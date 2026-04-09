Premium|Study Room : अमर क्रांतिकारक शिवराम राजगुरू यांच्या बलिदानाची गाथा!

Revolutionary martyrs of India Bhagat Singh Sukhdev Rajguru : भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील धगधगते अग्निकुंड; अदम्य धैर्य आणि अचूक नेमबाजीच्या जोरावर ब्रिटिश सत्तेला हादरवून सोडणाऱ्या शिवराम हरी राजगुरू यांचा प्रेरणादायी जीवनप्रवास आणि भगतसिंग-सुखदेव यांच्यासोबत देशासाठी दिलेले सर्वोच्च बलिदान यावर आधारित विशेष लेख.
लेखक : विपुल वाघमोडे

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात अनेक तरुणांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन स्वातंत्र्याची ज्योत प्रज्वलित ठेवली. त्या तेजस्वी क्रांतिकारकांमध्ये शिवराम राजगुरू यांचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. अदम्य धैर्य, अचूक नेमबाजी आणि देशासाठी सर्वस्व अर्पण करण्याची वृत्ती यांमुळे राजगुरू हे भारतीय तरुणांसाठी प्रेरणास्थान ठरले.

सुरुवातीचे आयुष्य

शिवराम हरि राजगुरू यांचा जन्म २४ ऑगस्ट १९०८ रोजी महाराष्ट्रातील खेड (आजचे राजगुरूनगर, पुणे) येथे झाला. ते एका साध्या ब्राह्मण कुटुंबात जन्मले. त्यांच्या वडिलांचे नाव हरिनारायण राजगुरू होते. लहानपणीच वडिलांचे निधन झाल्याने त्यांच्या बालपणात अनेक अडचणी आल्या. राजगुरूंना बालपणापासूनच संस्कृत आणि धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास करण्याची आवड होती. त्यांनी वाराणसी येथे जाऊन संस्कृत शिक्षण घेतले. परंतु त्याचबरोबर त्यांच्या मनात देशभक्तीची भावना प्रबळ होत गेली.

क्रांतीकडे वाटचाल

तरुण वयातच राजगुरू क्रांतिकारक चळवळीकडे आकर्षित झाले. ते Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) या संघटनेत सहभागी झाले. या संघटनेत त्यांची भेट भगतसिंग आणि सुखदेव यांच्याशी झाली. या तिघांनी मिळून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करण्याचा निर्धार केला. राजगुरू हे अत्यंत कुशल नेमबाज होते, त्यामुळे संघटनेत त्यांना विशेष महत्त्व होते.

