Premium|Shivaji Maharaj Konkan campaign : छत्रपती शिवाजी महाराजांची दक्षिण कोकणातील विजयी मोहीम; कुडाळ-विंगुर्ला जिंकून समुद्री साम्राज्याचा पाया

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६६१मध्ये कोकणातील पालवणी, प्रभावळी इ. प्रांत जिंकला होता. दरम्यान, १६६१ ते १६६३ या काळात अजस्त्र मुघल सेना हरप्रकारे स्वराज्याची लचकेतोड करीत होती, त्यामुळे राजांना स्वराज्याबाहेर मोहिमा घेता आल्या नव्हत्या. शायिस्ताखानाला ५ एप्रिल १६६३ रोजी धडा शिकविल्यानंतर लगेचच, १३ एप्रिल रोजी राजांनी दक्षिण कोकणाकडे कूच केले.दक्षिण कोकण मोहीम (एप्रिल-जून १६६३)कुडाळवर दुसरी स्वारी ः यापूर्वी १५ फेब्रुवारी १६६०च्या सुमारास शिवसैन्याने कुडाळ जिंकले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज पन्हाळ्यावर अडकल्याचे पाहून १८ मार्च १६६०च्या सुमारास लखम सावंतांनी पुन्हा कुडाळ बळकाविले. फेब्रुवारी ते जून १६६१मध्ये राजांनी दाभोळ, राजापूर, पालवणी, प्रभावळी इ. प्रांत घेतला होता, मात्र मुघलांशी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे राजांना त्यावेळी लखम सावंतांचा बिमोड करता आला नव्हता. अखेर शायिस्ताखानाने स्वराज्यातून धूम ठोकल्यानंतर राजांनी आपले लक्ष कुडाळकडे वळविले. राजे १३ एप्रिल १६६३ रोजी राजगडाहून दक्षिण कोकणाच्या मोहिमेसाठी निघाले. ते १० हजार पायदळ व ४ हजार घोडदळासह १३ मे रोजी कुडाळमध्ये दाखल झाले. आणि त्यांनी दुसऱ्यांदा कुडाळ जिंकले व रावजी सोमनाथ यांची कुडाळचे सुभेदार म्हणून नेमणूक केली.वेंगुर्ल्यावर धडककुडाळ जिंकल्यानंतर शिवसैन्याने २२ जून १६६३च्या सुमारास वेंगुर्ला व बांदा येथपर्यंत मजल मारली. वेंगुर्ल्यास २००० सैन्य ठेवून ३० जून रोजी राजे कुडाळवरून प्रतापगड व नंतर राजगडावर परतले. (यावेळची कोकण मोहीम राजांनी लवकर आटोपती घेतली, कारण ३ वर्षे मुघलांनी स्वराज्याच्या केलेल्या नासधुसीची भरपाई म्हणून सुरत लुटीची आखणी या काळात राजांना करायची होती.)सुरत लूटराजे ६ डिसेंबर १६६३ रोजी राजे सुरतेकडे निघाले. ६ ते ८ जानेवारी या काळात भारतातील सर्वांत समृद्ध बंदर असलेल्या सुरत शहराची लूट केली. आणि ५ फेब्रुवारी १६६४ रोजी राजगडावर सुरक्षित परतले. (या मोहिमेची माहिती पुढील लेखात येईल).सिद्दीवरच्या मोहीमाशिवसैन्य मुघलांशी लढण्यात व्यग्र असल्याचे पाहून सिद्दीने पुन्हा उचल खाल्ली होती. व्यंकोजीपंत व त्यानंतर शामराजपंत पेशवे यांनी १६६१मध्ये सिद्दीवर हल्ला केला. तहाच्या बोलणीच्या निमित्ताने सिद्दीने शामराजपंत यांना बोलाविले व दगा करून कैद केले. त्यांनी कशीबशी स्वतःची सुटका करून घेतली, मात्र सिद्दीशी लढण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांना हटविण्यात आले. पुढे १६६२मध्ये नीळोपंत मुजुमदार यांनी पुन्हा एकदा सिद्दीवर हल्ला केला.