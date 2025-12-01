Premium|Study Room : भारताची श्रम शक्ती नीती २०२५ काय आहे..?

भारत २०४७ पर्यंत जागतिक उत्पादन आणि डिजिटल महासत्ता बनण्याचे लक्ष्य ठेवत असताना देशातील ५० कोटींहून अधिक कामगार अजूनही अनौपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. कामगारांपैकी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त जणांना औपचारिक सामाजिक सुरक्षेचे संरक्षण उपलब्ध नाही. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनुसार ११ दशलक्ष भारतीय अजूनही सक्तीच्या श्रमाला बळी पडतात. हे जगातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने ‘श्रम शक्ति नीती २०२५’ चा मसुदा जाहीर केला आहे. हे धोरण प्राचीन भारतीय विचार परंपरा आणि आधुनिक सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा यांचा मिलाफ साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. मुख्य भर डिजिटल माध्यमातून विविध कल्याण योजनांचे एकत्रीकरण, नियोक्त्यांवरील अनुपालन सुलभ करणे आणि सर्व प्रकारच्या कामगारांना सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, डिजिटल अक्षमता, अंमलबजावणीच्या मर्यादा आणि निधीबाबतचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत..Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.श्रम सुधारणा : कोड्सपासून धोरण मार्गदर्शनापर्यंत२०१४ नंतर केंद्र सरकारने श्रम कायद्यांमधील गुंतागुंत क मी करण्यासाठी व्यापक सुधारणा सुरू केल्या. २९ केंद्र सरकारच्या कायद्यांचे चार प्रमुख कोडमध्ये एकत्रीकरण करण्यात आले. वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा. या बदलांचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे, नियोक्त्यांसाठी अनुपालन सुलभ करणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे असा होता. तथापि, अनेक राज्यांची अपुरी तयारी, संघटनांच्या चिंता आणि संस्थात्मक क्षमतेच्या अभावामुळे कोड्सची अंमलबजावणी आजही अपूर्ण आहे. श्रम शक्ति नीती २०२५ हे या कोड्सना बदलणारे नाही; तर त्यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी मार्गदर्शन करणारे धोरणदस्तऐवज आहे.धोरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे युनिव्हर्सल सोशल सिक्युरिटी अकाऊंट (USSA). हे एक पोर्टेबल डिजिटल खाते असेल जे EPFO, ESIC, PM-JAY आणि e-Shram सारख्या विविध डेटाबेसना एकत्रित करेल. या माध्यमातून आरोग्य, पेन्शन, मातृत्व, विमा आणि अपघात संरक्षण यांसारख्या सर्व सामाजिक सुरक्षा लाभांना एकच डिजिटल दार उपलब्ध होईल. मजूर नोकरी बदलली, राज्यांदरम्यान स्थलांतर झाले किंवा क्षेत्र बदलले तरी लाभ कायम राहतील. हे सामाजिक सुरक्षेबाबत संविधानातील कलम ४१ च्या भावनेशी सुसंगत आहे..नोकरी-जुळणी आणि कौशल्य विकासाची नवी दृष्टीराष्ट्रीय कारकीर्द सेवा (NCS) याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. नोकरी-जुळणी, प्रमाणपत्र पडताळणी आणि कौशल्य-उद्योग संरेखन यांत या प्लॅटफॉर्मद्वारे सुधारण होणार आहे. विशेषतः टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये संधी वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. स्किल इंडिया कार्यक्रमाशी एकात्मिक जोडणी केल्यास पदवी-आधारित कौशल्य विसंगती कमी होऊ शकते. अखेरीस, देशभर एक एकात्मिक राष्ट्रीय रोजगार बाजार तयार करण्याची कल्पना या धोरणातून पुढे येते.