपत्याखालील सुरत हे एकमेव महत्त्वाचे बंदर होते. अफाट संपत्तीचे आगर असलेल्या या शहरातून, केवळ जकातीच्या माध्यमातूनच बादशाही खजिन्यात दरवर्षी १२ लाख रुपये महसूल जमा होत असे. १ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या शहरात मुस्लिम, हिंदू, पारशी व्यापाऱ्यांबरोबरच इंग्रज, डच, पोर्तुगीज, तुर्क, आर्मेनियन, इराणी, अरब व ज्यू यांसारखे परदेशी व्यापारीही वास्तव्यास होते. वीरजी वोरा, हाजी झाहिद बेग व हाजी कासिम हे येथील अग्रगण्य व्यापाऱ्यांपैकी होते. यापैकी वीरजी वोरा हा जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यापारी म्हणून ख्यातनाम होता आणि त्याची एकूण संपत्ती ८० लाख रुपये इतकी होती.परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एवढ्या समृद्ध शहराच्या संरक्षणासाठी मुघलांनी कोणत्याही विशेष उपाययोजना केलेल्या नव्हत्या. शहराच्या आणि किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी दोन स्वतंत्र सेनापती होते. तापी नदीच्या दक्षिण तीरावर असलेला सुरतचा किल्लाही फारसा मजबूत नव्हता; त्याच्या ३ बाजूंना खंदक तर एका बाजूला नदीचे संरक्षण होते. किल्ल्यातील मोजक्या सैन्याव्यतिरिक्त शहराचा संरक्षण अधिकारी इनायतखान याच्याकडे १ हजार घोडदळाची तुकडी तैनात होती. मात्र, त्याने आपल्याच सैनिकांच्या पगाराचे पैसे हडप करून लष्करी व्यवस्था कमकुवत करून ठेवली होती..Latest Marathi News Update : राज्यसह देशात आज कुठे काय घडलं? जाणून घ्या... .राजांचा सुरत प्रवासगुप्तहेरांद्वारे अचूक नियोजन करून, ६ डिसेंबर १६६३ रोजी १० हजार घोडदळ, १५ हजार पायदळ व अन्य लवाजम्यासह राजांनी राजगडाहून प्रस्थान केले. उत्तरेस सुमारे २२० कि.मी.चा २६ दिवसांचा घाटमाथ्याच्या आडोशाने, खडतर प्रवास करून ३१ डिसेंबर रोजी राजे त्रिंबकला पोहोचले. श्रीत्र्यंबकराजाचे दर्शन घेऊन त्यांनी आपला मोर्चा तिथून सुमारे १६० कि.मी. वायव्येकडे असलेल्या सुरतेकडे वळविला. त्रिंबकहून गोंदे घाट (घोड्याची वाट) किंवा हातगडाजवळच्या राहुडे किंवा मोरखडी घाटातून राजे खाली कोकणात उतरले असावेत. त्रिंबकहून सुरगणा व चिखली मार्गे अवघ्या ५ दिवसांत सुमारे १५० कि.मी. हून अधिक अंतर कापत वाऱ्याच्या वेगाने राजे गणदेवी येथे येऊन धडकले. राजे आपल्या सैन्यासह सुरत शहराच्या जवळ येईपर्यंत मुघल सैन्य पूर्णपणे अनभिज्ञ होते. ‘आपण एक मुघल सरदार असून, गुजरातचा सुभेदार महाबतखानाच्या आज्ञेवरून अहमदाबादमार्गे पाटण येथे जात आहोत,’ असे भासवत राजे ५ जानेवारी रोजी सुरतच्या अलीकडे सुमारे ५० कि.मी.वर असलेल्या गणदेवी येथे आले आणि त्या दिवशी सकाळी सर्वांना धोक्याची सूचना मिळाली.शहरातील पळापळराजांच्या आगमनाची बातमी कळताच शहरात मोठी खळबळ माजली आणि काही तासांतच शहर ओस पडले. लोक आपल्या कुटुंबांसह मिळेल त्या मार्गाने पळून गेले. तर सेनापती, अधिकारी व बड्या व्यापाऱ्यांनी किल्ल्यात आश्रय घेतला. इंगज वखारीचा प्रमुख जॉर्ज ऑक्झेंडन व डच वखारीचा प्रमुख डर्क व्हॅन अॅड्रिकम यांनी आपापल्या वखारीची व्यवस्था लावून लढण्याची तयारी केली.बुधवार, ६ जानेवारी : राजे ६ जानेवारीच्या सकाळी सुरतपासून सुमारे ८ कि.मी.वर असलेल्या उधना येथे आले. रक्तपात व हानी टाळण्यासाठी राजांनी आपल्या वकिलांमार्फत सेनापती व धनाढ्य व्यापाऱ्यांना वाटाघाटीसाठी बोलावणे धाडले. परंतु मुघलांकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. अखेर शहराच्या वेशीबाहेरील एका बागेत, कोणताही शाही शामियाना न उभारता केवळ उन्हाच्या संरक्षणासाठी एका झाडाला कापड टांगून त्याखाली जमिनीवर राजांनी आपला डेरा टाकला.