Premium|Shravan Month Stories : श्रावणातील आजीच्या गोष्टी, पावसाचा सुगंध आणि संस्कारांचा महिना

श्याम पेठकर - sakal.avtaran@gmail.comश्रावण म्हणजे केवळ पाऊस, हिरवाई आणि सणवार नव्हे; तर तो आजीच्या गोष्टींतून मनात रुजणारा संस्कारांचा आणि अंतर्मन उजळवणारा ऋतू आहे. त्या कहाण्यांत देव-देवता, नाग-नागिणी आणि राजा-राणी यांच्यासोबत माणसाचे जगणे, त्याचे विकार अन् त्यातून मिळणारा आत्मबोधही दडलेला आहे. श्रावण असा कहाण्यांमधून फुलत जातो, सगुण साकार होतो.‘आता सारंच बदललं आहे...’ असे उसासे टाकत अनेक पिढ्या म्हणत आल्या आहेत. पाऊसही आता पूर्वीसारखा राहिला नाही, असे म्हणत असताना पाऊस तसाच येतो. आजकाल त्याला एल निनो आणि ला नीना असे नवेच वारे झोंबत असतात... मात्र पाऊस कसाही आला तरीही तो पाऊसच असतो. ग्रेस म्हणतात -पाऊस कधीचा पडतो... वाऱ्याने हलती पाने...हलकेच जाग मज आली... दु:खाच्या मंद सूराने...आपले सगळेच सान्त असते. त्यामुळे ग्रेसांच्या ओळीतला पाऊस ‘कधीचा’ पडतो यातल्या कधीचा काळ आपण फार फार तर गेल्या आठवडाभरापासूनचा, असा विचार करतो. त्यातही पिढी बदलली, की पाऊस झडींची वेगळीच झाडाझडती आपण घेतो. .आजोबांना झाड आठवून ते व्याकूळ होतात. मुलाच्या आठवणीत गावची नदी अन् तिला आलेला पूर असतो. नातवाचा पाऊस फार फार तर कॉफी हाऊसमध्ये वाफाळलेल्या कॉफीकडे काचेच्या तावदानाच्या पलीकडून पाहत असतो... तासाभरात तो थांबतोही. त्यावेळी अगदी अल्पशा पावसाने शहर तुंबलेले असते. आजकाल पाऊस मिलिलिटरमध्ये मोजतात. आजोबांना आठवतो, नदीला चार माणूस पूर आणणारा पाऊस... पुन्हा ग्रेस आठवतात - ‘बांधाच नदीचा ऐसा की घाटही चंदनगवळी...’ग्रेसांनीच एका पाऊस कोसळत्या रात्री मला, ‘चंदनगवळी’वर चार तास रात्री दोन वाजेपर्यंत त्यांच्या क्लोरोफॉर्मटिक शब्दसरींनी भिजवून टाकले होते. म्हणून पाऊस कोसळू लागला की, नदीचा बांधा बाळसवून टाकणारे चित्र डोळ्यासमोर येते अन् चंदनगवळी मातीचा गंध आंगोपांगी भिनवून टाकतो... हा मातीचा गंध असा आंगोपांगी भिनला, की तो तिकडे आश्विनात परकरातल्या पोरी भुलाबाईच्या गाण्यात बाईचे जगणे मांडत असतो. ‘हत्तीच्या सोंडेवर पेरला मोगरा...’सारखी बाईच्या जगण्याने रंगचिंब झालेली वाक्ये येतात. हा हत्तीच्या सोंडेवर मोगरा कोण पेरत असेल? आषाढात भान विसरून पावसात उघड्यावर न्हायणारी माती सुगंधी होते... कदाचित तिकडेच हस्ताच्या पावसात हत्तीच्या सोंडेवर मोगरा पेरण्याच्या हालचाली सुरू होत असतील...