धोरणाचा दुसरा महत्त्वाचा हेतू म्हणजे व्यावसायिक सुरक्षेचे बळकटीकरण. २०४७ पर्यंत औद्योगिक मृत्यू जवळजवळ शून्यावर आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी व्यावसायिक सुरक्षा संहितेची कठोर अंमलबजावणी, नियमित जोखीम-ऑडिट, उत्पादन व खाण क्षेत्रांसाठी डिजिटल अहवाल प्रणाली आणि एआय-आधारित धोका यांसारखी साधने वापरण्यात येणार आहेत. महिलांसाठी सुरक्षित कार्यपरिसर निर्माण करण्यासाठी संवेदनशील मानके लागू करण्याचा विचार आहे, जो ILO करार १५५ शी अनुरूप आहे. भारताचा महिलांचा श्रम सहभाग दर आशियातील सर्वात कमी म्हणजे ३३.७% आहे. धोरणानुसार २०३० पर्यंत हा दर ३५% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी परवडणारी बालसंगोपन केंद्रे, लवचिक गिग कामगार संधी, समान वेतन सुनिश्चित करणारे उपाय आणि कौशल्याधारित शिष्यवृत्ती कार्यक्रम राबवण्याचे सुचवले आहे. ही दिशा संविधानातील कलम १५ मधील समानतेच्या भावनेशी सुसंगत आहे..Premium|New Labour Codes : कामगार कायद्यातील नव्या तरतुदींचा फोकस गिग अर्थव्यवस्थेवर का?.ऊर्जा संक्रमण आणि हरित रोजगार : कामगारांच्या पुनर्कौशल्याची गरजहवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भारत हिरव्या ऊर्जेकडे झुकत आहे. या संक्रमणात कोळसा व थर्मल क्षेत्रांतील लाखो कामगारांवर मोठा परिणाम होणार आहे. धोरणात या कामगारांना ग्रीन-टेक नोकऱ्यांसाठी पुनर्कौशल्य देणे, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सुरक्षित कामाची हमी देणे आणि संक्रमणात होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाई यांसारख्या मुद्द्यांचा विचार आढळतो. परंतु हे सर्व साध्य करण्यासाठी आवश्यक निधी कुठून येणार आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे होणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.धोरणाची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते हे तपासण्यासाठी Labour & Employment Policy Evaluation Index (LEIPE) हा डिजिटल डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि विकसित भारत २०४७ यांच्याशी संरेखित झालेल्या या प्रणालीद्वारे राज्यांच्या कामगिरीचे नियमित मूल्यांकन केले जाईल.प्रश्न आणि अडथळेधोरण महत्त्वाकांक्षी असले तरी काही गंभीर चिंता पुढे येतात. गिग व प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेत नियोक्त्यांवर अनिवार्य योगदान नसल्यामुळे निधीचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ग्रामीण डिजिटल साक्षरता केवळ ३८% असल्यामुळे डिजिटल वगळणीची भीती निर्माण होते, जी समता आणि संधींच्या संविधानिक मूल्यांवर परिणाम करू शकते. भारतात श्रम निरीक्षकांची संख्या जी२० देशांत सर्वात कमी असल्याने अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यंत्रणांमध्ये पूर्वग्रह वाढण्याचा धोका आणि डेटा गोपनीयतेचे मुद्देही पुढे येतात..जागतिक अनुभव आणि भारताची दिशाब्राझीलचे कॅडास्ट्रो युनिक, इंडोनेशियाचे BPJS आणि व्हिएतनाम-थायलंडचे डिजिटल आयडी मॉडेल ही सामाजिक सुरक्षा एकात्मीकरणाची चांगली उदाहरणे आहेत. भारताची दिशा यासारखीच आहे, पण यशाचे मूळ निधी, संस्थात्मक क्षमता आणि केंद्र-राज्य समन्वयात दडलेले आहे.तांत्रिक एकत्रीकरण नव्हे, जीवनातील बदल महत्त्वाचाभारताचे श्रम कायदे वसाहती काळापासून आजपर्यंत मोठ्या प्रमाणात बदलले आहेत. ‘श्रम शक्ति’ धोरण या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. परंतु यश हे केवळ डिजिटल डॅशबोर्डवर नाही, तर प्रत्येक कामगाराच्या जीवनात प्रत्यक्ष सुधारणा होते का, त्यांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि संधींमध्ये वाढ होते का यावर अवलंबून आहे. विकसित भारत २०४७ ची वाटचाल कामगारांचा सन्मान आणि कल्याण यांना मध्यवर्ती ठेवल्यासच वास्तवात साकार होऊ शकते.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 