त्यानंतर राजांनी आपल्या सैनिकांना शहरात पाठवून दिले. हे सैन्य सकाळी ११ वाजता शहरात घुसले, त्यांना कोणताही प्रतिकार झाला नाही. किल्ल्यात लपलेले सैनिक बाहेर येऊ नये म्हणून मराठ्यांनी किल्ल्यावर गोळीबार सुरू केला. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून किल्ल्यातूनही गोळीबार झाला; परंतु त्यामुळे शहराचेच अधिक नुकसान झाले. किल्ल्यातील मुघल सैन्य अशा प्रकारे आपला दारूगोळा वाया घालवत असताना, शिवसैन्याने शहराची अफाट संपत्ती हस्तगत केली. एकामागून एक घरे फोडली गेली; त्यानंतर लपवलेला खजिना शोधण्यासाठी घरांमध्ये खोदकाम केले गेले आणि शेवटी ती घरे पेटवून दिली गेली. पहिल्याच दिवशी जकातीच्या मुख्य कार्यालयाची आणि दुपारच्या वेळी झाहिद बेगची वखार फोडून सर्व संपत्ती लुटण्यात आली.याच धामधुमीत अँथनी स्मिथ नावाचा एक इंग्रज कर्मचारी शिवसैन्याच्या हाती सापडला. त्याला थेट राजांसमोर उभे केले गेले. खुद्द राजांनीच त्याला सांगितले, ‘मी व्यापाऱ्यांना कोणतीही इजा करण्यासाठी आलेलो नाही, तर ज्या औरंगजेबाने माझ्या देशावर आक्रमण करून माझ्या लोकांना ठार मारले, त्याचा सूड घेण्यासाठी आलो आहे.’ (इं.रे.१,पृ.७६).गुरुवार, ७ जानेवारी : या दिवशी राजांच्या छावणीत एक अशी घटना घडली, ज्यामुळे भडकलेल्या आगीत आणखी तेल ओतले गेले. ही घटना कैदी अँथनी स्मिथने पाहिली होती. सकाळी एक मुघल दूत वाटाघाटीच्या बहाण्याने राजांच्या छावणीत आला. बोलण्याच्या ओघात त्याने, ‘मला तुम्हाला आणखी काही सांगायचे आहे,’ असे म्हणत तो राजांजवळ आला आणि त्याने अचानक कट्यार काढून राजांवर वार करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु राजांच्या शेजारी सावधपणे उभ्या असणाऱ्या अंगरक्षकाने चपळाईने वार करत त्याचा हात उडवला. तुटलेल्या हातासह व रक्ताच्या थारोळ्यासह तो दूर राजांच्या अंगावर कोसळला आणि दोघेही जमिनीवर पडले. राजांच्या अंगावरचे रक्त पाहून छावणीत एकच गोंधळ उडाला आणि ‘कैद्यांना ठार मारा’ अशी आरोळी ठोकली गेली. राजांनी स्वतःला सावरून आपल्या सैन्याला शांत करेपर्यंत, त्या मुघल दूताचे मस्तक, इतर ४ कैद्यांची डोकी व २४ जणांचे हात उडवण्यात आले होते. राजांनी अडविल्यामुळे स्मिथ कसाबसा वाचला. (या घटनेला स्मिथशिवाय दुसरा प्रत्यंतर पुरावा नसल्याने त्याबद्दल ठोस खात्री देता येत नाही). युरोपिअनांच्या पत्रांतून सुरत स्वारीबाबत व उठलेल्या अफवांबाबत व ऐकीव माहितीवर आधारित असलेली विस्तृत वर्णने मिळतात. डच पत्रांमध्ये ‘राजांच्या ४० युद्धनौका नदीपात्रात होत्या’ किंवा ‘युद्धनौकांमधून सर्व लूट नेण्यात आली...’ अशा अनेक अफवा वाचावयास मिळतात.शुक्रवार, ८ जानेवारी : या दिवशी शिवसैन्याने वीरजी वोराचे घर लुटून आणि उकरून काढल्यानंतर, ते घर आणि डचांच्या वखारीशेजारील आणखी बरीच घरे पेटवून दिली; आग इतकी मोठी होती, की तिने रात्रीचे दिवसात रूपांतर केले. शहरातील सर्व धनाढ्य व्यापाऱ्यांची व ३ हजारांहून अधिक घरे जळून खाक झाली होती. केवळ इंग्रज, डच यांच्या वखारी व मोजकीच घरे यातून वाचली होती..Premium|Shivaji Maharaj Konkan campaign : छत्रपती शिवाजी महाराजांची दक्षिण कोकणातील विजयी मोहीम; कुडाळ-विंगुर्ला जिंकून समुद्री साम्राज्याचा पाया.