तरीही पाऊस पडू लागला, की मातीत राबणाऱ्या हातांच्या पावलांना पंढरीच्या वारीचे वेध लागतात. आषाढाची वारी परतीला लागते तेव्हा मग श्रावणाची लगबग सुरू झालेली असते. पिवळ्या चोचीच्या जांभळ्या मैना अंगणात नाचू लागलेल्या असतात. सिमेंटच्या आच्छादनाने सगळेच कसे ‘पॉश’ करून विकासाचा आभास निर्माण केला जात असला अन् त्यामुळे शहरांच्या नाका-तोंडात पाणी शिरत असले तरीही अजूनही माती शिल्लक आहे. ऐन ग्रीष्म झळांमध्ये घामांच्या धारांमध्ये चिंब होत शेतात कुनबिकी सुरू असते. त्या जांभुळवाहीला कोकिळा मौनात गेलेली असते. वसंत सराल असतो... आंबे पाडालाच पिकलेले असतात. माती उलंगललेली असते. मग वाट बघायला लावून कार्यक्रमाला थाटात येणाऱ्या मान्यवरासारखा पाऊस येतो... श्रावणात पाऊस हळवा झालेला असतो. शेतातली पिके टोंग्या टोंग्या झालेली असतात. बदलांच्या ओघात बांधावर काँग्रेस गवताचे आच्छादन पसरलेले असते... खरे तर हे कॅरट ग्रास किंवा गोट वीड... सहज शोधले तर त्याचे शास्त्रीय नाव ‘पार्थेनियम हिस्टेरोफॉरस...’ भारतात १९५०च्या दशकात अमेरिकेतून पी. एल. ४८० करारांतर्गत आयात केलेल्या गव्हाच्या साठ्यासोबत या वनस्पतीची बियाणे भारतात आली आणि ती संपूर्ण देशभरात पसरली. त्या काळात भारतात काँग्रेस पक्षाचे सरकार असल्यामुळे या उपद्रवी गवताला स्थानिक पातळीवर ‘काँग्रेस गवत’ हे नाव पडले... आता नेमका हा बौद्धिक व्यायाम (कुचींदपणा) कुणी केला असेल, हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही... पण, अशा परदेशस्थ झुडपांसोबतच अजूनही आघडा, केना, तरोटा, करटुली, तोंडली, कारली यांची झुडपे, वेलही वाढत असतात..Premium|Social Work Journey : या नवा सूर्य आणू, चला यार हो....आषाढाची वारी संपवून शेतशिवारातल्या पांडुरंगाच्या पूजेला लागलेल्या हातांना या रानभाजा वेचण्याचा चाळा श्रावणातच लागतो. अजूनही श्रावणात एखादी जख्ख म्हातारी सर्व स्मृती जिवंत ठेवत आपल्या नातवांना मोबाईलमधून उसवून काढत श्रावणी कहाण्या सांगतेच... तेव्हा श्रावण सोमवारी शाळेला अर्धी सुट्टी असायची. श्रावण सोमवारी अर्धी शाळा झाल्यावर तेव्हा मुले, ‘फुलांवर उडती फुलपाखरे, धरू नका ही बरे...’ ही कविता म्हणायची किंवा मग ‘श्रावणमासी हर्ष मानसी’चा सामूहिक जल्लोष सुरू असायचा. कविता संपतही नाही तो मोठी बेल व्हायची अन् मुलं-मुली श्रावणसरींसारखी खिडकीतून उड्या मारून पसार व्हायची... घरी मग आजीची पूजा झालेली असायची. मोठा दादा आता कॉलेजचे वर्ष संपवून नोकरीच्या शोधात असलेला. त्याच्या लग्नाचा हिरवा मांडव आजीच्या मनात कधीचाच पडलेला. श्रावणात मग नुकतेच लग्न झालेली एखादी नवखी नवरी माहेराला आखाडीसाठी आलेली. आखाडीला नव्या नवरीने माहेरी आलेच पाहिजे किंबहुना तिला यायला मिळावे म्हणूनच, ‘आखाडीला सासू-सुनेने एका आढ्याखाली (छताखाली) राहू नये, नाहीतर ते सासूच्या जीवावर बेतणारे असते...’ अशी आख्यायिका मनामनावर गोंदवून टाकलेली...उन्हाळ्यात लग्न झाल्यावर नव्या सासरवाशिणीला माहेरी येण्याचे दुसरे कारणच नसायचे... सासरी सासूरवास असायचा. सासूरवास म्हणजे सासूचा सहवास; पण त्याचा लौकिकार्थ वेगळाच लावला गेलेला. तिलाही माहेराची ओढ असायचीच; पण परवानगी मागितली की मग, ‘कारल्याचं बी पेरावं, सूनबाई’ अशी कारणे दिली जायची... म्हणून ही आखाडी. त्याची ही गोष्ट.