सिंहगडाचा वेढा फोडलाशायिस्ताखानाच्या माघारीनंतर दख्खनची जबाबदारी महाराजा जसवंतसिंहावर सोपविलेली होती. नोव्हेंबर १६६३च्या सुमारास त्याने सिंहगडास वेढा घातला होता. किल्ला जिंकण्याची कोणतीही घाई नसलेल्या मुघलांनी हा वेढा दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवला होता. मुघलांचा १४ एप्रिल १६६४रोजीचा गडावरील हल्ला अयशस्वी ठरला. अखेर राजांनी २८ मे १६६४ रोजी हल्ला करून हा वेढा उठवला आणि ३० मे रोजी स्वतः गडावर जाऊन पाहणी केली.नौदल सज्जता (१६६४)सुरतचे वैभव पाहिल्यानंतर, तिथून परत येताच राजांनी समुद्री व्यापार, नौकाबांधणी व जलदुर्ग उभारणीकडे विशेष लक्ष दिले. ६० नवीन युद्धनौकांची बांधणी व काही नौकांच्या दुरुस्तीस सुरुवात केली. चौल येथेही ७ युद्धनौका बांधून पूर्ण करून ५० नौकांचे काम वेगाने सुरू केले. याशिवाय खारेपाटण व राजापूर येथील बंदरांत आधीच ४० चांगल्या युद्धनौका बांधलेल्या होत्या व तिथे आणखी ६० नव्या युद्धनौकांची बांधणी सुरू केलेली होती. (२६ जून १६६४ च्या पत्रात इंग्रजांनी ‘राजांचे शरीर हवामय असून त्यांना पंखही आहेत’ असा उल्लेख करून त्यांची ‘हर्क्युलस’ या देवतेशी तुलना केली!)या सज्जतेमुळे राजे अहमदाबाद, सुरत इत्यादी ठिकाणांवर पुन्हा हल्ला करतील असे विविध तर्कवितर्क युरोपियनांद्वारे लढवले जात होते. मात्र मुघलांच्या मोख्याला जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ले करण्याची राजांची योजना होती, मात्र याची बातमी मुघलांचा सुरतचा नवनियुक्त अधिकाऱ्याला मिळाली. त्याच्या सूचनेवरून इंग्रज व डचांनी या जहाजांचे रक्षण केल्यामुळे ती सुखरूपपणे प्रवास करू शकली..समुद्री व्यापारयुद्धनौकांसोबतच समुद्री व्यापारवृद्धीचाही राजांचा प्रयत्न होता. राजांनी रावजी सोमनाथ याच्यामार्फत मोखा (लाल समुद्रातील येमेनचे प्रसिद्ध बंदर) येथे पाठविलेली २ जहाजे व्यापार करून परत आली. यातून इतका चांगला नफा झाला की, त्यांनी पुन्हा मोखा, कोंगो/कुंग (होर्मूझच्या सामुद्रधुनीजवळील इराणमधील बंदर), पर्शिया (सध्याचा इराण), मस्कत (ओमानची राजधानी), अत्सी इ. ठिकाणी पाठविण्यासाठी ८-९ जहाजे सज्ज केली होती. मस्कतच्या इमामाशी राजांनी पत्रव्यवहार केल्याचे उल्लेखही येतात. जलदुर्गांची उभारणीयाच काळात राजांनी जलदुर्ग उभारणीलाही गती दिली होती. हर्णे गावासमोरील एका बेटावर १६६३-६४मध्ये ‘सुवर्णदुर्ग’ उभारण्यात आला होता. आणि २३ नोव्हेंबर १६६४च्या सुमारास मालवणसमोरील बेटावर ‘सिंधुदुर्ग’; तर याच सुमारास ‘विजयदुर्ग’ (घेरिया)चे काम सुरू झाले होते.