अगणित लूटस्मिथने राजांच्या तंबूसमोर पैशांचे दोन प्रचंड ढीग पाहून लुटीचा आकडा २० ते २५ लाख असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्येक हमालाच्या खांद्यावर २ पोती याप्रमाणे जवळपास ३०० हमाल ही सर्व लूट वाहत होते. एकट्या वीरजी वोराच्या घरातून प्रत्येक तासाला पैशांची ओझी आणण्याचे काम अविरतपणे सुरू होते. (इं.रे.१-नं.७९)आयव्हर्सनच्या नोंदीनुसार, वीरजी वोराचे ६ टन सोने, रोकड, मोती, रत्ने व इतर मौल्यवान वस्तू लुटल्या गेल्या. इंग्रजांच्या मते, ही एकूण लूट सुमारे एक कोटी रुपयांची असावी. (इं.रे.१-नं.७५) असे असले तरीही मराठ्यांनी या सर्व व्यापाऱ्यांकडील सर्वच संपत्ती आणली नाही, बरीचशी तशीच त्यांच्याकडे ठेवली. फ्रांस्वा बर्निए, झां बातिस्त तावेर्निए (तॅव्हर्नियर), बार्तेलमी कारे (कॅरे), झां द तेव्नो (जीन-द थेव्हेनोट) यांच्या मते, राजांनी शहरातील गर्भश्रीमंत असलेल्या ख्रिश्चन पाद्री फादर अॅम्ब्रोस, मोहनदास पारेख व अन्य काही सज्जन लोकांच्या घराला उपद्रव दिला नाही.सुरतहून प्रस्थान८ जानेवारी रोजी, राजांनी आपले सैन्य शहरातून थोडे मागे घेतले आणि शहरापासून अर्ध्या मैलाच्या अंतरावर तळ ठोकला आणि ९ जानेवारी रोजी पहाटेच तिथून प्रस्थान केले.आयव्हर्सन लिहितो, ...प्रचंड लूट सोबत घेऊन राजांनी प्रस्थान केले आणि जाताना ते म्हणाले, ‘औरंगजेबाची दाढी ओढून काढण्याची माझी खूप दिवसांपासूनची इच्छा होती; आणि आता माझी ती इच्छा पूर्ण झाली आहे...’ (इं.रे.२, पृ.३४६) व्हॅलेंटाइन म्हणतो, ‘औरंगजेबाच्या तुऱ्यातील (कीर्तीतील) असे एक मौल्यवान पिसं (यश) उपटून काढल्याचा त्याला (शिवाजीराजांना) मनस्वी आनंद झाला होता.’ (फॉरेन बायोग्राफीज ऑफ शिवाजी, पृ.३६२)लुटीनंतरचे सुरतजानेवारीच्या मध्यावर मुघल सैन्य सुरतमध्ये पोहोचले. इनायतखानाला बडतर्फ करून घियासुद्दीनखानाची नेमणूक झाली आणि शहराभोवती तटबंदी उभारण्याचे आदेश देण्यात आले. सुरत शहर पुन्हा पूर्ववत होत असतानाच, शिवाजीराजांच्या आगमनाच्या नव्या अफवा पसरल्या आणि पुन्हा एकदा लोकांमध्ये धावपळ व घबराट उडाली.राजांचे राजगडावर आगमनलोहगडावर विश्रांती घेऊन, ५ फेब्रुवारी १६६४ रोजी राजे राजगडावर पोहोचले. येताना त्यांच्यासोबतची लूट पाहता त्यांनी घाटमाथ्यावरच्या रस्त्याऐवजी कोकणातील पोर्तुगीजांच्या हद्दीजवळून परतीचा प्रवास केला असावा. ज्याच्या संशयावरून नंतर मुघल सरदार लोदीखान याने पोर्तुगीजांच्या वसई प्रांतावर हल्ले केले. राजे परतीच्या वाटेवर असतानाच, २३ जानेवारी १६६४ रोजी होदिगेरे येथे शाहजीराजांचे दुःखद निधन झाले.या मोहिमेचा परिणामसुरत स्वारीमुळे शिवाजीराजांची कीर्ती संपूर्ण खंडात दुमदुमली. यातून मिळालेली बहुतांश संपत्ती राजांनी जलदुर्ग, नौकाबांधणी व नौदल सज्जतेसाठी खर्च केली. या धक्क्यामुळे संतापलेल्या औरंगजेबाने आदिलशाहला राजांविरुद्ध चिथावले, त्यामुळे आदिलशाह व राजांचा थांबलेला संघर्ष पुन्हा सुरू झाला. मे १६६४मध्ये आदिलशाही सैन्याने कुडाळवर हल्ला केला. कुडाळ हातचे गेल्यामुळे राजांनी ऑक्टोबर १६६४ मध्ये कुडाळ पुन्हा जिंकले आणि बाजी घोरपडे, लखम सावंत व खवासखान यांना चांगलीच अद्दल घडविली. आदिलशाही स्वारीला उत्तर म्हणून राजांनीही हुबळी व अन्य आदिलशाही प्रदेशावर स्वारी केली. आता राजांना खुणावत होते, कानडा प्रांतातील प्रसिद्ध बंदरे...!(संक्षेपः इं.रे.-इंग्लिश रेकॉर्डस् ऑन शिवाजी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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