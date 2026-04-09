Premium|Study Room : अमर क्रांतिकारक शिवराम राजगुरू यांच्या बलिदानाची गाथा!

लेखक : विपुल वाघमोडेभारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात अनेक तरुणांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन स्वातंत्र्याची ज्योत प्रज्वलित ठेवली. त्या तेजस्वी क्रांतिकारकांमध्ये शिवराम राजगुरू यांचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. अदम्य धैर्य, अचूक नेमबाजी आणि देशासाठी सर्वस्व अर्पण करण्याची वृत्ती यांमुळे राजगुरू हे भारतीय तरुणांसाठी प्रेरणास्थान ठरले.सुरुवातीचे आयुष्यशिवराम हरि राजगुरू यांचा जन्म २४ ऑगस्ट १९०८ रोजी महाराष्ट्रातील खेड (आजचे राजगुरूनगर, पुणे) येथे झाला. ते एका साध्या ब्राह्मण कुटुंबात जन्मले. त्यांच्या वडिलांचे नाव हरिनारायण राजगुरू होते. लहानपणीच वडिलांचे निधन झाल्याने त्यांच्या बालपणात अनेक अडचणी आल्या. राजगुरूंना बालपणापासूनच संस्कृत आणि धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास करण्याची आवड होती. त्यांनी वाराणसी येथे जाऊन संस्कृत शिक्षण घेतले. परंतु त्याचबरोबर त्यांच्या मनात देशभक्तीची भावना प्रबळ होत गेली.क्रांतीकडे वाटचालतरुण वयातच राजगुरू क्रांतिकारक चळवळीकडे आकर्षित झाले. ते Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) या संघटनेत सहभागी झाले. या संघटनेत त्यांची भेट भगतसिंग आणि सुखदेव यांच्याशी झाली. या तिघांनी मिळून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करण्याचा निर्धार केला. राजगुरू हे अत्यंत कुशल नेमबाज होते, त्यामुळे संघटनेत त्यांना विशेष महत्त्व होते..सॉंडर्स हत्याकांडातील भूमिका१९२८ मध्ये लाला लाजपत राय यांच्या मृत्यूने संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. लाहोर येथे सायमन आयोगाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारामुळे लाला लाजपत राय गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेचा बदला घेण्यासाठी भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांनी ब्रिटिश अधिकारी जेम्स सॉंडर्स याची हत्या करण्याची योजना आखली.या कारवाईत राजगुरूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी आपल्या अचूक नेमबाजीने सॉंडर्सवर गोळी झाडली, ज्यामुळे तो ठार झाला. ही घटना ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच्या क्रांतिकारक चळवळीतील एक निर्णायक टप्पा ठरली. सॉंडर्स हत्याकांडानंतर राजगुरू काही काळ लपून राहिले. परंतु अखेरीस त्यांना अटक करण्यात आली. ब्रिटिश सरकारने त्यांच्यावर लाहोर कट प्रकरणात खटला चालवला.या खटल्यात भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. या काळातही राजगुरूंनी कोणतीही भीती न बाळगता आपल्या कृत्याचे समर्थन केले. २३ मार्च १९३१ रोजी भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना लाहोर तुरुंगात फाशी देण्यात आली. त्यावेळी राजगुरू केवळ २२ वर्षांचे होते. इतक्या लहान वयात त्यांनी देशासाठी प्राणार्पण केले, हे त्यांच्या अदम्य धैर्याचे आणि राष्ट्रप्रेमाचे प्रतीक आहे..विचार आणि ध्येयराजगुरू हे अत्यंत धाडसी, निर्भय आणि उत्साही होते. त्यांना शस्त्र हाताळण्यात विशेष प्रावीण्य होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात विनोदबुद्धी आणि आत्मविश्वास यांचा सुंदर संगम होता. त्यांनी कधीही मृत्यूची भीती बाळगली नाही. देशासाठी बलिदान देणे हीच त्यांची सर्वोच्च अभिलाषा होती. त्यांच्या विचारांमध्ये देशप्रेम आणि स्वाभिमान यांना सर्वोच्च स्थान होते. आज महाराष्ट्रातील खेड गावाचे नाव बदलून 'राजगुरूनगर' करण्यात आले आहे, जे त्यांच्या स्मृतीचे प्रतीक आहे..निष्कर्षशिवराम राजगुरू यांचे बलिदान भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एक अमूल्य ठेवा आहे. त्यांनी आपल्या धैर्य, त्याग आणि देशप्रेमाने भारतीय तरुणांना प्रेरणा दिली. राजगुरू यांचे जीवन हे धैर्य, देशभक्ती आणि त्याग यांचे सर्वोच्च उदाहरण आहे. त्यांनी दाखवून दिले की स्वातंत्र्यासाठी लढताना वय महत्त्वाचे नसते, तर मनातील जाज्वल्य राष्ट्रप्रेम महत्त्वाचे असते. आजही त्यांचे नाव घेताच प्रत्येक भारतीयाच्या मनात अभिमानाची भावना जागृत होते. त्यांच्या बलिदानामुळेच भारताला स्वातंत्र्याच्या संघर्षात नवी ऊर्जा मिळाली.