आजी श्रावण सोमवारची गोष्ट सांगायची. दर सोमवारी आजीकडे नवीच श्रावण सोमवार गोष्ट असायची... खुळभर दुधाची गोष्टआजी सांगायची...राजाला आपल्या महादेवाचा गाभारा भरायचा होता. त्याने मग राज्यात दवंडी पिटली - ‘आज कुणीही घरी दूध वापरणार नाही. वासरांसाठी, लेकरांसाठीही दूध शिल्लक ठेवणार नाही. सगळे दूध राजाच्या शिवपिंडाच्या गाभाऱ्यात आणून टाकायचे आहे. गाभारा भरला पाहिजे...’ तरीही गाभारा भरला नाहीच! राजा खिन्न झाला... एका म्हातारीने लेकी-सुनांना, नातवांना न्हाऊ-म्हाखू घातले, लेकराबाळांना दूध पाजले, वासरांना पान्हा सोडला अन् मग ती एका छोट्याशा गडव्यात थोडे दूध घेऊन राजाच्या शिवमंदिरात गेली. तिने दूध गाभाऱ्यात ओतताच गाभारा दुधाने भरला... हे कसे झाले? कुणामुळे झाले? कुणालाच कळले नाही... नंतरच्या श्रावण सोमवारी राजाने नजर ठेवण्यासाठी सैनिक ठेवले. तरीही गाभारा कुणाच्या दुधामुळे भरला ते कळले नाही... चौथ्या सोमवारी राजा स्वत:च लपून बसला. म्हातारी आली. तिने गंजलीतून थोडेसेच दूध ओतताच गाभारा दुधाने दुथडी भरून वाहू लागला! राजाने म्हातारीला पकडले. तिला हे रहस्य काय, ते विचारले. म्हातारीने सांगितले, ‘बाळांना, वासरांना, वृद्धांना दूध पाजलं. घरच्यांना दिलं अन् मग उरलेलं देवासाठी आणलं... शिव काही पिंडीत नाही, तो आपल्यातच आहे. भुकेलेल्याला अन्न, तहानलेल्यांना पाणी दिलं की शिव प्रसन्न होतो...’असे म्हणत मग आजी देवाजवळचा नैवेद्य नातवांना द्यायची. मग नागपंचमीची गोष्ट असायची. आजी कागदावर किंवा मग पाटीवर नाग-नागीण, त्यांची नऊ पिल्ले काढलेली असायची. त्याची पूजा केलेली असायची... आजी मग जेवणाच्या आधी गोष्ट सांगायची. या गोष्टीत एक राजा असायचा, त्याच्या दोन राण्या असायच्या किंवा मग गरीब ब्राह्मण असायचा, त्याच्या सुना असायच्या... सुना दोनच असायच्या अन् त्यात एक आवडती-एक नावडती असायची... असे का असते, हे वयात आल्यावर, लग्न झाल्यावर कळले. गोष्ट ऐकण्याच्या वयातच हा आवडती-नावाडतीचा घोळ कळला असता तर नंतरच्या आयुष्यातल्या श्रावणांच्या कहाण्या पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण झाल्या असत्या...नागपंचमीच्या गोष्टीत मात्र शेतकरी होता. त्याने नागपंचमीच्या दिवशी शेतात नांगर चालविला. त्यात नागीण तिच्या पिलांसह शेतात होती. नांगराच्या फाळाने पिल्ले चिरडून मेली. नागीण संतापली. ती मग शेतकऱ्याच्या घरी गेली. शेतकरी आणि त्याच्या बायकोला दंश करून मारून टाकले. मग नागिणीला कळले, की शेतकऱ्याच्या एका लेकीचे लग्न झाले आहे. नागीण मुलीच्या सासरी गेली. पाहते तर काय... शेतकऱ्याची विवाहित मुलगी नागांची पूजा करत होती. नागिणीला आश्चर्य वाटले. तिने मुलीला विचारले, हे काय करते? ती म्हणाली, ‘मी नागपंचमीचे व्रत करते...’ नागिणीला पश्चात्ताप झाला. तिने मुलीला तिच्या आई-वडिलांची दशा सांगितली. मुलीने आई-वडील जिवंत कसे होतील, हे विचारले. नागिणीने अमृत दिले... मग मुलीने आई-वडिलांना अमृत देऊन जिवंत केले. त्यानंतर त्यांना नागपंचमीच्या दिवशी नांगरायचे नाही, गवत कापायचे नाही, भाज्या चिरायच्या नाहीत, तवा नाही-तळण नाही... असे नियम सांगितले.ही गोष्ट ऐकून त्या वयातही जाणवायचे, श्रावण म्हणजे सापांच्या कोषिकांतही अमृत निर्माण करणारा महिना. असूयेचे रूप असलेला, द्वेषाची लांबी असलेला सर्पही पश्चात्ताप करू शकतो, असे सांगणारा महिना श्रावणच आहे, हे कळायचे...श्रावणात देव निजलेले असतात म्हणून मग केवळ माणसेच नाही; तर सारी सजीवसृष्टीच जागी असली पाहिजे, हे शिकविणारा हा महिना आहे. श्रावणात प्रत्येक वाराची एक कहाणी आहे. अगदी एरवी निरंक असलेल्या बुधवारचीही कहाणी आहे. बृहस्पतीदेवाची कहाणी आहे. जिवतीची कहाणी आहे. देवीची कहाणी आहे... आपले घर, मळा, कुटुंब, राज्य इतकेच नव्हे; तर जग सुखी असावे, यासाठी ही सगळी व्रते आहेत. त्यात मग सगळीकडेच परमेश्वर असतो....‘कोऽहम्ऽ?’चे उत्तर ‘अहंऽम्ऽ ब्रह्मास्मी’ आहे, याची जिवंत जागृत अनुभूती देणारा महिना आहे श्रावण... ‘देह देवाचे मंदिर, त्यात आत्मा परमेश्वर’ असे सहज-सोप्या भाषेत जीवनाचेच तत्त्व, वेदांचा अर्थ सांगणारा हा महिना आहे. ‘ॐऽऽ’चा नाद ‘कोऽहम्?’सारखाच आहे, हे सांगणारा हा महिना आहे. देह पंचमहाभुताचा असतो. त्यात प्राण नावाची ऊर्जा असते. ‘मी’ म्हणजे देह नाही. देह हा जडतत्त्वांचा आहे. बुद्धी आणि मन हेही त्या जडत्वाचे थोडे अचेतन आणि प्राणतत्त्वाकडे नेणारे तत्त्व आहे. ‘देहपुरुष’ ही संकल्पना श्रावणी कथांमधून येते. ‘मी’ म्हणजे देह का? मी म्हणजे देहपुरुष का? श्रावणी कथांमधून अन् श्रावणी धारांमधून क्षणात फिरुनी ऊन पडते तसा आत्मसाक्षात्काराचा भाव चमकून जातो. मी म्हणजे देह नाही, देहपुरुषही नाही... मग कोण? प्राण का? घरात विजेचे कनेक्शन घेतले असते तसे देहामध्ये प्राणाचे कनेक्शन घेतलेले असते. प्राण हीदेखील मग अंतिम ऊर्जा का? अंतिम सत्य का? पाण्यात, कोळशात वीज असते, ऊर्जा असते; पण ती त्यात निर्माण करणारा कोण? तिथवर पोहोचण्याचा प्रवास श्रावण देतो...राम निरंजन प्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे॥ असे कबीर सांगतात. ते ‘राम हमारा हमे भजे, हम पाए विश्राम’ असेही सांगतात. मीच राम आहे, असे सांगतात. अंजन म्हणजे काजळी, काजळ, अंधार... निरंजन म्हणजे उजळणारा, काजळी दूर करणारा, चकाकून टाकणारा, निरअंजन करणारा म्हणून ते निरंजन! ग्रेस म्हणतात -उठा दयाघना, लावा निरांजनेदेहातले सोने काळे झालेदेहपुरुष स्वत:ला देहच समजू लागतो तेव्हा सगळे प्रश्न निर्माण होतात. आपले विचार हे देहव्यापारातून आलेले विकार असतात. खरा विचार आपण करतच नाही. समाधी लावताना ‘विचारहीन व्हा’ म्हणतात. देह व्यापारातूनच आलेले विचार टाळणे म्हणजे