बडीसाहिबाच्या प्रवासास सहकार्यपूर्वी बडीसाहिबा (मुहम्मद कुत्बशाहाची मुलगी व मुहम्मद आदिलशाहाची पत्नी) हिने १६६१-६२मध्ये वेंगुर्ल्याहून डचांच्या जहाजाद्वारे मक्का प्रवास केला होता. पुन्हा मार्च १६६४च्या सुमारास ती बगदादजवळच्या तीर्थयात्रेसाठी विजापूरहून वेंगुर्ल्याला आली. यावेळी मात्र एक अनोखी घटना घडली. राजांचा कोकणातील सुभेदार रावजी सोमनाथ हा स्वतः आपले सैन्य घेऊन बडीसाहिबा हिच्या संरक्षणासाठी वेंगुर्ल्यापर्यंत आला. हे दोन्ही राज्यांमधील राजकीय संबंध सुधारत असल्याचे लक्षण होते.नगर लुटीची अफवाराजांनी जुलै १६६४च्या सुमारास अहमदनगर लुटले व दौलताबादवर देखील हल्ला करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, अशी अफवा त्यावेळी होती.दक्षिण कोकणातील युद्ध (मे-डिसेंबर १६६४)मे १६६३च्या पराभवानंतर प्रतिशोधाच्या संधीत असलेल्या लखम सावंताला अली आदिलशाह व मुघल बादशाह औरंगजेब यांनी पाठबळ दिले. अझीझखान (ताईसखान) या आदिलशाही सरदाराला सावंतांच्या मदतीसाठी पाठविण्यात आले. आणि बरोबर १ वर्षाने लखम सावंताने पुन्हा उचल खाल्ली व ४००० पेक्षा जास्त सैन्य गोळा करून मे १६६४च्या सुमारास शिवसैन्याकडून कुडाळ पुन्हा जिंकून घेतले..कुडार निर्णायकी हल्लाऑक्टोबर १६६४च्या सुमारास खवासखानाच्या नेतृत्वात आदिलशाही सैन्य कुडाळकडे येत असल्याचे कळाल्यावरून शिवाजीराजांनी ६ हजार घोडेस्वार व १० हजार पायदळासह वेगाने कुडाळकडे दौड केली. मागाहून ८००० मजूर, सामानाचे वाहतुकीसाठी ५००० बैल तसेच दर्यासारंग व मोकरी (मायनाक भंडारी?) यांच्या नेतृत्वात ९० युद्धनौकांचा ताफाही येत होता.बाजी घोरपडे मारलायाचवेळी खवासखानाच्या मदतीसाठी बाजी घोरपडे (मुधोळहून) कुडाळकडे निघाला होता. त्याचा मुक्काम घाटमाथ्यावर असतानाच राजांनी त्याच्यावर जोरदार हल्ला केला. आणि त्याच्यासह त्याच्या २०० सैन्याला कंठस्नान घालून १२०० घोडे व बरीचशी संपत्ती मिळविली. बाजी घोरपडेच्या वधानंतर खवासखान व सावंतांच्या समाचारासाठी राजे घाट उतरून कुडाळकडे वेगाने निघाले. खवासखानाचे सैन्य व लखम सावंताने गोळा केलेले स्थानिक सैन्य हे एकमेकांपासून काही अंतरावर तळ ठोकून होते. हीच संधी साधून दोघे एकत्र येण्याच्या आत राजांनी आपल्या सैन्याची विभागणी केली व दोघांवर जोराचा हल्ला केला.खवासखानाचा पराभवखवासखानावर नेतोजींच्या घोडदळाने ३० ऑक्टोबर १६६४च्या सुमारास ४-५ दिवसांच्या अंतराने तीन वेळा आक्रमण केले. त्यामुळे खवासखान आपल्या सैन्यासह एकाच जागी खिळून राहिला. त्याला कुडाळकडे जाता न आल्याने तो बांद्यामार्गे घाटाकडे पळू लागला. तेव्हा ५ नोव्हेंबर रोजी शिवसैन्याने आपल्या संपूर्ण ताकदीनिशी बांदा येथे त्याच्यावर हल्ला केला. ज्यामुळे खवासखान सैन्यासह पळून गेला आणि ‘मनेरी’च्या वरील बाजूस असलेल्या ‘चंदगड’ जवळ जाऊन आश्रयास राहिला.