विकार टाळणे... विकारहीन व्हा, म्हणजे आकारहीन व्हा, देहाचे प्रयोजन समजा म्हणून श्रावणी कथा येतात. त्यात दिव्यांच्या अवसेची कथा येते. आटपाटनगरातील राजाच्या दोन राण्यांची कथा. त्यातली एक नावडती. श्रवाणात उपवास पाळायचे असतात. कारण पाणी जड असते... पाणी या शब्दाचा अर्थही पार्थिवतेने घेऊ नका... तर उपवास होता. नावडतीने घरातला एक पदार्थ खाल्ला... पदार्थ कुठे गेला? अशी ओरड झाली. तिने मग उंदरांवर आळ घेतला. उंदरांनी पदार्थ पळविला, म्हणाली. उंदीर संतापले... या कथांमध्ये प्राणीही मानवी वर्तन करतात. देवांचे वाहकही बनतात... तर उंदरांनी नावडतीला धडा शिकविला. तिची काचोळी पाव्हण्याच्या बिछान्यात नेऊन टाकली. नावडतीवर व्यभिचाराचा आळ आला. तिला हाकलून दिले...मग श्रावणातली दिव्यांची अवस आली. राजा कुठूनतरी येत होता. जंगलात झाडाखाली थांबला. झाडावर घरोघरचे दिवे जमले होते. ते बोलत होते. ‘तुझी अवस कशी झाली?’ विचारत होते. ‘वा मस्त, मज्जा झाली तुझी’ म्हणत एकमेकांची खेचत होते. त्यात सगळे सांगत होते की, आम्हाला कसे चमकवले. किष्टके साफ केली. आमची पूजा केली, पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखविला, घर उजळून गेले... राजाचा घरचा जिवा शांत बसला होता कोपऱ्यात. तो तसाच होता किष्टकलेला. त्याला इतर दिव्यांनी विचारले, का रे, तू असा का? तुझी काय पूजा नाही झाली? त्याने सांगितली राजाची कहाणी... राजाची नावडती राणी दिव्याची अवस करायची; पण तिला कसे चुकीच्या आरोपात घराबाहेर हाकलले. तिची चोळी उंदरांनी पाव्हण्याच्या बिछान्यात नेऊन टाकी होती. ती निष्कलंक होती; पण तिला हाकलले. राजाची बुद्धी खरे तर उजळलेल्या दिव्यासारखी हवी; पण राजाच्या डोक्यात सारासार विचारांचा दिवाच नव्हता पेटला... ही नावडती दरवर्षी दिव्याची अवस करायची. राजवाड्यातले सगळे दिवे उजळून पूजा करायची; पण आता ती कुठे आहे कोण जाणे... राजाने हे ऐकले. त्याला पश्चात्ताप झाला. त्याने राणीचा शोध घेतला. नावडतीची माफी मागितली. नावडतीने मग दिव्याची अवस केली. राजवाडा उजळला. राजाचे गेलेले वैभव परत आले...जसे त्याचे झाले तसे आपले सगळ्यांचे होवो... म्हणत आजीची ही गोष्टही पूर्ण होत असे. तेव्हा अंतरिचा ज्ञानदिवा चेतलेला असे. अगदी त्या बालवयातही जाणिवा प्रगल्भ झालेल्या असायच्या.जळणे अन् उजळणे यातला फरक श्रावणी कथांमधून कळत गेला त्या वयात. जळलं की काजळी धरते अन् उजळलं की प्रकाश होतो. श्रावण असा प्रकाश अगदी शेतशिवारापासून राजाच्या महालापर्यंत पेरत जातो. श्रावण मग हिरवा होतो. कारल्याचा मांडव होतो. परसही विविध भाजांनी फुलून येते. भुकेल्यांना दिल्यानंतर खुळभर दुधातही गाभारा भरून जातो...श्रावण असा कहाण्यांमधून फुलत जातो, सगुण साकार होतो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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