लखम सावंताचे पलायनइकडे एकट्या पडलेल्या लखम सावंताचा शिवसैन्याने पाडाव केला. शिवाजीराजांनी कुडाळ तिसऱ्यांदा घेतले व कृष्ण सावंत यांना देशमुखी प्रदान केली. अखेर लखम सावंताने गोव्याच्या पोर्तुगीज भागात आश्रय घेतला.पोर्तुगीज व डचांशी संबंधकुडाळ जिंकल्यानंतर सावंतवाडी, मालवण, पेडणे, सत्तरी, मणेरी व भतग्राम हा आदिलशाहाचा मुलूख राजांनी (नोव्हेंबर १६६४ च्या सुमारास) आपल्या सत्तेखाली आणला. राजे गोव्याजवळ आल्याने धास्तावलेल्या पोर्तुगीज विजरईने (व्हाईसरॉय) २५ नोव्हेंबर १६६४ रोजी राजांना अभिनंदनाचे पत्र पाठवले. राजांनीही पोर्तुगीज प्रदेशातून लखम सावंत व इतरांना हद्दपार करण्याची मागणी केली. या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य धोक्याच्या जाणीवेने पोर्तुगीज दक्ष झाले होते. या सुमारास इंग्रज, डच व पोर्तुगीज यांच्यातील वितुष्टाचा फायदा घेत राजे डचांच्या मदतीने गोवा जिंकतील अशी अफवा मात्र राजांनी उठवून दिली होती. खरे तर यावेळी, कोकणची दक्षिण सीमा समजल्या जाणाऱ्या मिरजान नदीपर्यंतचा मुलूख जिंकण्याचा राजांचा विचार होता.आपल्याकडे असलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी मुंबई येथे वखार स्थापन करावयाची देखील राजांची इच्छा होती. जंजिरा जिंकण्यासाठी डचांनी मदत करावी व बदल्यात मुंबई जिंकण्यासाठी राजांनी सहकार्य करावे, अशीही चर्चा त्यावेळी सुरू होती. ‘आरमार’ हे मराठा राज्याचे स्वतंत्र अंग होते आणि ‘सागरी सार्वभौमत्व’ हे राजांच्या नौदलाचे मुख्य ध्येय होते. त्याच्या भरभराटीसाठी राजांनी विशेष लक्ष दिले होते. म्हणूनच राजांना ‘भारतीय आरमाराचे जनक’ म्हणून गौरविले जाते.आदिलशाही प्रदेशाची लूटखवासखानाच्या पराभवानंतर, ८ हजार घोडदळ व १० हजार पायदळासह शिवसैन्याने घाटमाथ्यावर धडक देऊन खानापूर, बोम्मसमुद्र, हुबळी व खुदावंतपूर या शहरांची लूट केली. या लुटीमुळे आदिलशाहीचा या भागांतील व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला.समुद्रावरील लूटऑक्टोबर १६६४च्या सुमारास दर्यासारंग व मोकरी (मायनाक भंडारी) यांच्या नेतृत्वाखालील ९० युद्धनौकांनी पर्शिया व मस्कतहून आदिलशाही बंदरांकडे येणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर हल्ले केले. याशिवाय पोर्तुगीज प्रदेशातील काही जहाजेही त्यांनी पकडली. तसेच ३ नोव्हेंबर १६६४ रोजी, वेंगुर्ला बंदरात असलेल्या २ व्यापारी जहाजांवर शिवसैन्याच्या सुमारे ६५ युद्धनौकांच्या ताफ्याने हल्ला करून त्याचा ताबा मिळविला. १४ व २० नोव्हेंबर तसेच ७ व २६ डिसेंबर १६६४ रोजी मराठ्यांच्या नौदलाने व्यापारी जहाजे लुटण्याचा असाच पराक्रम केला.या संपूर्ण दक्षिण कोकण मोहिमेतून राजांना अंदाजे एकूण २० लाख सुवर्ण रुपयांची अफाट संपत्ती मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.